Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord de pace cu Rusia
Digi24.ro, 13 februarie 2026 20:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP.
Acum 15 minute
20:40
Economia în recesiune tehnică. Ionuț Dumitru: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău, era de așteptat” # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului, a spus la Digi24 că o scădere a economiei era așteptată, în condițiile măsurilor fiscale luate de guvern anul trecut. El spune că cele două trimestre consecutive de scădere economică nu înseamnă neapărat că vom intra în recesiune.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:20
China este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
20:10
Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox # Digi24.ro
Sfântul Valentin este asociat, în mod obișnuit, cu data de 14 februarie, când este marcată la nivel internațional „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută drept Valentine’s Day. Totuși, în calendarul ortodox, pomenirea sa nu are loc la această dată, ci este fixată separat.
20:10
SUA ridică restricțiile și lasă cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în Venezuela # Digi24.ro
Statele Unite au autorizat cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, potrivit unui document al Departamentului Trezoreriei. Decizia vine în contextul ridicării treptate a embargoului impus Caracasului și implică tranzacții supravegheate strict de Washington, inclusiv plăți prin conturi aprobate și soluționarea litigiilor pe teritoriul american.
20:10
Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației # Digi24.ro
Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești avansează, iar echiparea tunelurilor Alina și Daniela este în desfășurare, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioşteanu. Acestea urmează să fie date în circulație în luna august.
Acum 2 ore
19:40
Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres.
19:40
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia în următorii 5–10 ani # Digi24.ro
Opozantul rus Mihail Hodorkovski avertizează, într-un interviu acordat AFP în marja Conferinței de Securitate de la München, că Europa se îndreaptă spre o perioadă de tensiuni prelungite cu Rusia. El consideră că un „război rece” este inevitabil în următorii 5–10 ani și subliniază că menținerea dialogului este esențială pentru a evita o confruntare militară.
19:30
Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # Digi24.ro
Jaf mai puțin obișnuit în Turcia. Un individ a spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar.
19:30
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri seară, într-un mesaj după anunțul privind intrarea în recesiune tehnică a României, că el își păstrează optimismul. Șeful statului arată că economia a avut o evoluție înceată în ultimii ani, dar fondurile europene, PNRR, programul SAFE vor contribui la echilibrarea situației.
19:20
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România # Digi24.ro
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, din Germania, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în rândul aliaților s-a discutat în ultima perioadă ideea că în cadrul NATO, Europa trebuie să fie în măsură să-și apere teritoriul și cetățenii în interiorul Alianței. „A fost un duș mai rece în urmă cu un an, când lucrurile acestea s-au spus mai răspicat, însă există o percepție care s-a regăsit între toți miniștrii Apărării și între toate țările membre ale Uniunii europene, și anume că pentru a atinge acest deziderat, care ține de securitatea cetățenilor noștri, a teritoriilor noastre, trebuie să producem mai mult în interiorul Uniunii Europene”.
19:10
Medic trimis în judecată pentru că ar fi luat mită, de 200 de lei și 100 de lei. Și cei doi pacienți sunt judecați pentru dare de mită # Digi24.ro
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.
19:10
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” # Digi24.ro
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră.
Acum 4 ore
18:40
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # Digi24.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO, citat de News.ro..
18:30
Titi Aur, explicații după tragedia din Sectorul 6: „Mașina devine capcana prin care se pierd vieți” # Digi24.ro
Expertul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția, după incendiul care a provocat moartea unei femei în Sectorul 6, că șoferii și pasagerii nu sunt pregătiți să reacționeze în situații limită. El a declarat la Digi24 că, în astfel de cazuri, „automobilul devine capcana prin care se pierd vieți” și subliniază necesitatea unui instructaj minim pentru evacuarea rapidă în caz de defecțiuni tehnice, impact sau incendiu.
18:30
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat: „Pleacă la ora 11:00 de la spital” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat.
18:00
„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false # Digi24.ro
O divizie ucraineană de război cibernetic a spune că a creat un serviciu fals pentru rețeaua Starlink, pentru a-i păcăli pe soldații ruși să le furnizeze date sensibile, relatează Business Insider.
17:50
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian.
17:50
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/incendiu-puternic-in-sectorul-6-al-capitalei-mai-multe-masini-in-flacari-un-om-a-murit-altul-este-ranit-interventie-de-urgenta-3630309
17:40
Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace.
17:40
Moartea lui Jeffrey Epstein trebuie reinvestigată, spune un medic care a asistat la autopsia cadavrului infractorului sexual # Digi24.ro
Moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein revine în atenția publică după ce un medic care a asistat la autopsia acestuia susține că împrejurările decesului ar trebui reexaminate. Specialistul afirmă că anumite constatări medico-legale ridică întrebări care, în opinia sa, justifică o analiză suplimentară a probelor. Dr. Michael Baden nu este convins de concluziile Biroului Medicului Legist din New York, potrivit cărora finanțatorul s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual în 2019, scrie The Telegraph.
17:30
Un soldat american a primit în instanță dreptul de a adopta o orfană de război afgană, după o lungă luptă judiciară # Digi24.ro
Curtea supremă din statul Virginia le-a permis joi unui puşcaş marin american şi soţiei sale să păstreze o orfană afgană pe care au adus-o cu ei în SUA, punând capăt în principiul unei aprige bătălii judiciare, relatează AFP.
17:10
Suspectul în masacrul din Canada a simulat anterior un atac armat violent pe Roblox. Platforma i-a șters contul după tragedie # Digi24.ro
Tânărul de 18 ani identificat drept suspect în masacrul din Canada își dezvoltase pe Roblox un simulator de atac armat înainte de a comite tragedia ce a curmat nouă vieți. După incident, platforma i-a eliminat contul și a anunțat că sprijină ancheta autorităților, relatează The Guardian.
17:00
JO 2026 Zeci de europarlamentari solicită CIO ca ucraineanul cu casca dedicată victimelor războiului să fie reprimit în competiție # Digi24.ro
Treizeci de deputaţi europeni au adresat vineri dimineaţă o scrisoare deschisă Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). La iniţiativa germanului Erik Marquardt, europarlamentarii cer CIO „să-şi reconsidere decizia” de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevîci din competiţia de skeleton care a început joi la Cortina.
Acum 6 ore
16:50
Bolojan: Amânările CCR sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraţilor, că "aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică", menţionând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că ţara noastră nu a îndeplinit acest angajament şi va pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro.
16:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, ca răspuns la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic. Totuși, Bolojan a spus, la rândul lui, că Băluță și-a făcut reclamă din bani publici la lucrări plătite de guvern.
16:40
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a susținut vineri că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Premierul a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.
16:40
Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026: Diferențele sunt uriașe între judeţe. Cine plătește cel mai mult # Digi24.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
16:30
Dosarele Epstein. Dr. Oz, devenit înalt oficial în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților # Digi24.ro
Dr. Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanţistul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentului de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
16:30
Scăderea prețului la energie, abordată de UE. „La noi, prioritate ar trebui să fie eliminarea cauzelor, mai puțin diminuarea efectelor” # Digi24.ro
Președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliță, a declarat, vineri, la Digi24, că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele. „A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă”, arată acesta, în contextul în care Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului la energie.
16:30
Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că „băieţii deştepţi” au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităţilor de conectare, multe dintre ele obţinute în scop speculativ. Şeful Guvernului cere Autorităţii de Reglementare să modifice urgent regulile, astfel încât astfel de practici să nu mai fie posibile şi investiţiile reale în energie să poată avansa.
16:30
Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
16:30
Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea # Digi24.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat în Fundulea, au fost reţinute. Poliţiştii au făcut 7 percheziţiin în acest dosar, fiind descoperiţi 805 litri de benzină şi motorină, dar şi echipamente utilizate în timpul furtului.
16:00
Întâlnire între Andrei Muraru și ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, l-a primit pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun, a anunțat diplomatul român pe contul său de Facebook
16:00
15:40
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă credeți, va fi o ușurare” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. „Pentru mine va fi o ușurare”, a mai spus șeful Guvernului.
15:30
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Expert: „Retrogradarea este puțin probabilă” # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.
15:30
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri # Digi24.ro
China a anunțat vineri că va lua „toate măsurile necesare” pentru a contracara tentativele străine de spionaj, după ce Agenția Centrală de Informații a SUA a publicat o înregistrare video în limba mandarină care vizează recrutarea de ofițeri chinezi. Cele mai mari două economii ale lumii se acuză în mod regulat reciproc de activități de spionaj, relatează AFP și Agerpres.
15:20
Alexandru Rogobete spune că nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă dacă aceasta prevede tăieri de 10% la Sănătate # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere.
15:10
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, atac la Ciolacu pe tema bugetului: „Covrigarul trebuie să justifice niște miliarde” # Digi24.ro
Consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe îl atacă pe fostul șef al Executivului pe tema situației bugetare. Gheorghe îl numește „covrigar” pe Marcel Ciolacu și susține că ar trebui să justifice miliarde de lei, bani cheltuiți din Fondul de Rezervă, și să justifice risipa bugetară.
Acum 8 ore
14:50
Incendiu la o vulcanizare auto din județul Sibiu. A fost transmis un mesaj RO-Alert: ard sute de cauciucuri, în preajma unor benzinării # Digi24.ro
Un incendiu puternic a cuprins o vulcanizare auto din județul Sibiu. Mai multe echipe de pompieri s-au deplasat la fața locului în încercarea de a stinge flăcările puternice. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT.
14:40
Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar: „Mai ofeream și câte o floare, anul ăsta am redus” # Digi24.ro
Primăria comunei Dragomirești, din județul Dâmbovița, a decis să cumpere mărțișoare și ciocolată pentru sărbătorile de 1 și 8 Martie în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Edilul spune că este o tradiție pe care o respectă an de an, iar fiecare femeie din localitate va primi câte o atenție. Ba chiar că bugetul alocat în acest an a fost redus, având în vedere că în alți ani oferea în plus flori și organiza petreceri la căminele culturale.
14:30
Japonia a confiscat o barcă de pescuit chinezească în zona sa economică exclusivă, pe fondul unei dispute cu Beijingul # Digi24.ro
Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o mișcare care ar putea alimenta o dispută diplomatică în curs de desfășurare între Tokio și Beijing, potrivit The Guardian.
14:20
Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație # Digi24.ro
Economia României a intrat tehnic în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), iar marea întrebare este dacă acest semnal statistic va rămâne unul temporar sau se va transforma într-o recesiune resimțită efectiv de populație și de economie. „Recesiunea tehnică este un semnal statistic. Recesiunea propriu-zisă este ceea ce simt oamenii în buzunare”, a explicat Iulian Stănescu, cercetător în sociologie în cadrul Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române, într-o analiză pentru Digi24.ro.
14:10
Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai: „Îl vom întreba dacă este dispus să participe” # Digi24.ro
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: mai multe mașini în flăcări. Un om a murit, altul este rănit. Intervenție de urgență # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, unde mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a fost găsită decedată la fața locului, iar o altă victimă este rănită.
13:30
Cristian Popescu Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu ANI # Digi24.ro
Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), ceea ce presupune că nu va mai avea voie să ocupe „o funcție sau o demnitate publică” timp de 3 ani. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.
13:20
JO 2026 Milano Cortina. Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice au fost epuizate în trei zile # Digi24.ro
Aproape 10.000 de prezervative gratuite au fost distribuite în cele şase sate olimpice ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Potrivit La Stampa, stocul s-a epuizat în doar trei zile.
13:10
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte” # Digi24.ro
Ideea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda cu orice preţ a revoltat Europa. Ţările europene au pus presiune pe Statele Unite să dea înapoi şi acum se duc negocieri pentru prezenţa americană pe insulă. Dar controlul ei rămâne la Danemarca. De ce este însă atât de importantă Groenlanda si de ce zona Arctica este un punct strategic pentru securitatea lumii? Discutăm cu Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian.
13:10
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării. Oficialul a pledat pentru continuarea și intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, în contextul în care Moscova înregistrează, potrivit acestuia, pierderi „uluitoare” pe front. „Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină”, a declarat acesta.
