Ilie Bolojan propune măsuri pentru reducerea prețului la energie: „Băieții deștepți ne-au blocat sistemul”

10:00

Lanțul de magazine Carrefour părăsește România. Cu aproape 500 de locați, această rețea ar putea ajunge pe mâinile fraților Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman. Grupul francez a anunțat că vinde operațiunile locale către Pavăl Holding, într-o tranzacție care este evaluată la peste 800 de milioane de euro – una dintre cele mai mari din […]