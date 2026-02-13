Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare
Primanews.ro, 13 februarie 2026 15:30
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare
• • •
Acum 10 minute
15:40
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi
Acum 30 minute
15:30
15:30
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate # Primanews.ro
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate
Acum 4 ore
13:40
De cine e reprezentată România la Conferinţa de Securitate de la Munchen
Acum 6 ore
10:50
VIDEO. Corina Ene (PSD): Fără PSD la guvernare măsurile erau mult mai dure
10:40
VIDEO. Economist, despre recesiunea tehnică: Când tai, tai, tai, aici ajungi
10:10
Rubio,înaintea Conferinţei de la Munchen: Europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm
10:00
Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică
10:00
Începe Conferinţa de Securitate de la Munchen cu tensiuni între UE şi SUA
Acum 24 ore
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR): "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR), despre o potenţială guvernare cu PNL în 2028: "Până atunci PNL-ul va fi un partid cu totul diferit de cel de acum"
22:40
VIDEO. Sorin Minea: "Mă îndoiesc profund că se poate tempera inflaţia prin plafonarea la alimente. Să facem un minister al preţului, de ce să ne mai complicăm"
22:00
VIDEO. Gheorghe Piperea: "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
21:10
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă, după summitul din Belgia. Ce au decis liderii europeni
20:50
VIDEO. Adrian Cozma, preşedintele PNL Satu-Mare, explică cum s-a ajuns la ideea comasării a două comune din judeţ, o premieră în România
20:40
VIDEO. Narcis Mircescu (USR): Bugetul intră în Guvern pe 26 februarie, dar este puţin probabil să fie gata în martie
20:20
România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori”
Ieri
15:20
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică
13:50
Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene 10 miliarde de euro
13:30
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare
13:10
Nicuşor Dan, despre Europa cu mai multe viteze: Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE
12:20
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană. E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii
12:10
SURSE. Trei persoane pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta
11:20
VIDEO. Cioroianu, despre participarea lui Nicuşor Dan la Munchen: Dacă îl respecţi, nu trimiţi preşedintele. Fiecare ţară trimite pe cine vrea, inclusiv consilieri
11:10
VIDEO. Adrian Cioroianu, despre Consiliul de Securitate de la Munchen: Rubio e mult mai raţional decât Vance. Ce a fost anul trecut nu s-a mai intâmplat în istorie
10:10
INS: Câştigul salarial mediu net a crecut cu 5,3%, în decembrie 2025, la 5.914 lei, faţă de luna noiembrie 2025
11 februarie 2026
22:20
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulaţie a medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară
22:10
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea nu se judecă în funcţie de banii din PNRR
22:10
VIDEO. Colegiul Medicilor: Nu poate fi îngrădită libera circulatie e medicilor şi dreptul lor la muncă în UE / Dacă se construiesc spitale, vor rămâne în ţară
22:00
VIDEO. Gheorghe Şoldan, preşedinte CJ Suceava, şi Valeriu Ifitme, preşedinte CJ Botoşani: Domnul Bolojan explică foarte clar. Sunt primari care nu s-au gândit niciodată să acopere măcar salariile oamenilor
21:00
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale"
21:00
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
21:00
Donald Tusk avertizează asupra unui „risc real” ca Polonia să părăsească UE
20:50
VIDEO. Toni Neacşu: Este evident că decizia privind pensiile a devenit o miză personală a premierului Bolojan. Premierul vrea să justifice apoi o raţionalizare şi a altor forme de pensii speciale
20:40
VIDEO. Tudorel Toader: Au existat situaţii în care CCR a amânat nu de 5, ci de 7 sau de 10 ori un caz / Constituţionalitatea unei legi nu se verifică prin raportarea la sume de bani din PNRR
20:30
VIDEO. UDMR insistă pe revenirea asupra "acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie"
16:10
Moartea lui Kurt Cobain, contestată după 30 de ani. Experţi criminalişti spun că solistul trupei Nirvana ar fi fost ucis
15:50
CAB respinge cererea de suspendare din funcţie a judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Ora 20: Proiect de Ţară: România – Amânările de la CCR, conflictele politice cu Bolojan şi criza fermierilor
14:20
Măsură majoră în magazine. Preţuri limitate la alimente raportat la inflaţie
14:10
Profesori umani sau roboţi? Un IT-ist din Chişinău a rescris integral cu ajutorul AI manualul de Istorie de clasa a VI-a, pentru fiul său: „AI-ul are intuiţia mai bună decât omul cu privire la ce poate să înţeleagă un copil”
13:40
Mark Carney, vedeta de la Davos, nu va participa la Conferinţa de la München din cauza atacului armat de la şcoala din Tumbler Ridge
13:30
Von der Leyen, în plenul PE: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global
13:20
Ministrul Investiţiilor, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Şansele de a recupera banii din jalonul PNRR pentru această reformă sunt extrem de reduse
12:30
Reducerea de posturi de la cancelaria lui Bolojan, pusă pe hold
12:20
Când ar urma să anunţe Zelenski planul pentru alegeri şi referendum
12:00
CCR amână din nou verdictul privind pensiile magistraţilor
10:50
VIDEO. De ce România ezită să dea un raspuns invitaţiei lui Trump: ”Nimeni nu ştie cum să se poziţioneze”
10:20
VIDEO. ”Rubio vine să tempereze tensiunile cu Europa”. Întrebările cheie la Consiliul de Securitate de la München
10 februarie 2026
23:30
VIDEO. Primar PSD: Faţă de anul trecut, avem cu 40% mai puţini cetăţeni care au plătit taxele
