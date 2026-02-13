Bolojan: Amânările CCR sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională
Digi24.ro, 13 februarie 2026 16:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraţilor, că "aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică", menţionând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că ţara noastră nu a îndeplinit acest angajament şi va pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
17:10
Suspectul în masacrul din Canada a simulat anterior un atac armat violent pe Roblox. Platforma i-a șters contul după tragedie # Digi24.ro
Tânărul de 18 ani identificat drept suspect în masacrul din Canada își dezvoltase pe Roblox un simulator de atac armat înainte de a comite tragedia ce a curmat nouă vieți. După incident, platforma i-a eliminat contul și a anunțat că sprijină ancheta autorităților, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
17:00
JO 2026 Zeci de europarlamentari solicită CIO ca ucraineanul cu casca dedicată victimelor războiului să fie reprimit în competiție # Digi24.ro
Treizeci de deputaţi europeni au adresat vineri dimineaţă o scrisoare deschisă Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). La iniţiativa germanului Erik Marquardt, europarlamentarii cer CIO „să-şi reconsidere decizia” de a-l descalifica pe sportivul ucrainean Vladislav Heraskevîci din competiţia de skeleton care a început joi la Cortina.
16:50
16:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, ca răspuns la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic. Totuși, Bolojan a spus, la rândul lui, că Băluță și-a făcut reclamă din bani publici la lucrări plătite de guvern.
Acum o oră
16:40
16:40
Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026: Diferențele sunt uriașe între judeţe. Cine plătește cel mai mult # Digi24.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
16:30
16:30
16:30
Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că „băieţii deştepţi” au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităţilor de conectare, multe dintre ele obţinute în scop speculativ. Şeful Guvernului cere Autorităţii de Reglementare să modifice urgent regulile, astfel încât astfel de practici să nu mai fie posibile şi investiţiile reale în energie să poată avansa.
16:30
Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
16:30
Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea # Digi24.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat în Fundulea, au fost reţinute. Poliţiştii au făcut 7 percheziţiin în acest dosar, fiind descoperiţi 805 litri de benzină şi motorină, dar şi echipamente utilizate în timpul furtului.
Acum 2 ore
16:00
Întâlnire între Andrei Muraru și ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg # Digi24.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, l-a primit pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun, a anunțat diplomatul român pe contul său de Facebook
16:00
Scăderea prețului la energie, abordată de UE. „La noi, eliminarea cauzelor ar trebui să fie prioritate, mai puțin diminuarea efectelor” # Digi24.ro
Președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliță, a declarat, vineri, la Digi24, că problema României privind energia scumpă nu a fost tratată de la cauze, ci au fost adresate efectele. „A aborda cauzele în general înseamnă multă muncă analitică, înseamnă deranj, timp. Dacă începi să elimini o cauză, nu vezi imediat efectul. În același timp, nu e atât de de populară această metodă”, arată acesta, în contextul în care Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului la energie.
15:40
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă credeți, va fi o ușurare” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. „Pentru mine va fi o ușurare”, a mai spus șeful Guvernului.
15:30
15:30
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri # Digi24.ro
China a anunțat vineri că va lua „toate măsurile necesare” pentru a contracara tentativele străine de spionaj, după ce Agenția Centrală de Informații a SUA a publicat o înregistrare video în limba mandarină care vizează recrutarea de ofițeri chinezi. Cele mai mari două economii ale lumii se acuză în mod regulat reciproc de activități de spionaj, relatează AFP și Agerpres.
Acum 4 ore
15:20
Alexandru Rogobete spune că nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă dacă aceasta prevede tăieri de 10% la Sănătate # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere.
15:10
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, atac la Ciolacu pe tema bugetului: „Covrigarul trebuie să justifice niște miliarde” # Digi24.ro
Consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe îl atacă pe fostul șef al Executivului pe tema situației bugetare. Gheorghe îl numește „covrigar” pe Marcel Ciolacu și susține că ar trebui să justifice miliarde de lei, bani cheltuiți din Fondul de Rezervă, și să justifice risipa bugetară.
14:50
Incendiu la o vulcanizare auto din județul Sibiu. A fost transmis un mesaj RO-Alert: ard sute de cauciucuri, în preajma unor benzinării # Digi24.ro
Un incendiu puternic a cuprins o vulcanizare auto din județul Sibiu. Mai multe echipe de pompieri s-au deplasat la fața locului în încercarea de a stinge flăcările puternice. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT.
14:40
Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar: „Mai ofeream și câte o floare, anul ăsta am redus” # Digi24.ro
Primăria comunei Dragomirești, din județul Dâmbovița, a decis să cumpere mărțișoare și ciocolată pentru sărbătorile de 1 și 8 Martie în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Edilul spune că este o tradiție pe care o respectă an de an, iar fiecare femeie din localitate va primi câte o atenție. Ba chiar că bugetul alocat în acest an a fost redus, având în vedere că în alți ani oferea în plus flori și organiza petreceri la căminele culturale.
14:30
Japonia a confiscat o barcă de pescuit chinezească în zona sa economică exclusivă, pe fondul unei dispute cu Beijingul # Digi24.ro
Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o mișcare care ar putea alimenta o dispută diplomatică în curs de desfășurare între Tokio și Beijing, potrivit The Guardian.
14:20
Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație # Digi24.ro
Economia României a intrat tehnic în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), iar marea întrebare este dacă acest semnal statistic va rămâne unul temporar sau se va transforma într-o recesiune resimțită efectiv de populație și de economie. „Recesiunea tehnică este un semnal statistic. Recesiunea propriu-zisă este ceea ce simt oamenii în buzunare”, a explicat Iulian Stănescu, cercetător în sociologie în cadrul Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române, într-o analiză pentru Digi24.ro.
14:10
Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai: „Îl vom întreba dacă este dispus să participe” # Digi24.ro
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: mai multe mașini în flăcări. Un om a murit, altul este rănit. Intervenție de urgență # Digi24.ro
Un incendiu violent a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, unde mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a fost găsită decedată la fața locului, iar o altă victimă este rănită.
13:30
Cristian Popescu Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu ANI # Digi24.ro
Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), ceea ce presupune că nu va mai avea voie să ocupe „o funcție sau o demnitate publică” timp de 3 ani. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.
Acum 6 ore
13:20
JO 2026 Milano Cortina. Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice au fost epuizate în trei zile # Digi24.ro
Aproape 10.000 de prezervative gratuite au fost distribuite în cele şase sate olimpice ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Potrivit La Stampa, stocul s-a epuizat în doar trei zile.
13:10
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte” # Digi24.ro
Ideea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda cu orice preţ a revoltat Europa. Ţările europene au pus presiune pe Statele Unite să dea înapoi şi acum se duc negocieri pentru prezenţa americană pe insulă. Dar controlul ei rămâne la Danemarca. De ce este însă atât de importantă Groenlanda si de ce zona Arctica este un punct strategic pentru securitatea lumii? Discutăm cu Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian.
13:10
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării. Oficialul a pledat pentru continuarea și intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, în contextul în care Moscova înregistrează, potrivit acestuia, pierderi „uluitoare” pe front. „Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină”, a declarat acesta.
13:10
Guverul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului Lukoil. Ce presupune asta # Digi24.ro
Guvernul României a adoptat o decizie crucială pentru sectorul energetic, instituind măsura supravegherii extinse asupra entităților grupului Lukoil care activează pe teritoriul național.
13:00
Marcel Ciolacu acuză că datele din 2024 au fost „coafate” pentru a estompa „dezastrul economic”: „Cea mai grosolană manipulare” # Digi24.ro
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost „coafate” pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Actualul președinte al CJ Buzău a afirmat că măsura ar avea scopul de a estompa „dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.
12:50
Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată (Eurobarometru) # Digi24.ro
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen.
12:40
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional. „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară # Digi24.ro
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO.
12:20
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters.
12:20
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Nazare: „Mizăm pe confirmarea credibilității economice” # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch va publica astăzi, 13 februarie, după închiderea piețelor financiare, anunțul privind evaluarea ratingului suveran al României. Autoritățile române se așteaptă la menținerea calificativului actual și vizează, pe termen mediu, îmbunătățirea ratingului de țară.
12:20
Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade # Digi24.ro
12:00
Datoria externă de stat a Rusiei a ajuns la maximul ultimilor 20 de ani. „Este un avantaj pentru economia noastră” # Digi24.ro
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri EFE.
11:50
Oana Țoiu, mesaj de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Discuţii pe teme cheie pentru România” # Digi24.ro
Oana Țoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen, consideră că vor fi abordate „discuţii pe teme cheie pentru România”. Șefa diplomației române are pe agendă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.
11:40
Europa cu „două viteze” ar putea fi o „cale către unitate”, susține Roberta Metsola: „Nu este un obstacol” # Digi24.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut că instituția pe care o conduce nu se opune unei integrări mai strânse a UE, în contextul în care fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la o federație „pragmatică”, relatează Euronews.
11:40
Vremea în weekend: Temperaturi de până la 17 grade Celsius, urmate de răcire bruscă. Mateescu (ANM): Nu excludem ninsorile în martie # Digi24.ro
Capitala și 13 județe se află sub cod galben de ceață. Vizibilitatea este scăzută chiar și sub 50 de metri. Meteorologii anunță însă că în acest weekend se vor înregistra chiar și 17 grade Celsius, însă duminică vremea va intra într-un proces de răcire.
11:30
România a intrat în recesiune tehnică. Adrian Codirlașu: „Economia nu merge bine. Va fi greu de ieșit din această situație” # Digi24.ro
Economia României a intrat tehnic în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), iar perspectivele rămân dificile, avertizează Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România. „Economia nu merge bine. Nu va merge bine anul acesta, poate nici anii următori. Va fi greu de ieșit din această situație”, a declarat acesta pentru Digi24.ro, în contextul noilor date publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
11:30
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei # Digi24.ro
Un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni, județul Galați, a fost amendat și a rămas fără permis de conducere după ce ar fi refuzat să acorde prioritate unei autospeciale de poliție, în timp ce se deplasa la un incendiu. Atât autospeciala SVSU Drăgușeni, cât și echipajul de poliție mergeau la același eveniment.
Acum 8 ore
11:00
Trump e gata de „faza a doua” în confruntarea cu Iranul: trimite în Golf un nou portavion, grupul de luptă care a acționat în Venezuela # Digi24.ro
Statele Unite vor desfăşura în Golf încă un grup de luptă aero-naval structurat în jurul unui portavion, afirmă joi presa americană preluată de AFP.
10:40
Un drum s-a prăbușit în Shanghai, lăsând în urmă o groapă uriașă. Containere și utilaje au fost trase înăuntru # Digi24.ro
O groapă uriașă s-a deschis într-o stradă din Shanghai, lângă un șantier pentru o nouă stație de metrou. A înghițit o bucată considerabilă din drum și a provocat daune structurilor din jur.
10:40
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a susținut vineri că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Premierul a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.
10:30
Sorin Grindeanu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „O rușine. Există un vinovat”. Atacuri la Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că recesiunea tehnică reprezintă „o rușine pentru Coaliție”. Social-democratul susține că este un vinovat principal „pentru direcția greșită”, făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”.
10:30
Trump vine cu o nouă explicație pentru videoclipul rasist cu soții Obama: „Era deja viral”. Niciun angajat nu va fi sancționat # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de videoclipul rasist publicat pe contul său de Truth Social, în care Barack și Michelle Obama apar reprezentați ca maimuțe animate, și a declarat că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat pentru incident. Liderul de la Washington susține că materialul „nu este o problemă” și că era deja distribuit pe scară largă online înainte de a fi postat pe contul său.
10:20
Dosarele Epstein. Dr. Oz, devenit înalt oficial în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților # Digi24.ro
Dr. Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanţistul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentului de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
10:10
Incident în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren CFR Călători a deraiat, circulația este blocată # Digi24.ro
Traficul feroviar este afectat vineri dimineaţă în Gara de Nord, după ce primul vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în timpul unei manevre de împingere către depou. Incidentul s-a produs la ora 08:20, nu s-au înregistrat victime, însă circulaţia trenurilor din zona Grupa AT este temporar blocată până la finalizarea intervenţiei și verificarea condiţiilor de siguranţă.
10:10
Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile # Digi24.ro
Bucureștenii își pot compensa viitoarele facturi la încălzire, dacă aduc dovezi că locuințele au fost reci. După o lună în care sistemul de termoficare a funcționat mai mult în stare de avarie, Termoenergetica a anunțat care sunt pașii de urmat pentru a nu plăti costuri maxime.
10:10
Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați # Digi24.ro
Un adăpost de câini și mai multe locuințe au fost vizate în această dimineață de percheziții, în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați. Proprietarul și trei angajați sunt vizați de percheziții.
