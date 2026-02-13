Preşedintele Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor: ”Tinerii trebuie să înţeleagă că statul nu este un adversar”

15:10

Grupul TUI, liderul mondial în turism, îşi extinde prezenţa în Europa şi intră în România şi estimează un număr de 20-25.000 de turişti români pentru acest an. Clienţii români au acces la produsele TUI, care includ peste 1.500 de pachete de vacanţă, în peste 30 de destinaţii europene şi exotice. Oferta cuprinde peste 1.000 de hoteluri şi peste 460 de hoteluri din TUI Group. Creşterea business-ului în România va fi graduală, cu o abordare pe termen lung, precizează reprezentanţii grupului. TUI România intenţionează să deschidă până la cinci agenţii proprii în 2026.