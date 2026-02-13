Carrefour a anunțat că vinde filiala de magazine din România! Doi români celebri vor prelua totul

14:50

Luna februarie este o perioadă plină și intensă pentru cupluri. Pe 14 februarie, bărbații obișnuiesc să ofere soțiilor, logodnicelor sau iubitelor câte un dar mic în semn de iubire. Poate fi vorba despre o floare, o bijuterie sau chiar o declarație de dragoste. În acest articol, a1.ro pune la dispoziție cele mai frumoase mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților.