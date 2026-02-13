FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste / Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte
News.ro, 13 februarie 2026 13:50
FIFPRO, sindicatul internaţional al fotbaliştilor, s-a declarat profund îngrijorat în ceea ce priveşte situaţia jucătorului iranian Amirhossein Ghaderzadeh, care este în detenţie ca urmare a participării la proteste.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
14:00
UPDATE - Puternic incendiu în Sectorul 6 al Capitalei – Au ars mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor / Două persoane, surprinse în maşina electrică de la care a pornit focul / O femeie de 51 de ani a murit, iar un bărbat primeşte îngrijiri # News.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor din Bucureşti. Focul a izbucnit de la o maşină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. O femeie de 51 de ani a murit, iar un bărbat de 56 a reuşit să iasă şi primeşte îngrijiri medicale.
14:00
Ilie Bolojan explică recesiunea economică: Am fost cu spatele la zid, în vară, şi a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul / După ce se închide bugetul de stat, după ce închidem măsurile, vom relua zona de creştere economică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul. Potrivit premierului, după ce se închide bugetul de stat, după ce închid măsurile pe administraţie şi de corecţii în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, vor relua zona de creştere economică.
Acum 30 minute
13:50
„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai # News.ro
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.
13:50
FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste / Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte # News.ro
FIFPRO, sindicatul internaţional al fotbaliştilor, s-a declarat profund îngrijorat în ceea ce priveşte situaţia jucătorului iranian Amirhossein Ghaderzadeh, care este în detenţie ca urmare a participării la proteste.
Acum o oră
13:40
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: "Şi-a manifestat în multiple ocazii lipsa de respect faţă de comunitatea profesională pe care ar trebui să o susţină" # News.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, pentru comportament incompatibil cu funcţia publică şi pentru decizii care afectează grav sectorul cultural.
13:30
Puternic incendiu în Sectorul 6 al Capitalei – Ard mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor / O persoană a murit, alta este rănită # News.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor din Bucureşti. O persoană a fost găsită decedată la faţa locului.
13:30
Ministrul Finanţelor: România nu este într-o criză economică. Economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%. Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu declaraţii după anunţul privind intrarea României în recesiune tehnică şi spune că, în ciuda contextului dificil traversat anul trecut, economia României continuă să crească. Potrivit acestuia, economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%, aceasta este atât prognoza autorităţilor, cât şi a marilor instituţii internaţionale - FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Mai mult, el subliniază că România nu este într-o criză economică, iar definiţia statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. Nazare mai spune că datele INS de vineri arată o ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric şi al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.
13:20
JO de iarnă: Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv / Sportivul a fost descalificat în Italia din cauza căştii comemorative # News.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a început vineri să analizeze apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, urmând ca în cursul zilei să se pronunţe cu privire la cererea sportivului de skeleton de a fi repus în drepturi după ce joi a fost descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza „căştii comemorative”.
13:20
Alfred Simonis, după ce Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI : Am încercat în mai multe rânduri să schimbăm legislaţia în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. Cei mai vehemenţi împotriva schimbării au fost cei de la USR # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, lider al PSD Timiş, s-a referit la decizia Curţii de Apel Timişoara, care a respins contestaţia primarului Timişoarei, Dominic Fritz, faţă de decizia ANI care l-a declarat în conflict de interese. Simonis spune că atunci când se afla în Parlament a intenţionat să schimbe legea incompatibilităţilor şi a conflictului de interese, însă cei de la USR s-au opus vehement. ”Avem sute de primari în România care şi-au pierdut mandatele pe mai puţin decât a făcut Dominic Fritz”, declaraă Simonis.
13:20
SONDAJ: Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale sau investigaţii medicale, iar nouă români din zece au amânat în ultimii trei ani decizii importante pentru sănătatea şi starea lor de bine # News.ro
Presiunea financiară şi instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulţi români să lase sănătatea fizică şi emoţională pe plan secund, iar circa 88% spun că au amânat în ultimii trei ani cel puţin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, potrivit unui sondaj realizat la iniţiativa tbi bank, pe un eşantion de 1.072 respondenţi din toată ţara. Acesta arată că, pentru mulţi români, grija pentru sănătatea fizică şi emoţională este împinsă constant pentru «cândva», astfel că peste 30% din respondenţi s-au gândit, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că „o să mă ocup şi de asta cândva”.
13:20
O inundaţie, descrisă drept o „situaţie de urgenţă” de echipele tehnice de la Muzeul Luvru din Paris, a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, într-o sală cu lucrări din secolele al XV-lea şi al XVI-lea.
13:20
Aeroportul Köln/Bonn din vestul Germaniei şi-a întrerupt operaţiunile pentru câteva ore, vineri dimineaţă, în urma unui incident de securitate, afectând mii de pasageri, relatează Reuters, citând presa locală.
Acum 2 ore
13:10
Moartea lui James Van Der Beek - Steven Spielberg a donat 25.000 de dolari pentru a ajuta familia actorului din „Dawson's Creek” # News.ro
O acţiune de strângere de fonduri a fost iniţiată de rudele lui Kimberly Van Der Beek după anunţul morţii lui James Van Der Beek la vârsta de 48 de ani. Până acum au fost strânşi 2 milioane de dolari. Actorul, vedeta serialului cult "Dawson's Creek", suferea de cancer colorectal şi a trebuit să urmeze un tratament medical costisitor, care a afectat grav finanţele familiei.
13:00
Premierul Bolojan, întâlnire cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group / Discuţii despre perspectivele de creştere a sectorului turistic românesc, potenţialul de creare de locuri de muncă şi posibilitatea extinderii activităţilor companiei în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, unul dintre cei mai mari operatori turistici integraţi la nivel internaţional, în contextul intrării oficiale a companiei pe piaţa din România. Discuţiile au vizat perspectivele de creştere a sectorului turistic românesc, potenţialul de creare de locuri de muncă şi posibilitatea extinderii activităţilor companiei în România.
12:50
JO 2026: Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile # News.ro
Aproape 10.000 de prezervative gratuite au fost distribuite în cele şase sate olimpice ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Potrivit La Stampa, stocul s-a epuizat în doar trei zile.
12:50
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în care conflictul dintre cele două ţări intră în câteva zile în cel de-al cincilea an, relatează AFP.
12:40
Tenis de masă: Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.
12:30
Comisarii ANPC au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare / Au găsit produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor cu un ingredient interzis # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu respectă standardele de siguranţă. Echipele ANPC au dat amenzi în valoare peste 1,2 milioane de lei.
12:30
Petrişor Peiu (AUR): Creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul. Rezultatul: recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă vineri că politica guvernului Bolojan a împins România în recesiune economică: trei trimestre de scădere în 2025, după ce şi 2024, în timpul lui Marcel Ciolacu, a început tot pe minus. El mai spune că creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul iar rezultatul este ”recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ”.
12:30
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil din România/ Cine a fost desemnat supraveghetor şi ce atribuţii are # News.ro
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil care activează în România, decizia, venind pe fondul impactului economic semnificativ generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state, care, deşi nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naţionale. Executivul a motivat măsura prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, de prelucrare a ţiţeiului şi de comerţ cu combustibili.
12:20
Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan” # News.ro
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa ”dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.
Acum 4 ore
12:10
Mai mulţi activişti cer explicaţii preşedintelui Nicuşor Dan, după afirmaţiile consilierului său Radu Burnete cu privire la minerit: Această poziţionare contrazice principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică # News.ro
Echipa Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei ”Salvaţi Roşia Montană” au transmis, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan prin care îi solicită să clarifice afirmaţiile consilierului prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete făcute după prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, desfăşurată la Washington în perioada 3-6 februarie. Semnatarii scrisorii consideră că Burnete promovează deschis o agendă pro minerit, dar şi o ”reformă” a legislaţiei care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive. ”Această poziţionare contrazice frontal principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică şi pentru care aţi primit încrederea a sute de mii de cetăţeni”, au transmis semnatarii scrisorii.
12:10
„Poveste de dragoste John F. Kennedy Jr. şi Carolyn Bessette" („Love Story John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette") de la FX are premiera vineri, pe platfoma de streaming Disney+.
12:00
Furtuna Nils a ucis două persoane în Franţa şi una în Spania şi a lăsat pagube materiale de amploare # News.ro
Furtuna Nils a provocat moartea a trei persoane şi pagube materiale considerabile începând de joi, în special în sud-vestul Franţei şi nord-estul Spaniei, relatează AFP.
12:00
Ciprian Şerban: Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova / Decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre - FOTO # News.ro
Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, anunţă, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.
11:40
Spitalul Judeţean Satu Mare, partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie” / Proiectul va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major / Protocoale pentru copiii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie # News.ro
Spitalul Judeţean Satu Mare anunţă, vineri, că, alături de Spitalul Judeţean Sibiu, este partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie”, care, doar ăn primul an de implementare, va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major şi 600 de părinţi. De asemenea, vor fi realizare protocoale de îngrijire pentru maternităţile de nivel II şi III, care tratează copii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie.
11:40
JO de iarnă: Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional a stârnit polemici în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina prin punerea în vânzare a unor tricouri cu JO din 1936 de la Berlin, organizate de Germania nazistă condusă de Adolf Hitler.
11:30
După 600 de zile, Bruxelles-ul are din nou un guvern. Capitala Belgiei nu a mai avut o administraţie regională din iunie 2024, de la alegerile din acel an # News.ro
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO.
11:10
Av. STOICA Alin Marius câştigă 177.666 lei despăgubiri într-un litigiu privind refuzul unei finanţări # News.ro
O societate din domeniul agroalimentar a obţinut în instanţă despăgubiri suplimentare în cuantum de 177.666 lei, după ce, în anul 2022, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanţare de 593.748 lei în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022.
11:10
Radu Miruţă: Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre / Securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, vineri, că România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare, dar efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi. Ministrul este de4 părere că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul.
11:10
Autorităţile japoneze l-au arestat pe căpitanul unui vas de pescuit chinez şi au capturat ambarcaţiunea care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, a anunţat vineri Agenţia pentru Pescuit a ţării, într-un context de deteriorare a relaţiilor dintre Tokyo şi Beijing, relatează AFP.
11:00
Oana Ţoiu: Conferinţa de Securitate de la Munchen, discuţii pe teme cheie pentru România / Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone # News.ro
MInistrul de Externe, Oana Ţoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruţă şi şeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen apreciază că vor fi abordate ”discuţii pe teme cheie pentru România”. Ţooi are pe agenţă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.
11:00
Tricolorii în Liga Naţiunilor 2026/2027: România începe grupa în deplasare cu Suedia şi o încheie tot în deplasare, cu Bosnia / Programul grupei echipei naţionale # News.ro
Tricolorii au aflat programul meciurilor din grupa B4 a Ligii Naţiunilor, în are vor evolua în ediţia 2026/2027 a competiţiei, conform tragerii la sorţi e joi.
11:00
Celebra „Poartă a Sărutului”, recreată ca oglindă, la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviţă/ VIDEO # News.ro
Celebra „Poartă a Sărutului” a lui Constantin Brâncuşi a fost recreată la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviţă, eveniment care lansează proiectul cultural „Tu eşti Brâncuşi!” în anul dedicat marelui sculptor.
10:50
Donald Trump a graţiat cinci foşti jucători din NFL / Condamnările celor cinci au fost legate de tranzacţii cu droguri sau trafic de droguri, tipărire de bani falşi şi sperjur în legătură cu o fraudă privind asigurări auto # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a graţiat joi cinci foşti jucători din NFL, anunţul fiind făcut pe reţelele sociale de către Alice Marie Johnson, "ţarul graţierilor" de la Casa Albă, relatează Reuters.
10:40
Bolojan: Am început trecerea de la un model bazat pe deficit şi consum la unul bazat pe investiţii, export şi disciplină bugetară / Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii / Nu traversăm o criză # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.
10:30
Conferinţa de securitate de la Munchen. Merz şi Macron, vedetele primei zile a evenimentului # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt capetele de afiş vineri, în prima zi a Conferinţei de la München, care reuneşte aproximativ şaizeci de lideri internaţionali preocupaţi de securitatea şi stabilitatea internaţională, relatează AFP.
10:20
Preşedintele american Donald Trump a graţiat joi cinci foşti jucători din NFL, anunţul fiind făcut pe reţelele sociale de către Alice Marie Johnson, "ţarul graţierilor" de la Casa Albă, relatează Reuters.
10:20
Grindeanu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide / Vinovat principal - încăpăţânarea dusă la absurd / O guvernare dacă nu este pentru oameni, nu va mai fi deloc # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, vineri, că intrarea României în recesiune tehnică este ”o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, PSD având partea sa de vină. ”Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”, afirmă liderul social-democraţilor, acuzând că vinovatul principal pentru această situaţie este ”încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale”, aluzie la premierul Ilie Bolojan.
Acum 6 ore
10:10
UPDATE - Trafic feroviar afectat în Gara de Nord după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou / Circulaţia a fost reluată după mai puţin de două ore de la incident # News.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou.
10:10
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 0,9%, în anul 2025, comparativ cu anul 2024 # News.ro
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 0,9%, în anul 2025, comparativ cu anul 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti” - Unsprezece teatre din Bucureşti şi din ţară au programat spectacole în luna martie/ Mesajul lui Nicu Alifantis - VIDEO # News.ro
Unsprezece teatre din Bucureşti şi din ţară au răspuns apelului UNITER - Uniunea Teatrală din România şi au programat în luna martie spectacole din ale căror încasări se alimentează Fondul de Solidaritate Teatrală în Campania Naţională „Artiştii pentru Artişti”. Nicu Alifantis, reputat creator al artelor spectacolului, muzician, cântăreţ şi compozitor de muzică folk şi muzică de teatru, actor şi poet, este ambasadorul şi purtătorul de mesaj al ediţiei.
10:00
LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a înregistrat o triplă-dublă, iar Los Angeles Lakers a intrat în pauza All-Star cu o victorie de 124-104 în faţa echipei Dallas Mavericks, relatează Reuters.
09:50
Trafic feroviar afectat în Gara de Nord după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou # News.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou.
09:40
UPDATE - România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere / Fifor (PSD):Începe evaluarea politică # News.ro
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:40
Fifor (PSD): România a intrat în recesiune tehnică. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României # News.ro
Liderul PSD Arad Mihai Fifor (PSD), afirmă, după ce INS a anunţat două scăderi consecutive ale PIB, că România a intrat în recesiune tehnic ţi că începe evaluarea politică. ”Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României”, spune Fifor, numindu-l ironic pe premier ”miracolul de la Bihor”.
09:40
„Drumul infinit”, video mapping realizat de artişti români şi ICR, la Festivalul Luminilor din Bruxelles - VIDEO # News.ro
Poiectul "The Infinite Walk/ Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuşi", semnat de Ioana Mischie, Les Ateliers Nomad şi Storyscapes este prezentat, până în 15 februarie, la cea de-a zecea ediţie a BRIGHT. Festival of Lights, eveniment emblematic dedicat artei luminii şi inovaţiei vizuale.
09:40
CIA difuzează un videoclip destinat recrutării ofiţerilor deziluzionaţi din armata lui Xi Jinping, marcată de cazuri de înaltă corupţie - VIDEO # News.ro
CIA şi-a intensificat eforturile de recrutare a spionilor în China, difuzând joi un videoclip în limba chineză care se adresează ofiţerilor militari deziluzionaţi, o iniţiativă care va provoaca probabil furia Beijingului, relatează AFP.
09:40
Threads, reţeaua socială prin care Meta concurează cu X-ul lui Elon Musk, oferă acum acces la o funcţie bazată pe inteligenţa artificială, prin care utilizatorii pot cere să vadă mai mult sau mai puţin din diverse tipuri de conţinut.
09:30
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere # News.ro
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.