Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1

09:10

Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au răspuns „prezent” la cea de-a 35 ediție a competiției „Russian Winter” desfășurată la Moscova pe 7 februarie 2026. Pentru a lămuri dacă sportivii români au voie să participe la competiții organizate de Rusia, agresoare în războiul cu Ucraina, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism (n.r. FRA) și cu Octavia Brosser, antrenoarea Elenei Andreei Taloș.