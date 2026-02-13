Bolojan: Amânările CCR sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională

10:30

Președintele SUA, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de videoclipul rasist publicat pe contul său de Truth Social, în care Barack și Michelle Obama apar reprezentați ca maimuțe animate, și a declarat că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat pentru incident. Liderul de la Washington susține că materialul „nu este o problemă” și că era deja distribuit pe scară largă online înainte de a fi postat pe contul său.