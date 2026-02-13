Carrefour a anunțat că vinde filiala de magazine din România! Doi români celebri vor prelua totul
Antena1, 14 februarie 2026 01:00
Celebrul lanț de magazine de tip hypermarket Carrefour a anunțat vânzarea filialei din România! Afacerea va fi preluată de doi români celebri.
Acum 2 ore
01:00
Acum 4 ore
23:30
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat # Antena1
Concurenții din Republica Dominicană, nevoiți să înfrunte surprizele din săptămâna 6 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Acum 12 ore
18:30
Descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt care poate rescrie istoria. Ce au găsit experții într-o peșteră # Antena1
Experții au dezvăluit descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt, care poate rescrie istoria într-o arie foarte importantă.
18:00
De câte ori se îndrăgostesc oamenii într-o viață, de fapt. Experții au descoperit numărul mediu real # Antena1
Experții au dezvăluit de câte ori se îndrăgostesc oamenii într-o viață și răspunsul e diferit față de poveștile de dragoste pe care le vedem în filme.
17:30
Mireasa, sezon 13. Tensiuni în casa fetelor. Claudia a primit un avertisment după jignirile aduse Paulei # Antena1
Claudia și Paula au avut un conflict în casa Mireasa. Simona Gherghe i-a lansat un avertisment Claudiei pentru jigniri.
17:30
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion” # Antena1
DJ-ul Silviu Andrei a vorbit în emisiunea lui Dan Capatos despre locuința de lux în care a copilărit Mario Iorgulescu.
16:50
România a intrat în recesiune tehnică. Ce a declarat premierul Ilie Bolojan despre această situație # Antena1
România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Descoperă ce a declarat premierul Ilie Bolojan despre această situație a țării noastre.
16:10
Ce verifică Claudia Cîrjan înainte de a pleca într-o altă țară. Andrei Niculae își pune mereu baza în ea: „Eu nu prea mă uit” # Antena1
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan au vorbit despre cum decurg vacanțele lor când vine vorba de Roaming. De asemenea, concurenta de la Power Couple România 2026 a oferit informații neștiute despre cine gestionează cel mai bine banii în casă.
16:10
Mireasa, sezon 13. Cine se află în cursa de eliminare. Fetele au nominializat un băiat care să plece acasă # Antena1
În gala Mireasa de pe 13 februarie 2026, fetele au nominalizat un băiat pentru eliminare. Alan a avut imunitate, după ce a cerut el să fie nominalizat, contrar regulamentului.
16:00
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 februarie 2026 # Antena1
Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 13 februarie 2026.
16:00
Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Claudia, Paula, Roxi. Pe cine a eliminat publicul # Antena1
Timp de o săptămână, Claudia, Paula și Roxi s-au aflat în cursa de eliminare. În gala de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce a votat publicul
16:00
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și copii # Antena1
Lidia Buble a făcut declarații rare despre relația cu Horațiu Nicolau.
14:50
Mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților. Cele mai frumoase declarații și urări de Sf. Valentin, 14 februarie # Antena1
Luna februarie este o perioadă plină și intensă pentru cupluri. Pe 14 februarie, bărbații obișnuiesc să ofere soțiilor, logodnicelor sau iubitelor câte un dar mic în semn de iubire. Poate fi vorba despre o floare, o bijuterie sau chiar o declarație de dragoste. În acest articol, a1.ro pune la dispoziție cele mai frumoase mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților.
14:40
Mireasa, sezon 13. Încălcare gravă de regulament. Ce sancțiuni a anunțat Simona Gherghe: „V-am mai spus ce nu e voie...” # Antena1
În gala Mireasa de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat sancțiunea pentru încălcarea de regulament care a avut loc.
14:30
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Adi Vasile dă startul pentru „un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură” # Antena1
Concurenții din Republica Dominicană, nevoiți să înfrunte surprizele din săptămâna 6 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
14:10
14:10
13:40
Dan Petrescu revine în fotbal după zvonurile potrivit cărora ar fi grav bolnav. Ce a transmis antrenorul # Antena1
Antrenorul Dan Petrescu a anunțat în urmă cu puțin timp că revine în fotbal.
Acum 24 ore
13:00
Mesajul Luizei Zmărăndescu după ce ea și soțul ei au fost la un pas de eliminare la Power Couple # Antena1
Luiza și Cătălin Zmărăndescu, unul dintre cele 5 cupluri rămase la Power Couple sezonul 3, au fost recent la un pas de eliminare.
12:40
Care sunt cele 10 piese din finala națională a Eurovision 2026. Juriul a desemnat finaliștii care vor reprezenta România # Antena1
Cele 10 piese din finala națională a concursului muzical Eurovision 2026 au fost alese de juriu. Duminică, 15 februarie 2026, va fi anunțată și a 11-a melodie finalistă pe care o vor alege chiar fanii.
12:10
Mireasa, sezon 13. Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relație” # Antena1
Conform tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Ema a fost invitată să numească 3 băieți care i-au atras atenția. Băieții au fost și ei invitați, în emisia de pe 12 februarie 2026, să-i dea note fetei.
12:10
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură” # Antena1
Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune.
11:20
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos # Antena1
La extragerile de joi, 12 februarie 2026, s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 milioane de euro. Numerele norocoase au fost extrase în jurul orei 18:30 și au fost actualizate în timp real pe a1.ro.
11:00
Horoscop zilnic 15 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 15 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
09:40
Horoscop zilnic 14 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 14 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Ieri
01:30
Mihai Trăistariu, milionar în euro! A recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afaceri # Antena1
Mihai Trăistariu a recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afacerile sale. A dezvăluit că poate fi milionar în euro, dacă ar face un singur gest.
00:10
Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide, la vânzare în hypermarket, după ce eticheta a fost schimbată # Antena1
Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide au ajuns pe rafturile hypermarket-urilor, după ce eticheta lor de proveniență a fost schimbată.
12 februarie 2026
21:50
Care este structura anului școlar 2026-2027. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației. Când e vacanță # Antena1
S-a decis care va fi structura anului școlar 2026-2027, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de către reprezentanții Ministrului Educației. Află totul despre perioada de curs și vacanțe.
17:20
La cine apelează Ramona Olaru atunci când are probleme. Ce detaliu a scos la iveală vedeta # Antena1
Ramona Olaru a dezvăluit pe cine se bazează atunci când are probleme. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a scos la iveală detalii neștiute cum trece peste situațiile mai puțin plăcute din viața ei.
16:50
Mireasa, sezon 12. Ce a spus Lavinia după ce s-a speculat că este însărcinată. Fata a spus care e adevărul # Antena1
Lavinia și Adin au fost prezenți în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. Câștigătorii sezonului 12 Mireasa au pășit emoționați în platou și au povestit cum arată viața lor. Tânăra a văzut mi multe postări cu ea unde se spunea că ar fi însărcinată și a ținut să facă o precizare.
16:30
Mireasa, sezon 13. Tatăl lui Alan a intervenit telefonic în direct. De ce s-a supărat domnul Sercăianu # Antena1
Tatăl lui Alan a fost foarte supărat după ce doamna Cătălina a emis ipoteze referitoare la comportamentul energic al concurentului Mireasa. Domnul Sercăianu a intervenit telefonic în emisia live de pe 12 februarie.
16:30
16:10
Mireasa, sezon 13. Cine este Ema, noua concurentă. Tânăra a intrat în casă alături de cățelușa sa # Antena1
Ema, noua concurentă a sezonului 13 Mireasa, a intrat în competiție în emisia de pe 12 februarie 2026, însoțită de cățelușa ei.
15:40
Andreea Bănică, atac dur la adresa influencerilor. Ce a „supărat-o” pe artistă: „Au niște aere...” # Antena1
Andreea Bănică a aruncat cu vorbe grele la adresa influencerilor, mai ales a celor din zona de parenting. Cântăreața nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, fără pic de reținere, făcând referire la persoane celebre în mediul online.
15:40
14:40
Mireasa, sezon 13. Paula, despre Sebastian: „Dacă vrea să rupă cunoașterea cu Roxana și se îndrepte spre mine, eu îl aștept” # Antena1
În emisia live de Mireasa de ăe 12 februarie 2026, Roxana a auziit-o pe Paula vorbind despre ea și Sebastian.
14:00
Motivul pentru care Laura Andreșan și Grasu XXL s-au despărțit. Ce a dezvăluit fosta parteneră a artistului # Antena1
Laura Andreșan și Grasu XXL au format un cuplu timp de 12 ani și au decis să se despartă în 2020.
13:50
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat # Antena1
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după ce a ieșit din competiția Survivor 2026. Fosta concurentă a scos în evidență că i s-a declanșat o afecțiune mai veche. Rămâi pe a1.ro pentru a afla despre ce este vorba.
13:30
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, vacanță de vis într-o destinație de lux de ziua ei. Unde au ajuns cei doi îndrăgostiți # Antena1
Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a împlinit de curând frumoasa vârstă de 38 de ani.
13:00
Lino Golden a programat deja nunta. Când va avea loc evenimentul și ce a declarat artistul # Antena1
Lino Golden, celebrul artist, s-a logodit de curând cu iubita lui și deja cei doi se pregătesc pentru nuntă.
12:40
12:30
Exclusiv | Cum a fost pentru Răzvan Bănică să vadă proba „Gladiatorul” la televizor: „Volumul a fost dat la maxim”. Ce a dezvăluit # Antena1
Proba „Gladiatorul” de la Power Couple 2026 a ținut în suspans telespectatorii. Oamenii de acasă au așteptat cu nerăbdare să-i vadă pe concurenți într-un cadru desprins din filmele de acțiune. Până și Răzvan Bănică a urmărit scena cu sufletul la gură.
12:20
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată! # Antena1
Power Couple a fost aseară lider detașat de audiență!
12:00
România îşi află adversarii din grupele UEFA Nations League! Tragerea la sorți va fi LiveVIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:00! # Antena1
Naționala de fotbal a României își va afla astăzi adversarele din grupa UEFA Nations League, ediţia 2026-2027. Tragerea la sorţi are loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, începând cu ora 19:00, și va fi transmisă în direct în AntenaPLAY.
12:00
Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian # Antena1
Aliz a plâns în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 11 februarie 2026, auzindu-și sora la telefon.
11:10
Rezultate Loto azi, 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
10:50
Horoscop zilnic 13 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 13 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
10:00
Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu, despre viața în afara competiției. Tânăra a spus că nu prea a vorbit cu mama ei # Antena1
La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 10 februarie 2025, Emily și Liviu au fost invitați speciali. Cei doi au vorbit despre viața lor din afara emisiunii Mireasa, iar Paula CHirilă a fost emoționată până la lacrimi să-i revadă
10:00
Doliu la Hollywood! Actorul James Van Der Beek a murit la vârsta de 48 de ani. Ce s-a întâmplat # Antena1
James Van Der Beek, celebrul actor din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Mihai Trăistariu regretă mesajul acid la adresa Andreei Bălan și chiar i-a transmis Andreei Bălan un mesaj de împăcare. Ce a zis # Antena1
După ce a avut o reacție critică la adresa Andreea Bălan, Mihai Trăistariu și-a pus cenușă în cap și a transmis un mesaj de împăcare pentru artistă. Descoperă ce a mărturisit celebrul cântăreț.
