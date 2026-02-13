Surpriză: China ajută Ucraina, în plin război
Jurnalul.ro, 14 februarie 2026 00:50
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat vineri, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), că statul chinez este pregătit să ofere un nou ajutor umanitar Ucrainei.
Acum o oră
00:50
00:30
Trump pune presiune pe Zelenski: Rusia vrea să facă o înțelegere, iar el va trebui să se miște # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate majoră de pace dacă nu accelerează demersurile diplomatice pentru încheierea unui acord de pace Rusia-Ucraina.
Acum 2 ore
00:20
3 zodii au parte de cel mai frumos Valentine’s Day 2026. Venus în Pești aduce iubire intensă # Jurnalul.ro
Horoscop Valentine’s Day 2026. Trei zodii se bucură de cea mai intensă și norocoasă energie romantică pe 14 februarie 2026, când Venus, planeta iubirii și a darurilor, se află „în cea mai bună formă a ei” în zodia Pești, potrivit astrologilor.
00:20
Elevul militar Ovidiu-Ștefan Călin intră în elita tinerilor de excepție ai țării și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
13 februarie 2026
23:30
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat în emisiunea OFF The Record, realizată de jurnalista Sorina Matei, la MEDIAFAX, că pensiile magistraților „nu sunt pensii speciale, ci pensii de serviciu”, parte integrantă a statutului constituțional al judecătorilor.
23:30
SUA controlează banii obținuți din petrolul Venezuelei. Ce se întâmplă cu miliardul de dolari # Jurnalul.ro
Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari.
Acum 4 ore
23:20
Dragoș Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care critică dur clasa politică pe care o consideră responsabilă pentru degradarea finanțelor publice și pentru blocajele actuale din administrație, susținând totodată demersurile premierului.
23:10
Alexandru Rogobete: Nu voi aviza OUG decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10% # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că nu acceptă tăierea cu 10% a banilor din sistemul medical. El avertizează că spitalele au deja lipsă de personal și probleme grave.
23:00
Andrei Muraru s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg. Discuții despre Parteneriatul Strategic România–SUA # Jurnalul.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, s-a întâlnit cu ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru un schimb de opinii privind prioritățile comune din cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
22:40
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani, conform unui studiu realizat de Banca Rezervei Federale din SUA.
22:40
Bogdan Ivan a afirmat că a trimis spre aprobare memorandumul pentru plata tichetelor de masă la CE Oltenia.
22:30
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor.
22:30
Românii care vor să respecte tradiția mesei de Paște vor scoate mai mulți bani din buzunar în 2026.
22:10
Dacă ai dificultăți în a adormi sau nu te odihnești bine peste noapte, există o soluțe simplă care face minuni.
22:10
Daniel Băluţă către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor # Jurnalul.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, i-a transmis vineri premierului Ilie Bolojan că banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor.
22:00
Alexandru Rogobete: Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%; susțin plățile în funcție de criterii de performanță # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat, vineri, la Timișoara, în cadrul întâlnirii cu specialiștii și reprezentanții pacienților pe tema reformei în sistemul de sănătate din România, că dezaprobă tăierea cu 10% a bugetelor din sistem, dar susține introducerea unor criterii de performanță în efectuarea plăților.
21:40
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați # Jurnalul.ro
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați. Este o premieră națională deoarece CE acordă pentru prima dată acest tip de sprijin unei autorități publice de nivel județean. Instituția care derulează proiectul este Consiliul Județean Galați.
Acum 6 ore
21:10
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că România traversează o încetinire economică, dar are o economie privată solidă și fonduri europene ce pot susține dezvoltarea.
21:10
Descoperă ce spun astrele despre persoanele care oferă prea multe șanse. Află dacă luna ta de naștere te face mai vulnerabil în relații și cum îți poți proteja inima.
21:00
Mbappe a revenit la antrenamente şi speră să fie apt pentru meciul cu Benfica din Liga Campionilor # Jurnalul.ro
Starul francez Kylian Mbappe, care a acuzat unele probleme medicale în ultima perioadă, s-a antrenat din nou, vineri, alături de colegii săi de la echipa de fotbal Real Madrid, informează cotidianul sportiv Marca.
21:00
Un proiect de ordonanță de urgență publicat vineri de Cancelaria Prim-Ministrului propune proceduri simplificate pentru investitori, atât în ceea ce privește procesul de examinare a investițiilor propuse, evaluarea impactului asupra mediului pentru acordarea avizelor, dar și sancțiuni mai dure.
20:40
Ziua Îndrăgostiților se sărbătorește pe 14 februarie la nivel internațional. Este momentul când partenerii își reafirmă dragostea, creând momente unice. Însă afecțiunea se manifestă și față de prieteni ori membri ai familiei.
20:30
Judecătorul acuzat de agresiune: A fost o discuție la care au participat mai mulți judecători # Jurnalul.ro
Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de o grefieră de la Tribunalul Vâlcea de agresiune, susține că a fost vorba de o discuție la care au participat mai mulți magistrați, în care el i-a reproșat limbajul avut într-un bar în ceea ce îi privește pe judecători.
20:20
Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice și fișă numismatică. De luni la chioșcuri! # Jurnalul.ro
În numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, descoperi Grecia, leagănul democrației și una dintre cele mai influente civilizații din istorie.
20:10
Un lider liberal vorbește despre posibila plecare a lui Bolojan de la Guvernul. Care este condiția # Jurnalul.ro
Un lider liberal a vorbit despre posibila plecare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil, aceasta va fi urmarea, a spus Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte al PNL.
20:00
Kremlinul anunță că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va fi săptămâna viitoare # Jurnalul.ro
Kremlinul a declarat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare.
19:40
Specialiștii avertizează că spălarea mai multor ture de rufe într-o singură zi poate suprasolicita mașina, scurtându-i viața prin uzura pieselor mecanice.
19:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că intrarea României în recesiune tehnică este o situație temporară, iar efectele măsurilor de austeritate vor fi absorbite în lunile următoare, urmând ca din a doua jumătate a anului să se creeze premise pentru un început de creștere economică.
Acum 8 ore
19:10
Ciprian Ciucu îl laudă pe Ilie Bolojan și spune că măsurile asumate de acesta au menținut România pe linia de plutire. Liderii PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.
19:00
Bolojan despre administrație: Există un acord să se calculeze în mod corect numărul de angajați # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în coaliția de guvernare există un acord de principiu pentru adoptarea pachetului de reformă în administrația publică care prevede stabilirea unui „număr corect” de angajați, calculat în funcție de dimensiunea și nevoile fiecărei unități administrative.
18:50
De ce gazele „ieftine” din România sunt, în realitate, printre cele mai scumpe din UE – analiza care răstoarnă toate miturile # Jurnalul.ro
Analiză explozivă despre prețul real al gazelor în România. De ce gazele „ieftine” ajung să fie printre cele mai scumpe din UE și cum ne afectează direct puterea de cumpărare.
18:40
Horoscop de weekend, 14–15 februarie 2026: Dragostea trece printr-un test karmic de Ziua Îndrăgostiților # Jurnalul.ro
Weekendul 14–15 februarie 2026 vine cu o combinație intensă de romantism și maturizare emoțională.
18:30
Șefa Curții de Apel București vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor # Jurnalul.ro
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor și „nu putem să fim naivi să nu vedem elementele”.
18:10
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. El cere schimbarea rapidă a direcției economice și transmite un mesaj tranșant: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”.
18:00
Deși temperaturile sunt pozitive pe tot parcursul zilei, în Poiana Brașov se schiază pe toate pârtiile din masivul Masivul Postăvarul. Autoritățile anunță că urmează o perioadă aglomerată, în contextul în care elevii din 22 de județe, inclusiv Brașov și București, au intrat în „vacanța de schi”.
18:00
Lovitură pentru sistemul sanitar: concedieri pentru medicii care fug la privat și salarii legate de performanță # Jurnalul.ro
Sancțiuni drastice și reformă majoră în Sănătate: medicii care pleacă din spitalele publice la privat riscă concedierea, iar salariile vor fi stabilite după performanță.
18:00
Cristian Păun: Ce înseamnă recesiunea tehnică, care sunt implicațiile, cum și când se poate ieși? # Jurnalul.ro
România este de fapt în recesiune tehnică de 2 ani, a explicat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, pe baza datelor definitive pe 2024 publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), Cristian Păun, profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice (ASE) din București.
17:40
Horoscop 13 februarie 2026. Intrarea lui Saturn în Berbec marchează un moment astrologic intens, iar pentru patru zodii, efectele se vor vedea aproape imediat.
17:30
Bolojan a explicat cum poate fi scăzut prețul energiei: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri cum ar putea fi scăzute prețurile la energie cu 10-20%. El susține că „băieții deștepți au blocat sistemul energetic”.
Acum 12 ore
17:10
Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă după intrarea în recesiune # Jurnalul.ro
Ratele românilor ar putea crește cu 50%, imediat după vestea că România a intrat în recesiune. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că PIB-ul a scăzut în România. Premierul și ministrul de Finanțe spun însă că de fapt s-a trecut la un nou model de economie, care nu mai este bazat pe consum.
17:10
Cafeaua care vindecă: cele 3 secrete dezvăluite de un doctor urmărit de milioane de oameni # Jurnalul.ro
Află ce trei ingrediente simple pot transforma cafeaua de dimineață într-un superaliment. Sfaturi de la un medic format la Harvard pentru energie, digestie și sănătate.
17:10
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură” # Jurnalul.ro
Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.
17:00
Năsui: Intrarea în recesiune nu e vina lui Bolojan. Când reduci deficitul, tai o sursă nesustenabilă de creştere # Jurnalul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui transmite că intrarea oficială a României în recesiune nu este vina premierului Ilie Bolojan.
16:50
Tragedie în Crângași: femeie de 51 de ani, arsă de vie într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul a reușit să se salveze # Jurnalul.ro
Tragedie în București, în cartierul Crângași: o femeie de 51 de ani a murit arsă de vie într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul a reușit să se salveze.
16:40
Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală la nivel global, caracterizată printr-o stare persistentă de tristețe și pierderea interesului pentru activitățile care aduceau anterior plăcere.
16:30
Sancțiuni dure pentru nedeclararea tuturor locatarilor la întreținere. Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente? # Jurnalul.ro
Cheltuielile lunare în blocuri – de la apă la salubritate sau alte costuri comune – sunt împărțite în funcție de câți oameni locuiesc efectiv într-un apartament.
16:10
Intrarea lui Saturn în Berbec: Zodiile care urcă pe scara succesului după 13 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscop 13 februarie 2026. Intrarea lui Saturn în zodia Berbec marchează un moment astrologic important, care aduce rezultate concrete, maturizare și evoluție profesională pentru patru semne zodiacale.
16:00
O femeie de 64 de ani a primit o amendă de 12.000 de lei după ce a abandonat patru pui de câine în localitatea Căciulata, județul Vâlcea.
15:40
În urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic, Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
15:30
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile magistraților: Generează o frustrare socială suplimentară # Jurnalul.ro
Generează o frustrare socială suplimentară, spune vineri premierul Ilie Bolojan despre amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților.
