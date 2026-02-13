Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron”
Lumea Politică, 13 februarie 2026 12:50
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a adresat o scrisoare deschisă lui Ilie Bolojan, premier și președinte PNL, criticând tăierile bugetare ce afectează cetățenii vulnerabili. Tișe susține că măsurile guvernamentale favorizează companiile de stat, în detrimentul reformelor reale. Alin Tișe a publicat pe Facebook un text intitulat „România, Republica Tăierilor”, în care își exprimă nemulțumirea […]
Proiecții alarmante: Creștere masivă a cazurilor de cancer până în 2040, mai ales la anumite tipuri. Unde se situează România # Lumea Politică
Incidența cancerului va crește semnificativ până în 2040, cu un impact major asupra mortalității, avertizează Sistemul European de Informații cu privire la Cancer. În România, deși incidența este sub media UE, mortalitatea rămâne ridicată, subliniind necesitatea unor măsuri de prevenție și diagnostic precoce. Îmbătrânirea populației va determina o creștere a incidenței cancerului, cu proiecții arătând […]
Nicușor Dan a precizat că România va avea statut de observator la Consiliul pentru Pace din 19 februarie, din cauza nepotrivirilor cu carta organizației. Deși inițial planificase să participe la evenimentul din Washington, surse politice sugerează că ar putea să nu mai meargă. Nicuşor Dan a declarat că România va participa la Consiliul pentru Pace […]
Sistemul de pensii din România se bazează pe puncte acumulate pe parcursul carierei. Punctajul reflectă contribuțiile raportate la câștigul salarial mediu brut. Profesii diferite înregistrează pensii semnificativ diferite. Calculul pensiei se bazează pe numărul de puncte obținute de-a lungul carierei. Aceste puncte sunt proporționale cu contribuțiile plătite, în raport cu câștigul salarial mediu brut din […]
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR” # Lumea Politică
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților a stârnit reacții dure. Nicușor Dan acuză tergiversarea, în timp ce Tudorel Toader justifică întârzierile. Cazul este amânat pentru a cincea oară. Președintele Nicușor Dan a criticat amânarea Curții Constituționale Române de a lua o decizie referitoare la pensiile magistraților. El consideră că este „o tergiversare” și cere o […]
Un scandal sexual zguduie politica maghiară. Liderul opoziției acuză „capcana cu miere” a guvernului Orban # Lumea Politică
Înaintea alegerilor din 2026, politica maghiară este zguduită de un scandal de proporții. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, acuză guvernul Viktor Orban de orchestrarea unei „capcane cu miere” pentru a-l discredita. Fidesz neagă acuzațiile, dar tensiunile cresc pe măsură ce campania electorală se intensifică. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026, […]
Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor avea animale la școală. Opționalul „Ora cu și pentru animale” devine disponibilă în toată țara # Lumea Politică
Un nou opțional, „Ora cu și pentru animale”, va fi introdus în școlile din România pentru elevii de clasa a V-a și a VI-a. Această inițiativă urmărește să dezvolte empatia și responsabilitatea față de animale și va putea fi predată de orice profesor, indiferent de specializare. Noua disciplină opțională a fost aprobată la nivel național […]
La Tribunalul Vâlcea, o grefieră susține că a fost agresată verbal și fizic de judecătorul Bogdan Mateescu. Incidentul a atras intervenția poliției, iar sindicatul grefierilor denunță public cazul, afirmând că nu este unul izolat. Un incident tensionat a avut loc la Tribunalul Vâlcea, unde o grefieră acuză că a fost agresată verbal și fizic de […]
Farmaciștii primesc noi responsabilități la regimul „drogurilor” medicale. Guvernul aprobă modificări legislative privind substanțele stupefiante # Lumea Politică
Guvernul a aprobat un proiect de lege ce modifică regimul juridic al substanțelor stupefiante și psihotrope. Schimbările vizează clarificarea legislației, responsabilizarea farmaciștilor și adaptarea la reglementările internaționale. Proiectul va fi dezbătut în Parlament. O nouă inițiativă legislativă a fost aprobată de guvern, aducând modificări esențiale Legii nr. 339/2005. Scopul este de a alinia legislația națională […]
Președintele Nicușor Dan susține că, în ciuda atacurilor dintre părți, coaliția guvernamentală este eficientă. Adoptarea bugetului este prioritară și se așteaptă finalizarea în două-trei săptămâni. Președintele Nicușor Dan a afirmat că, în ciuda percepțiilor și atacurilor frecvente dintre părțile coaliției, aceasta funcționează mai bine decât se vede. Declarațiile au fost făcute după reuniunea informală a […]
„Oamenii nebuni” sunt corecți și nu fură. Sindicatul de la Investiții l-a pus la zid pe Sebastian Burduja pentru această declarație # Lumea Politică
Sindicatul „MIPE Normalitate” solicită scuze publice și retragerea declarațiilor lui Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, după ce acesta i-a numit „nebuni” pe angajații din sectorul public. Burduja, acum consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la CNCD de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului. Sindicatul „MIPE Normalitate” a condamnat ferm […]
Trei nume ia în calcul președintele Nicușor Dan pentru funcţiile de directori ai SRI și SIE # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan analizează trei candidați pentru conducerea SRI și SIE. Numirile ar putea avea loc în această lună, fără a fi legate de cele ale șefilor marilor Parchete. Discuțiile cu partidele parlamentare sunt esențiale pentru validarea în Parlament. Președintele Nicușor Dan ia în calcul trei persoane pentru pozițiile de directori la Serviciul Român de […]
Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina # Lumea Politică
Administrația Trump intensifică presiunea asupra aliaților Rusiei, precum Iranul și Venezuela, pentru a limita resursele Kremlinului. Această abordare ar putea accelera negocierile diplomatice și aduce mai repede pacea în Ucraina. Donald Trump a adoptat o strategie de slăbire a capacității Rusiei de a susține războiul din Ucraina, concentrându-se pe aliații Moscovei. Aceștia furnizează resurse esențiale […]
România a intrat în recesiune tehnică, confirmă Statistica. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e tot mai prudent și apasă frâna # Lumea Politică
Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansamblul întregului an România a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică. Informația vine după ce, luni, premierul […]
Nicușor Dan: Interes american crescut pentru investiții în România. „Țara noastră își poate consolida relevanța” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că există un interes puternic din partea companiilor americane pentru investiții în România. Discuțiile recente cu liderii AmCham indică o întărire a legăturilor economice bilaterale în viitorul apropiat. Președintele Nicușor Dan a transmis pe Facebook că a discutat cu liderii companiilor americane din Camera de Comerț Americană în România […]
Comisia Europeană, vizată de percheziții în Bruxelles. Ancheta EPPO are o miză de 900 de milioane de euro # Lumea Politică
Poliția belgiană a desfășurat percheziții la sediul Comisiei Europene în cadrul unei investigații privind vânzarea unor active imobiliare. Ancheta, coordonată de Parchetul European, implică o tranzacție de 900 de milioane de euro și are legătură cu fostul comisar pentru buget Johannes Hahn. Percheziții au avut loc joi dimineață la diverse sedii ale Comisiei Europene din […]
Cristian Ghinea îl atacă dur pe Vlad Gheorghe. Replici acide între foștii colegi din USR: „Cârtiță” # Lumea Politică
Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a lansat acuzații grave împotriva lui Vlad Gheorghe, recent numit consilier al premierului Ilie Bolojan. Ghinea îl numește „ticălos” și „unealtă a sistemului”, declanșând un schimb tensionat de replici. Cristian Ghinea susține că Vlad Gheorghe a acționat împotriva intereselor USR în trecut, în contextul tensiunilor dintre PSD și […]
Reacția Ioanei Dogioiu, după sondajul cu 76% din români care nu au încredere în Bolojan # Lumea Politică
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a reacționat la un sondaj care arată că 76% dintre români și-au pierdut încrederea în premierul Ilie Bolojan. Dogioiu a subliniat că preluarea funcției de prim-ministru nu a fost dorită de mulți. Sondajul ARA Public Opinion relevă o nemulțumire semnificativă față de activitatea premierului. Ioana Dogioiu, purtătorul de […]
Un fost primar, condamnat la închisoare pentru că a pus foc la primărie. Cât are de plată Mihai Marin # Lumea Politică
Fostul primar al comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru incendierea primăriei. Decizia Judecătoriei Topoloveni nu este definitivă. Marin a susținut inițial că ar fi dat foc din cauza unor conflicte cu angajații. Judecătoria Topoloveni a decis condamnarea lui Mihai Marin la patru ani de închisoare pentru incendierea primăriei […]
Ciprian Ciucu își prezintă noua colegă de birou, o pisică salvată. „Situația pare destul de critică la primărie dacă a fost nevoie să se apeleze la postări cu pisici” # Lumea Politică
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a stârnit controverse după ce a postat pe Facebook imagini cu o pisică pe care a salvat-o. În timp ce unii bucureșteni au apreciat gestul, alții au criticat lipsa de acțiune în problemele orașului. Primarul General, Ciprian Ciucu, a împărtășit pe Facebook imagini cu pisica sa, Catchy, pe care […]
Miniștrii care refuză să semneze ordonanța care le reduce bugetele. „Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea” # Lumea Politică
Mai mulți miniștri refuză să semneze ordonanța care le-ar reduce bugetele, amenințând reforma administrației. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, se opune unei noi reduceri de 10% din fondul de salarii. Florin Barbu a declarat că Ministerul Agriculturii nu poate suporta o nouă tăiere de 10% din fondul de salarii. Barbu afirmă că ministerul său este singurul […]
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar. Primarul Sectorului 3 se întoarce la Primărie. # Lumea Politică
Tribunalul București a decis joi să revoce măsura controlului judiciar impusă primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, în cazul construirii fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, ceea ce îi permite lui Negoiță să revină în funcție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a câștigat joi o bătălie juridică importantă. Tribunalul București a admis […]
Sistemul global de acreditare se unifică sub Global Accreditation Cooperation Incorporated # Lumea Politică
Sistemul global de acreditare intră într-o nouă etapă, odată cu lansarea Global Accreditation Cooperation Incorporated, o organizație internațională unică ce reunește activitatea a două structuri-cheie: Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și Forumul Internațional de Acreditare (IAF). Noua entitate și-a început oficial activitatea la 1 ianuarie 2026, marcând totodată lansarea propriului Aranjament de Recunoaștere Multilaterală […]
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați” # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a fost testat antidrog în fața instanței de activistul Marian Ceaușescu. Testul rapid a ieșit pozitiv, generând noi controverse. Negoiță contestă controlul judiciar și cauțiunea de 800.000 lei impusă de DNA. Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, s-a prezentat joi la instanță, unde a avut parte de […]
PSD critică dur nouă filozofie bugetară a Guvernului. Marius Budăi: ‘Dacă rezişti fără 10% personal, câştigi reforma. Dacă nu, ghinion’ # Lumea Politică
Deputatul Marius Budăi critică dur politica bugetară a guvernului, acuzând că reducerile sunt aplicate fără discernământ în toate domeniile, inclusiv în sănătate. Fostul ministru al Muncii avertizează că această abordare poate transforma sistemul sanitar într-un „concurs de supraviețuire”. Deputatul Marius Budăi a lansat critici la adresa guvernului, afirmând că politica bugetară actuală recurge la tăieri […]
Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de „șmecherii contabile”. Deficitul bugetar, redus prin artificii financiare # Lumea Politică
Marcel Ciolacu a dezvăluit cum, în opinia sa, Ilie Bolojan a manipulat cifrele pentru a reduce deficitul bugetar prin măsuri de austeritate. Acuzațiile sale confirmă dezvăluirile anterioare ale publicației Gândul, evidențiind transferurile financiare care au dus la un deficit aparent mai mic. Marcel Ciolacu a criticat strategia financiară a Guvernului Bolojan, subliniind că „au făcut […]
Trump forțează achiziția de energie pe cărbune. Pentagonul sub presiune pentru contracte militare # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să cumpere energie electrică din cărbune, invocând securitatea națională. Această mișcare vine ca parte a eforturilor sale de a revigora industria cărbunelui, într-un context de critică asupra energiilor regenerabile. Președintele Trump a emis un decret prin care cere Departamentului Apărării să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune. Măsura, destinată […]
Noi măsuri anunțate de Putin pentru creșterea natalității. Publicitate pentru familiile cu mulți copii și fonduri serioase # Lumea Politică
Vladimir Putin a anunțat un nou set de măsuri pentru a sprijini „valorile familiale tradiționale” și a stimula natalitatea în Rusia. Decretul vine în contextul unei rate scăzute a fertilității, care a ajuns la 1,347 copii pe femeie, sub nivelul de înlocuire a populației. Rata fertilității din Rusia este în scădere, ajungând la 1,347 copii […]
Dilemă mare pentru Nicușor Dan: Înclină să refuze invitația lui Donald Trump, dar asta îi va interzice și vizita la Casa Albă # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, trebuie să decidă dacă va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump pe 19 februarie. Deși invitația este tentantă, Dan cântărește implicațiile internaționale ale unei asemenea decizii. Președintele Nicușor Dan se află într-o dilemă înaintea reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington. Conform surselor din Administrația Prezidențială, Dan […]
Câteva zeci de persoane, susținători AUR, s-au adunat pe scările Tribunalului București pentru a protesta împotriva măsurilor fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Manifestanții au scandat împotriva taxelor și au cerut demisia premierului. Protestul organizat de AUR la Tribunalul București a reunit zeci de participanți care și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie […]
Salariul mediu net s-a mărit în decembrie 2025. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri # Lumea Politică
Câștigul salarial mediu net în decembrie 2025 a atins 5.914 lei, cu o creștere de 5,3% față de noiembrie, conform datelor INS. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în extracția de petrol și IT, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante. Fluctuațiile salariale au fost influențate de prime și performanțe. Câștigul salarial mediu […]
Tusk avertizează asupra riscului unui „Polexit”. Conflictele interne din Polonia ar putea destabiliza Europa # Lumea Politică
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment despre riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, din cauza conflictelor cu președintele Karol Nawrocki. Tensiunile politice ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea continentului. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că țara sa riscă să iasă din Uniunea Europeană din cauza confruntărilor politice interne. Acesta […]
Guvernul, despre anunțul oficial privind pierderea banilor europeni: Este o chestiune de zile # Lumea Politică
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, susține că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nu a primit încă scrisoarea de la Comisia Europeană privind pierderea a peste 230 de milioane de euro. Între timp, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Ioana Dogioiu a declarat joi că MIPE nu a […]
UE elimină scutirea de taxe pentru coletele mici: 3 euro pentru fiecare categorie. La o bluză de mătase și două de lână, taxă de 6 euro # Lumea Politică
Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic. Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la o […]
„Iisus Hristos” obligat de tribunal să revină la identitaatea inițială. De ce a atras atenția falsul profet # Lumea Politică
Un locuitor din Kazan, care și-a schimbat numele în „Iisus Hristos”, a fost obligat de tribunal să revină la numele său real, Evgheni Cekulaev. Decizia a fost luată la cererea procuraturii, care a invocat regulile Ministerului Justiției privind schimbările de nume din motive religioase. Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis ca Evgheni Cekulaev să […]
Președintele Donald Trump plănuiește o serie de măsuri pentru a sprijini centralele electrice pe cărbune din SUA. Aceste inițiative includ un ordin executiv și finanțări substanțiale, cu scopul de a întări sectorul energiei pe bază de cărbune. Președintele american Donald Trump intenționează să dezvăluie un plan prin care să utilizeze finanțarea guvernamentală și contractele Pentagonului […]
Parlamentul European sprijină Ucraina cu un împrumut de 90 de miliarde de euro. Zelenski răsuflă ușurat # Lumea Politică
Volodimir Zelenski a mulțumit Parlamentului European pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Președintele ucrainean a subliniat importanța acestor fonduri pentru supraviețuirea și protecția civililor, menționând că sunt resurse pe care Rusia trebuie să le ramburseze. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri Parlamentului European pentru împrumutul de sprijin de 90 […]
FBI: Cadavru fals pentru a distrage atenția presei după moartea lui Epstein. Detalii din dosarele recent publicate # Lumea Politică
Un document FBI dezvăluie că oficiali din sistemul judiciar american ar fi folosit un cadavru fals pentru a distrage atenția presei după decesul lui Jeffrey Epstein. Detaliile apar într-un interviu cu un gardian al închisorii, parte a dosarelor recent publicate. Documentul FBI susține că oficiali americani au căutat să distragă atenția presei cu un cadavru […]
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a lansat acuzații dure la adresa planului de aderare al Ucrainei la UE, susținând că acesta ar reprezenta o amenințare directă pentru Ungaria. Reacția vine după ce Politico a publicat detalii despre strategia Bruxellesului, care prevede integrarea Ucrainei în Uniune până în 2027. Premierul ungar Viktor Orban a declarat pe Facebook […]
Donald Trump a semnat decretul și dă un semnal puternic la nivel mondial: Vrea energie produsă din mult hulitul cărbune # Lumea Politică
Donald Trump a semnat un decret care obligă Departamentul Apărării să achiziționeze energie electrică din centrale pe cărbune, într-o mișcare de susținere a industriei cărbunelui. Măsura vizează asigurarea securității energetice a facilităților militare, în ciuda criticilor privind impactul asupra mediului. Donald Trump a emis miercuri un decret prin care solicită Pentagonului să semneze contracte pe […]
Ce se ştie despre atacatorul din Canada. Era transgender, şi-a ucis mama şi fratele vitreg înainte de masacru # Lumea Politică
Canada este în doliu după un atac armat devastator comis de o adolescentă în vârstă de 18 ani, transgender, cu probleme mintale. Aceasta a ucis șase persoane într-o școală, iar înainte de atac și-a omorât mama și fratele vitreg. După masacru, s-a sinucis. Autoritățile canadiene au identificat-o pe atacatoare ca fiind Jesse Van Rootselaar. În […]
Consilier al lui Bolojan, reclamat la CNCD după o declarație despre bugetari, în care a spus că sunt „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicația lui Burduja # Lumea Politică
Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, este subiectul unei plângeri la CNCD din partea Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). Acuzațiile vizează declarații controversate despre angajații din sectorul public. Burduja a reacționat ulterior, explicându-și poziția. Sebastian Burduja a fost reclamat la CNCD de către SAALG din cauza unor declarații făcute […]
Negocieri tensionate pentru reforma administrației. Premierul și șefii județeni nu ajung la un acord # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a confruntat cu cerințele contradictorii ale șefilor de consilii județene, care solicită mai multe fonduri pentru investiții, în timp ce guvernul cere economii. Reforma administrației, vizând reducerea posturilor, stârnește controverse în rândul miniștrilor și liderilor politici. Ilie Bolojan a organizat o nouă rundă de negocieri pentru reforma administrației, dar întâlnirea cu șefii […]
Victorii importante pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională: câștigă meciul cu Parlamentul și Guvernul pe 2 legi importante # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României a admis obiecțiile de neconstituționalitate formulate de președintele Nicușor Dan împotriva a două legi importante. Prima decizie vizează Legea pentru completarea Legii minelor și a Legii cimitirelor, iar a doua se referă la Ordonanța Guvernului privind infrastructura de transport gestionată de Metrorex. Ambele acte normative au fost declarate neconstituționale în ansamblul […]
Lavrov avertizează Occidentul cu măsuri militare. Problema ar trebui rezolvată de „SUA, Danemarca și Groenlanda” # Lumea Politică
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a transmis un avertisment Occidentului privind posibile “contramăsuri, inclusiv militare”, dacă prezența militară occidentală va crește în Groenlanda. Situația a devenit tensionată după ce mai multe țări europene au trimis trupe în regiune, în contextul dorinței exprimate de Donald Trump de a anexa insula. Ministrul rus de externe, Serghei […]
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii ani # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan este confruntat cu un val de neîncredere, 76% dintre români declarându-se sceptici față de activitatea sa. Un sondaj ARA Public Opinion relevă că AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă ar avea loc acum. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu un nivel scăzut de popularitate, conform unui sondaj realizat de ARA Public Opinion […]
Producătorul de bere care anunță concedieri masive la nivel global. Are trei fabrici în România # Lumea Politică
Heineken, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, va concedia până la 6.000 de angajați în următorii doi ani. Măsura vine pe fondul unor condiții economice dificile. Compania deține trei fabrici în România. Heineken a anunțat că va reduce între 5.000 și 6.000 de funcții la nivel global, din totalul de 87.000 […]
Zelenski neagă organizarea alegerilor în Ucraina. Ar fi făcut marele anunț la patru ani de la atacul Rusiei # Lumea Politică
Biroul președintelui ucrainean a dezmințit zvonurile privind un posibil anunț al alegerilor prezidențiale și un referendum de pace cu Rusia. Condițiile de securitate sunt esențiale, iar incertitudinea continuă să planeze asupra negocierilor tripartite. Biroul președintelui Volodimir Zelenski a respins zvonurile conform cărora liderul ucrainean ar pregăti anunțuri privind alegeri prezidențiale și un referendum de pace. […]
Bolojan se laudă cu economiile de la cancelaria Guvernului, în șase luni de mandat. Demnitarii își conduc singuri mașinile # Lumea Politică
Reorganizarea anunțată a Cancelariei premierului Ilie Bolojan, care ar reduce numărul de posturi de la 176 la aproximativ 105, nu a fost implementată încă. Instituția condusă de Mihai Jurca a explicat că se așteaptă semnarea proiectului de către Secretarul General al Guvernului. Mihai Jurca a detaliat economiile realizate în 2025, semnalând o reducere a cheltuielilor […]
Valeriu Nicolae, fost susținător a lui Nicușor Dan: „Sigur vrei să fii președinte?” # Lumea Politică
Valeriu Nicolae, activist cunoscut, își exprimă dezamăgirea față de Nicușor Dan, punând sub semnul întrebării abilitățile sale de lider. Nicolae consideră că Dan nu reușește să inspire sau să formeze o echipă competentă. Criticile au fost făcute publice printr-o postare online. Valeriu Nicolae, care inițial a fost susținător al lui Nicușor Dan, pune acum la […]
