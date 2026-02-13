Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată (Eurobarometru)
Digi24.ro, 13 februarie 2026 12:50
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:10
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte” # Digi24.ro
Ideea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda cu orice preţ a revoltat Europa. Ţările europene au pus presiune pe Statele Unite să dea înapoi şi acum se duc negocieri pentru prezenţa americană pe insulă. Dar controlul ei rămâne la Danemarca. De ce este însă atât de importantă Groenlanda si de ce zona Arctica este un punct strategic pentru securitatea lumii? Discutăm cu Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian.
13:10
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării. Oficialul a pledat pentru continuarea și intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, în contextul în care Moscova înregistrează, potrivit acestuia, pierderi „uluitoare” pe front. „Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină”, a declarat acesta.
13:10
Guverul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului Lukoil. Ce presupune asta # Digi24.ro
Guvernul României a adoptat o decizie crucială pentru sectorul energetic, instituind măsura supravegherii extinse asupra entităților grupului Lukoil care activează pe teritoriul național.
Acum 10 minute
13:00
Marcel Ciolacu acuză că datele din 2024 au fost „coafate” pentru a estompa „dezastrul economic”: „Cea mai grosolană manipulare” # Digi24.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost „coafate” pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Actualul președinte al CJ Buzău a afirmat că măsura ar avea scopul de a estompa „dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
12:50
Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată (Eurobarometru) # Digi24.ro
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen.
12:40
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional. „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară # Digi24.ro
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO.
Acum o oră
12:20
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters.
12:20
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Nazare: „Mizăm pe confirmarea credibilității economice” # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.
12:20
Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade # Digi24.ro
Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade
Acum 2 ore
12:00
Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la maximul ultimilor 20 de ani. „Este un avantaj pentru economia noastră” # Digi24.ro
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri EFE.
11:50
Oana Țoiu, mesaj de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Discuţii pe teme cheie pentru România” # Digi24.ro
Oana Țoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen, consideră că vor fi abordate „discuţii pe teme cheie pentru România”. Șefa diplomației române are pe agendă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.
11:40
Europa cu „două viteze” ar putea fi o „cale către unitate”, susține Roberta Metsola: „Nu este un obstacol” # Digi24.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut că instituția pe care o conduce nu se opune unei integrări mai strânse a UE, în contextul în care fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la o federație „pragmatică”, relatează Euronews.
11:40
Vremea în weekend: Temperaturi de până la 17 grade Celsius, urmate de răcire bruscă. Mateescu (ANM): Nu excludem ninsorile în martie # Digi24.ro
Capitala și 13 județe se află sub cod galben de ceață. Vizibilitatea este scăzută chiar și sub 50 de metri. Meteorologii anunță însă că în acest weekend se vor înregistra chiar și 17 grade Celsius, însă duminică vremea va intra într-un proces de răcire.
11:30
România a intrat în recesiune tehnică. Adrian Codirlașu: „Economia nu merge bine. Va fi greu de ieșit din această situație” # Digi24.ro
Economia României a intrat tehnic în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), iar perspectivele rămân dificile, avertizează Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România. „Economia nu merge bine. Nu va merge bine anul acesta, poate nici anii următori. Va fi greu de ieșit din această situație”, a declarat acesta pentru Digi24.ro, în contextul noilor date publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
11:30
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei # Digi24.ro
Un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni, județul Galați, a fost amendat și a rămas fără permis de conducere după ce ar fi refuzat să acorde prioritate unei autospeciale de poliție, în timp ce se deplasa la un incendiu. Atât autospeciala SVSU Drăgușeni, cât și echipajul de poliție mergeau la același eveniment.
Acum 4 ore
11:00
Trump e gata de „faza a doua” în confruntarea cu Iranul: trimite în Golf un nou portavion, grupul de luptă care a acționat în Venezuela # Digi24.ro
Statele Unite vor desfăşura în Golf încă un grup de luptă aero-naval structurat în jurul unui portavion, afirmă joi presa americană preluată de AFP.
10:40
Un drum s-a prăbușit în Shanghai, lăsând în urmă o groapă uriașă. Containere și utilaje au fost trase înăuntru # Digi24.ro
O groapă uriașă s-a deschis într-o stradă din Shanghai, lângă un șantier pentru o nouă stație de metrou. A înghițit o bucată considerabilă din drum și a provocat daune structurilor din jur.
10:40
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a susținut vineri că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Premierul a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.
10:30
Sorin Grindeanu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „O rușine. Există un vinovat”. Atacuri la Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că recesiunea tehnică reprezintă „o rușine pentru Coaliție”. Social-democratul susține că este un vinovat principal „pentru direcția greșită”, făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”.
10:30
Trump vine cu o nouă explicație pentru videoclipul rasist cu soții Obama: „Era deja viral”. Niciun angajat nu va fi sancționat # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de videoclipul rasist publicat pe contul său de Truth Social, în care Barack și Michelle Obama apar reprezentați ca maimuțe animate, și a declarat că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat pentru incident. Liderul de la Washington susține că materialul „nu este o problemă” și că era deja distribuit pe scară largă online înainte de a fi postat pe contul său.
10:20
Dosarele Epstein. Dr. Oz, devenit înalt oficial în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților # Digi24.ro
Dr. Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanţistul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentului de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
10:10
Incident în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren CFR Călători a deraiat, circulația este blocată # Digi24.ro
Traficul feroviar este afectat vineri dimineaţă în Gara de Nord, după ce primul vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în timpul unei manevre de împingere către depou. Incidentul s-a produs la ora 08:20, nu s-au înregistrat victime, însă circulaţia trenurilor din zona Grupa AT este temporar blocată până la finalizarea intervenţiei și verificarea condiţiilor de siguranţă.
10:10
Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile # Digi24.ro
Bucureștenii își pot compensa viitoarele facturi la încălzire, dacă aduc dovezi că locuințele au fost reci. După o lună în care sistemul de termoficare a funcționat mai mult în stare de avarie, Termoenergetica a anunțat care sunt pașii de urmat pentru a nu plăti costuri maxime.
10:10
Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați # Digi24.ro
Un adăpost de câini și mai multe locuințe au fost vizate în această dimineață de percheziții, în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați. Proprietarul și trei angajați sunt vizați de percheziții.
09:40
„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei # Digi24.ro
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.
09:40
Ce pierderi au avut trupele lui Kim Jong Un, trimise în Ucraina. Doar 1.000 de soldați s-au întors acasă, acum vor pleca din nou # Digi24.ro
Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un, să lupte de partea Rusiei au fost răniți sau uciși. Serviciile secrete sud-coreene au dat publicității câteva cifre.
09:20
Nicuşor Dan: Pentru fiecare dintre cele 3 parchete există candidați foarte interesanți. Am văzut comentarii, nu sunt de aceeaşi opinie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că unii dintre procurorii care s-au înscris pentru funcţiile de conducere în marile parchete sunt „persoane foarte interesante” şi se arată „optimist” că acestea vor dinamiza activitatea parchetelor.
09:20
România a intrat în recesiune tehnică. Ce arată datele Institutului Național de Statistică # Digi24.ro
Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 6 ore
09:10
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte țări au confirmat până acum și câte au refuzat # Digi24.ro
Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis nu se va alătura Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a cărui primă reuniune este programată pentru 19 februarie la Washington, anunță cotidianul grec Ekathimerini, citând purtătorul de cuvânt al guvernului Pavlos Marinakis.
09:00
Percheziţii în Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar de viol și agresiune sexuală. Sunt vizaţi un cadru didactic şi doi foști elevi # Digi24.ro
Şase percheziţii au loc, vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar privind infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată, fiind vizaţi un cadru didactic şi doi foşti elevi.
09:00
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 16 februarie - 16 martie. Vremea rece persistă și în următoarele zile, în timp ce luna mărțișorului vine cu temperaturi ușor mai ridicate.
08:40
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună” # Digi24.ro
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună”
08:30
„Putin este diavolul. Poate fi ajutat doar să sară de la balcon”. Rusul din spatele Ethereum, despre războiul din Ucraina: O agresiune # Digi24.ro
La aproape patru ani de la începutul conflictului, creatorul Ethereum, Vitalik Buterin, și-a declarat susținerea pentru Ucraina, calificând războiul drept o „agresiune criminală”, nu o „situație complexă în care ambele părți s-au comportat urât”.
08:30
Japonia a confiscat o barcă de pescuit chinezească în zona sa economică exclusivă, pe fondul unei dispute cu Beijingul # Digi24.ro
Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o mișcare care ar putea alimenta o dispută diplomatică în curs de desfășurare între Tokio și Beijing, potrivit The Guardian.
08:20
Cod galben de ceaţă densă în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti, vineri dimineaţa # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti.
08:20
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a clasat pe primul loc într-un clasament de popularitate din Statele Unite, anunță TPWorld.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 13 februarie
Acum 8 ore
07:10
„Germania nu se mai poate ascunde în spatele Americii”: Cum resimte poporul german înstrăinarea dureroasă de Statele Unite # Digi24.ro
Pentru Germania, care se consideră cel mai riguros gardian al statului de drept din Europa și care are un atașament emoțional față de relația cu SUA, atacurile repetate ale administrației Trump la adresa alianței NATO și a Uniunii Europene au fost cu atât mai dureroase. Acțiunile Washingtonului, pe care comunitatea germanilor atlantiști le resimte ca pe o trădare, răstoarnă vechea arhitectură de securitate a continentului și alimentează o cursă a înarmării nemaivăzută din vremea Războiului Rece.
07:10
Moșii de Iarnă 2026: Ce trebuie să conțină pachetele de pomană. Preotul explică obiceiurile interzise pe 14 februarie # Digi24.ro
Moșii de Iarnă, denumiți în tradiția creștin-ortodoxă și Sâmbăta Morților, reprezintă un reper liturgic important dedicat pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind celebrați anual înaintea începerii Postului Paștelui. În anul 2026, această zi este marcată la 14 februarie.
07:10
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici” # Digi24.ro
Doi români au fost arestați de către temutul FSB și expulzați din Rusia. Știrea a făcut înconjurul internetului, ocazie cu care lumea a aflat că aceștia sunt vloggeri și erau într-o „expediție de cunoaștere”. Digi24.ro a încercat să vadă experiența și impresia acestora despre țara dictatorului chiar din filmările făcute de către aceștia timp de 30 de zile. „E libertate aici”
07:10
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de securitate. Temele discutate în cadrul Conferinței de la Munchen # Digi24.ro
Cea mai importantă conferinţă anuală internaţională pe probleme de securitate se desfăşoară începând de astăzi până pe 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen, sub conducerea preşedintelui conferinţei, ambasadorul Wolfgang Ischinger, prilej cu care numeroşi lideri politici şi experţi abordează cele mai importante probleme actuale de securitate de pe mapamond.
07:10
Cum vrea China să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O nouă frontieră crucială pentru competiția sa geopolitică” # Digi24.ro
Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai recent spărgător de gheață arctic al Chinei este un simbol puternic al ambițiilor Beijingului în nordul îndepărtat, unde tensiunile au crescut din cauza încercărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, notează Financial Times.
07:10
Alocație universală pentru toți copiii din Spania. 100 de mii de români ar putea beneficia de acești bani # Digi24.ro
Guvernul Spaniei vrea alocație universală - de 200 de euro - pentru toți copiii sub 18 ani. Alocația s-ar acorda lunar și ar putea ajunge și la peste 100 de mii de copii români. Autoritățile speră ca astfel să reducă nivelului sărăciei infantile din Regatul Iberic, unul dintre cele mai mari din Europa.
07:10
„Vin polonezii”. Varșovia își etalează puterea economică în Germania: „Începem să vedem, în sfârșit, o inversare” # Digi24.ro
Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, economia sa deschizându-se către investitorii străini. Totuși, trei decenii mai târziu, compania de internet pe care a fondat-o și pe care încă o conduce se extinde prin achiziționarea unei mari platforme de călătorii din Germania, scrie Bloomberg.
07:10
Marina SUA admite că actuala strategie privind grupurile de atac ale portavioanelor trebuie regândită. Principala problemă detectată # Digi24.ro
Marina SUA are în plan să schimbe modelul tradițional al grupurilor sale de atac ale portavioanelor. Această inițiativă a șefului operațiunilor navale, amiralul Daryl Caudle, vizează formarea unor forțe specializate care ar putea oferi o mai mare flexibilitate armatei.
07:10
Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune tehnică: „Când se intră în criză, nu simțim” # Digi24.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a declarat, joi, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România se îndreaptă spre o criză economică și că este „foarte posibil” să intre într-o recesiune tehnică, în contextul reducerii consumului și al dezechilibrelor bugetare. El a susținut însă că măsurile de reducere a cheltuielilor publice sunt necesare pentru corectarea deficitului și pentru stabilizarea economiei.
07:10
„Super-avionul” de 100 de miliarde de euro al Europei, un proiect în pragul colapsului. Cine a blocat inițiativa franco-germană # Digi24.ro
Sistemul Aerian de Luptă al Viitorului (FCAS) ar urma să fie cel mai avansat avion de vânătoare al Europei – rapid, letal și flancat de un roi de drone de atac. La aproape un deceniu de când a fost anunțat, însă, proiectul de 100 de miliarde de euro arată mai degrabă ca un „divorț complicat” și un simbol al relației defectuoase dintre Germania și Franța – „motorul” Uniunii Europene.
07:10
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico # Digi24.ro
Reputația în declin a Statelor Unite ridică noi întrebări cu privire la stabilitatea ordinii globale care a existat timp de decenii și la puterea acestei țări pe scena mondială, scrie Politico.
07:10
Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale # Digi24.ro
În societatea digitală actuală, în care telefoanele te recunosc după față, aplicațiile bancare permit autentificarea prin amprentă, iar camerele din spațiile publice pot identifica automat persoane, informațiile biometrice au devenit un instrument al confortului digital, dar și un factor de risc major pentru securitate.
07:10
Cel mai mare împrumut SAFE din UE este în pericol din cauza războiului politic dintre președintele și premierul Poloniei # Digi24.ro
Polonia vrea să împrumute o sumă enormă - 43,7 miliarde de euro - în cadrul programului SAFE al UE de împrumuturi pentru arme, dar planul este sub semnul întrebării din cauza unui conflict între președintele naționalist al țării, Karol Nawrocki, și premierul Donald Tusk, scrie Politico.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.