Călin Georgescu, în delirul propagandei Kremlinului acuză: „UE a furat alegerile din România. Turul 2 înapoi”

Newsweek.ro, 13 februarie 2026 12:20

Tribunalul București se pronunță astăzi asupra contestației depuse de avocații prorusului Călin Geor...

• • •

Acum 5 minute
12:40
Robert F. Kennedy Jr. recunoaşte că în tinereţe a consumat cocaină de pe capacele de toaletă Newsweek.ro
Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că, în tinereţ...
Acum 15 minute
12:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru românii de rând? Economist: Nu le mai ajung banii pentru o viață decentă Newsweek.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat într-un...
Acum 30 minute
12:20
Călin Georgescu, în delirul propagandei Kremlinului acuză: „UE a furat alegerile din România. Turul 2 înapoi” Newsweek.ro
Tribunalul București se pronunță astăzi asupra contestației depuse de avocații prorusului Călin Geor...
Acum o oră
12:10
Zelenski cheamă sub arme bărbați ajunși la 60 de ani. Până la ce vârstă poți fi mobilizat în România? Newsweek.ro
Bărbații cu vârsta peste 60 de ani pot servi în armata ucraineană în baza unui contract. Președintel...
12:00
Noi tensiuni, în Marea Chinei de Sud. Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească. Căpitanul, arestat Newsweek.ro
Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească în Marea Chinei de Sud, care se afla în zona econo...
Acum 2 ore
11:40
TikTok a închis contul de propagndă rusească Realitatea TV, CNA oprește 3 ore emisia: „Ăsta nu e jurnalism” Newsweek.ro
Compania Tiktok a închis oficial contul Realitetea TV, televiziune, acuzat continuu de propagandă ru...
11:30
21 de județe inclusiv București intră în vacanța de schi Newsweek.ro
Vineri, după ore, elevii din București alte 21 de județe intră în vacanța de schi. Săptămâna de vaca...
11:30
Moment istoric! Ford, creatorul mașinii accesibile de serie, doborât de un brand chinezesc în top-ul mondial Newsweek.ro
Ford, constructorul auto american considerat drept creatorul mașinii accesibile de serie prin introd...
11:10
VIDEO LIVE A început Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă Newsweek.ro
Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă, se desfășoară pe străzile metropole...
11:00
Cinci alimente care îți încetinesc metabolismul. Stai departe de ele dacă vrei să slăbești Newsweek.ro
Corpul tău procesează unele alimente diferit față de altele. Cinci alimente populare încetinesc arde...
10:50
Nicușor Dan a semnat a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „M-a suant Lia”. Va lua 22.000 lei pensie Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreşedint...
10:50
Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul acestei tranziții” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reacționat după anunțul ISC conform căruia România a intrat în recesiuen tehnică. Pre...
Acum 4 ore
10:40
Grindeanu anunță creșterea iminentă a pensiilor. „Acum, nu mergem în direcția bună”. Despre ce bani e vorba? Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a anunțat că măsurile de solidaritate propuse de PSD printre care sunt și ...
10:30
Hackerii clonează asistenții de inteligență artificială și trimit „recomandări otrăvite”. Nimeni nu scapă Newsweek.ro
O eroare de securitate cibernetică a fost descoperită în asistenții de inteligență artificială, care...
10:20
Va supraviețui fostul Sidex Galați? 13 investitori, inclusiv Umbrărescu, interesați. Preț: 690.000.000 € Newsweek.ro
Liberty Galaţi, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, aflat în faliment, este scos la vânzare pri...
10:20
De ce gazele „ieftine” devin „scumpe”? Dumitru Chisăliță: „România are printre cele mai mari costuri” Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat într-o analiză de ce România are cele mai mari cost...
10:10
Incident feroviar în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren de călători a deraiat Newsweek.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord din București după ce primul vagon al unui tren de că...
10:00
Țara cu peste 600.000 de români pregătește alocația universală: 200 de euro lunar pentru fiecare copil Newsweek.ro
Guvernul Spaniei propune introducerea unei alocații universale de 200 de euro pe lună pentru fiecare...
10:00
Când începe Postul Mare? Care sunt zilele cu dezlegare și ce nu ai voie să mănânci cu o săptămână înainte Newsweek.ro
Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin ortodox, fiind...
09:40
Marco Rubio, înainte de Conferința de la Munchen: „Trăim într-o nouă eră geopolitică. Lumea veche a dispărut” Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că europenii vor claritate privind direcția strategic...
09:30
România este oficial în recesiune tehnică. Produsul intern brut a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv Newsweek.ro
Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere timp de două trimestre consecutive față de perioadele i...
09:20
Începe un mare proces pentru indexarea pensiilor cu inflația. Ce șanse sunt ca pensionarii să primească bani? Newsweek.ro
Se anunță un mare proces după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2026. Indexarea pens...
09:20
Europa nu grăbește reluarea dialogului cu Putin. Macron: „Vrem garanții solide de securitate pentru Ucraina” Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, afirmă că nu există urgență pentru reluarea dialogului cu Vla...
09:10
Sora lui Kim Jong-Un amenință Coreea de Sud cu un „răspuns teribil”, după doborârea unei drone lângă Kaesong Newsweek.ro
Coreea de Nord avertizează că va reacționa dur dacă apar noi drone venite dinspre Coreea de Sud. Dec...
09:00
În ce zi primesc elevii bursele școlare? Ce sume vor fi virate în februarie? Newsweek.ro
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
Acum 6 ore
08:30
Zi decisivă: Nicuşor Dan vorbește despre reforme, iar INS anunță dacă România intră în recesiune Newsweek.ro
Nicuşor Dan recunoaşte că reformele propuse de guvern au dus la scăderea puterii de cumpărare, însă ...
08:30
Ploi devastatoare și bilanț tragic: Europa, America de Sud și Africa, sub asediul vremii extreme Newsweek.ro
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel m...
08:20
Lovitură pentru gigantul tech: autoritățile europene investighează practicile Google Newsweek.ro
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde pu...
08:10
Conferința de la München începe cu tensiuni: angajamentul SUA față de Europa, pus sub semnul întrebării Newsweek.ro
Responsabilii din domeniul securității transatlantice se reunesc de vineri, timp de trei zile, la Co...
08:00
Salariu de 350.000 € și pensie de 10.000 € pentru piloții Lufthansa. O grevă a paralizat zboruri din Germania Newsweek.ro
Greva de la Lufthansa care a provocat anulări de zboruri și dezbateri privind salariile. Piloții sun...
07:50
Elveția în fața unei decizii istorice: vot crucial privind limitarea populației la 10 milioane Newsweek.ro
Elvețienii vor vota pe 14 iunie o propunere de limitare a populației la 10 milioane de locuitori pân...
07:40
Cum se pregătește Germania pentru un război cu Rusia. Este cu mult înaintea altor țări din Europa Newsweek.ro
Generalul Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, se grăbește să pregătească forț...
07:30
Gest romantic sau risc ascuns? De ce trandafirii de Valentine’s Day nu sunt cea mai bună alegere pentru cadou Newsweek.ro
Ziua Îndrăgostiților este chiar după colț – iar pentru mulți, un buchet de trandafiri roșii este pur...
07:20
Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura Newsweek.ro
Sindicaliștii din Educație Marius Nistor și Simion Hăncescu sunt plăți ca profesori, dar nu predau. ...
07:10
Horoscop 14 februarie. Luna în Capricorn aduce vești proaste Taurilor. Gemenii trebuie să aibă răbdare Newsweek.ro
Horoscop 14 februarie. Luna în Capricorn aduce vești proaste Taurilor. Gemenii trebuie să aibă răbda...
06:50
Moșii de iarnă. Sâmbătă 14 februarie Ce e complet interzis să dai de pomană în Sâmbăta Morților? Vremuri grele Newsweek.ro
Moșii de iarnă sunt o zi cu puternică încărcătură spirituală, iar tradițiile trebuie respectate cu g...
Acum 8 ore
06:40
Care pensionari vor primi 2 creșteri de pensie într-o singură zi? Sumele - între 580 și 1.000 de lei. De când? Newsweek.ro
Vești bune pentru pensionarii din România! În curând, unii pensionari vor beneficia de două creșteri...
Acum 24 ore
22:20
Nicuşor Dan: Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni. &#34;Coaliţia funcţionează&#34; Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că Legea bugetului pe 2026 ar putea fi gata în câteva săpt...
22:10
CIO a pedepsit omagierea a 650 de sportivi ucraineni uciși de ruși. Eroii de pe casca sportivului descalificat Newsweek.ro
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat din competiția de skeleton de la Jocur...
21:50
Nicușor Dan, despre amânarea CCR la pensiile magistraților: „Evident că este o tergiversare, o vedem cu toții” Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a spus despre amânarea CCR, la legea privind pensiile magistrați...
21:40
Nicuşor Dan: Comisia s-a angajat să vină cu propuneri privind stabilirea preţului energiei Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, informează că Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri...
21:20
Două primării devin una singură. Economisesc banii ce se pierd pentru două administraţii Newsweek.ro
Două primării, cele ale comunelor Beltiug şi Socond, devin una singură. Ele economisesc astfel banii...
21:10
Cu cine a picat Naţionala de fotbal, în grupa Nations League? Este şi un mare fotbalist de la FC Barcelona Newsweek.ro
Cu cine a picat la tragerea la sorţi Naţionala de fotbal, în grupa competiţiei Nations League? Este ...
20:50
Tanczos Barna, vicepremier UDMR: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare, în nici un caz Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), spune că nu crede "că este momentul acum să ieşim de la guvernar...
20:40
Trump, blocat chiar de republicani. Au votat contra tarifelor impuse Canadei, în Camera Reprezentanţilor Newsweek.ro
Donald Trump a fost blocat chiar de către republicani. Aceştia au votat surprinzător contra tarifelo...
20:20
Putin a trasat „linii roșii” în privința Groenlandei. Cum va răspunde la sistemul Golden Dome al lui Trump Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe a declarat că, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor implementa acol...
20:10
Cum respinge Tusk invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. &#34;Polonia, aliat fidel. Niciodată vasal&#34; Newsweek.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a explicat respingerea invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, ...
20:10
După luni de speculații, Angela Merkel face lumină. Adevărul despre o nouă candidatură Newsweek.ro
Biroul Angelei Merkel a respins speculațiile privind o revenire în politică. O candidatură la președ...
19:50
Nu mai arunca niciodată apa de la mozzarella! Descoperă ce minune ascunde acest truc minunat Newsweek.ro
Ceea ce aproape toată lumea aruncă este mult prea bun pentru a fi irosit: saramura ar putea îmbunătă...
19:40
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei caută drumul spre supravieţuirea economică a Europei, aflate în criză Newsweek.ro
Liderii Germaniei, Franţei şi Italiei, întruniţi la Castelul Alden Biesen, în Belgia, caută drumul s...
