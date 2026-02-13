Bogdan Ivan, după protestul angajaților de la Complexul Energetic Oltenia: Am promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă. Decizia e la Guvern

15:00

Lando Norris i-a oferit un răspuns tăios rivalului Max Verstappen după ce olandezul s-a văitat că noile monoposturi din Formula 1 sunt „pe steroizi și nu prea distractiv de condus”. Campionul celor de la McLaren i-a transmis lui Max că „poate să se retragă dacă vrea.” Hamilton se alătură „revoltei” lui Verstappen din F1: „Asta […] © G4Media.ro.