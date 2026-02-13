Ciprian Ciucu comentează atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător! / Au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate

13:30

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu declaraţii după anunţul privind intrarea României în recesiune tehnică şi spune că, în ciuda contextului dificil traversat anul trecut, economia României continuă să crească. Potrivit acestuia, economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%, aceasta este atât prognoza autorităţilor, cât şi a marilor instituţii internaţionale - FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Mai mult, el subliniază că România nu este într-o criză economică, iar definiţia statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. Nazare mai spune că datele INS de vineri arată o ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric şi al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.