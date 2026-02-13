Cristian Popescu Piedone pierde definitiv procesul cu ANI. Fostul edil nu are voie să ocupe funcții publice timp de 3 ani

13:45

După decenii în care nu a încasat nimic, un bărbat în vârstă de 75 de ani din Genova, Italia, a descoperit că avea dreptul la o sumă uriașă de bani. Funcționarii au recalculat contribuțiile sale, iar rezultatul a fost neașteptat: 106.000 de euro restanțe și un venit lunar de 1.300 de euro.