Reacția Ioanei Dogioiu, după sondajul cu 76% din români care nu au încredere în Bolojan

Premierul Ilie Bolojan este criticat de Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, pentru refuzul de a discuta cu persoanele cu dizabilități. Tontsch a contestat, de asemenea, afirmațiile guvernului privind scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități. Daniela Tontsch, lidera Consiliului Național al Dizabilității din România, a declarat la Antena 3 CNN că […]