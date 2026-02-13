Pep Guardiola reacționează după declarațiile controversate ale șefului de la United: „Avem o problemă”
Gazeta Sporturilor, 13 februarie 2026 22:00
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost întrebat despre declarațiile controversate făcute de Sir Jim Ratcliffe, coproprietarul lui Manchester United.Aflat în centrul mai multor subiecte din afara fotbalului, Guardiola a comentat poziția exprimată de Ratcliffe în legătură cu imigrația. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
22:20
Fază de neînțeles în Petrolul - Argeș » Radu Petrescu a anulat golul și a început haosul: explicație aiuritoare # Gazeta Sporturilor
Radu Petrescu, arbitrul meciului Petrolul - Argeș 2-1, a luat o decizie de neînțeles în finalul meciului de la Ploiești.În minutul 86, acesta a anulat golul lui Sierra. Pentru că Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în plasă, faza nu a putut fi analizată la VAR.VIDEO CU FAZA. Gol anulat de Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș sursă video: Prima Sport 1Era 1-1 la Ploiești, când FC Argeș a avut o lovitură liberă laterală. ...
22:20
Dani Coman a făcut IUREȘ în direct la TV » Derapaj FĂRĂ precedent: „Merită bătuți și călcați în picioare! Îl văd pe idiotul ăsta, suspendat 40 de etape!” # Gazeta Sporturilor
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46), președintele piteștenilor, a intrat în direct la TV la scurt timp după eșecul de la Ploiești. Acesta a făcut un scandal URIAȘ după ceea ce s-a întâmplat în minutul 86, atunci când echipa lui a marcat, însă „centralul” Radu Petrescu l-a anulat instant, fără vreun motiv concret, în urma reluărilor.Coman a făcut un scandal imens și l-a jignit pe Radu Petrescu pentru ceea ce s-a întâmplat la Ploiești. ...
Acum 30 minute
22:00
Vești proaste pentru Oțelul Galați, la o etapă după înfrângerea cu FCSB, scor 1-4. Mijlocașul portughez Pedro Nuno (31 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei, iar clubul gălățean a anunțat oficial perioada de indisponibilitate.Fotbalistul portughez a fost înlocuit în minutul 20 al partidei, fiind schimbat cu Andrei Ciobanu. ...
22:00
Acum o oră
21:50
Sergiu Hanca, gol cum rar se vede în Petrolul - FC Argeș » Cine a fost scos vinovat: „E al lui” # Gazeta Sporturilor
Sergiu Hanca (33 de ani), mijlocașul Petrolului, a înscris un gol spectaculos cu FC Argeș, în etapa 27 din Superliga.Hanca a intrat la pauză pe „Ilie Oană” și a ajuns la 80 de meciuri în Superliga pentru Petrolul. A reușit al doilea gol în Liga 1 în tricoul formației ploieștene. Mai marcase o dată în sezonul 2024-2025.VIDEO CU GOLUL. ...
21:40
Kennet Andersson l-a sunat pe Florin Prunea! Fostul portar merge în Suedia: „O să mă duc, n-am ce să fac” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit că va pleca în Suedia, după ce a primit o invitație specială chiar de la Kennet Andersson (58 de ani), atacantul care a marcat golul ce a dus la eliminarea României de la Campionatul Mondial de Fotbal 1994.Prunea a făcut parte din „Generația de Aur”, participând la turneele finale din 1994 și 1998, dar și la EURO 1996 și 2000. ...
21:40
Galatasaray a dat de pământ cu Eyupspor, echipa românilor Denis Radu (22 de ani) și Dorin Rotariu (30 de ani), scor 5-1, în etapa 22 din campionatul Turciei.Eyupspor l-a împrumutat pe Radu de la Petrolul până la finalul sezonului. În schimb, Rotariu a fost transferat zilele trecute de la Igdir FK, formație aflată în eșalonul secund din Turcia.Cei doi au fost rezerve și au intrat pe parcurs: Radu după pauză, iar Rotariu începând cu minutul 60. ...
Acum 2 ore
21:20
Înainte de Inter - Juventus, Massimo Moratti a dat verdictul despre Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Massimo Moratti (80 de ani), fostul președinte de la Inter, a acordat un interviu în Italia în care a discutat despre situația actuală a echipei și despre antrenorul Cristi Chivu (45 de ani).Moratti îl cunoaște bine pe Chivu, fiind cel care l-a adus la Milano în 2007, de la AS Roma. Fostul conducător de la Inter s-a declarat surprins de parcursul românului pe banca narazzurrilor, la 8 luni după ce Cristi a preluat formația milaneză. ...
21:00
Universitatea Craiova, ironie la adresa FCSB după faza controversată: „Detectivul” care aprobă golul 2 # Gazeta Sporturilor
Remiza dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupelor din Cupa României, a avut un moment intens disputat: golul doi al oltenilor. Oficialii FCSB, în frunte cu Gigi Becali și Mihai Stoica, au reclamat faptul că Luca Băsceanu ar fi preluat mingea cu mâna înainte de pasa decisivă pentru Florin Ștefan, la reușita care a adus avantajul de 2-1 Craiovei. ...
20:50
Cătălin Itu (26 de ani), mijlocașul lui Lokomotiv Plovdiv, are un sezon foarte bun în campionatul Bulgariei. Evoluția lui i-a atras atenția liderului Levski Sofia, potrivit sportal.bg.De patru ori campion al României cu CFR Cluj, Itu ar putea ajunge la formația care se află în pole-position pentru câștigarea titlului în Bulgaria. Levski e pe 1, cu 47 de puncte după 20 de etape. Are 7 puncte avans față de CSKA 1948 Sofia și Ludogorets, principalele urmăritoare. ...
Acum 4 ore
20:00
Portughezul Vitor Pereira (57 de ani) va deveni al patrulea antrenor al celor de la Nottingham Forest în acest sezon. Fostul tehnician al lui Wolves a ajuns deja la un acord cu clubul și îl va înlocui pe Sean Dyche (54 de ani), demis zilele trecute.Wolves a început sezonul sub conducerea lui Pereira, de care clubul s-a despărțit în luna noiembrie. Portughezul reușise anterior să salveze echipa de la retrogradare. ...
19:40
Mihai Stoica, atac la un fost arbitru: „Îl cunosc. Poate să fie obiectiv vreodată?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că golul lui Florin Ștefan în meciul cu Universitatea Craiova, 2-2, trebuia anulat pentru henț la Luca Băsceanu, cel care a dat pasa decisivă.Mihai Stoica nu e de acord cu foștii arbitri care spun că decizia lui Horațiu Feșnic de a valida golul a fost corectă. Printre experții în arbitraj care au declarat că nu a fost henț se numără Adrian Porumboiu și Cristi Balaj. ...
19:40
Fundașul central Alin Toșca (33 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la U Cluj. Revenit în Superliga în vară, fotbalistul n-a jucat decât trei meciuri pentru formația din Ardeal (239 de minute).Despărțirea dintre cele două părți s-a produs pe cale amiabilă, potrivit hotărârii de pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.Jucătorul a rămas liber de contract începând din data de 11 februarie, după terminarea perioadei de mercato în România. ...
19:20
Șeful CCA, Kyros Vassaras, l-a delegat pe Marian Barbu la partida Universitatea Craiova - FCSB, de duminică, de bine ce președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, sugerase miercuri că făgărășeanul ar putea fi trimis „cu dedicație” fiindcă „e prietenul” roș-albaștrilor.Nu mai departe decât miercuri, Comisia de Disciplină i-a dat două etape de suspendare lui Ștefan Baiaram, după ce, jignit, se pare, olteanul scuipase un fan dinamovist. ...
19:10
Joan Laporta, recent plecat din funcția de președinte al Barcelonei, a transmis un mesaj dur după umilința cu Atletico Madrid, scor 0-4, din manșa tur a semifinalei Cupei Spaniei.Candidat pentru un nou mandat de președinte al Barcelonei, Laporta nu s-a abținut după rateul tehnologiei VAR de la golul anulat lui Pau Cubarsi. Fundașul catalan a trimis în plasă, însă tehnologia ofsaidului semiautomat a avut probleme, iar liniile au fost trasate manual. ...
19:10
Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al lui CFR Cluj, se întoarce în Italia și o va antrena pe Ravenna, locul 2 din Serie C! Tehnicianul era liber de contract de pe 21 octombrie, atunci când a fost dat afară după 9 meciuri.„S-a ajuns la un acord între Andrea Mandorlini și Ravenna. Contractul este valabil până în iunie, cu opțiune de prelungire în cazul promovării în Serie B”, a precizat jurnalistul Nicolo Schira. ...
19:00
Presa din Kosovo anunță: Meriton Korenica, „candidat serios” la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Meriton Korenica (29 de ani) traversează cea mai bună perioadă a carierei și a intrat din nou în atenția selecționerului din Kosovo. Presa de la Priștina notează că extrema stângă a celor de la CFR Cluj este un „candidat serios” pentru o revenire la echipa națională din Kosovo, înaintea meciurilor decisive din luna martie.Ajuns la Cluj în vara anului 2024, Korenica are cifre solide: 22 de goluri și 14 pase decisive în 85 de meciuri oficiale. ...
18:50
Steliano Filip (31 de ani), fostul fundaș stânga de la Dinamo, a semnat cu o formație din liga a patra austriacă! Este vorba despre Union Edelweiss Linz. Fotbalistul era liber de contract după despărțirea de CS Lotus Băile Felix, echipă aflată în Liga 3 din România.Alexa Krenek, președintele clubului din România, explicase că fotbalistul a solicitat rezilierea. Motivul? O experiență la o echipă din Austria pentru că acolo locuiesc socrii și a locuit și soția lui. ...
18:40
Anunțul de ultima oară făcut de Oțelul, după ce s-a deschis procedura de insolvență: „Suspendată, cu efect imediat” # Gazeta Sporturilor
Oțelul a transmis prin intermediul unui comunicat că decizia Tribunalului Galați de deschidere a procedurii de insolvență a fost suspendată.Oțelul a fost în insolvență temporar, timp de o săptămână și jumătate, pentru o datorie de 11.250 de euro față de Stiven Plaza, fostul atacant al echipei.După deschidere procedurii de insolvență, clubul din Galați a făcut apel. ...
18:40
„Ca să vedeți extrema în care se dusese, știți ce i-a făcut copilului meu?” » Fotbalistul „terorizat” de Dan Petrescu: „Mister, nu mi-am mai văzut soția de o lună!” / „«Treci în autocar!»” # Gazeta Sporturilor
Într-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor la Galați, Sorin Frunză, fost mijlocaș al Unirii Urziceni, campion cu ialomițenii în 2009, a scos de la sertar episoade reprezentative din cariera în care a bifat, printre altele, 10 apariții în grupele Champions League. Frunză, 47 de ani, l-a descris cu lux de amănunte pe Dan Petrescu, antrenorul pe care l-a avut la „Chelsea de Ialomița” între 2008 și 2009. ...
18:30
După duelul din Cupă, e sigur: „Duminică va fi alt meci!” » Trage un semnal de alarmă: „La nivel de educație, cluburile trebuie să se implice mai mult” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (41 de ani) a analizat pentru GSP.ro, meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB (2-2), din Cupa României. Și a prefațat duelul de duminică, din campionat.Fost fundaș la U Craiova, echipa dezafiliată, și FCSB, Ionuț Rada a spus că a crede că vor fi diferențe importante între modul în care cele două echipe au tratat partida din Cupă, deși FCSB avea nevoie de victorie, și modul în care vor juca duminică. ...
18:30
Athletic Bilbao a primit o sancțiune severă din partea FIFA și nu va mai putea legitima jucători noi în următoarele trei ferestre de mercato, ceea ce înseamnă că formația din Țara Bascilor nu va mai face transferuri până în vara anului 2028.Decizia apare pe site-ul oficial FIFA și are la bază o neregulă legată de împrumutul portarului Alex Padilla, un caz care a atras atenția forului internațional. ...
18:30
Dialog sincer despre bani: „Lumea zice că avem salarii mari și n-ar trebui să ne plângem. Este adevărat, dar...” # Gazeta Sporturilor
Thibaut Courtois (33 de ani), unul dintre cei buni portari din lume, nu s-a ferit de cuvinte atunci când a recunoscut că fotbaliștii câștigă foarte mulți bani. „Spectatorii vor să-i vadă pe cei mai buni jucători și trebuie să găsim un echilibru. Sunt prea multe meciuri și există riscul tot mai mare al accidentărilor”, a declarat goakeeperul lui Real Madrid. ...
Acum 6 ore
18:20
Alexandru Băluță (32 de ani), fosta extremă dreapta de la FCSB, a debutat pentru Boluspor, echipa care l-a legitimat în această iarnă. A fost primul meci în acest an pentru dublul campion al României.Noua lui echipă a învins-o pe teren propriu pe Hatayspor, scor 3-1, în etapa 25 din liga secundă turcă. Băluță a început partida din postura de rezervă și a fost trimis pe teren în minutul 68, în locul lui Rasheed Akanbi. ...
18:10
Vedeta lui Manchester City riscă suspendarea, după comentariile făcute la finalul duelului cu Radu Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Rodri, mijlocașul lui Manchester City, riscă să fie suspendat de Federația Engleză de Fotbal (FA) după ce a fost acuzat oficial de conduită necorespunzătoare, în urma comentariilor sale despre arbitrajul din Premier League. Polemica a izbucnit după egalul dintre Manchester City și Tottenham, scor 2-2, la începutul lunii februarie, un meci în care „cetățenii” au risipit un avantaj de două goluri și în care Radu Drăgușin a fost integralist pentru londonezi. ...
18:00
Cum a numit-o Claudiu Niculescu pe Dinamo, înainte de revedere: „N-am făcut asta niciodată împotriva lor” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul Unirii Slobozia, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Dinamo. Partida a fost programată luni, 16 februarie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.Niculescu a debutat pe banca ialomițenilor etapa trecută, atunci când formația lui s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1. ...
18:00
Iosif Rotariu a spus cine ar trebui să stea pe banca naționalei la baraj: „Mi-aș dori din inimă” # Gazeta Sporturilor
Iosif Rotariu (63 de ani), fost mare internațional român, a vorbit despre situația băncii tehnice a echipei naționale, în contextul în care Mircea Lucescu a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. Federația Română de Fotbal urmează să anunțe dacă „Il Luce” va putea sta pe bancă la barajul din luna martie contra Turciei sau dacă va fi nevoie de un selecționer interimar. ...
17:50
17:40
Comisia de Recurs din cadrul FRF a comunicat oficial că FCSB e obligată să plătească 40.000 de euro către Bestway Soccer, agenție de impresariat.Decizia Comisiei de Recurs e definitivă pe plan intern, dar poate fi atacată la TAS de FCSB în termen de 21 de zile. Litigiul dintre cele două părți e legat de transferul lui David Kiki la formația roș-albastră, în 2024. Fundașul stânga a semnat atunci liber de contract, după despărțirea de Farul. ...
17:30
„Bisericuțe pe religii și naționalități!” » Iuliu Mureșan, dezvăluiri despre haosul din vestiarul CFR-ului: „Băi, sunt niște probleme!” # Gazeta Sporturilor
Revenirea lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj nu a fost doar o mutare administrativă, ci un moment de reset pentru un vestiar fragmentat și o echipă aflată în derivă. Chemați la o masă la inițiativa lui Cristi Balaj, jucătorii au ajuns față în față cu unul dintre oamenii care au scris istoria recentă a clubului. ...
17:10
Chivu i-a pus la punct pe italieni: „Problema fotbalului nu e arbitrajul! Nu văd fantome și nu mă tem de nimic” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a susținut o altă conferință de presă la Milano în care i-a surprins pe ziariști cu mesajul puternic transmis. Înaintea derby-ului de sâmbătă cu Juventus, antrenorul lui Inter a declarat: „Este vina arbitrilor dacă Italia nu a mai participat la Mondiale de 11 ani? Încă vorbim despre aceleași lucruri și ne plângem mereu chiar și după introducerea VAR!”. ...
17:00
Cristi Pustai, discurs manifest după despărțirea de Ceahlăul: „Nu sunt șobolan” # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după ce Angelo Alistar, președintele executiv al clubului Ceahlăul Piatra Neamț, a anunțat despărțirea dintre club și Cristi Pustai (58 de ani), antrenorul a vorbit despre motivele care au dus la decizia ca cele două părți să oprească colaborarea.Unul dintre principalele motive a fost faptul că echipa are interdicție la transferuri și nu putea legitima noi jucători. ...
16:50
Au început războiul! Lando Norris, reacție acidă după declarațiile lui Verstappen: „Dacă vrei, poți să te retragi! Suntem plătiți cu sume absurde, așa că nu ne putem plânge” # Gazeta Sporturilor
Britanicul Lando Norris (26 de ani) a venit cu o replică adică după declarațiile date de rivalul său, Max Verstappen.În pline teste la Bahrain, Max Verstappen a vorbit despre noile monoposturi de Formula 1, după schimbarea de regulament, declarând că: „Se simte mai mult ca Formula E pe steroizi. Îmi place să merg cu pedala la pământ, iar în acest moment, nu poți conduce așa. Din punct de vedere al pilotajului nu este amuzant”. ...
16:40
Noul transfer a lui Juventus a trecut prin clipe de coșmar: „Două luni închis în casă! Am slăbit câteva kilograme într-o săptămână” # Gazeta Sporturilor
Jeremie Boga (29 de ani), noua achiziție a lui Juventus, a descris sosirea la Torino ca pe o „binecuvântare”, după o perioadă tulbure la Nice, care l-a ținut departe de teren timp de două luni. Extrema ivoriană a dezvăluit că a trecut prin momente dificile care i-au afectat sănătatea și familia. Boga și Moffi, noua achiziție a lui FC Porto, au fost în centrul unui scandal uriaș în Franța, după ce au fost agresați fizic și insultați rasist de propriii suporteri. ...
16:40
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, care se va disputa duminică, de la 17:00, în runda cu numărul 27 din Superliga. Gâlcă a prefațat meciul împotriva „marinarilor” și a spus care este singurul obiectiv al echipei sale: cele 3 puncte. ...
16:40
Marian Aioani, înainte de revederea cu fosta echipă: „Farul nu stă doar în Denis Alibec” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid București, a vorbit înainte de partida pe care giuleștenii o vor juca pe terenul Farului Constanța, fosta lui echipă.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care revederea cu Denis Alibec, fostul lui coleg de la Farul, despre eliminarea Rapidului din Cupa României, dar și despre situația selecționerului Mircea Lucescu.Meciul dintre cele două este programat duminică, 15 februarie, ora 17:00, la Ovidiu.VIDEO. ...
Acum 8 ore
16:20
Ziarele spaniole au scos tunurile după 0-4 cu Atletico » „Greșeala gigantică” pe care a comis-o Flick # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, e considerat de jurnaliștii spanioli principalul vinovat pentru eșecul suferit la Madrid, în fața lui Atletico, în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei (0-4).Barcelona nu mai primise 4 goluri într-o primă repriză a unui meci oficial din 2020. Atunci i le adminstrase actualul său antrenor, Hansi Flick, cu Bayern, într-un „sfert” de Liga Campionilor memorabil, încheiat cu un neverosimil 8-2 pentru bavarezi. ...
16:20
Lovitură pe piața sponsorizărilor » Au semnat cu Manchester City + Ce primesc milioane de clienți din România! # Gazeta Sporturilor
Compania Revolut cu peste 70 de milioane de clienți la nivel global, dintre care aproape cinci milioane în România a semnat un contract cu Manchester City. Asta după ce din actualul sezon de Formula 1 a apărut o nouă echipă care vrea să sperie granzii, Audi Revolut F1. ...
16:20
Veste bună pentru fotbalul israelian. De unde a fost aproape ca echipele naționale și de club din această țară să fie excluse din competițiile europene și chiar mondiale, situația s-a răsturnat la 180 de grade. ...
16:10
Igor Tudor (47 de ani) este noul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham. Părțile au un acord verbal pentru o colaborare pe termen scurt pentru început, până în vară.Antrenorul croat este liber de contract din finalul lunii octombrie, când a fost demis de Juventus. Pe banca „Bătrânii Doamne” a reușit doar 10 victorii într-un total de 24 de meciuri. ...
16:00
Cei de la FCSB nu îl vor putea folosi pe Florin Tănase (31 de ani) în meciul cu Craiova, care se va juca duminică, 15 februarie, de la 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga. În remiza cu Craiova de joi, scor 2-2, în urma căreia campioana a părăsit Cupa României, Florin Tănase s-a numărat printre titularii bucureștenilor. Echipa lui Elias Charalambous a primit o veste proastă încă din start, „decarul” s-a accidentat și nu a mai putut continua partida. ...
16:00
Becali a citit că Târnovanu vrea să plece și l-a sunat imediat: „Giovanni l-a îndrumat bine!” # Gazeta Sporturilor
Ajuns rezervă la FCSB, Ștefan Târnovanu (25 de ani) și-ar dori să plece de la echipa roș-albastră. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Gigi Becali a reacționat după auzul deciziei portarului cotat la 4,5 milioane de euro.Ioan Becali, impresarul internaționalului, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu ar vrea să o părăsească pe FCSB. „El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. ...
15:40
Transfermarkt i-a „luat” tot Craiovei din prima ligă! Cum împarte acum palmaresul Știința # Gazeta Sporturilor
În urma deciziei din dosarul palmaresului Universității Craiova, portalul Transfermarkt a operat modificări, trecând toate trofeele Științei, inclusiv cele 4 titluri de campioană, în vitrina virtuală a clubului patronat de Adrian Mititelu, FCU 1948 Craiova. ...
15:30
Jucătorii lui United sunt scandalizați de propriul patron: „Va trebuie să dea multe explicații” # Gazeta Sporturilor
Sir Jim Ratcliffe (73 de ani), patronul minoritar al lui Manchester United, a afirmat miercuri că „imigranții au colonizat Regatul Unit”.Ratcliffe și-a cerut scuze, joi, pentru remarcile la adresa imigranților. Dar degeaba. O dată rostogolită, „stânca” n-a mai putut fi oprită. A fost de ajuns ca vorbele sale să ajungă la urechile jucătorilor și coproprietarul lui Manchester United s-a trezit cu o groază de inamici în vestiar. ...
15:10
După Universitatea Craiova - FCSB, scor 2-2, Gică Craioveanu (57 de ani), legenda oltenilor, a criticat strategia aleasă de Filipe Coelho (45), tehnicianul echipei din Bănie.Gică Craioveanu l-a „taxat” pe Coelho pentru faptul că acesta a declarat după meci că nu a avut foarte multe soluții în atac. De asemenea, nu înțelege de ce portughezul a decis să îl treacă pe mijlocașul Samuel Teles în banda dreaptă. ...
15:10
Gabriela Ruse, victorioasă în calificările de la Dubai, e la un singur pas de a-și asigura prezența pe tabloul principal # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA) a trecut în al doilea tur de calificare pentru tabloul principal al turneului WTA de la Dubai. Românca a învins-o în 3 seturi, 6-2, 6-7 (3), 6-1, pe ucraineanca Yuliia Starodubtseva (26 de ani, 103 WTA). ...
15:10
Minaur Baia Mare își aduce portar de Liga Campionilor! Ivana Kapitanovic se întoarce în „Liga Florilor” # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare s-a înțeles cu portărița Ivana Kapitanovic, care va juca la formația maramureșeană pentru următorii doi ani.Conducerea clubului băimărean s-a înțeles cu croata Ivana Kapitanovic (31 ani) pentru un contract pe două sezoane.Pleacă Dumanska, vine KapitanovicKapitanovic o va înlocui în poarta lui Minaur, pe Yulia Dumanska care va pleca la CSM București. ...
