Dani Coman nu a fost singurul! Alt oficial al Argeșului, atac dur la Radu Petrescu: „Este o escrocherie!”

Cei de la FCSB nu îl vor putea folosi pe Florin Tănase (31 de ani) în meciul cu Craiova, care se va juca duminică, 15 februarie, de la 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga. În remiza cu Craiova de joi, scor 2-2, în urma căreia campioana a părăsit Cupa României, Florin Tănase s-a numărat printre titularii bucureștenilor. Echipa lui Elias Charalambous a primit o veste proastă încă din start, „decarul” s-a accidentat și nu a mai putut continua partida. ...