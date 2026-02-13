Generalul care pregătește Germania pentru un război cu Rusia: „Avem nevoie de o nouă mentalitate”
Adevarul.ro, 14 februarie 2026 00:45
„Trebuie să ne exersăm unde și cum vom lupta”, le-a spus Generalul Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, soldaților adunați în jurul lui la un post de comandă improvizat din orașul port Klapeida, Lituania, în timpul unui exercițiu.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
01:15
Folosești un șampon bun, dar părul tău tot nu arată așa cum îți dorești? Japonezii pornesc de la o altă idee: felul în care îți speli părul și îți îngrijești scalpul contează mai mult decât pare pentru sănătatea scalpului.
Acum o oră
00:45
Generalul care pregătește Germania pentru un război cu Rusia: „Avem nevoie de o nouă mentalitate” # Adevarul.ro
„Trebuie să ne exersăm unde și cum vom lupta”, le-a spus Generalul Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, soldaților adunați în jurul lui la un post de comandă improvizat din orașul port Klapeida, Lituania, în timpul unui exercițiu.
Acum 2 ore
00:15
Mesajul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru aliații occidentali: „Donald Trump este vremelnic” # Adevarul.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a transmis un mesaj clar liderilor occidentali: „Donald Trump este vremelnic”.
00:15
În data de 14 februarie 1851, s-a înființat societatea Junimea Română. De asemenea, la aceeași dată, dar în 1931, s-a născut actorul Octavian Cotescu, iar în 1970, a murit marele actor român de teatru şi film, Grigore Vasiliu Birlic.
00:15
Gură de aer pentru Petrolul. Ploieștenii ies din zona roșie după o întoarcere de scor cu revelația Superligii # Adevarul.ro
Meci intens în deschiderea etapei a 27-a.
00:15
Astrologia a ieșit demult din zona divertismentului și a intrat direct în cultura digitală. Videoclipuri virale, aplicații dedicate, meme-uri și comunități online indică același fenomen: pentru Generația Z, zodiacul funcționează ca un cadru de interpretare a identității și deciziilor personale.
13 februarie 2026
23:45
Calciul nu e suficient? Cele 5 „arme secrete” pentru oase puternice pe care nimeni nu ți le-a spus # Adevarul.ro
Oasele nu dor atunci când își pierd rezistența. Tocmai de aceea, degradarea densității osoase rămâne adesea un proces tăcut, ignorat până la primul semnal serios de alarmă.
23:45
Dragoș Pîslaru sare în apărarea premierului: „Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul minune de la Buzău” # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat dur foștii guvernanți și „politicienii habarniști” care îi contestă pe premierul Ilie Bolojan.
Acum 4 ore
23:15
Zbor Tarom spre Paris, blocat ore întregi pe Otopeni din cauza „unei situații tehnice neprevăzute” # Adevarul.ro
O cursă Tarom programată să plece din București spre Paris la prânz a decolat abia seara, după o serie de probleme tehnice și amânări succesive.
23:00
Accident pe linia 41, în Capitală: un BMW a rupt gardul de protecție și a ajuns pe șine # Adevarul.ro
Un autoturism BMW a ajuns pe linia tramvaiului 41 din București, în zona Podului Grant, după ce a rupt gardul metalic care separă șinele de partea carosabilă.
22:45
De ce percepția privind corupția din România nu va alunga investitorii. Politolog: „Corupția este în mare măsură legată de slăbiciunile statului” # Adevarul.ro
Trump a suprimat programele anticorupție, pentru ca oamenii de afaceri să profite de specificul cultural al țărilor în care sunt prezenți. Corupția din România, în acest context, nu ar speria direct investitorii, însă există un pericol și mai mare, spune profesorul Cristian Pîrvulescu.
22:30
Atac armat într-un campus universitar din SUA: doi morți și un rănit. Cursurile fost anulate # Adevarul.ro
Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită într-un atac armat produs joi seara în campusul Universitatea Statului South Carolina, situat în orașul Orangeburg.
22:15
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Suspectul, împușcat de un jandarm, în stare critică # Adevarul.ro
Un bărbat înarmat cu un cuțit a amenințat vineri seara jandarmi aflați la Arcul de Triumf, în Paris, fiind ulterior rănit grav prin împușcare de către unul dintre ofițeri.
22:15
Fosta parteneră lui Adrian Kreiner rămâne în arest. Anchetatorii au dus-o la reconstituire, în vila crimei # Adevarul.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv, vineri, 13 februarie, contestația depusă de Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, menținând măsura arestului preventiv în dosarul în care este acuzată că și-ar fi ajutat prietena să își ucidă mama.
22:00
Horoscop sâmbătă, 14 februarie. Nativii unei zodii primesc propuneri de beneficii suplimentare # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 14 februarie.
21:45
Robert F. Kennedy Jr., mărturisiri șocante despre trecutul său: „Prizam cocaină de pe capacul toaletei” # Adevarul.ro
Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., a stârnit un nou val de reacții după ce a povestit despre trecutul său de toxicoman.
21:45
Cum s-a schimbat viața lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat. Citește Biblia în fiecare zi # Adevarul.ro
De când a trecut la o altă religie și s-a pocăit, Irinel Columbeanu citește Biblia în fiecare zi și își termină orice conversație cu cuvântul „Pace”. Fostul milionar trăiește în prezent la azilul din Ghermănești.
21:30
„Eu aș chema Fondul Monetar Internațional”. Băsescu critică Coaliția după anunțarea recesiunii tehnice # Adevarul.ro
Traian Băsescu consideră că România ar trebui să solicite sprijinul Fondului Monetar Internațional, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă țara. Într-o intervenție la postul B1 TV, fostul președinte a afirmat că actuala Coaliție nu își asumă ceea ce trebuie făcut.
21:30
Blocaj în reducerea numărului de posturi în Guvern. „Nu există, de fapt, o abordare omogena, unitară în coaliție” # Adevarul.ro
Guvernul a anunțat o reducere de cheltuieli de 10 milioane de lei, o sumă care ar fi însă dublată în decursul unui an dacă Executivul ar reuși să treacă peste un blocaj privind reducerea numărului de posturi.
Acum 6 ore
21:15
Daniel Băluță, ironic la adresa lui Ilie Bolojan: „Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte al PSD București acuză, vineri seară, sancționarea „delictului” său de opinie și spune, pe un ton ironic, că își cere scuze pentru că „și-a permis” să exprime public opinii împărtășite, în viziunea sa, de „milioane de români”.
21:00
Educația Media și Digitală ar putea deveni disciplină obligatorie. Ce spun elevii: „Corespunde în mod evident realităților actuale” # Adevarul.ro
Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă materie: Educație Media și Digitală. Propunerea legislativă îi aparține deputatului PNL Ionuț Stroe, dar ideea nu este nicidecum nouă. ONG-urile, psihologii și experții în conținut digital vorbesc de mult timp despre necesitatea educației în această z
21:00
Trump pune presiune pe Zelenski să încheie un acord de pace. „Va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina.
21:00
„Documentul era la burta calului”. O scrisoare din 1882, ascunsă în statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași # Adevarul.ro
Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și ridicată în fața Palatului Culturii în 1882, trece pentru prima dată prin lucrări de restaurare.
20:30
Europa, în fața unui „război rece” cu Rusia în următorii 5-10 ani, avertizează opozantul rus Mihail Hodorkovski # Adevarul.ro
Opozantul rus Mihail Hodorkovski avertizează că Europa se îndreaptă spre o perioadă prelungită de tensiuni cu Rusia, comparabilă cu Războiul Rece.
20:30
Permisia criminalului fugar Abdullah Ataș, înregistrată abia după evadare. Documentul care zguduie ANP. „Încearcă să acopere un lucru grav” # Adevarul.ro
Controversele din jurul evadării lui Abdullah Ataș, deținutul turc care nu a mai revenit la Penitenciarul Rahova după o permisie, se amplifică. Un document consultat de TVR arată că ultima permisie a fost înregistrată în sistemul ANP după data la care deținutul fusese deja declarat evadat.
20:15
Centura Metropolitană Cluj, motiv de conflicte juridice și acuzații de fraudă. Boc: „Să rezolve disputa în maxim zece zile” # Adevarul.ro
Proiectul strategic al Centurii Metropolitane Cluj se află într-un moment critic, după ce tensiunile dintre firmele asociate în cadrul licitației au fost aduse în atenția publicului.
20:00
Merz face apel la repararea relației transatlantice: „Nici măcar SUA nu mai pot acționa singure” # Adevarul.ro
Nici măcar SUA nu au puterea de a acționa singure în epoca rivalității dintre marile puteri, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, în deschiderea conferinței de securitate de la Munchen, făcând apel la „repararea” şi „revigorarea” încrederii transatlantice.
20:00
Bombe pe roți: RAR a găsit defecțiuni grave la peste o treime dintre vehiculele verificate. Zeci de mii de certificate de înmatriculare retrase # Adevarul.ro
Peste o treime dintre mașinile verificate în 2025 de inspectorii Registrului Auto Român au prezentat defecțiuni tehnice majore, unele atât de grave încât erau într-un pericol iminent de accident.
20:00
„Mai puțin zgomot și lozinci”. Președintele Nicușor Dan face un apel către responsabilii politici după intrarea țării în recesiune tehnică # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat, vineri seară, la tensiunile politice izbucnite după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică.
19:45
Șoferul din Iași care a ucis un bărbat pe trecerea de pietoni în 2021 nu scapă de pușcărie. ICCJ menține pedeapsa de 5 ani cu executare # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins căile extraordinare de atac în dosarul unui tânăr condamnat pentru ucidere din culpă, menținând pedeapsa de 5 ani de închisoare cu executare. Decizia vine după ce inițial, instanțele inferioare aplicaseră pedepse mai blânde.
19:30
Rareș Bogdan îl atacă iar pe Bolojan, despre care spune că evită sintagma „criză economică”: „Creșterea taxelor înseamnă nenorocire. Sufoci economia” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează că România riscă să intre într-o situație economică gravă dacă nu revine la politici liberale și la stimularea mediului privat și spune că premierul Ilie Bolojan ar trebui să aibă „un plan B”, în condițiile în care „cifrele arată foarte prost”.
Acum 8 ore
19:15
Suspiciuni în cazul morții lui Jeffrey Epstein: „Este necesară o anchetă suplimentară”, spune medicul care a asistat la autopsie # Adevarul.ro
Moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein revine în centrul atenției după ce un medic care a asistat la autopsia sa susține că circumstanțele decesului ar trebui reexaminate.
18:45
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat în discursul de deschidere al Conferinței de Securitate de la München că lumea a intrat într‑o eră „marcată din nou de putere și de politica marilor puteri”.
18:45
„Este un fals”. Bolojan respinge acuzația că România ar susține Ucraina cu sume mari, sacrificându-i pe români # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins vineri afirmațiile potrivit cărora România ar finanța Ucraina cu sume foarte mari în contextul dificultăților bugetare interne.
18:45
Sentință definitivă într-un caz de o violență extremă. Tinerii care au torturat o femeie au rămas cu pedepse cu suspendare # Adevarul.ro
Curtea de Apel Oradea a pronunțat verdictul final în dosarul celor trei tineri din Bihor acuzați că au supus unei agresiuni extreme o femeie din Oradea
18:45
Ciprian Ciucu sare în apărarea lui Ilie Bolojan: "În urmă cu jumătate de an nu se înghesuia nimeni să preia funcția de prim-ministru" # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a reacționat, vineri seară, după ce premierul Ilie Bolojan a fost acuzat că este „împotriva oamenilor”, amintind că cei care îl critică astăzi „au semnat cu bună știință un protocol de guvernare”.
18:30
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina a devenit fundamentul pe care se sprijină regimul de la Kremlin, iar Vladimir Putin nu îl mai poate opri fără a-și pune în pericol propria putere.
18:15
MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ialia, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian.
18:00
Situație alarmantă la Spitalul Județean Brașov. Cinci medici radiologi și-au dat demisia în doar două săptămâni. La UPU a rămas un singur radiolog # Adevarul.ro
Spitalul Județean de Urgență Brașov se confruntă cu o criză severă de personal, după ce cinci medici radiologi și-au depus demisia în ultimele două săptămâni din cauza volumului mare de muncă. Situația este critică mai ales la Unitatea de Primiri Urgențe.
17:45
Gluma la adresa lui Macron făcută în deschiderea Conferinţei de securitate de la Munchen # Adevarul.ro
Conferința de Securitate de la München a debutat vineri cu un moment amuzant, după ce președintele evenimentului, Wolfgang Ischinger, a făcut o glumă pe seama ochelarilor de soare purtați recent de Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos.
17:45
Ludovic Orban cere reformă administrativă: „Se poate ajunge la 17-18 județe, fără probleme” # Adevarul.ro
Ludovic Orban susține că România are nevoie urgentă de o reformă administrativă profundă, care să reducă numărul de județe și de unități administrativ-teritoriale.
17:45
„Zidul dronelor”, o utopie scumpă? Cât de performantă e apărarea României. „Bulgarii ne-au luat-o și aici înainte” # Adevarul.ro
Experții în apărare atrag atenția că niciun sistem anti-drone nu este invincibil, însă autoritățile române ar trebui să vorbească mai puțin și să upgradeze întregul sistem defensiv, pentru a evita orice riscuri.
17:30
Două tuneluri de pe A1 Sibiu–Pitești, aproape gata. Circulația ar putea fi deschisă în august # Adevarul.ro
Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu a transmis, vineri, că lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează, echiparea tunelurilor Alina și Daniela fiind în curs, iar circulația ar urma să fie deschisă în luna august.
17:30
Palmaresul „Științei”, rescris de Transfermarkt: clubul lui Adrian Mititelu își trece toate trofeele în vitrină # Adevarul.ro
Decizia instanței a stabilit că FCU 1948 Craiova moștenește palmaresul vechi al Universității Craiova.
Acum 12 ore
17:15
Cât plătesc românii pentru apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Bucureştiul rămâne în topul zonelor ieftine # Adevarul.ro
Costurile pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ de la un județ la altul, la începutul lunii februarie 2026.
17:00
O rafinărie din Volgorod și-a încetat temporar operațiunile după un atac ucrainean cu drone # Adevarul.ro
Rafinăria de petrol din Volgograd, una dintre cele mai mari din țară, a fost nevoită să suspende procesarea petrolului după ce un atac ucrainean cu drone a declanșat un amplu incendiu, marcând prima întrerupere majoră a activității unei rafinării din Rusia din acest an, a relatat joi Reuters.
17:00
Două persoane, reținute pentru furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea. Ce au mai descoperit polițiștii la percheziții # Adevarul.ro
Două persoane au fost reținute în urma unei anchete privind furtul a 4.000 de litri de combustibil dintr‑un tren de marfă staționat în Fundulea, faptă comisă în 25 decembrie 2025. Măsura a fost luată după mai multe investigații și în urma a șapte percheziții desfășurate joi, 12 februarie.
16:45
Europa discută propria umbrelă nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA. Discuții confidențiale între Merz și Macron # Adevarul.ro
Europa încearcă să mențină Statele Unite, devenite „din ce în ce mai ostile”, în NATO, în timp ce țările de pe continent se grăbesc să se reînarmeze. Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, capitalele europene discută despre cum ar putea să își dezvolte propriile capacități de descurajare
16:45
Rutte anunță o „schimbare de mentalitate” în NATO: Europa își asumă conducerea, Rusia are „pierderi uluitoare” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a fost vizibilă „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor occidentali.
16:30
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați” # Adevarul.ro
Un exercițiu militar desfășurat recent de NATO a scos la iveală vulnerabilități majore ale trupelor occidentale în fața războiului modern dominat de drone, arată o analiză internațională.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.