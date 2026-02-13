Flick a făcut scandal Antrenorul Barcelonei, furios pe arbitraj după umilința cu Atletico: „O mizerie!” » Catalanii vor să depună plângere
Golazo.ro, 13 februarie 2026 12:20
Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a criticat dur arbitrajul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei.
Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a criticat dur arbitrajul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei.
CIO, în mijlocul unui nou scandal Organizația e criticată dur, după ce s-a aflat că vinde tricouri cu JO din Germania nazistă » Cum se apără # Golazo.ro
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) este în centrul unei alte controverse.
Șocat de adversarele României Ciprian Marica, fără cuvinte după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor: „Nu știu la ce să sperăm” # Golazo.ro
Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, a rămas șocat după ce România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor.
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și două nume surprinzătoare la VAR # Golazo.ro
Universitatea Craiova - FCSB 2-2, de joi, în Cupa României, a produs un mare scandal în jurul arbitrajului. Duminică se va juca al doilea meci direct, de această dată cu o miză mult mai mare.
Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni # Golazo.ro
La o zi după tragerile la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, România a aflat deja când va disputa meciurile din acest an. Detalii, mai jos.
Se spune că vineri 13 este o zi a ghinionului, dar astăzi sperăm să infirmăm acest mit cu un bilet în cota 6.14 pentru care am ales selecții din meciurile Borussia Dortmund – Mainz, Pisa – AC Milan și Petrolul Ploiești – FC Argeș.
Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Fanii olteni prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” au profitat de meciul din Bănie pentru a-i transmite un mesaj cu tentă jignitoare lui Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei.
Devoratorul de antrenori Furiosul patron al lui Nottingham a dat afară trei în 5 luni. Vrea un nume care a rezistat o jumătate de an cu el! # Golazo.ro
Evangelos Marinakis l-a concediat și pe Sean Dyche, în noaptea de miercuri spre joi, după ce i-a demis pe Nuno Espirito Santo (septembrie) și Ange Postecoglou (octombrie)
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Comentatorul TV Emil Grădinescu a vorbit despre jocul prestat de echipa campioană în ultimul meci din grupele Cupei României.
CIO este un for antipatizat de opinia publică, dar președintele Ucrainei greșește când îl acuză pentru că un sportiv ucrainean a fost eliminat din cauza mesajelor de pe cască.
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu? # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Alfonso Perez Burrull, fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat faza controversată de la preluarea lui Luca Băsceanu, din minutul 54.
Trei români, suspendați pentru că au fost în Rusia? Sportivii ar putea fi interziși la Mondiale pentru că au participat la un concurs în Moscova # Golazo.ro
Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au răspuns „prezent” la cea de-a 35 ediție a competiției „Russian Winter” desfășurată la Moscova pe 7 februarie 2026. Pentru a lămuri dacă sportivii români au voie să participe la competiții organizate de Rusia, agresoare în războiul cu Ucraina, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism (n.r. FRA) și cu Octavia Brosser, antrenoarea Elenei Andreei Taloș.
Barcelona, umilită în Cupă FOTO. Atletico Madrid i-a ridiculizat pe catalani în prima manșă a semifinalelor + faza controversată analizată 8 minute de VAR # Golazo.ro
Atletico Madrid a învins-o pe Barcelona, scor 4-0, în turul semifinalei de Copa del Rey. Catalanii au nevoie de o minune la meciul retur pentru a spera la o calificare în finală.
„E jenant să susții asta” Mesajul postat de MM Stoica după ce FCSB a fost eliminată din Cupă # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al „roș-albaștrilor”, a postat pe rețelele de socializare un mesaj după ce echipa sa a fost eliminată din Cupa României.
„Mă gândesc doar la acel meci” Coelho, mesaj războinic după ce U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei: „Mai sunt 12 puncte, vrem cât mai multe” # Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB 2-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul grupării din Bănie, s-a declarat mulțumit de prestația fotbaliștilor care i-au înlocuit pe titularii obișnuiți.
„Am văzut imaginile!” Charalambous contestă golul 2 al oltenilor + Ce spune despre revanșa cu Craiova de duminică # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Elias Charalmabous, antrenorul campioanei, a vorbit despre rezultatul din Bănie.
Verdictul specialistului FOTO. Ce a spus Porumboiu despre hențul cerut de FCSB: „Decizia e una clară!” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre hențul cerut de campioana României la al doilea gol marcat de olteni.
„Cât de idiot poți să fii?” Gigi Becali a răbufnit după eliminarea din Cupă: „Nu-mi mai arătați faza! Cine știe ce jigniri îi mai aduc” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a fost furios după meciul cu oltenii din Cupa României.
Campioana a ieșit din nou prematur din cursa pentru Cupa României, numai că jocul, trebuie să dea de gândit oltenilor pentru meciul de peste mai puțin de 4 zile. Un 2-2 final care premiază totuși fotbalul spectaculos
Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski! # Golazo.ro
„Tricolorii” nu au cei mai puternici adversari din Liga Națiunilor B, dar și polonezii, și bosniacii, și suedezii au jucători de mare calitate în ofensivă. O provocare uriașă pentru apărarea noastră
Henț la Băsceanu? FOTO. FCSB a protestat la al doilea gol al Craiovei. Ce se vede pe imagini # Golazo.ro
U Craiova - FCSB. La golul al doilea al oltenilor, campioana României a cerut un potențial henț la Luca Băsceanu, cel care a pasat decisiv.
Moment sclipitor FOTO. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea # Golazo.ro
FCSB a reacționat rapid după golul încasat de la U Craiova în Cupa României. Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost găsit în careu de căpitanul Valentin Crețu (37 de ani), care a păcălit apărarea oltenilor.
„Era important locul 1” Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, care le-a asigurat prezența în sferturile Cupei României.
„A venit nervos să-mi ia mingea” VIDEO+FOTO. Dorinel Munteanu, conflict cu Armstrong: „De ce mi-a dat galben? N-am avut nicio reacție!”. Ce se vede pe imagini # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre înfrângerea din Cupa României şi despre conflictul cu fotbalistul Danny Armstrong (28 de ani).
„O grupă grea” Prima reacție de la FRF după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor: „Mi-ar fi convenit mai mult grupa C” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a oferit o primă reacție după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor.
Probleme mari pentru FCSB FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute # Golazo.ro
U Craiova - FCSB. Florin Tănase, jucătorul campioanei, a suferit o accidentare în debutul partidei din Cupa României și a fost scos de pe teren.
Cazul Heraskevych taie ca o lamă. Ucraineanul, competitor la skeleton, a fost descalificat și dez-acreditat de la Jocurile Olimpice.
Dawa l-a păcălit pe Popa! FOTO. U Craiova a deschis scorul după o eroare de neînțeles a fundașului FCSB # Golazo.ro
Adrian Rus a deschis scorul pentru U Craiova cu un șut de la distanță. Fundașul FCSB Joyskim Dawa l-a indus în eroare pe portarul Mihai Popa.
„Asta e propagandă de război” Un patinator ucrainean a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism # Golazo.ro
Oleh Handei (26 de ani), patinator ucrainean, a fost obligat să acopere cu bandă un mesaj de pe cască la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Oficialii au considerat că textul despre „eroism” are legătură directă cu războiul din Ucraina și nu corespunde regulilor.
„Am văzut banii, da” Dennis Politic a reacționat după gesturile făcute de fanii lui Dinamo: „Mă aștept la lucrurile astea” # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dennis Politic, jucătorul oaspeților, a reacționat după primirea ostilă de care a avut parte în meciul din Cupa României.
„Nu vreau să intru în dispută aici” Ce a spus șeful UEFA, după ce FIFA a transmis că ia în calcul reprimirea echipelor din Rusia # Golazo.ro
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a venit cu noi declarații legate de excluderea Rusiei din toate competițiile internaționale.
Când va fi operat Mihai Rotaru Situația finanțatorului Universității Craiova, după accidentul suferit la schi # Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, va fi operat după ce a suferit un accident grav la schi.
Politic, primire ostilă în Cupă FOTO: Cum a fost ironizat fostul jucător al „câinilor” de de fanii lui Dinamo + Huiduit la fiecare atingere # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt. Dennis Politic, jucătorul oaspeților, a avut parte de o primire ostilă pe „Arcul de Triumf”, în Cupa României.
Partey, din nou în fața instanței Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol # Golazo.ro
Thomas Partey (32 de ani), mijlocaș defensiv la Villarreal, a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea a alte două infracțiuni de viol, de această dată împotriva unei alte femei.
Maghiarii vor România în Nations League Fanii din Ungaria au votat! Își doresc să-i înfrunte pe „tricolori”: „Atmosfera ar fi foarte tensionată” # Golazo.ro
O publicație din Ungaria și-a întrebat cititorii, din perspectiva lor, care ar fi adversarele ideale în Liga Națiunilor. România va descoperi adversarii din Nations League B după tragerea la sorți de la Bruxelles, azi, de la ora 19:00, live pe GOLAZO.ro.
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor » Cum motivează decizia # Golazo.ro
Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026.
„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special” # Golazo.ro
FCSB se află la Craiova, înaintea „dublei” cu echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani): astăzi în Cupa României și duminică în Liga 1.
„Vis împlinit!” Dorit de Dinamo, fundașul naționalei României, a ales să semneze până în 2029 cu altă echipă # Golazo.ro
Maccabi Haifa a anunțat oficial prelungirea contractului cu fundașul Lisav Eissat (29 de ani).
Dinamo - Hermannstadt LIVE de la ora 18:00. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile Cupei României. Echipele de start # Golazo.ro
Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei # Golazo.ro
Ronald Araujo a avut un sprijin neașteptat în lupta sa împotriva depresiei, la sfârșitul anului trecut. Vinicius, extrema cu care uruguayanul a avut multe dueluri tari în „Clasico”, i-a fost alături
U Craiova - FCSB LIVE de la ora 20:30 , în ultima etapă a Cupei României » Miza: sferturile de finală # Golazo.ro
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în cadrul unui meci ce contează pentru ultima etapă a grupei B din Cupa României.
S-au pus în vânzare biletele pentru Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru tichetele la derby-ul din etapa a 28-a din Superliga # Golazo.ro
Clubul Rapid a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo.
Cupa României LIVE. Trei partide se joacă de la ora 18:00 » De la 20:30 urmează derby-ul U Craiova - FCSB # Golazo.ro
Runda #3 din Cupa României continuă cu ultimele 5 meciuri din faza grupelor.
Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională! # Golazo.ro
Abat Aymbetov (30 de ani), jucător cu 45 de prezențe în naționala Kazahstanului, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.
În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro! # Golazo.ro
Pedri (23 de ani) a făcut o achiziție de 2,5 milioane de euro. Despre ce este vorba, în rândurile de mai jos.
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, înapoi în timp în peste șase decenii de fotbal ca jucător și antrenor. A punctat revenirea la națională după 38 de ani, cum a dezvoltat analiza video și cum e să antrenezi într-o țară în război
Oțelul anunță că va ataca decizia Tribunalului Galați, considerând nejustificată deschiderea procedurii de insolvență.
Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive” # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Fundația Roma for Democracy a emis un comunicat în care a transmis că va depune o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva clubului din „Ștefan cel Mare”.
E FCSB și restul lumii Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026. Cine a câștigat dintre Real - Barca și Dinamo - Craiova # Golazo.ro
Cele 7 partide jucate de FCSB, 5 în campionat și două în Europa, sunt pe primele 7 poziții în ierarhia ratingurilor meciurilor de fotbal din acest an.
