Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Expert: „Retrogradarea este puțin probabilă”

13:10

Ideea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda cu orice preţ a revoltat Europa. Ţările europene au pus presiune pe Statele Unite să dea înapoi şi acum se duc negocieri pentru prezenţa americană pe insulă. Dar controlul ei rămâne la Danemarca. De ce este însă atât de importantă Groenlanda si de ce zona Arctica este un punct strategic pentru securitatea lumii? Discutăm cu Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian.