Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade

Pentru Germania, care se consideră cel mai riguros gardian al statului de drept din Europa și care are un atașament emoțional față de relația cu SUA, atacurile repetate ale administrației Trump la adresa alianței NATO și a Uniunii Europene au fost cu atât mai dureroase. Acțiunile Washingtonului, pe care comunitatea germanilor atlantiști le resimte ca pe o trădare, răstoarnă vechea arhitectură de securitate a continentului și alimentează o cursă a înarmării nemaivăzută din vremea Războiului Rece.