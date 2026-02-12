Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski!
Golazo.ro, 12 februarie 2026 23:00
„Tricolorii” nu au cei mai puternici adversari din Liga Națiunilor B, dar și polonezii, și bosniacii, și suedezii au jucători de mare calitate în ofensivă. O provocare uriașă pentru apărarea noastră
Acum 15 minute
23:10
Campioana a ieșit din nou prematur din cursa pentru Cupa României, numai că jocul, trebuie să dea de gândit oltenilor pentru meciul de peste mai puțin de 4 zile. Un 2-2 final care premiază totuși fotbalul spectaculos
Acum 30 minute
23:00
„Tricolorii” nu au cei mai puternici adversari din Liga Națiunilor B, dar și polonezii, și bosniacii, și suedezii au jucători de mare calitate în ofensivă. O provocare uriașă pentru apărarea noastră
Acum o oră
22:40
Henț la Băsceanu? FOTO. FCSB a protestat la al doilea gol al Craiovei. Ce se vede pe imagini # Golazo.ro
U Craiova - FCSB. La golul al doilea al oltenilor, campioana României a cerut un potențial henț la Luca Băsceanu, cel care a pasat decisiv.
Acum 2 ore
22:10
Moment sclipitor FOTO. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea # Golazo.ro
FCSB a reacționat rapid după golul încasat de la U Craiova în Cupa României. Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost găsit în careu de căpitanul Valentin Crețu (37 de ani), care a păcălit apărarea oltenilor.
22:00
„Era important locul 1” Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, care le-a asigurat prezența în sferturile Cupei României.
21:50
„A venit nervos să-mi ia mingea” VIDEO+FOTO. Dorinel Munteanu, conflict cu Armstrong: „De ce mi-a dat galben? N-am avut nicio reacție!”. Ce se vede pe imagini # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre înfrângerea din Cupa României şi despre conflictul cu fotbalistul Danny Armstrong (28 de ani).
21:50
„O grupă grea” Prima reacție de la FRF după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor: „Mi-ar fi convenit mai mult grupa C” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a oferit o primă reacție după ce România și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor.
Acum 4 ore
21:20
Probleme mari pentru FCSB FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute # Golazo.ro
U Craiova - FCSB. Florin Tănase, jucătorul campioanei, a suferit o accidentare în debutul partidei din Cupa României și a fost scos de pe teren.
21:10
Cazul Heraskevych taie ca o lamă. Ucraineanul, competitor la skeleton, a fost descalificat și dez-acreditat de la Jocurile Olimpice.
21:10
Dawa l-a păcălit pe Popa! FOTO. U Craiova a deschis scorul după o eroare de neînțeles a fundașului FCSB # Golazo.ro
Adrian Rus a deschis scorul pentru U Craiova cu un șut de la distanță. Fundașul FCSB Joyskim Dawa l-a indus în eroare pe portarul Mihai Popa.
20:50
„Asta e propagandă de război” Un patinator ucrainean a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism # Golazo.ro
Oleh Handei (26 de ani), patinator ucrainean, a fost obligat să acopere cu bandă un mesaj de pe cască la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Oficialii au considerat că textul despre „eroism” are legătură directă cu războiul din Ucraina și nu corespunde regulilor.
20:40
„Am văzut banii, da” Dennis Politic a reacționat după gesturile făcute de fanii lui Dinamo: „Mă aștept la lucrurile astea” # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Dennis Politic, jucătorul oaspeților, a reacționat după primirea ostilă de care a avut parte în meciul din Cupa României.
20:40
„Nu vreau să intru în dispută aici” Ce a spus șeful UEFA, după ce FIFA a transmis că ia în calcul reprimirea echipelor din Rusia # Golazo.ro
Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a venit cu noi declarații legate de excluderea Rusiei din toate competițiile internaționale.
Acum 6 ore
19:20
Când va fi operat Mihai Rotaru Situația finanțatorului Universității Craiova, după accidentul suferit la schi # Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, va fi operat după ce a suferit un accident grav la schi.
19:10
Politic, primire ostilă în Cupă FOTO: Cum a fost ironizat fostul jucător al „câinilor” de de fanii lui Dinamo + Huiduit la fiecare atingere # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt. Dennis Politic, jucătorul oaspeților, a avut parte de o primire ostilă pe „Arcul de Triumf”, în Cupa României.
19:00
Partey, din nou în fața instanței Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol # Golazo.ro
Thomas Partey (32 de ani), mijlocaș defensiv la Villarreal, a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea a alte două infracțiuni de viol, de această dată împotriva unei alte femei.
18:30
Maghiarii vor România în Nations League Fanii din Ungaria au votat! Își doresc să-i înfrunte pe „tricolori”: „Atmosfera ar fi foarte tensionată” # Golazo.ro
O publicație din Ungaria și-a întrebat cititorii, din perspectiva lor, care ar fi adversarele ideale în Liga Națiunilor. România va descoperi adversarii din Nations League B după tragerea la sorți de la Bruxelles, azi, de la ora 19:00, live pe GOLAZO.ro.
18:10
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor » Cum motivează decizia # Golazo.ro
Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026.
18:10
„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special” # Golazo.ro
FCSB se află la Craiova, înaintea „dublei” cu echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani): astăzi în Cupa României și duminică în Liga 1.
18:00
„Vis împlinit!” Dorit de Dinamo, fundașul naționalei României, a ales să semneze până în 2029 cu altă echipă # Golazo.ro
Maccabi Haifa a anunțat oficial prelungirea contractului cu fundașul Lisav Eissat (29 de ani).
17:30
Dinamo - Hermannstadt LIVE de la ora 18:00. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile Cupei României. Echipele de start # Golazo.ro
Dinamo și Hermannstadt se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
Acum 8 ore
17:00
Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei # Golazo.ro
Ronald Araujo a avut un sprijin neașteptat în lupta sa împotriva depresiei, la sfârșitul anului trecut. Vinicius, extrema cu care uruguayanul a avut multe dueluri tari în „Clasico”, i-a fost alături
17:00
U Craiova - FCSB LIVE de la ora 20:30 , în ultima etapă a Cupei României » Miza: sferturile de finală # Golazo.ro
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în cadrul unui meci ce contează pentru ultima etapă a grupei B din Cupa României.
16:50
S-au pus în vânzare biletele pentru Rapid - Dinamo Care sunt prețurile pentru tichetele la derby-ul din etapa a 28-a din Superliga # Golazo.ro
Clubul Rapid a anunțat că a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo.
16:30
Cupa României LIVE. Trei partide se joacă de la ora 18:00 » De la 20:30 urmează derby-ul U Craiova - FCSB # Golazo.ro
Runda #3 din Cupa României continuă cu ultimele 5 meciuri din faza grupelor.
16:30
Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională! # Golazo.ro
Abat Aymbetov (30 de ani), jucător cu 45 de prezențe în naționala Kazahstanului, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.
16:20
În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro! # Golazo.ro
Pedri (23 de ani) a făcut o achiziție de 2,5 milioane de euro. Despre ce este vorba, în rândurile de mai jos.
16:20
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, înapoi în timp în peste șase decenii de fotbal ca jucător și antrenor. A punctat revenirea la națională după 38 de ani, cum a dezvoltat analiza video și cum e să antrenezi într-o țară în război
15:30
Oțelul anunță că va ataca decizia Tribunalului Galați, considerând nejustificată deschiderea procedurii de insolvență.
Acum 12 ore
15:20
Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive” # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Fundația Roma for Democracy a emis un comunicat în care a transmis că va depune o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva clubului din „Ștefan cel Mare”.
15:10
E FCSB și restul lumii Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026. Cine a câștigat dintre Real - Barca și Dinamo - Craiova # Golazo.ro
Cele 7 partide jucate de FCSB, 5 în campionat și două în Europa, sunt pe primele 7 poziții în ierarhia ratingurilor meciurilor de fotbal din acest an.
14:50
„Ajunge!” Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici” # Golazo.ro
Mario Balotelli(35 de ani) denunță mostrele de rasism la adresa sa, în Emiratele Arabe Unite.
14:20
Real Madrid a dat-o la pace cu UEFA! Proiectul Superliga Europei , abandonat! Anunțul formației lui Perez # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat că a ajuns la un acord cu UEFA „pentru binele fotbalului european”.
14:10
Fotbalistul e regele schiului Povestea norvegianului care poate depăși recordul de aur la Jocurile Olimpice. Fotbal, schi fond. Și bunicul, „arma secretă” # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a cucerit deja la Milano Cortina două medalii de aur la schi fond. Încă două și va fi numărul 1 all-time la Jocurile Olimpice de Iarnă
14:10
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există” # Golazo.ro
Kakha Kaladze, 47 de ani, fost fotbalist georgian important, primarul capitalei Tbilisi și parte din partidul aflat la putere în țara sa, apropiat de Rusia și Putin și declarat persona non grata în Ucraina, susține că a discutat de multe ori despre război cu Andrei Shevchenko
13:40
„M-a durut ca om și ca dinamovist” Episodul neplăcut trăit de o legendă din „Ștefan cel Mare”, povestit de un coleg de echipă # Golazo.ro
Ionel Augustin (70 de ani), legenda clubului Dinamo, s-a declarat dezamăgit de faptul că fanii nu l-au recunoscut pe Florin Cheran (78 de ani) în ziua în care a început demolarea stadionului „câinilor”.
13:30
Oțelul Galați a intrat în insolvență! Tribunalul a admis cererea unui fost jucător, pentru o datorie derizorie # Golazo.ro
Oțelul Galați trece printr-o criză financiară severă: clubul a intrat oficial în insolvență după ce un fost jucător a cerut în instanță plata unei sume de doar 11.250 de euro.
13:00
Când revine Dan Petrescu Antrenorul se simte bine și a făcut marele anunț: „Mai am puțin și încep” # Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani) a anunțat că este foarte aproape de revenirea în antrenorat, semn că starea sa de sănătate este una din ce în ce mai bună.
12:40
„Le închei carierele” O vedetă din Franța, despre părțile întunecate ale celebrității: „La 14-15 ani primeam mesaje private de la fotbaliști și actori” # Golazo.ro
Paola Locatelli, cunoscută actriță, model și influencer din Franța, a vorbit despre mesajele primite de la fotbaliști când avea doar 14 ani.
12:00
„Fură la noi!” Războiul CFR - U redeschide „cazul Valiza”! Acuzații în direct: „Aș aminti un singur nume” » 2 meciuri și 4 suspecți! # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, îi acuză pe rivali că au câștigat două din primele două titluri în derby-uri suspecte pe „Ion Moina”.
12:00
Lindsey Vonn, a 3-a operație FOTO: Ce i-au făcut chirurgii schioarei americane accidentate grav la Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Lindsey Vonn, primele poze postate din spital după cea de-a treia intervenție chirurgicală suferită în trei zile
11:30
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!” # Golazo.ro
Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych (27 de ani) a fost descalificat pentru casca sa comemorativă purtată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.
11:30
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a anunțat că este gata să meargă în Elveția, la Ministerul de Interne și Ministerul Justiției pentru a-și face dreptate.
11:00
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați # Golazo.ro
U CLUJ - OȚELUL 2-0. Issouf Macalou (27 de ani), aripa dreaptă a gazdelor, a fost protagonistul unei ratări monumentale în meciul din ultima rundă a grupelor Cupei României.
10:50
Întâlnirea titanilor FOTO: Uriașul actor Victor Rebengiuc, alături de multiplul campion David Popovici, la un eveniment din București # Golazo.ro
O întâlnire emoționantă între două personalități uriașe ale României: actorul Victor Rebengiuc (93 de ani) și multiplul campion la natație, David Popovici (21 de ani).
10:30
Azi, 12 februarie, se dispută ultimele 5 meciuri din a 3-a rundă din faza grupelor din Cupa României, ultimul meci din runda a 26-a din Premier League, dar și meciul tur din semifinala Copa del Rey dintre Atletico Madrid și FC Barcelona.
Acum 24 ore
10:20
PAOK, în finala Cupei Greciei Răzvan Lucescu, dublă victorie în fața echipei antrenate de legendarul Rafa Benitez: „Avem o motivație uriașă” # Golazo.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut de Panatinaikos, scor 3-0 la general.
10:10
Ceahlăul a rămas fără antrenor Cristi Pustai și-a dat demisia: „Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul” # Golazo.ro
Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că antrenorul Cristi Pustai (58 de ani) nu va mai continua pe banca divizionarei secunde.
10:00
„Guler, hărțuit la Real Madrid” Acuzații serioase din Turcia. Adversarul României la barajul din martie, victima mobbingului în vestiarul blanco # Golazo.ro
Fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce, Serhat Pekmezci, face afirmații șocante: Arda Guler (20 de ani) ar fi hărțuit în vestiarul lui Real Madrid!
10:00
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor” # Golazo.ro
Ania Caill, campioană națională la slalom uriaș, proba tehnică, în 2023, nu e prezentă nici la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mai exact, FRSB a exclus probele în care concurează Ania Caill din cele eligibile pentru calificarea la JO. Mai multe detalii ne-a oferit chiar sportiva, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.
