ANALIZĂ Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară este folosită limitat și diferit în unele țări UE, precum Ungaria sau Grecia, dar e regulă în Rusia, Albania, Republica Moldova și Turcia între țările non-UE

13 februarie 2026
Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară după finalizarea studiilor, așa cum a propus săptămâna aceasta premierul Ilie Bolojan, se regăsește în mai multe țări membre UE, dar este preferată forma de aplicare punctuală, în funcție de bursa primită. Foarte puține sisteme apelează la forme extinse de aplicare a acestei condiționări. În rândul
Admiterea la Rezidențiat 2026 se organizează ca în anii trecuți pentru că organizarea pe subdomenii la Medicină, aprobată de Guvern în 2024, „nu stă în picioare" – explică ministrul Rogobete: Nu sunt gata nici noile cărți
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru Edupedu.ro că modelul de organizare a rezidențiatului pe patru subdomenii, prevăzut de OG 44/2024 și aplicabil din trimestrul IV 2026, „pare nesustenabil" și „nu prea stă în picioare", motiv pentru care ministerul a decis menținerea formatului clasic al concursului pentru sesiunea din 15 noiembrie 2026. „Pe de o parte, [modificarea
Medic ginecolog din București, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, după ce a abuzat sexual mai multe paciente
Un ginecolog din Capitală a ajuns la închisoare unde își va petrece următorii nouă ani și jumătate, după ce instanța l-a găsit vinovat pentru că a abuzat sexual mai multe paciente, relatează ProTv. Curtea de Apel București a pus capăt unuia dintre cele mai scandaloase cazuri de abuz sexual împotriva unor paciente, scandal început în
Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară după finalizarea studiilor, așa cum a propus săptămâna aceasta premierul Ilie Bolojan, se regăsește în mai multe țări membre UE, dar este preferată forma de aplicare punctuală, în funcție de bursa primită. Foarte puține sisteme apelează la forme extinse de aplicare a acestei condiționări. În rândul
Bogdan Ivan, după protestul angajaților de la Complexul Energetic Oltenia: Am promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă. Decizia e la Guvern
În contextul protestelor și situației tensionate de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă și că în momentul de faţă decizia finală aparţine premierului. „La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia
Sindicatul Actorilor de la Teatrul Național din București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter: A insultat în repetate rânduri public profesioniști din domeniul culturii
Sindicatul Actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale" București solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de lipsă de respect față de profesioniștii din domeniu și de gestionarea controversată a mai multor concursuri pentru conducerea unor instituții culturale majore, potrivit unui comunicat de presă. Reacția vine în contextul scandalului provocat de proiectul privind normarea muncii artistice, retras
Rezistența Republicii Moldova în fața Rusiei, subiect de dezbatere la Conferința de Securitate de la Munchen
Experiența pozitivă a Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride va fi temă de discuție la Conferința de Securitate de la München din aceste zile, unde participă și preşedinta Maia Sandu, arată o analiză Deutsche Welle. Este cel mai important forum internațional dedicat securității globale la care și-au confirmat prezența numeroşi șefi de stat și de
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP, transmite Agerpres. Într-un document publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei, companiile britanice BP şi Shell, compania italiană Eni şi compania spaniolă Repsol au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului şi gazelor
România este în top 5 în Uniunea Europeană la numărul total de zile libere dintr-un an școlar, cu 117 zile de vacanță, întrecută doar de țările baltice și Malta – analiză Edupedu.ro
România se află în topul Uniunii Europene la numărul de zile de vacanță ale elevilor. Potrivit datelor Eurydice pentru anul școlar 2025-2026, România are 117 zile de vacanță cumulate și este depășită în UE doar de câteva state cu condiții speciale – țările baltice și Malta – ocupând astfel locul 5 între statele membre. Structura
Medic oftalmolog cunoscut din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro, potrivit ANI
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate, transmite Agerpres. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – Spitalul Clinic Căi
Doi bărbaţi care planificau un atac de amploare contra comunităţii evreieşti, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Marea Britanie
Doi bărbaţi au fost condamnaţi vineri la închisoare pe viaţă de către justiţia britanică pentru că au planificat un atac de amploare contra comunităţii evreieşti în regiunea Manchester, în nordul Angliei, relatează Agerpres. Walid Saadaoui, 38 de ani, şi Amar Hussein, 52 de ani, au fost declaraţi vinovaţi că au pregătit, între decembrie 2023 şi
BREAKING Nicușor Dan, mesaj tranșant după intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci / România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri seara, că datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) trebuie privite cu echilibru și le-a transmis responsabililor politici „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci". Președintele le transmite și cetățenilor îndemnul de a continua să pună presiune pe decidenții politici
Cum arată datele din sondajele electorale pentru alegerile legislative din Ungaria, înainte de votul din 12 aprilie
Potrivit celui mai recent sondaj preelectoral al Institutului Nezopont, dat publicităţii vineri, sprijinul pentru alianţa Fidesz-KNP, aflată la guvernare în Ungaria, se menţine la 46%, în timp ce datele pentru partidul de opoziţie Tisza e cotat la 40%. Situația e prezentată însă diferit de alte institute de sondare, respectiv doar unul din 5 sondaje poziționează
Evreii se roagă pe Muntele Templului/Esplanada Moscheilor de la Ierusalim, pe măsură ce status quo-ul vechi de aproape 60 de ani începe să se schimbe / Reportaj Jerusalem Post
Poliția permite rugăciuni evreiești limitate pe Muntele Templului, marcând cea mai semnificativă schimbare a status quo-ului din 1967 și stârnind tensiuni ascunse într-unul dintre cele mai disputate locuri din lume. Escortați de poliție, un grup de aproximativ 25 de persoane a traversat esplanada Muntelui Templului până la treptele care duc la Domul Stâncii, locul unde
HP provoacă reacții în lumea tehnologiei cu noile abonamente pentru laptopuri / Analiză The Verge: „Sunt o afacere excelentă … pentru HP"
HP oferă abonamente pentru patru laptopuri de „productivitate" și patru laptopuri de gaming, pornind de la 34,99 dolari pe lună, respectiv 49,99 dolari pe lună. Nu există taxă inițială sau avans, doar o verificare soft a creditului. Fiecare abonament include un plan de acoperire cu suport 24/7 oferit de un agent real, iar după 12
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut să fie reparată şi revigorată încrederea transatlantică, afectată de preşedintele american Donald Trump, la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen
Aflat vineri la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, care reuneşte peste 60 de şefi de stat şi de guvern, Cancelarul german Friedrich Merz a cerut „repararea" şi „revigorarea" încrederii transatlantice, afectată de preşedintele american Donald Trump, transmite Agerpres. „Să reparăm şi să revigorăm împreună încrederea transatlantică", a îndemnat vineri cancelarul Merz în engleză,
O investigație publicată de portalul independent Atlatszo documentează o serie de abuzuri emoționale, sexuale și de manipulare psihologică petrecute timp de mai mulți ani în Baia Mare, având în centru un profesor de istorie, Zoltán Nagy-Jenei, care predă în liceul maghiar "Németh László" , și a înființat și conduce o organizație de reconstituire tradițională. Cazurile
Trump elimină baza legală a regulilor anti-poluare din SUA / „Totul pentru bani", spune fostul președinte american Barack Obama
Administrația condusă de Donald Trump a anunțat joi abrogarea „endangerment finding", o decizie științifică adoptată în 2009 care a stat, timp de aproape două decenii, la baza tuturor regulilor federale privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, scrie Mediafax. Constatarea, emisă în timpul administrației Barack Obama, stabilea că poluarea provenită
Atenţionare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional în sectorul transportului aerian
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul
GALERIE FOTO Bucureștiul, ca după bombardament după episodul de iarnă / Primăriile, întrebate despre reparații # G4Media
După episoadele de ninsoare din februarie, pe mai multe artere din București, atât pe străzile secundare, cât și pe cele principale, asfaltul a cedat, iar gropile au reapărut sau s-au adâncit, așa cum se vede în galeria foto realizată pe 13 februarie. Pentru a afla ce măsuri concrete sunt luate și ce bugete au fost […] © G4Media.ro.
Administratorul unor firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar pentru o evaziune de peste 28 milioane lei # G4Media
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a […] © G4Media.ro.
Americanii pun din nou presiune pe ucraineni pentru a face concesii / Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva # G4Media
Americanii pun presiune din ce în ce mai mare pe ucraineni pentru a face concesii în vederea unui acord de pace. Informația este confirmată de surse de la Washington. Următoarele negocieri de pace la care vor participa rușii, ucrainenii și americanii vor fi săptămâna viitoare la Geneva, scrie Mediafax. Negocierile de pace vor avea loc […] © G4Media.ro.
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI România fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice. ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie […] © G4Media.ro.
Drone și o navă cu propulsie solară vor monitoriza Dunărea / Proiect transfrontalier româno-bulgar, finanțat cu peste 730.000 de euro # G4Media
Un consorțiu format din University of Ruse “Angel Kanchev”, INCDT COMOTI și ICPE-CA București a finalizat faza de dezvoltare și testare a componentei aeriene din proiectul DREAM (Danube River Environmental Assessment and Monitoring), derulat în cadrul Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme. Potrivit unei postări pe Facebook a Autorității Naționale pentru Cercetare, proiectul are un buget total […] © G4Media.ro.
Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. […] © G4Media.ro.
Cum văd reprezentanții marilor magazine intrarea în recesiune tehnică a României: „Măsuri care și-au propus să scadă inflația durează de ani de zile fără efecte pozitive” / „Nu vedem în prezent o scădere a comenzilor” # G4Media
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV față de trimestrul III, după un minus de 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, ceea ce înseamnă două trimestre consecutive de contracție. În acest context de […] © G4Media.ro.
Un polițist din Galați a luat foc pentru că pompierul voluntar care gonea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate: i-a suspendat permisul. Incendiul a fost stins de vecini # G4Media
Un eveniment absurd a avut loc în județul Galați în urmă cu câteva zile. Un polițist s-a supărat că pompierul care se grăbea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate și l-a amendat și i-a suspendat permisul, potrivit TVR Info, Cele două mașini, una de poliție, alta de pompieri, care mergeau spre aceeași urgență, s-au […] © G4Media.ro.
Armata germană a trimis avioane de luptă pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry” # G4Media
Armata germană a trimis aeronave pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry”, a anunţat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, relatează Agerpres. Avioane de luptă Eurofighter ale armatei germane au decolat spre Islanda, împreună cu un Airbus A400M, a precizat Pistorius. De asemenea, Germania va […] © G4Media.ro.
Cancelarul Merz: „Vacanța Europei de la istoria mondială” s-a terminat / Ordinea internațională bazată pe reguli „nu mai există” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, spunând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță de la istoria mondială”, potrivit Politico. Schimbarea semnalează o revenire la politica puterii și la conflict drept cadru definitoriu […] © G4Media.ro.
Ucraina reorganizează Legiunea Internațională / Voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei # G4Media
Ministerul Apărării ucrainean a transmis că Legiunea Internațională nu este desființată, ci reorganizată, iar voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei, scrie Mediafax. Anunțul a fost făcut vineri, după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă dizolvare a unităților formate din voluntari străini. Potrivit instituției, termenul „Legiunea Internațională” nu desemnează o […] © G4Media.ro.
Primarul Ciucu, în apărarea lui Bolojan: Au semnat cu bună știință un protocol cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Unii se fac că uită, fără Bolojan acum era adio alianță de guvernare # G4Media
Edilul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după vestea privind intrarea României în recesiune tehnică, care le-a dat muniție social-democraților să-l atace pe premier. Ciucu face apel către liberali, cerându-le să-l sprijine pe premier: „Nu uitați, doar țineți minte. Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat […] © G4Media.ro.
Guvernatorul Californiei afirmă că Europa trebuie să continue să investească în propria apărare și după ce Donald Trump își va încheia al doilea mandat # G4Media
Europenii vor trebui să continue să-şi asume un control mai mare asupra propriei apărări, chiar şi fără preşedintele american Donald Trump la putere, a declarat vineri pentru agenția de știri AFP guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, citat de Agerpres. „Cred că este sustenabil şi chiar sănătos”, a declarat Newsom, considerat un potenţial candidat favorit […] © G4Media.ro.
Un soldat american a primit permisiunea de a păstra o orfană de război afgană după o lungă luptă judiciară # G4Media
Curtea supremă din statul Virginia le-a permis joi unui puşcaş marin american şi soţiei sale să păstreze o orfană afgană pe care au adus-o cu ei în SUA, punând capăt în principiul unei aprige bătălii judiciare, relatează Agerpres. În 2020, Joshua şi Stephanie Mast au obţinut autorizaţia autorităţilor americane de a adopta bebeluşul, grav rănit […] © G4Media.ro.
Un detaliu mai puțin știut din cariera șefului DNA, Marius Voineag: a picat de două ori promovarea în gradul profesional de procuror de Parchet de Curte de Apel. Acum vrea mai sus # G4Media
Deși spectaculoasă din punct de vedere mediatic, cariera profesională a lui Marius Voineag, șeful DNA care aspiră la funcția de procuror general adjunct, arată mult mai puțin spectaculos. Înainte de a țâșni spre vîrful ierarhiei sistemului de Parchete, acesta a ratat de două ori examenul de promovare de la gradul profesional de procuror de Parchet […] © G4Media.ro.
Scandal la Tribunalul Vâlcea între judecătorul Bogdan Mateescu, posibil candidat la funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, o grefieră și conducerea instanței # G4Media
Scandalul de la Tribunalul Vâlcea, în care a fost implicat judecătorul Bogdan Mateescu și o grefieră a instanței, este completat cu două înregistrări transmise pe adresa redacției, scrie presshub.ro. Din prima înregistrare rezultă faptul că grefiera Elena Mihaela Dinescu a fost chemată de Mateescu la discuție, fiind prezentă și președinta instanței, judecătoarea Ioana Andreea Comănescu. […] © G4Media.ro.
Primăriile de comune din județul Cluj, înrolate în platforma Ghișeul Unic a Consiliului Județean pentru a elibera acte de urbanism online # G4Media
Consiliul Județean Cluj anunță înrolarea tuturor primăriilor de comune din județ, inclusiv orașul Huedin, în platforma digitală Ghișeul Unic, într-un demers care vizează uniformizarea și eficientizarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului, informează ActualdeCluj. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul instituției, la care au participat vicepreședintele CJ […] © G4Media.ro.
Un milionar în fruntea protestului anti-sărăcie organizat de AUR la Brăila: „Turul 2 înapoi!” / Florin Cîrligea, deputat AUR și cel mai bogat brăilean, a venit îmbrăcat la protest cu o geacă Moncler care costă peste 1.500 de euro # G4Media
Pe 12 februarie, AUR a organizat proteste în mai toate orașele mari ale țării, inclusiv în capitală, îndemnul venind chiar de la George Simion, liderul partidului. La Brăila, protestul organizat de AUR a adunat câteva sute de persoane în fața Palatului Administrativ, cărora, la portavoce, le-a vorbit președintele organizației județene AUR, deputatul și omul de […] © G4Media.ro.
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere măsuri urgente pentru relansarea economiei, după intrarea României în recesiune tehnică # G4Media
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) cere adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică, care să ofere predictibilitate şi încredere mediului de afaceri, după intrarea României în recesiune tehnică, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al patronatului, datele oficiale ale Institutul Naţional de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două […] © G4Media.ro.
Norvegianul Johannes Klaebo atinge borna de 8 titluri olimpice și scrie istorie la Milano Cortina # G4Media
Norvegianul Johannes Klaebo a egalat vineri recordul de opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța fantastică vine după ce a câștigat proba individuală de 10 km liber de la Tesero, contând pentru Milano Cortina 2026. Cele aproape 10.000 de prezervative distruibuite în satele olimpice de la Milano Cortina, epuizate în doar trei […] © G4Media.ro.
La două decenii de la asasinarea bestială a tânărului evreu Ilan Halimi, antisemitismul s-a normalizat în Franța # G4Media
Președintele Franței Emmanuel Macron denunță ceea ce el a descris ca fiind o „hidră antisemită” care s-a strecurat în „fiecare crăpătură” a societății, în timp ce comemora pe Ilan Halimi, un evreu francez răpit, torturat și ucis pe 13 februarie 2006, relatează AFP. Președintele Macron a condamnat ceea ce el a numit „antisemitismul islamist” din […] © G4Media.ro.
Nu cred că NATO este vetust. Nu cred că și-a încheiat misiunea. Dar cred că e nevoie de ceea ce italienii numesc aggiornamento. O actualizare politică, strategică și ideologică. Fără NATO, genocidul din fosta Iugoslavie ar fi continuat. Putin a actualizat doctrina jdanovistă a celor două „lagăre”. Occidentul democratic trebuie să actualizeze filosofia rezistenței împotriva […] © G4Media.ro.
Organizația Mondială a Sănătății certifică un nou vaccin împotriva poliomielitei, în încercarea de eradicare a acestei boli # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat vineri că a precalificat un vaccin oral nou împotriva poliomielitei de tip 2, nOPV2, un pas care, potrivit estimărilor, va accelera demersurile de eradicare a acestei boli, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Precalificarea certifică faptul că vaccinul îndeplineşte standardele internaţionale de calitate şi siguranţă, permiţând […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății: Să se desfacă contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat, transmite Agerpres. Oficialul Ministerului Sănătăţii a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care […] © G4Media.ro.
Nouă persoane arestate în Franța într-o anchetă legată de o fraudă de 10 milioane de euro cu bilete la Muzeul Luvru # G4Media
Poliţia franceză a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro, a anunţat vineri biroul Procuraturii din Paris, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Printre persoanele aflate în custodia […] © G4Media.ro.
Ambasadorul Andrei Muraru, întrevedere cu ambasadorul SUA desemnat în România: Relaţia bilaterală este solidă şi orientată pe rezultate concrete # G4Media
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este „solidă” şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun. Întrevederea a permis armonizarea […] © G4Media.ro.
În Poiana Brașov mai este doar zăpadă artificială / Toate pârtiile rămân deschise, în ciuda vremii capricioase / ”După-amiaza, schiorii cu experiență pot opta pentru pârtiile negre” # G4Media
Chiar dacă temperaturile se mențin pozitive pe tot parcursul zilei, în Poiana Brașov se schiază pe toate pârtiile deschise din Masivul Postăvarul, anunță Brașov.net. Echipa de amenajare depune eforturi susținute pentru a menține domeniul schiabil în condiții optime, în ciuda vremii capricioase. De astăzi, elevii din 22 de județe, inclusiv din Brașov și municipiul București, […] © G4Media.ro.
„Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, replică tăioasă pentru Max Verstappen după criticile aduse noilor monoposturi # G4Media
Lando Norris i-a oferit un răspuns tăios rivalului Max Verstappen după ce olandezul s-a văitat că noile monoposturi din Formula 1 sunt „pe steroizi și nu prea distractiv de condus”. Campionul celor de la McLaren i-a transmis lui Max că „poate să se retragă dacă vrea.” Hamilton se alătură „revoltei” lui Verstappen din F1: „Asta […] © G4Media.ro.
Locul unde tinerii, victime ale accidentelor grave, se refac rapid – Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
În Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative în regim de internare continuă, cazurile grave și foarte grave au devenit o obișnuință. După accidente rutiere, accidente de muncă sau în urma unor căderi de la înălțime, pacienți care rămân imobilizați la pat, unii chiar în stare vegetativă, pot fi repuși, la propriu pe picioare, datorită […] © G4Media.ro.
Militanţi de extremă dreapta din Italia, condamnaţi la închisoare pentru încercarea de a reînfiinţa partidul fascist # G4Media
Doisprezece membri ai grupării italiene de extremă dreapta CasaPound au fost condamnaţi în virtutea unei legi ce interzice reînfiinţarea Partidului fascist, ce a guvernat între 1922 şi 1943 sub dictatura lui Benito Mussolini, au relatat vineri media italiene, citate de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Este prima dată când aşa-numita lege Scelba, […] © G4Media.ro.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), atac la Ciolacu: ”România se află astăzi într-o situație economică mult mai bună decât la începutul anului 2025, când prim-ministru era Marcel Ciolacu” # G4Media
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că la începutul anului 2025, în perioada în care premier al României era Marcel Ciolacu, țara noastră se afla într-o situație economică mai proastă decât este acum. ”România se află astăzi într-o situație economică mult mai bună decât la începutul anului 2025, când […] © G4Media.ro.
Mercedes, cea mai rapidă prin Russell în sesiunea de dimineață de la Bahrain (ziua trei de teste F1) # G4Media
George Russell a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a zilei cu numărul trei a testelor de Formula 1 de la Bahrain. Pilotul Mercedes a oprit cronometrul la 1:33.918. Hamilton se alătură „revoltei” lui Verstappen din F1: „Asta nu e esența curselor” Britanicul a parcurs în total 21 de tururi, trasmite f1i.com. […] © G4Media.ro.
