Miniștrii care refuză să semneze ordonanța care le reduce bugetele. „Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea”
Lumea Politică, 13 februarie 2026 06:40
Mai mulți miniștri refuză să semneze ordonanța care le-ar reduce bugetele, amenințând reforma administrației. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, se opune unei noi reduceri de 10% din fondul de salarii. Florin Barbu a declarat că Ministerul Agriculturii nu poate suporta o nouă tăiere de 10% din fondul de salarii. Barbu afirmă că ministerul său este singurul […]
Acum 30 minute
06:40
Acum 12 ore
18:40
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar. Primarul Sectorului 3 se întoarce la Primărie. # Lumea Politică
Tribunalul București a decis joi să revoce măsura controlului judiciar impusă primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, în cazul construirii fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, ceea ce îi permite lui Negoiță să revină în funcție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a câștigat joi o bătălie juridică importantă. Tribunalul București a admis […]
Acum 24 ore
16:50
Sistemul global de acreditare se unifică sub Global Accreditation Cooperation Incorporated # Lumea Politică
Sistemul global de acreditare intră într-o nouă etapă, odată cu lansarea Global Accreditation Cooperation Incorporated, o organizație internațională unică ce reunește activitatea a două structuri-cheie: Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și Forumul Internațional de Acreditare (IAF). Noua entitate și-a început oficial activitatea la 1 ianuarie 2026, marcând totodată lansarea propriului Aranjament de Recunoaștere Multilaterală […]
15:50
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați” # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a fost testat antidrog în fața instanței de activistul Marian Ceaușescu. Testul rapid a ieșit pozitiv, generând noi controverse. Negoiță contestă controlul judiciar și cauțiunea de 800.000 lei impusă de DNA. Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, s-a prezentat joi la instanță, unde a avut parte de […]
15:50
PSD critică dur nouă filozofie bugetară a Guvernului. Marius Budăi: ‘Dacă rezişti fără 10% personal, câştigi reforma. Dacă nu, ghinion’ # Lumea Politică
Deputatul Marius Budăi critică dur politica bugetară a guvernului, acuzând că reducerile sunt aplicate fără discernământ în toate domeniile, inclusiv în sănătate. Fostul ministru al Muncii avertizează că această abordare poate transforma sistemul sanitar într-un „concurs de supraviețuire”. Deputatul Marius Budăi a lansat critici la adresa guvernului, afirmând că politica bugetară actuală recurge la tăieri […]
15:50
Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de „șmecherii contabile”. Deficitul bugetar, redus prin artificii financiare # Lumea Politică
Marcel Ciolacu a dezvăluit cum, în opinia sa, Ilie Bolojan a manipulat cifrele pentru a reduce deficitul bugetar prin măsuri de austeritate. Acuzațiile sale confirmă dezvăluirile anterioare ale publicației Gândul, evidențiind transferurile financiare care au dus la un deficit aparent mai mic. Marcel Ciolacu a criticat strategia financiară a Guvernului Bolojan, subliniind că „au făcut […]
15:50
Trump forțează achiziția de energie pe cărbune. Pentagonul sub presiune pentru contracte militare # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să cumpere energie electrică din cărbune, invocând securitatea națională. Această mișcare vine ca parte a eforturilor sale de a revigora industria cărbunelui, într-un context de critică asupra energiilor regenerabile. Președintele Trump a emis un decret prin care cere Departamentului Apărării să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune. Măsura, destinată […]
15:40
Noi măsuri anunțate de Putin pentru creșterea natalității. Publicitate pentru familiile cu mulți copii și fonduri serioase # Lumea Politică
Vladimir Putin a anunțat un nou set de măsuri pentru a sprijini „valorile familiale tradiționale” și a stimula natalitatea în Rusia. Decretul vine în contextul unei rate scăzute a fertilității, care a ajuns la 1,347 copii pe femeie, sub nivelul de înlocuire a populației. Rata fertilității din Rusia este în scădere, ajungând la 1,347 copii […]
15:40
Dilemă mare pentru Nicușor Dan: Înclină să refuze invitația lui Donald Trump, dar asta îi va interzice și vizita la Casa Albă # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, trebuie să decidă dacă va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump pe 19 februarie. Deși invitația este tentantă, Dan cântărește implicațiile internaționale ale unei asemenea decizii. Președintele Nicușor Dan se află într-o dilemă înaintea reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington. Conform surselor din Administrația Prezidențială, Dan […]
15:40
Câteva zeci de persoane, susținători AUR, s-au adunat pe scările Tribunalului București pentru a protesta împotriva măsurilor fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Manifestanții au scandat împotriva taxelor și au cerut demisia premierului. Protestul organizat de AUR la Tribunalul București a reunit zeci de participanți care și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie […]
14:50
Salariul mediu net s-a mărit în decembrie 2025. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri # Lumea Politică
Câștigul salarial mediu net în decembrie 2025 a atins 5.914 lei, cu o creștere de 5,3% față de noiembrie, conform datelor INS. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în extracția de petrol și IT, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante. Fluctuațiile salariale au fost influențate de prime și performanțe. Câștigul salarial mediu […]
14:40
Tusk avertizează asupra riscului unui „Polexit”. Conflictele interne din Polonia ar putea destabiliza Europa # Lumea Politică
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment despre riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, din cauza conflictelor cu președintele Karol Nawrocki. Tensiunile politice ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea continentului. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că țara sa riscă să iasă din Uniunea Europeană din cauza confruntărilor politice interne. Acesta […]
14:40
Guvernul, despre anunțul oficial privind pierderea banilor europeni: Este o chestiune de zile # Lumea Politică
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, susține că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nu a primit încă scrisoarea de la Comisia Europeană privind pierderea a peste 230 de milioane de euro. Între timp, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Ioana Dogioiu a declarat joi că MIPE nu a […]
14:30
UE elimină scutirea de taxe pentru coletele mici: 3 euro pentru fiecare categorie. La o bluză de mătase și două de lână, taxă de 6 euro # Lumea Politică
Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic. Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la o […]
14:10
„Iisus Hristos” obligat de tribunal să revină la identitaatea inițială. De ce a atras atenția falsul profet # Lumea Politică
Un locuitor din Kazan, care și-a schimbat numele în „Iisus Hristos”, a fost obligat de tribunal să revină la numele său real, Evgheni Cekulaev. Decizia a fost luată la cererea procuraturii, care a invocat regulile Ministerului Justiției privind schimbările de nume din motive religioase. Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis ca Evgheni Cekulaev să […]
13:10
Președintele Donald Trump plănuiește o serie de măsuri pentru a sprijini centralele electrice pe cărbune din SUA. Aceste inițiative includ un ordin executiv și finanțări substanțiale, cu scopul de a întări sectorul energiei pe bază de cărbune. Președintele american Donald Trump intenționează să dezvăluie un plan prin care să utilizeze finanțarea guvernamentală și contractele Pentagonului […]
12:40
Parlamentul European sprijină Ucraina cu un împrumut de 90 de miliarde de euro. Zelenski răsuflă ușurat # Lumea Politică
Volodimir Zelenski a mulțumit Parlamentului European pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Președintele ucrainean a subliniat importanța acestor fonduri pentru supraviețuirea și protecția civililor, menționând că sunt resurse pe care Rusia trebuie să le ramburseze. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri Parlamentului European pentru împrumutul de sprijin de 90 […]
12:10
FBI: Cadavru fals pentru a distrage atenția presei după moartea lui Epstein. Detalii din dosarele recent publicate # Lumea Politică
Un document FBI dezvăluie că oficiali din sistemul judiciar american ar fi folosit un cadavru fals pentru a distrage atenția presei după decesul lui Jeffrey Epstein. Detaliile apar într-un interviu cu un gardian al închisorii, parte a dosarelor recent publicate. Documentul FBI susține că oficiali americani au căutat să distragă atenția presei cu un cadavru […]
12:00
Viktor Orban: Planul în cinci puncte al lui Zelenski este o declaraţie de război deschisă contra Ungariei # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a lansat acuzații dure la adresa planului de aderare al Ucrainei la UE, susținând că acesta ar reprezenta o amenințare directă pentru Ungaria. Reacția vine după ce Politico a publicat detalii despre strategia Bruxellesului, care prevede integrarea Ucrainei în Uniune până în 2027. Premierul ungar Viktor Orban a declarat pe Facebook […]
12:00
Donald Trump a semnat decretul și dă un semnal puternic la nivel mondial: Vrea energie produsă din mult hulitul cărbune # Lumea Politică
Donald Trump a semnat un decret care obligă Departamentul Apărării să achiziționeze energie electrică din centrale pe cărbune, într-o mișcare de susținere a industriei cărbunelui. Măsura vizează asigurarea securității energetice a facilităților militare, în ciuda criticilor privind impactul asupra mediului. Donald Trump a emis miercuri un decret prin care solicită Pentagonului să semneze contracte pe […]
11:30
Ce se ştie despre atacatorul din Canada. Era transgender, şi-a ucis mama şi fratele vitreg înainte de masacru # Lumea Politică
Canada este în doliu după un atac armat devastator comis de o adolescentă în vârstă de 18 ani, transgender, cu probleme mintale. Aceasta a ucis șase persoane într-o școală, iar înainte de atac și-a omorât mama și fratele vitreg. După masacru, s-a sinucis. Autoritățile canadiene au identificat-o pe atacatoare ca fiind Jesse Van Rootselaar. În […]
11:30
Consilier al lui Bolojan, reclamat la CNCD după o declarație despre bugetari, în care a spus că sunt „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicația lui Burduja # Lumea Politică
Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, este subiectul unei plângeri la CNCD din partea Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). Acuzațiile vizează declarații controversate despre angajații din sectorul public. Burduja a reacționat ulterior, explicându-și poziția. Sebastian Burduja a fost reclamat la CNCD de către SAALG din cauza unor declarații făcute […]
11:20
Negocieri tensionate pentru reforma administrației. Premierul și șefii județeni nu ajung la un acord # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a confruntat cu cerințele contradictorii ale șefilor de consilii județene, care solicită mai multe fonduri pentru investiții, în timp ce guvernul cere economii. Reforma administrației, vizând reducerea posturilor, stârnește controverse în rândul miniștrilor și liderilor politici. Ilie Bolojan a organizat o nouă rundă de negocieri pentru reforma administrației, dar întâlnirea cu șefii […]
11:20
Victorii importante pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională: câștigă meciul cu Parlamentul și Guvernul pe 2 legi importante # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României a admis obiecțiile de neconstituționalitate formulate de președintele Nicușor Dan împotriva a două legi importante. Prima decizie vizează Legea pentru completarea Legii minelor și a Legii cimitirelor, iar a doua se referă la Ordonanța Guvernului privind infrastructura de transport gestionată de Metrorex. Ambele acte normative au fost declarate neconstituționale în ansamblul […]
11:10
Lavrov avertizează Occidentul cu măsuri militare. Problema ar trebui rezolvată de „SUA, Danemarca și Groenlanda” # Lumea Politică
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a transmis un avertisment Occidentului privind posibile “contramăsuri, inclusiv militare”, dacă prezența militară occidentală va crește în Groenlanda. Situația a devenit tensionată după ce mai multe țări europene au trimis trupe în regiune, în contextul dorinței exprimate de Donald Trump de a anexa insula. Ministrul rus de externe, Serghei […]
11:10
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii ani # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan este confruntat cu un val de neîncredere, 76% dintre români declarându-se sceptici față de activitatea sa. Un sondaj ARA Public Opinion relevă că AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă ar avea loc acum. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu un nivel scăzut de popularitate, conform unui sondaj realizat de ARA Public Opinion […]
10:40
Producătorul de bere care anunță concedieri masive la nivel global. Are trei fabrici în România # Lumea Politică
Heineken, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, va concedia până la 6.000 de angajați în următorii doi ani. Măsura vine pe fondul unor condiții economice dificile. Compania deține trei fabrici în România. Heineken a anunțat că va reduce între 5.000 și 6.000 de funcții la nivel global, din totalul de 87.000 […]
10:10
Zelenski neagă organizarea alegerilor în Ucraina. Ar fi făcut marele anunț la patru ani de la atacul Rusiei # Lumea Politică
Biroul președintelui ucrainean a dezmințit zvonurile privind un posibil anunț al alegerilor prezidențiale și un referendum de pace cu Rusia. Condițiile de securitate sunt esențiale, iar incertitudinea continuă să planeze asupra negocierilor tripartite. Biroul președintelui Volodimir Zelenski a respins zvonurile conform cărora liderul ucrainean ar pregăti anunțuri privind alegeri prezidențiale și un referendum de pace. […]
09:40
Bolojan se laudă cu economiile de la cancelaria Guvernului, în șase luni de mandat. Demnitarii își conduc singuri mașinile # Lumea Politică
Reorganizarea anunțată a Cancelariei premierului Ilie Bolojan, care ar reduce numărul de posturi de la 176 la aproximativ 105, nu a fost implementată încă. Instituția condusă de Mihai Jurca a explicat că se așteaptă semnarea proiectului de către Secretarul General al Guvernului. Mihai Jurca a detaliat economiile realizate în 2025, semnalând o reducere a cheltuielilor […]
09:10
Valeriu Nicolae, fost susținător a lui Nicușor Dan: „Sigur vrei să fii președinte?” # Lumea Politică
Valeriu Nicolae, activist cunoscut, își exprimă dezamăgirea față de Nicușor Dan, punând sub semnul întrebării abilitățile sale de lider. Nicolae consideră că Dan nu reușește să inspire sau să formeze o echipă competentă. Criticile au fost făcute publice printr-o postare online. Valeriu Nicolae, care inițial a fost susținător al lui Nicușor Dan, pune acum la […]
08:40
Robert Negoiță, din nou la Poliție. Edilul suspendat refuză să plătească cauțiunea de 800.000 lei # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, s-a prezentat miercuri la Poliție pentru a respecta controlul judiciar. Acuzat de abuz în serviciu, el insistă asupra nevinovăției sale și refuză plata cauțiunii de 800.000 de lei. Robert Negoiță a mers miercuri la Secția 13 de Poliție, în cadrul măsurilor de control judiciar impuse în dosarul în […]
07:10
Medicii rezidenți critică propunerea premierului Bolojan. Ei cer motivație, nu obligații # Lumea Politică
Medicii rezidenți reacționează la propunerea premierului Ilie Bolojan de a obliga absolvenții de medicină să rămână în țară. Ei subliniază importanța motivării, nu a constrângerilor, și atrag atenția asupra dreptului de a lucra acolo unde sunt motivați și pot evolua. Medicii rezidenți au răspuns ferm propunerii premierului Ilie Bolojan de a impune absolvenților de medicină […]
Ieri
06:40
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore, joi, 19 februarie, între orele 18:00 și 21:00. Decizia Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) vine după multiple încălcări ale legislației audiovizuale în noiembrie 2025, înaintea campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. CNA a impus Realitatea Plus una dintre cele mai dure sancțiuni: suspendarea emisiei pentru trei […]
06:10
Dragoș Pîslaru și-a șters postarea. România pierde 231 de milioane de euro, dar nu până nu e oficial # Lumea Politică
Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat Curtea Constituțională pentru amânarea deciziei privind reforma pensiilor magistraților. Deși inițial a scris că România a pierdut 231 de milioane de euro, ulterior a modificat postarea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a confirmat că nu s-a primit un mesaj oficial de la Comisia Europeană. Ministrul Dragoș Pîslaru a […]
05:20
Consilier PNL, surprins cu berea la ședința online. „Nu știu sigur, cu alcool, fără alcool” # Lumea Politică
Călin Constantin Man, consilier PNL din Toplița, Harghita, a fost văzut savurând o bere în timpul unei ședințe de consiliu online. Incidentul a stârnit reacții, iar primarul Sebastian Buzilă a anunțat că va discuta situația cu consilierii locali. Călin Constantin Man, consilier local PNL în comuna Toplița, județul Harghita, a fost surprins consumând bere în […]
05:10
Câți kilometri de autostrăzi vor fi gata până la finalul lui 2026. Anunțul ministrului Transporturilor # Lumea Politică
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri că ministerul este pregătit să inaugureze un număr semnificativ de kilometri de drumuri de mare viteză. Condiția esențială este asigurarea finanțării necesare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu președinții de consilii județene. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit miercuri cu președinții de consilii județene din […]
11 februarie 2026
18:00
Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii”, condamnat definitiv pentru viol şi agresiune sexuală # Lumea Politică
Kristof Lajos, cunoscut drept „antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra a doi frați minori. Decizia Curții de Apel București vine după ce inițial primise o pedeapsă de 13 ani și 3 luni. Curtea de Apel București a redus semnificativ pedeapsa […]
18:00
Amendă usturătoare pentru șoferii care nu își curăță mașina pe timp de iarnă. Ce riscă dacă numerele nu sunt vizibile # Lumea Politică
Șoferii care pornesc la drum cu mașina acoperită de zăpadă sau gheață riscă amenzi substanțiale conform Codului Rutier din 2026. Plăcuțele de înmatriculare trebuie să fie vizibile, altfel sancțiunile sunt și mai mari. Autoritățile recomandă curățarea completă a vehiculelor pentru a evita riscurile și amenzile. Codul Rutier din 2026 prevede sancțiuni drastice pentru șoferii care […]
17:50
Au intrat în vigoare primele tăieri ale salariilor în sistemul bugetar: ”reforma” lui Ilie Bolojan începe să producă efecte # Lumea Politică
Măsurile de austeritate din Ordonanța „Trenuleț” a premierului Ilie Bolojan au început să lovească bugetarii cu salarii de peste 6000 de lei. Indemnizația de hrană de 347 de lei a fost eliminată, iar salariile sunt reduse în educație și sănătate. Alte măsuri fiscale sunt în pregătire. Premierul Ilie Bolojan a adoptat Ordonanța „Trenuleț” la finalul […]
17:50
Nicușor Dan face primul anunț după ce s-a întâlnit cu afaceriștii americani, la Cotroceni # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire importantă cu liderii companiilor americane la Cotroceni. Mesajul acestora este clar: vor să continue investițiile în România, cu un accent deosebit pe industria IT și stabilitatea economică. Președintele Nicușor Dan a anunțat pe Facebook o întâlnire cu liderii companiilor americane din AmCham, la Cotroceni. Discuțiile au subliniat […]
17:50
Cum vrea Guvernul să relanseze economia României în 2026? Tanczos Barna: ‘Este o abordare total diferită, nouă’ # Lumea Politică
Vicepremierul Tánczos Barna a anunțat un plan de relansare economică în valoare de 1 miliard de euro pentru investiții mari și câteva sute de milioane de lei pentru proiectele mai mici. Scopul este transformarea economiei românești într-una bazată pe producție. Guvernul României pregătește un pachet economic masiv, a anunțat miercuri vicepremierul Tánczos Barna. Pachetul, destinat […]
17:50
Scandal în interiorul PNL! Bolojan pregătește execuții în partid, băgând sub preș victoria lui Ciucu # Lumea Politică
Tensiuni în PNL, unde Ilie Bolojan încearcă să schimbe liderii de sector, ignorând victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București. Acesta nu a reușit să obțină voturile necesare pentru a-și impune planul. Ilie Bolojan dorește schimbarea liderilor PNL de sector, însă fără a lua în calcul succesul lui Ciprian Ciucu la alegerile parțiale pentru Primăria […]
17:50
Radu Oprea, secretarul general al guvernului și membru PSD, compară tăierile de posturi cu „Auschwitz” # Lumea Politică
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a criticat reorganizarea propusă de Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca. Oprea susține că proiectul încalcă legislația. În replică, Jurca afirmă că nu există probleme legale. Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat pentru HotNews că nu a făcut nicio „tăiere de posturi” la Secretariatul General al Guvernului […]
17:50
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimente în funcție de inflație # Lumea Politică
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie. El propune un sistem care să activeze automat această măsură când inflația depășește 5% sau 6%. Ministrul Florin Barbu a precizat că actuala măsură de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie. […]
17:40
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinții Consiliilor Județene a stârnit reacții vehemente. Gheorghe Șoldan și Constantin Rădulescu au criticat dur abordarea guvernamentală și au ridicat semne de întrebare privind viitorul coaliției. Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire cu președinții de Consilii Județene, după discuțiile tensionate de marți cu primarii de comune pe tema reformei […]
14:00
Premierul Ilie Bolojan, acuzat că evită dialogul cu persoanele cu dizabilități. Reacții din partea Consiliului Național al Dizabilității # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan este criticat de Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, pentru refuzul de a discuta cu persoanele cu dizabilități. Tontsch a contestat, de asemenea, afirmațiile guvernului privind scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități. Daniela Tontsch, lidera Consiliului Național al Dizabilității din România, a declarat la Antena 3 CNN că […]
14:00
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred” # Lumea Politică
Mama milionarului Adrian Kreiner, ucis în Sibiu, aduce acuzații șocante împotriva fostei partenere a fiului ei, Adriana Viliginschi. Aceasta este în arest preventiv pentru complicitate la omor calificat. Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a șocat România. Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, se află în arest preventiv, acuzată de […]
13:50
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă! # Lumea Politică
Piața imobiliară din România se confruntă cu o criză fără precedent, datorită datoriilor în creștere și riscului major de insolvență pentru micii dezvoltatori. Cu peste 60% dintre companii aflate în dificultate și o stagnare a vânzărilor, 2026 ar putea aduce noi recorduri negative. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit 35 de miliarde de lei, […]
13:50
Ministrul Culturii, în plin scandal cu actorii: Să știți că prostia omenească ne caracterizează pe toți # Lumea Politică
Ministrul Culturii, Andras Demeter, respinge acuzațiile că i-ar fi insultat pe actorii care protestează. Aceștia s-au adunat la Teatrul Național din București împotriva unui proiect controversat. Demeter a retras ulterior proiectul. Ministrul Culturii, Andras Demeter, a fost acuzat că i-ar fi jignit pe actorii care au protestat marți la Teatrul Național din București. Într-o secvență […]
13:50
Traian Băsescu: „Influența primarilor în alegeri nu mai contează”. Reforma administrativă, singura cale pentru modernizarea statului # Lumea Politică
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat că reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația locală nu va avea efecte reale. În cadrul emisiunii „Politica Zilei” de la B1 TV, el a subliniat necesitatea unei reforme administrative profunde. Traian Băsescu a susținut că doar o reformă administrativă poate moderniza statul și reduce influența primarilor […]
