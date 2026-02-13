Sentință definitivă într-un caz de o violență extremă. Tinerii care au torturat o femeie au rămas cu pedepse cu suspendare
Adevarul.ro, 13 februarie 2026 18:45
Curtea de Apel Oradea a pronunțat verdictul final în dosarul celor trei tineri din Bihor acuzați că au supus unei agresiuni extreme o femeie din Oradea
Acum 5 minute
19:15
Suspiciuni în cazul morții lui Jeffrey Epstein: „Este necesară o anchetă suplimentară”, spune medicul care a asistat la autopsie # Adevarul.ro
Moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein revine în centrul atenției după ce un medic care a asistat la autopsia sa susține că circumstanțele decesului ar trebui reexaminate.
Acum o oră
18:45
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat în discursul de deschidere al Conferinței de Securitate de la München că lumea a intrat într‑o eră „marcată din nou de putere și de politica marilor puteri”.
18:45
„Este un fals”. Bolojan respinge acuzația că România ar susține Ucraina cu sume mari, sacrificându-i pe români # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins vineri afirmațiile potrivit cărora România ar finanța Ucraina cu sume foarte mari în contextul dificultăților bugetare interne.
18:45
18:45
Ciprian Ciucu sare în apărarea lui Ilie Bolojan: "În urmă cu jumătate de an nu se înghesuia nimeni să preia funcția de prim-ministru" # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a reacționat, vineri seară, după ce premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că este „împotriva oamenilor”, amintind că cei care îl critică astăzi „au semnat cu bună știință un protocol de guvernare”.
18:30
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina a devenit fundamentul pe care se sprijină regimul de la Kremlin, iar Vladimir Putin nu îl mai poate opri fără a-și pune în pericol propria putere.
Acum 2 ore
18:15
MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ialia, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian.
18:00
Situație alarmantă la Spitalul Județean Brașov. Cinci medici radiologi și-au dat demisia în doar două săptămâni. La UPU a rămas un singur radiolog # Adevarul.ro
Spitalul Județean de Urgență Brașov se confruntă cu o criză severă de personal, după ce cinci medici radiologi și-au depus demisia în ultimele două săptămâni din cauza volumului mare de muncă. Situația este critică mai ales la Unitatea de Primiri Urgențe.
17:45
Gluma la adresa lui Macron făcută în deschiderea Conferinţei de securitate de la Munchen # Adevarul.ro
Conferința de Securitate de la München a debutat vineri cu un moment amuzant, după ce președintele evenimentului, Wolfgang Ischinger, a făcut o glumă pe seama ochelarilor de soare purtați recent de Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos.
17:45
Ludovic Orban cere reformă administrativă: „Se poate ajunge la 17-18 județe, fără probleme” # Adevarul.ro
Ludovic Orban susține că România are nevoie urgentă de o reformă administrativă profundă, care să reducă numărul de județe și de unități administrativ-teritoriale.
17:45
„Zidul dronelor”, o utopie scumpă? Cât de performantă e apărarea României. „Bulgarii ne-au luat-o și aici înainte” # Adevarul.ro
Experții în apărare atrag atenția că niciun sistem anti-drone nu este invincibil, însă autoritățile române ar trebui să vorbească mai puțin și să upgradeze întregul sistem defensiv, pentru a evita orice riscuri.
17:30
Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești, aproape gata. Circulația ar putea fi deschisă în august # Adevarul.ro
Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu a transmis, vineri, că lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează, echiparea tunelurilor Alina și Daniela fiind în curs, iar circulația ar urma să fie deschisă în luna august.
17:30
Palmaresul „Științei”, rescris de Transfermarkt: clubul lui Adrian Mititelu își trece toate trofeele în vitrină # Adevarul.ro
Decizia instanței a stabilit că FCU 1948 Craiova moștenește palmaresul vechi al Universității Craiova.
Acum 4 ore
17:15
Cât plătesc românii pentru apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Bucureştiul rămâne în topul zonelor ieftine # Adevarul.ro
Costurile pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la un județ la altul, la începutul lunii februarie 2026.
17:00
O rafinărie din Volgorod și-a încetat temporar operațiunile după un atac ucrainean cu drone # Adevarul.ro
Rafinăria de petrol din Volgograd, una dintre cele mai mari din țară, a fost nevoită să suspende procesarea petrolului după ce un atac ucrainean cu drone a declanșat un amplu incendiu, marcând prima întrerupere majoră a activității unei rafinării din Rusia din acest an, a relatat joi Reuters.
17:00
Două persoane, reținute pentru furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea. Ce au mai descoperit polițiștii la percheziții # Adevarul.ro
Două persoane au fost reținute în urma unei anchete privind furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr‑un tren de marfă staționat în Fundulea, faptă comisă în 25 decembrie 2025. Măsura a fost luată după mai multe investigații și în urma a șapte percheziții desfășurate joi, 12 februarie.
16:45
Europa discută propria umbrelă nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA. Discuții confidențiale între Merz și Macron # Adevarul.ro
Europa încearcă să mențină Statele Unite, devenite „din ce în ce mai ostile”, în NATO, în timp ce țările de pe continent se grăbesc să se reînarmeze. Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, capitalele europene discută despre cum ar putea să își dezvolte propriile capacități de descurajare
16:45
Rutte anunță o „schimbare de mentalitate” în NATO: Europa își asumă conducerea, Rusia are „pierderi uluitoare” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a fost vizibilă „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor occidentali.
16:30
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați” # Adevarul.ro
Un exercițiu militar desfășurat recent de NATO a scos la iveală vulnerabilități majore ale trupelor occidentale în fața războiului modern dominat de drone, arată o analiză internațională.
16:30
Un personaj din conducerea Goldman Sachs demisionează după apariția e‑mailurilor din dosarul Epstein # Adevarul.ro
Kathryn Ruemmler, director juridic și consilier general al Goldman Sachs, va părăsi banca la finalul lunii iunie, pe fondul scandalului declanșat de publicarea unor documente care dezvăluie relația ei apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
16:15
SKB Group consolidează industria de apărare din România prin transferul de tehnologie de la Mobius # Adevarul.ro
Într-un context european marcat de creșterea accelerată a bugetelor de apărare și de presiunea tot mai mare pentru localizarea producției strategice, industria românească începe să își redefinească poziția în lanțurile de aprovizionare din domeniul militar.
16:15
Ilie Bolojan consideră că relația cu Nicușor Dan este „instituţională corectă”: „Colaborăm, ne întâlnim periodic” # Adevarul.ro
Întrebat vineri, 13 februarie, despre relația cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a declarat că este una instituţional corectă, în care colaborează, se întâlnesc periodic, cel puţin pe toate problemele de politică externă sau de apărare.
16:15
România va da din nou peste Bosnia-Herțegovina, echipă în fața căreia a pierdut ambele meciuri din precedentele preliminarii ale Cupei Mondiale.
16:15
Abia astă seară se trece la black tie și lume multă la Palat (cel al Berlinalei) din Piața Marlene Dietrich.
16:00
Cred că asta ar trebui să fie întrebarea fundamentală la care politicienii noștri să încerce să găsească un răspuns.
16:00
Nouă persoane, inclusiv doi angajați ai Luvru, anchetate pentru fraudă cu bilete de 10 milioane de euro # Adevarul.ro
Autoritățile franceze anchetează o presupusă schemă de fraudă cu bilete în valoare de 10 milioane de euro la Muzeul Luvru din Paris. Până acum, nouă persoane au fost reținute, printre care doi angajați ai muzeului.
16:00
Japonia a confiscat o navă de pescuit chineză în zona sa economică exclusivă. Căpitanul a fost arestat # Adevarul.ro
Autoritățile japoneze au anunțat joi că au confiscat joi o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, după ce aceasta nu s-a conformat ordinului de a opri pentru o inspecție la bord, o măsură ce riscă să tensioneze și mai mult relațiile între Beijing și Tokyo.
16:00
Cum răspunde Andreea Bălan criticilor privind prezența sa în juriul Eurovision România: „Sunt relevantă și am ce să spun” # Adevarul.ro
Andreea Bălan este unul dintre membrii juriului selecției naționale Eurovision România, o prezență criticată de Mihai Trăistariu. Artista a vorbit despre rolul său și a răspuns cu tact criticilor primite.
16:00
Ilie Bolojan explică de ce raportul privind anularea alegerilor rămâne secret: „Trebuie să te gândești la anumite efecte, la ce expui” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, de ce raportul despre anularea alegerilor nu a fost desecretizat încă, precizând că o astfel de procedură trebuie analizată cu multă prudență, deoarece poate expune informații sensibile.
15:45
Alexandru Rogobete, ferm pe poziția sa privind tăierea de 10% din Sănătate: „Nu am cum să fiu de acord cu această reducere paușală” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat vineri că se opune reducerii cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar şi a subliniat că nu va aviza niciun act normativ care să prevadă o astfel de măsură.
15:30
Negocierile pentru pace în Ucraina se mută la Geneva. Delegația Moscovei, condusă de Vladimir Medinski # Adevarul.ro
Discuţiile dintre Moscova, Kiev şi Washington privind încheierea războiului din Ucraina se vor muta la Geneva săptămâna viitoare, iar delegaţia rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier de la Kremlin, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.
15:30
Dani Oțil, gest spectaculos de Valentine’s Day. Cadoul de lux, în valoare de peste 253.000 de euro, pe care i l-a făcut soției sale, Gabriela Prisăcariu # Adevarul.ro
Gabriela Prisăcariu a avut parte de o un cadou impresionant de Valentine’s Day. Dani Oțil, soțul său, i-a oferit o mașină de lux, iar influencerița a publicat imagini cu surpriza pe rețelele sociale.
15:30
Băluță exclude o posibilă alianță cu AUR și numește PSD-ul „partidul care a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că Partidul Social Democrat trebuie să tempereze sau chiar să oprească unele dintre măsurile adoptate de premierul Ilie Bolojan, pe care le-a catalogat drept „draconice”.
Acum 6 ore
15:15
13 februarie: Ziua în care a murit Crișan, unul dintre liderii răscoalei din 1784 din Transilvania # Adevarul.ro
Pe 13 februarie 1785 a murit Gheorghe Crișan, care, alături de Horea și Cloșca, a condus răscoala din Transilvania din 1784. Tot în această zi, în 1880, s-a născut Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei românești.
15:00
Băluţă lansează un nou atac la adresa premierului, comparându-l cu Ceaușescu. Cum răspunde Bolojan # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 şi preşedinte al PSD Bucureşti, Daniel Băluţă l-acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu ascultă „vocea oamenilor” și l-a comparat pe acesta cu fostul dictator Nicolae Ceaușescu.
15:00
Incendiu la o vulcanizare din județul Sibiu. Trafic blocat și mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens și negru # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit vineri pe DN 1, în zona localității Veștem, județul Sibiu, în incinta unei vulcanizări. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, iar traficul rutier a fost complet blocat pe tronsonul afectat.
15:00
Capcana cu miere Starlink. Cum i-au păcălit hackerii ucraineni pe soldații ruși să-și dezvăluie locațiile # Adevarul.ro
O divizie ucraineană specializată în război cibernetic a creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink pentru a păcăli soldați ruși să dezvăluie informații sensibile despre locațiile lor.
15:00
Alexandru Nazare explică ce arată, de fapt, datele INS: „Efectul asumat al unei reglări firești. Economia continuă să crească” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor a reacționat după publicarea datelor Institutului Național de Statistică, care confirmă intrarea României în recesiune tehnică. Alexandru Nazare, subliniază că, în pofida celor două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier, economia nu se află într-o criză.
14:30
Cristian Popescu Piedone pierde definitiv procesul cu ANI. Fostul edil nu are voie să ocupe funcții publice timp de 3 ani # Adevarul.ro
Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție stabilind că acesta nu va mai putea ocupa „o funcție sau o demnitate publică” timp de trei ani.
14:30
Dans la bară marca Serena Williams. Mișcări fără rețineri din partea americancei, în clipul care a încins internetul # Adevarul.ro
Antrenamentele intense și reintrarea în programul antidoping au alimentat speculațiile privind o posibilă revenire a Serenei Williams în tenis.
14:00
SUA trimit al doilea portavion în Orientul Mijlociu, a confirmat o sursă pentru AP, după ce NYT a relatat prima dată despre aceste planuri.
14:00
Ilie Bolojan, despre măsurile luate de Guvern: „Au, inevitabil, efecte de contracție economică. Aceasta este realitatea” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a declarat vineri, 13 februarie, că în 2026, „în condițiile în care o țintă importantă este menținerea unui volum ridicat de investiții, va fi un an de reașezare a economiei”.
13:45
Un pensionar sărac a aflat că avea dreptul la pensie şi a primit 106.000 de euro restanțe și un venit lunar de 1.400 de euro # Adevarul.ro
După decenii în care nu a încasat nimic, un bărbat în vârstă de 75 de ani din Genova, Italia, a descoperit că avea dreptul la o sumă uriașă de bani. Funcționarii au recalculat contribuțiile sale, iar rezultatul a fost neașteptat: 106.000 de euro restanțe și un venit lunar de 1.300 de euro.
13:45
Eurobarometru: Două treimi dintre europeni cred că securitatea națională este amenințată. Majoritatea au încredere în rolul UE în apărare # Adevarul.ro
Aproape două treimi dintre cetățenii Uniunii Europene (68%) consideră că securitatea țării lor este amenințată, arată un nou sondaj Eurobarometru, publicat vineri, înaintea Conferința de Securitate de la Munchen.
13:45
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai # Adevarul.ro
Chiar dacă marile economii europene nu se confruntă cu criza care macină România, nivelul de trai scade vizibil inclusiv în Germania. Românii din diaspora, dar și cancelarul Friedrich Merz admit că nimic nu mai e ca înainte.
13:45
Mașini în flăcări, în Sectorul 6 din București: o persoană a murit, iar alta este rănită # Adevarul.ro
Un incendiu violent a izbucnit vineri, pe Bulevardul Constructorilor, în Sectorul 6 al Capitalei, distrugând mai multe autovehicule. Pompierii au găsit două victime, dintre care una a decedat.
Acum 8 ore
13:15
Principala platformă B2B pentru plăți și soluții dedicate mobilității rutiere acoperă la nivel european peste 1 milion de puncte de încărcare publice.
13:15
Oana Țoiu, de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Vor fi discutate teme cheie pentru securitatea națională” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, participă, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean, la Conferința de Securitate de la Munchen.
13:15
Un gigant al turismului intră oficial pe piața din România: Bolojan, discuții cu CEO-ul companiei # Adevarul.ro
TUI Group a intrat oficial pe piața din România, anunțul fiind făcut în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria. Compania a prezentat planuri pentru pachete turistice dedicate familiilor, city-break-uri și circuite culturale, dar și intenția de a dezvolta un hub IT.
13:15
Prezentat în premieră mondială în septembrie 2025, noul Jogger poate fi comandat în România. Dacia Jogger este disponibil începând de la 19.000 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 110.
