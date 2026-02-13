Columbia și-a redeschis ambasada din România, după 24 de ani de absență diplomatică directă între cele două țări
G4Media, 13 februarie 2026 11:20
După mai bine de două decenii fără un sediu diplomatic permanent la București, Columbia și-a redeschis oficial ambasada în România, un gest pe care oficialii ambelor țări l-au definit nu ca o simplă formalitate, ci ca începutul unui nou capitol în relațiile bilaterale. În cadrul unei ceremonii la care au participat ministrul columbian de externe, […] © G4Media.ro.
• • •
Acord istoric între Italia şi Episcopia Ortodoxă Română din peninsulă, aprobat de Camera Deputaţilor de la Roma # G4Media
Camera Deputaţilor de la Roma a aprobat în unanimitate, cu 268 de voturi, un proiect de lege care reglementează raporturile dintre Statul Italian şi Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, informează basilica.ro, transmite Agerpres. Episcopia Italiei a adresat mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru votul de joi care confirmă rolul spiritual şi social al comunităţii ortodoxe româneşti, a […] © G4Media.ro.
Echipa națională de fotbal a României a aflat programul pe care-l va avea în grupa B4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor debuta în deplasare contra Suediei, iar în ultimul meci vor da peste Bosnia, în deplasare. România nu a avut neapărat șansă la tragerea la sorți de joi de la Bruxelles, tricolorii urmând să joace […] © G4Media.ro.
Foștii emisari americani spun că NATO nu este o „organizație caritabilă”, ci vitală pentru securitate. Șaisprezece foști ambasadori și șefi militari îl avertizează pe Trump că slăbirea NATO ar mări costurile SUA, ar spori riscul de conflict și ar eroda influența globală a Americii # G4Media
NATO nu este o „organizație caritabilă” sau un „act de generozitate”, ci o organizație care consolidează puterea globală a SUA și economisește banii contribuabililor americani, au declarat foști diplomați de rang înalt și șefi militari de rang înalt, scrie The Times. Aproape fiecare fost ambasador american la NATO în viață și fost comandant suprem al […] © G4Media.ro.
Statele Unite vor desfăşura în Golf încă un grup de luptă aero-naval structurat în jurul unui portavion, afirmă joi presa americană preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Preşedintele Donald Trump creşte astfel presiunea asupra Iranului, pentru a determina regimul islamic de la Teheran să pună capăt programelor de înarmare nucleară şi cu […] © G4Media.ro.
Lewis Hamilton este al doilea nume important de pe grila de start a Formulei 1 (după Max Verstappen) care critică noul regulament din 2026. Pilotul celor de la Ferrari spune că va fi nevoie de folosirea unor viteze mici și de multă frânare pentru încărcarea bateriilor. „Asta nu e esența curselor”, a transmis Lewis. Hamilton, […] © G4Media.ro.
Remarci venite de la Washington au provocat iritare în cadrul NATO, declară şeful diplomaţiei germane # G4Media
Comentariile recente ale reprezentanţilor guvernului SUA au provocat iritare în cadrul NATO, iar Conferinţa de Securitate de la Munchen este o oportunitate de a depăşi diferendele, a declarat vineri ministrul de externe german, Johann Wadephul, transmite Reuters preluată de Agerpres. „Totodată, această alianţă este sub presiune. Există alienare, există iritare faţă de unele dintre lucrurile […] © G4Media.ro.
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România. SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare # G4Media
La 25 de ani de la începuturile sale, SANADOR constituie un reper pentru medicina din România, un proiect care a contribuit decisiv la schimbarea modului în care este gândit, practicat și perceput actul medical. Nu doar prin dimensiune sau infrastructură, ci și printr-o viziune coerentă, construită în timp, în care medicina de înaltă performanță a […] © G4Media.ro.
VIDEO Proteste la Complexul Energetic Oltenia / Minerii și energeticienii sunt nemulțumiți de posibila tăiere a tichetelor de masă și de reducerea veniturilor # G4Media
Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au declanșat proteste spontane, joi, în mai multe cariere miniere, dar și la Termocentrala Rovinari, scrie Digi24. Angajații sunt nemulțumiți de posibilitatea eliminării tichetelor de masă și de reducerea veniturilor, în contextul măsurilor de austeritate. Potrivit reprezentanților sindicali, protestele au început încă de miercuri seară în […] © G4Media.ro.
Reacția lui Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică “temporară” pe care o traversează România este un “cost necesar” pentru a construi o economie “mai solidă și mai competitivă”. “Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică”, a scris primul ministru, pe pagina sa […] © G4Media.ro.
Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, celebră pentru expresia „m-a sunat Lia” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres. Aceasta se pensionează începând cu data de 15 februarie. Consiliul Superior al Magistraturii a admis, pe 5 februarie, cererea judecătoarei de a ieşi la pensie. Ionela Tudor a devenit cunoscută pentru afirmaţia „m-a sunat Lia”. „Secţia pentru […] © G4Media.ro.
Cum prăbușirea surprinzătoare a unei stele ne-ar putea învăța mai multe despre găurile negre # G4Media
Este povestea unui noroc chior care ar putea revoluționa înțelegerea noastră asupra cosmosului: cercetătorii din Statele Unite au observat întâmplător o stea transformându-se într-o gaură neagră fără să fi explodat în prealabil, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Această transformare, relatată joi în prestigioasa revistă Science, constituie cea mai solidă dovadă până în prezent a […] © G4Media.ro.
Grindeanu: „Există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional” / „Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!” # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, după ce statistica a confirmat intrarea României în recesiune tehnică, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că măsurile de austeritate, taxele „aberante”, deciziile „hazardate” au determinat această situație și că PSD a dus „o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri […] © G4Media.ro.
VIDEO Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor, care ar fi fost realizată cu echipamente ale serviciilor secrete / Tisza conduce Fidesz-ul lui Orban în sondaje # G4Media
Péter Magyar afirmă că partidul prim-ministrului Viktor Orbán orchestrează o acțiune de defăimare, utilizând înregistrări intime obținute prin echipamente de supraveghere. Fidesz neagă cu fermitate aceste acuzații, scrie Euronews citat de Mediafax. Campania electorală din Ungaria se intensifică, intrând într-o fază marcată de tensiuni crescânde. Se întâmplă cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare […] © G4Media.ro.
Atac armat la Universitatea de Stat din statul american Carolina de Sud, soldat cu doi morţi şi un rănit # G4Media
Doi oameni au fost ucişi şi unul rănit într-un atac armat, joi seară, la un cămin al Universităţii de Stat din Carolina de Sud, o universitate dedicată istoric educaţiei persoanelor de culoare, ceea ce a dus la închiderea campusului, au declarat oficiali ai instituţiei şcolare într-un comunicat, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de […] © G4Media.ro.
Un acord pentru formarea unui guvern în regiunea belgiană Bruxelles pune capăt unei crize politice de 600 de zile # G4Media
Mai mulţi şefi de partide au anunţat joi seara un acord pentru formarea unui nou guvern al regiunii Bruxelles din Belgia, după o criză politică cu o durată record, de peste 600 de zile, transmite AFP; executivul local va fi susţinut de o coaliţie de şapte partide din întreg spectrul de la stânga la dreapta, […] © G4Media.ro.
Surpriză în datele Statisticii: Și în 2024 a fost recesiune tehnică / Guvernul era condus atunci de Marcel Ciolacu # G4Media
România a avut parte de o recesiune tehnică și în anul 2024, arată datele revizuite de Institutul Național de Statistică (INS). Inițial, datele semnal ale INS arătau creșteri ale produsului intern brut de +0,5% și +0,1% în primele două trimestre din 2024. Însă statistica recalculează datele privind PIB pe măsură ce primește noi informații din […] © G4Media.ro.
Antrenorul Barcelonei, după dezastrul cu Atletico Madrid (0-4): „Nu sunt dezamăgit de echipa mea” # G4Media
Barcelona a avut o primă repriză de coșmar pe „Metropolitano”, campioana Spaniei fiind surclasată de Atletico Madrid, scor 4-0. La finalul duelului tur din semifinalele Cupei Spaniei, Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a spus, printre altele, că nu este dezamăgit de echipa sa. Barcelona a avut parte la Madrid de una dintre cele mai slabe prime […] © G4Media.ro.
Adrian Câciu (PSD): Contracția economică este majoră / Bolojan, “cel mai slab premier din istorie” / Fostul ministru PSD al Apărării, Mihai Fifor, sugerează că Ilie Bolojan ar trebui să plece din fruntea guvernului # G4Media
Fostul ministru PSD de Finanțe Adrian Câciu afirmă, într-o postare pe Facebook, că România a suferit o contracție economică „majoră” iar responsabilitatea i-ar aparține premierului Bolojan, care “a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”. “Țara este în gard! Contracția este majora! Iar trimestru I 2026 este tot pe minus pentru […] © G4Media.ro.
Adrian Mannarino a oferit faza zilei în tenis, jucătorul francez câștigând un punct contra lui Ben Shelton cu o lovitură printre picioare. Faza spectaculoasă a avut loc în optimile turneului de la Dallas. Adrian Mannarino, lovitura zilei în tenis contra lui Ben Shelton la ATP Dallas Ocupant al locului 52 în ierarhia ATP, Mannarino s-a […] © G4Media.ro.
Șeful Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic, critică sprijinul pe suprafață: „Din păcate, foarte mulți bani din partea UE se duc către niște persoane care nu produc valoarea adăugată” # G4Media
Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, senatorul Sebastian Cernic, afirmă că actualul mod de distribuire a fondurilor europene trebuie regândit, cu accent pe producție și procesare, nu doar pe deținerea terenului informează G4Food. „Din păcate, foarte mulți bani din partea Uniunii Europene se duc nu în sectoare, dar se duc către niște persoane care nu […] © G4Media.ro.
BREAKING România a intrat în recesiune tehnică / Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a Produsului Intern Brut # G4Media
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față de trimestrul 2 […] © G4Media.ro.
Sharon Stone, vizibil emoționată la Balul Operei din Viena / Cât costă un bilet premium la evenimentul care reunește cele mai mari personalități ale lumii # G4Media
Sharon Stone, emoţionată până la lacrimi la Balul Operei din Viena Actriţa hollywoodiană Sharon Stone a fost emoţionată până la lacrimi, joi, la Balul Operei din Viena, transmite agenţia DPA. „Sunt puţin copleşită”, a declarat vedeta din „Basic Instinct” pentru postul de televiziune austriac ORF, pe covorul roşu, adăugând că seara i-a „tăiat respiraţia într-un […] © G4Media.ro.
Alonso, criză de nervi în Bahrain – Monopostul Aston Martin, un „eșec” în comparație cu rivalii din F1 # G4Media
Aston Martin nu este nici pe departe unde și-ar fi dorit să fie în raport cu marii rivali din Formula 1, iar Fernando Alonso a fost văzut aruncând mănușile în garajul echipei din Silverstone pe durata zilei a doua a testelor din Bahrain. Verstappen, atac fără precedent la adresa mașinilor din F1 2026: „Seamănă mai […] © G4Media.ro.
Electrificarea, o soluție pentru a scoate Europa din dependența energetică / Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un imperativ climatic: este, de acum înainte, un instrument central de suveranitate și securitate pentru Uniunea Europeană – Le Monde # G4Media
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse de carbon pentru a nu mai fi supusă șantajului unor țări precum Statele Unite. Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un […] © G4Media.ro.
Două comune din Satu Mare vor să se unească / ”De ani de zile se vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială…” / Unirea ar urma să fie făcută din 2028 # G4Media
Comunele Socond și Beltiug din județul Satu Mare se vor uni, urmând să funcționeze ca o singură unitate administrativ-teritorială, cu un singur consiliu local, un primar și un viceprimar, relatează portalsm.ro. Anunțul a fost făcut joi de președintele PNL Satu Mare Adrian Cozma, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului. La eveniment […] © G4Media.ro.
Europa este importantă pentru SUA, afirmă secretarul de stat Marco Rubio / El participă la cel mai important forum privind securitatea mondială, care începe vineri, la München # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea sa la Conferinţa de Securitate de la Munchen, informează vineri dpa, transmite Agerpres. „Europa este importantă pentru noi”, le-a declarat Rubio reporterilor joi. Statele Unite sunt „profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat […] © G4Media.ro.
Verstappen, atac fără precedent la adresa mașinilor din F1 2026: „Seamănă mai mult cu Formula E pe steroizi” # G4Media
Prezent la Bahrain acolo unde testează alături de rivalii din Formula 1 monoposturile pentru 2026, Max Verstappen a lansat un atac fără precedent la adresa șefilor Marelui Circ. Multiplul campion mondial spune că mașinile de anul acesta par doar o glumă proastă și că „seamănă mai mult cu Formula E pe steroizi.” Hamilton, critică la […] © G4Media.ro.
UE ameninţă Serbia cu blocarea finanţărilor din cauza legilor care pun în pericol funcționarea justiţiei # G4Media
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a cerut joi Serbiei să abandoneze amendamentele legislative considerate a submina independenţa sistemului judiciar, avertizând că sprijinul financiar din partea UE ar putea fi reconsiderat, notează AFP, preluată de Agerpres. Parlamentul sârb a adoptat în ianuarie amendamente privind judecătorii şi procurorii, care potrivit partidului de guvernământ (SNS, dreapta naţionalistă) […] © G4Media.ro.
Incendii și zeci de mii de ucraineni rămași fără curent, apă și căldură în trei regiuni după noi atacuri sălbatice ale Rusiei # G4Media
În urma schimbului de atacuri dintre Ucraina și Rusia , la Odesa, o persoană a murit și mai multe au fost rănite, iar în regiunea Volgograd, au izbucnit mai multe incendii, fiind rănite trei persoane, transmite Mediafax. Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a anunțat că atacsul, din noaptea de joi spre vineri, asupra orașului Odesa a […] © G4Media.ro.
Guvernul olandez vrea ca Ungariei și Slovaciei să li se retragă dreptul de vot dacă Orbán sau Fico folosesc dreptul de veto pentru a bloca deciziile UE – presă # G4Media
Acordul de coaliție al noului guvern minoritar olandez ar retrage fondurile UE și drepturile de vot în Consiliul European de la țările considerate eurosceptice și recalcitrante. Documentul menționează în mod concret Ungaria și Slovacia, relatează The Brussels Signal, citaă de Nepszava și Rador Radio România. În capitolul privind relațiile internaționale, mai exact, privind Europa și […] © G4Media.ro.
LeBron James devine cel mai în vârstă jucător care a realizat un triple-double în istoria NBA # G4Media
LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a realizat un triple-double, reușind această performanță pentru Los Angeles Lakers joi seara, în meciul împotriva Dallas Mavericks, scrie AP citată de Mediafax. James a înregistrat 28 de puncte și 12 pase decisive când a prins al 10-a recuperare cu puțin peste […] © G4Media.ro.
VIDEO | Va rezista NATO în contextul geopolitic actual dificil? Șeful unui furnizor din România de echipamente militare pentru alianță: „Cu siguranță. Fără armată nu poți fi decât în meniu” # G4Media
NATO va continua să existe chiar dacă contextul geopolitic actual este dificil, crede Constantin Pintilie, CEO al unui furnizor de echipamente militare pentru alianță din România. „Dispariția NATO ar însemna reconstrucția unei alte unități de apărare. Fără armată nu poți fi decât în meniu”, a declarat CEO-ul BlueSpace Technology, la podcastul „Frontier Defense” (Ep. 2), […] © G4Media.ro.
Președintele Israelului examinează dacă îl grațiază pe Benjamin Netanyahu / Premierul este urmărit penal pentru corupție # G4Media
Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat joi că este în curs de a examina cererea de graţiere pentru Benjamin Netanyahu, spunând că refuză orice presiune în acest dosar în care premierul este urmărit penal pentru corupţie, notează AFP, citată de Agerpres. Omologul său american Donald Trump declarase anterior că lui Herzog ar trebui să-i fie […] © G4Media.ro.
METEO Luna martie începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei / Vremea pe săptămâni # G4Media
Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri de ANM, transmite Mediafax. Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi excedentar în […] © G4Media.ro.
Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, poate pierde hotelul Granata / Executare silită de 20 de milioane lei, cu 3 licitatori # G4Media
Un executor judecătoresc scoate, vineri, 13 februarie, la licitație hotelul Granata al patronului CFR Cluj, Ioan Varga, suma de la care se pornește fiind de 19,9 milioane de lei (aprox. 4 milioane de euro), anunță Cluj24. Varga poate pierde hotelul în condițiile în care s-au înscris 3 licitatori. Imobilul este compus din teren intravilan cu […] © G4Media.ro.
Val de demisii la Spitalul Judeţean Braşov / Doar în februarie au plecat 6 medici / Cea mai mare criză e la Radiologie – 3 posturi libere şi la ATI – 5 cadre # G4Media
Organigrama Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov începe să subţieze. Potrivit datelor transmise de conducerea spitalului, zilele acestea au fost înregistrate şase demisii, anunță Bună Ziua Brașov. „La începutul lunii februarie, unul dintre medicii din cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală şi patru medici din cadrul Compartimentului de Radiologie şi Imagistică Medicală […] © G4Media.ro.
Statele Unite şi Taiwanul reduc reciproc taxele vamale cu 15% / Taiwanul domină piața mondială a semiconductorilor # G4Media
Washingtonul şi Taipei-ul au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să reducă de la 20% la maximum 15% taxele vamale asupra mărfurilor taiwaneze care intră în Statele Unite, notează AFP. Acest acord plasează taxele vamale asupra acestor produse la acelaşi nivel cu cele pentru mărfurile europene şi japoneze. […] © G4Media.ro.
Avertismentul fostului premier italian Mario Draghi către liderii europeni: „Economia se înrăutățește, sunt necesare măsuri urgente” # G4Media
Potrivit unui oficial UE, în discursul adresat joi liderilor europeni Mario Draghi „a evidențiat deteriorarea mediului economic de la prezentarea raportului său și urgența abordării tuturor problemelor pe care le-a ridicat cu această ocazie”, transmite IlSole24Ore, citată de Rador Radio România. Fostul prim-ministru italian „s-a concentrat pe mai multe aspecte-cheie: necesitatea reducerii barierelor în cadrul […] © G4Media.ro.
Trump abrogă o descoperire științifică despre emisiile de gaze cu efect de seră și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru mașini și camioane # G4Media
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi abrogarea unei descoperiri științifice conform căreia emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea umană și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru autoturisme și camioane, transmite Mediafax. Este cea mai amplă renunțare la politica privind schimbările climatice de către administrație […] © G4Media.ro.
Primar din Bihor pentru întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan. „M-am dus bou și m-am întors vacă” # G4Media
Patru primari din Bihor au participat la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată în primele zile ale acestei săptămâni și incluzând o întâlnire în Parlament, în cadrul căreia șefii „ONG-ului” și mai mulți edili din țară l-au bombardat cu reproșuri pe premierul Ilie Bolojan, imputându-i că ar vrea sărăcirea satului românesc, relatează Bihoreanul. […] © G4Media.ro.
Coreea de Nord promite un „răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni de drone dinspre Sud / ”Nu ne pasă cine este operatorul real al infiltrării ” # G4Media
Coreea de Nord a promis vineri un „răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, după ce a doborât o dronă de recunoaştere sud-coreeană în apropierea frontierei intercoreene în ianuarie, notează Agerpres, care citează AFP. Autorităţile sud-coreene au lansat o anchetă după acest incident, iar birourile serviciilor de informaţii sud-coreene din Seul […] © G4Media.ro.
Vârsta pentru răspunderea penală, redusă de la 16 la 14 ani în Argentina / Dezbaterea de aici vine după o serie de incidente oribile care au implicat adolescenți / Recent, doi băieți de 14 și 15 ani, au torturat și înjunghiat mortal un altul de 15 ani # G4Media
În Argentina, Camera Deputaților a aprobat joi un proiect de lege introdus de președintele Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani, anunță Mediafax. Proiectul de lege, adoptat cu 149 de voturi pentru și 100 împotrivă, își propune să schimbe un sistem existent din 1980, Argentina având cea mai înaltă […] © G4Media.ro.
Primarul din Insula Thassos va ajuns la București / Vrea să convingă și mai mulți români că meargă în vacanță în Grecia / Aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos în 2025 # G4Media
Insula Thassos rămâne, în continuare, una dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii din țara noastră. Reprezentanți ai administrației locale ai insulei au venit la București pentru a le mulțumi românilor pentru consecvență, dar și pentru a expune noutățile din anul 2026, anunță Mediafax. În cadrul târgului de turism organizat la București, primarul insulei […] © G4Media.ro.
Atletico Madrid o distruge pe Barcelona în primul tur din semifinalele Cupei Regelui (4-0) # G4Media
Atletico Madrid a surclasat-o pe Barcelona în primul tur din semifinalele Cupei Regelui, joi seară, scor 4-0, pe Estadio Metropolitano, și este cu un picior și jumătate în finala competiției înainte de returul de pe Camp Nou. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Nicușor Dan, despre acuzațiile afaceristului din SUA care l-au vizat pe Simion: E despre același om politic român care mulțumea SUA că ne-au scos din programul de vize, același care însoțit de o delegație numeroasă nu a fost primit de nimeni în SUA # G4Media
Președintele României Nicușor Dan a fost întrebat dacă are informaţii despre acuzaţiile omului de afaceri din Statele Unite, care susţinea că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. „Nu am mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, […] © G4Media.ro.
Un sit de artă rupestră, vechi de 10.000 de ani, descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului # G4Media
Un sit arheologic de artă rupestră, vechi de zece milenii, a fost descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului, a anunţat joi Ministerul egiptean pentru Turism şi Antichităţi, relatează AFP, transmite Agerpres. Situl, cunoscut sub numele de „Platoul Umm Irak”, conţine un adăpost stâncos lung de 100 de metri, ale cărui diverse gravuri şi picturi […] © G4Media.ro.
Poliția norvegiană a anunțat că a efectuat percheziții la mai multe proprietăți aparținând fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, care este suspectat oficial de „corupție agravată” în legătură cu relațiile sale anterioare cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite Mediafax. Operațiunea a fost realizată de Økokrim, unitatea specializată în combaterea criminalității financiare, în baza unei decizii judecătorești, […] © G4Media.ro.
Ministrul de Finanțe despre posibila intrare în recesiune tehnică: Nu pot să vă confirm, este posibil / Estimăm că Agenția Fitch ne va confirma ratingul # G4Media
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit joi la Antena 3 despre posibila intrare a României în recesiune tehnică. Nu pot să vă confirm, este posibil, a spus Nazare. Anunțul va fi făcut vineri de Institutul Național de Statistică. ”Nu pot să va confirm, indiferent de anunțul care se va publica mâine și este posibil […] © G4Media.ro.
UE se angajează să se reformeze mai rapid, pentru a contracara presiunile chineze şi americane # G4Media
O Uniune Europeană mai rapida şi mai eficienta: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite, transmite Agerpres. ‘Împărtăşim acelaşi sentiment de urgenţă. Trebuie să acţionăm imediat şi să accelerăm, pentru […] © G4Media.ro.
