Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron”

11:10

Premierul Ilie Bolojan este confruntat cu un val de neîncredere, 76% dintre români declarându-se sceptici față de activitatea sa. Un sondaj ARA Public Opinion relevă că AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă ar avea loc acum. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu un nivel scăzut de popularitate, conform unui sondaj realizat de ARA Public Opinion […]