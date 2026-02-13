Iaşi: Medic cardiolog, trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la doi pacienţi, sumele de 200 de lei, respectiv 100 de lei
13 februarie 2026
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.
Celebrul institut american de sondarea opiniei publice Gallup încetează să mai măsoare popularitatea preşedinţilor, o practică veche de aproape 90 de ani # News.ro
Celebrul institut american de sondare a opiniei publice Gallup va înceta să mai măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de aproape 90 de ani, potrivit ziarului The Hill, relatează AFP.
Tineretul Naţional Liberal, replică pentru Marcel Ciolacu: Ne cerem scuze noi, în numele PSD, că Ciolacu ne-a minţit şi pentru faptul că în 2024, Marcel Ciolacu ne-a băgat în recesiune tehnică # News.ro
Tineretul Naţional Liberal a venit, vineri seară, cu o replică pentru social-democratul Marcel Ciolacu, după atacurile acestuia la adresa premierului Ilie Bolojan: ”Ne cerem scuze noi, în numele PSD, că Ciolacu ne-a minţit şi pentru faptul că în 2024, Marcel Ciolacu ne-a băgat în recesiune tehnică”, este mesajul tineretului liberal.
19:00
Oţelul Galaţi, după ce Tribunalul Galaţi a dispus la 4 februarie deschiderea procedurii insolvenţei: Decizia a fost suspendată. Activitatea clubului se desfăşoară normal # News.ro
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, vineri, că “problemele juridice create ca urmare a unei cereri de insolvenţă formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes”. Precizarea vine la o zi după ce gruparea gălăţeană anunţa că Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei în urma unei cereri formulate de un creditor, însă sublinia că “obligaţia financiară care a stat la baza acestei cereri a fost achitată integral de către club”.
Preşedintele Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor: ”Tinerii trebuie să înţeleagă că statul nu este un adversar” # News.ro
Alexandru-Mihai Ghigiu, deputat şi preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, a declarat, în cadrul emisiunii „Viitor pentru România” difuzată de Prima News, că reforma autentică a educaţiei nu poate avea loc fără o legătură directă şi funcţională între şcoală, administraţie şi mediul economic.
Trei bune practici care merită aplicate în toate şcolile. Vicepreşedintele ADR: „Copiii de 13 ani m-au luat pe nepregătite cu întrebări despre UE şi geopolitică” # News.ro
Vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Andrei Niculae, a declarat la Prima News că a fost surprins de nivelul de interes şi de pregătire al unor elevi de 13–14 ani, care i-au adresat întrebări „dificile” despre Uniunea Europeană, geopolitică şi economie.
Fiul ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, îi îndeamnă pe iranieni la noi acţiuni antiguvernamentale în paralel cu manifestaţii la Munchen, Toronto şi Los Angeles. Guvernul iranian lansează p Comisie de anchetă după contestare # News.ro
Fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, îi îndeamnă pe iranieni la alte acţiuni de protest, în paralel cu manifestaţii în străinătate, înaintea unui discurs prevăzut vineri la Conferinţa Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
Mihaela Nabăr: „Educaţia de calitate începe cu relaţia dintre profesor şi elev. Nu putem vorbi despre excelenţă fără încredere” # News.ro
Directorul Executiv al World Vision România, Mihaela Nabăr, a declarat, în cadrul emisiunii „Viitor pentru România” difuzată de Prima News, că fundamentul unei educaţii de calitate nu este reprezentat exclusiv de resurse sau infrastructură, ci de relaţia autentică dintre profesor şi elev şi de cultura organizaţională a şcolii.
Secretarul american al Sănătăţii Robert F. Kennedy Jr provoacă un scandal după ce-şi evocă trecutul de toxicoman. ”Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete”, declară el într-un podcast # News.ro
Controversatul secretar american al sănătăţii Robert F. Kennedy Jr provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie.
JO de iarnă. Reprezentantele României au concurat la snowboard cross: Kata Mandel - locul 24, Henrietta Bartalis - locul 31 # News.ro
Reprezentantele României, Kata Mandel şi Henrietta Bartalis, au concurat, sâmbătă, în proba de snowboard cross la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Proceduri simplificate pentru investitori, într-o Ordonanţă de urgenţă pusă în consultare publică de către Guvern # News.ro
Guvernul anunţă vineri măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obţinerea avizelor de către investitori şi costuri de administrare mai mici, în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică.
UPDATE - Suceava: Muncitor de 35 de ani, în stare gravă după ce a fost surprins de un mal de pământ / Va fi transportat la spital # News.ro
Un muncitor de 35 a fost rănit, vineri, în timpul unor lucrări pentru reţeaua de apă într-o localitate din judeţul Suceava, după ce a fost surprins sub un mal de pâmânt. El a fost scos inconştient, cu politraumatism prin strivire. A fost stabilizat şi va fi transortat la spital.
Premier League: Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal cu Igor Tudor, pentru înlocuirea lui Thomas Frank # News.ro
Clubul Tottenham Hotspur, la care este legitimat Radu Drăguşin, ar fi ajuns vineri la un acord verbal cu tehnicianul croat Igor Tudor, care va prelua echipa londoneză în perioada următoare, relatează presa engleză.
Claudiu Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat / Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm! # News.ro
Sceretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat. ”Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!”, ameninţă liderul PSD.
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # News.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO.
Administratorul unor firme de transport alternativ de persoane, pus sub control judiciar de DNA în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de circa 28 de milioane de lei/ El nu ar fi înregistrat plăţile către şoferi şi nu ar fi declarat veniturile # News.ro
Administratorul unor firme care activează în domeniul transportului alternativ de persoane a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA în dosarul de evaziune fiscală în care au avut loc percheziţii în Bucureşti. El ar fi provocat un prejudiciu de circa 28 milioane de lei bugetului de stat prin plata neînregistrată a salariilor către şoferi colaboratori şi prin nedeclararea veniturilor înregistrate. Coordonatorii şoferilor ar fi încasat un comision de 10%, restul banilor încasaţi fiind viraţi şoferilor. Mecanismul era utilizat timp de circa un an, după care activitatea era transferată pe alte firme.
Din cauza neregulilor legate de împrumutul internaţionalului mexican Alex Padilla, la UNAM Pumas, în perioada de transferuri din iarna anului 2025, Athletic Bilbao a primit joi o interdicţie din partea FIFA de a transfera jucători, până în ianuarie 2028.
Un muncitor a fost rănit, vineri, în timpul unor lucrări pentru reţeaua de apăa într-o localitate din judeţul Suceava, după ce a fost surprins sub un mal de pâmânt.
Ciprian Ciucu comentează atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător! / Au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate # News.ro
Primarul Capitalei, liderul liberal Ciprian Ciucu comentează, vineri, atacurile la premierul Bolojan, apreciindu-le drept ”un spectacol grotesc, dezgustător”. El spune despre contestatarii lui Bolojan că ”au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate şi apoi au amânat şi au compromis orice reformă care ar fi luat din privilegiile lor. În plus, primarul mai afirmă că liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan.
NATO va deveni condusă de Europa într-o măsură mai mare, cu o prezenţă puternică continuă a Statelor Unite, pe măsură ce aliaţii europeni îşi vor creşte semnificativ cheltuielile militare, a declarat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează Reuters.
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la război va avea loc marţi şi miercuri la Geneva, au anunţat vineri Kremlinul şi Ucraina, relatează AFP.
Marcel Ciolacu: Eurostat face lumină în cazul datelor cosmetizate de propaganda lui Bolojan - România este, alături de Irlanda, singurul stat european care a înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru din 2025 # News.ro
Preşedintele Consiliul Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că datele publicate de Eurostat contrazic ”propaganda lui Bolojan” şi arată că economia României a intrat în declin în trimestrul al IV-lea din 2025.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Grevă la nivel naţional în sectorul transportului aerian din Italia # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia, asupra faptului că la data de 16.02.2026, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian.
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere: accelerarea investiţiilor şi a absorbţiei fondurilor UE, reducerea poverii administrative, lansarea IMM Invest, accelerarea implementării StartUp Nation şi lansarea unui program Student First Company # News.ro
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) solicită adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică, care să ofere predictibilitate şi încredere mediului de afaceri, între care accelerarea investiţiilor publice şi a absorbţiei fondurilor europene, reducerea poverii administrative, lansarea programului IMM Invest, accelerarea implementării programului StartUp Nation şi lansarea unui program Student First Company.
Reţele Electrice România construieşte o nouă staţie de transformare la Baloteşti, proiect în valoare de peste 75 de milioane lei. Staţia va fi finalizată în 2027 # News.ro
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a început lucrările de construcţie la o nouă staţie de transformare 110/20 kV în Baloteşti. Staţia va fi finalizată în 2027, în urma unei investiţii în valoare de peste 75 milioane lei.
JO 2026: Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, campion olimpic pentru a patra oară / Poziţiile ocupate de sportivii români la 10 km sprint # News.ro
Biatlonistul francez Quentin Fillon Maillet a câştigat, vineri, medalia de aur la 10 km sprint, la Anterselva, obţinând la 33 de ani al patrulea titlu olimpic, după cele la urmărire şi individual în 2022 şi la ştafetă mixtă în 2026.
Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026: contraste între judeţe, bucureştenii rămân printre cei mai avantajaţi # News.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
Arbitrii Horia Gabriel Mladinovici şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 27-a a Superligii.
Conferinţa de securitate de la Munchen. Cancelarul Merz solicită o discuţie despre clauza de „asistenţă reciprocă” a UE: Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există. Bătălia culturală a MAGA din SUA nu este a noastră în Europa # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron în legătură cu crearea unei forţe nucleare europene comune, îndemnând totodată Europa să-şi reconstruiască relaţia cu aliatul său american.
Premierul Bolojan: ”Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic. Cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ”băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, el precizând că cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri.
Ilie Bolojan: Relaţia cu preşedintele, instituţional corectă, colaborăm, ne întâlnim periodic, cel puţin pe toate problemele de politică externă sau de apărare / Despre sprijinul pentru reforme: Întârzierile, datorate lipsei de sprijin din coaliţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan este una instituţional corectă, în care colaborează, se întâlnesc periodic, cel puţin pe toate problemele de politică externă sau de apărare. Despre sprijinul din partea şefului statului pentru reforme, Bolojan a spus că întârzierile sunt datorate lipsei de sprijin din coaliţie.
Oana Ţoiu, după un schimb de opinii cu secretarul general al NATO: Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti.
Zeci de europarlamentari solicită CIO reintegrarea ucraineanului Vladislav Heraskevich în competiţia de skeleton de la JO # News.ro
Aproximativ treizeci de deputaţi europeni au adresat vineri dimineaţă o scrisoare deschisă Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). La iniţiativa germanului Erik Marquardt, europarlamentarii cer CIO „să-şi reconsidere decizia” de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich din competiţia de skeleton care a început joi la Cortina, relatează L'Equipe.
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat în Fundulea, reţinute # News.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat în Fundulea, au fost reţinute. Poliţiştii au făcut 7 percheziţiin în acest dosar, fiind descoperiţi 805 litri de benzină şi motorină, dar şi echipamente utilizate în timpul furtului.
Bolojan spune că preşedintele, dacă va considera necesar, va putea să prezinte raportul privind anularea alegerilor: Nu am niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia domnului preşedinte. Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că preşedintele, dacă va considera necesar, va putea să prezinte raportul privind anularea alegerilor, el arătând că nu are niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia acestuia, pentru că Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu.
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia: “NU, cei trei români nu sunt şi nu vor fi suspendaţi pentru că au participat la acea competiţie” # News.ro
Federaţia Română de Atletism precizează, într-un comunicat postat vineri pe Facebook, că sportivii care au participat la o competiţie în Rusia nu vor fi suspendaţi.
Ilie Bolojan: Unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Este un fals / A fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari, ceea ce este un fals, el precizând că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, prin alocări bugetare către NATO, care a cumpărat armament.
Bolojan, după ce Băluţă l-a comparat cu Ceauşescu: Eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic / Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ce liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, l-a comparat cu Ceauşescu, că el nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic, adăugând: ”Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului”.
Ilie Bolojan: În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. Iar pentru mine, vă rog să mă credeţi, va fi o uşurare această situaţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern, adăugând că pentru el va fi o uşurare această situaţie. Premierul a mai arătat că trebuie să închidă pachetele de reformă şi bugetul pentru că nu au altă posibilitate.
Treisprezece salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia, în greva foamei / Prefectul judeţului Gorj i-a primit la discuţii / Oamenii, nemulţumiţi de posibilitatea pierderii tichetelor de masă şi de scăderea veniturilor # News.ro
Treisprezece salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei, nemulţumiţi de posibilitatea pierderii tichetelor de masă şi de scăderea veniturilor, în ciuda asigurărilor companiei că a fost elaborat un Memorandum pentru ca salariaţii să fie exceptaţi de la măsurile de austeritate. Cei 13 au fost orimiţu, vineri, de către prefectul judeţului Gorj, Şerban Predescu.
Conferinţa de securitate de la München a început cu o glumă a gazdei, care şi-a pus ochelari de soare în stilul lui Emmanuel Macron: „Ceea ce s-a întâmplat la Davos nu trebuie să rămână la Davos”, spune Ischinger - VIDEO # News.ro
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică, relatează POLITICO.
Ilie Bolojan, despre eliminarea scutirilor la taxe pentru persoanele cu dizabilităţi: Nu e vorba de o pedeapsă, ci în ce măsură statul scuteşte de orice fel de taxe anumite categorii / Pentru unele cazuri, pot fi găsite formule de facilităţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre eliminarea scutirilor la taxe pentru persoanele cu dizabilităţi, că nu e vorba de o pedeapsă, ci în ce măsură statul scuteşte de orice fel de taxe anumite categorii, el precizând că, pentru unele cazuri, în care nu e vorba de proprietăţi mari, nu e vorba de maşini scumpe, pot fi găsite formule de facilităţi.
Grupul TUI, lider mondial în turism, intră oficial în România şi estimează un număr de 20-25.000 de turişti români pentru acest an. TUI România intenţionează să deschidă până la cinci agenţii proprii în acest an # News.ro
Grupul TUI, liderul mondial în turism, îşi extinde prezenţa în Europa şi intră în România şi estimează un număr de 20-25.000 de turişti români pentru acest an. Clienţii români au acces la produsele TUI, care includ peste 1.500 de pachete de vacanţă, în peste 30 de destinaţii europene şi exotice. Oferta cuprinde peste 1.000 de hoteluri şi peste 460 de hoteluri din TUI Group. Creşterea business-ului în România va fi graduală, cu o abordare pe termen lung, precizează reprezentanţii grupului. TUI România intenţionează să deschidă până la cinci agenţii proprii în 2026.
Alexandru Rogobete: Eu nu voi aviza Ordonanţa de Urgenţă decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10% # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere.
JO de iarnă: Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur / Reprezentanţii României, locurile 52 şi 65 la schi fond – 10 km liber, start interval # News.ro
Vineri, 13 februarie, va rămâne în istorie ca o zi norocoasă pentru Johannes Hoesflot Klaebo, vedeta norvegiană a schiului fond, care a câştigat a opta medalie de aur la Jocurile Olimpice, la Milano Cortina, egalând recordul absolut al JO de iarnă. Sportivul în vârstă de 29 de ani a câştigat proba masculină de 10 kilometri liber, start interval, obţinând a treia medalie de aur la Jocurile Olimpice din 2026.
BBC a anunţat joi că se aşteaptă să realizeze economii suplimentare de costuri de aproximativ 10% în următorii trei ani, fără a specifica suma exactă, pentru a se adapta la „presiuni financiare semnificative”.
Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord / Înţeleg că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că tate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord. El a precizat că înţelege că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate.
