Foștii emisari americani spun că NATO nu este o „organizație caritabilă”, ci vitală pentru securitate. Șaisprezece foști ambasadori și șefi militari îl avertizează pe Trump că slăbirea NATO ar mări costurile SUA, ar spori riscul de conflict și ar eroda influența globală a Americii

23:20

Președintele României Nicușor Dan a fost întrebat dacă are informaţii despre acuzaţiile omului de afaceri din Statele Unite, care susţinea că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. „Nu am mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, […] © G4Media.ro.