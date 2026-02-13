„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai

13:20

Presiunea financiară şi instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulţi români să lase sănătatea fizică şi emoţională pe plan secund, iar circa 88% spun că au amânat în ultimii trei ani cel puţin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, potrivit unui sondaj realizat la iniţiativa tbi bank, pe un eşantion de 1.072 respondenţi din toată ţara. Acesta arată că, pentru mulţi români, grija pentru sănătatea fizică şi emoţională este împinsă constant pentru «cândva», astfel că peste 30% din respondenţi s-au gândit, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că „o să mă ocup şi de asta cândva”.