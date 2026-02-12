S-au pus în vânzare biletele pentru Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru tichetele la derby-ul din etapa a 28-a din Superliga

10:00

Ania Caill, campioană națională la slalom uriaș, proba tehnică, în 2023, nu e prezentă nici la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mai exact, FRSB a exclus probele în care concurează Ania Caill din cele eligibile pentru calificarea la JO. Mai multe detalii ne-a oferit chiar sportiva, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.