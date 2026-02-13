Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan”
Basilica.ro, 14 februarie 2026 01:00
Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat joi la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 2 ore
01:00
Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” # Basilica.ro
Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat joi la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la…
Acum 8 ore
19:50
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” va putea fi studiată în școli la nivel național, a anunțat joi Consiliul Județean Ilfov. Potrivit Agerpres, decizia de aprobare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, după care materia opțională poate fi aleasă de orice școală din țară. Deocamdată, doar elevii din Ilfov pot participa…
19:00
Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” # Basilica.ro
Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat joi la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la…
Acum 12 ore
17:20
DNSC a lansat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online # Basilica.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud – Cloud Security Alliance Romanian Chapter (CSA_RO) au anunțat, joi, lansarea ghidului „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, care privește utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online.…
16:50
Prima lună a anului are mereu în centru sărbătoarea Botezului Domnului, care a reunit credincioșii din țară și din diaspora în rugăciune. În prezentul număr al revistei „Binele de știut” găsiți sinteza activității Bisericii în luna ianuarie. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți: Articole dedicate Botezului Domnului; Galerii foto…
16:20
Aducerea acasă a lui Brâncuși: Cercetători de pe două continente îl vor evoca pe sculptorul român la Baia Mare # Basilica.ro
La Baia Mare va fi organizată în data de 17 februarie o conferință internațională dedicată sculptorului Constantin Brâncuși. Evenimentul este intitulat „Aducerea acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”. Comitetul științific va reuni cadre universitare și cercetători din România, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Ungaria și Statele Unite ale Americii. Muzeul Județean…
16:00
Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit la Mănăstirea Tismana pentru un program de formare catehetică # Basilica.ro
Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit în perioada 10-11 februarie la Mănăstirea Tismana din județul Gorj pentru un program de formare catehetică. Manifestarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, de sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Sesiunile de formare au cuprins prezentări despre momentele catehezei, ateliere de lucru pe tema anului omagial 2026…
16:00
Mihaela Andrei, manager centru maternal: „Prima nevoie a unei mame este încrederea și sentimentul de siguranță” # Basilica.ro
Pentru Mihaela Andrei, manager de proiect la Centrul Maternal „Sf. Elena” Casa Vieții al Parohiei Beldiman din Iași, sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate este o misiune socială zilnică, pe care o face cu multă dragoste față de mame și copii. În centrul maternal pe care îl coordonează, încrederea, siguranța și sprijinul emoțional devin pași…
15:40
Piese de patrimoniu din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, accesibile prin digitalizare # Basilica.ro
Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț este digitalizat în cadrul unui proiect pilot în județul Neamț, a anunțat șeful secției muzeale din cadrul instituției, arheologul Vasile Diaconu. Potrivit Agerpres, proiectul este implementat cu ajutorul unei tehnologii avansate pentru scanarea 3D a obiectelor vechi de mii de ani, obținându-se în acest fel…
15:10
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit vineri în vizită la Reședința Patriarhală pe Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania din Biserica Ortodoxă a Greciei. Înaltpreasfinția Sa se află la București pentru a participa la Târgul de Turism al României și la lansarea documentarului „Nectarul iertării – Sfântul Nectarie de la Eghina”, realizat de Trinitas TV.…
14:00
Structura Anului Școlar 2026 – 2027: Când vor începe cursurile și calendarul vacanțelor # Basilica.ro
Structura anului școlar 2026–2027 a fost aprobată de Ministerul Educației. Elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027.Pentru majoritatea elevilor, anul va avea 36 de săptămâni de cursuri. Clasele terminale vor termina mai devreme, pentru a permite organizarea examenelor naționale. Elevii din clasa a 12-a zi, a…
Acum 24 ore
13:10
146 de ani de la nașterea lui Dimitrie Gusti, fondatorul Școlii Sociologice de la București # Basilica.ro
Dimitrie Gusti s-a născut pe 13 februarie 1880 la Iași, într-o familie de intelectuali. Sociolog, etnolog, istoric și filosof, recunoscut ca unul dintre cei mai influenți gânditori ai perioadei interbelice, Dimitrie Gusti a pus bazele sociologiei moderne în România, creând o școală sociologică originală și contribuind la dezvoltarea culturală și educațională a țării. Studiile universitare…
12:30
Comunicarea Bisericii în era digitală: Discuții și formare cu corespondenții media din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului # Basilica.ro
Corespondenții mass-media din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-au întâlnit joi la Centrul Eparhial din Roman unde au discutat despre comunicarea Bisericii în era digitală. Ședința a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și a reunit 12 corespondenți din cele cinci protopopiate ale eparhiei, alături de cei șase…
11:40
S-au împlinit opt ani de la mutarea la Domnul a lui Dobri Dobrev, supranumit „Cerșetorul pentru Hristos” # Basilica.ro
Dobri Dobrev, cunoscut drept „Cerșetorul pentru Hristos”, s-a mutat la Domnul în urmă cu opt ani, în data 13 februarie 2018. Considerat unul dintre cei mai iubiți oameni din Bulgaria, a trecut la cele veșnice la impresionanta vârstă de 103 ani. S-a născut în data de 20 iulie 1914, în localitatea Bailovo, situată la o…
10:50
Episcopul Canadei, mesaj de condoleanțe și solidaritate după atacul armat de la o școală din British Columbia # Basilica.ro
Episcopul Ioan Casian al Canadei a transmis joi un mesaj de condoleanțe și compasiune după atacul armat de la școala din Tumbler Ridge, British Columbia, Canada. Potrivit The Canadian Press, 10 persoane au murit în urma atacului de marți, inclusiv singurul suspect. „Adresăm sincere și profunde condoleanțe familiilor care și-au pierdut pe cei dragi, precum…
10:00
Ziua Mondială a Radioului este sărbătorită anual în data de 13 februarie. Aceasta marchează prima transmisie a Radioului Națiunilor Unite din anul 1946. Din 2012, radioul este celebrat anual, iar în acest an tema aleasă este „Radioul și inteligența artificială”, potrivit un.org. „Radioul se află într-un moment de transformare în care inteligența artificială poate contribui…
09:40
Acord istoric între Italia și Episcopia Ortodoxă Română din peninsulă, aprobat în unanimitate de Camera Deputaților # Basilica.ro
Camera Deputaților din Parlamentul Italian a aprobat joi în unanimitate (268 de voturi), proiectul de lege nr. 2396, care reglementează raporturile dintre Statul Italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, informează eparhia. Episcopia Italiei adresează mulțumiri Camerei Deputaților pentru votul care confirmă rolul spiritual și social al comunității ortodoxe românești. „Votul de astăzi reprezintă o…
08:50
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. 14 februarie, Moșii de iarnă 2026: În toate bisericile se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți Sâmbătă, 14 februarie, în toate bisericile vor fi oficiate Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru pomenirea celor adormiți. Cu doar o săptămână înainte de Postul Mare, a fost rânduită…
Ieri
00:10
Românce în istorie: Maria Rosetti, prima jurnalistă din România, adoptată de națiunea în care și-a întemeiat familia # Basilica.ro
Vineri se împlinesc 133 de ani de la mutarea la cele veșnice a Mariei Rosetti, englezoaica adoptată de România pentru devotamentul cu care a promovat cauza națională românească. Odată ce s-a căsătorit cu C.A. Rosetti, un revoluționar pașoptist provenit dintr-o veche familie de boieri români, destinul Mariei Rosetti a devenit total românesc. A fost prima…
12 februarie 2026
20:10
Proiect social la Roman: Fundația Episcop Melchisedec va construi un centru multifuncțional pentru copiii vulnerabili # Basilica.ro
Fundația „Episcop Melchisedec” a implementat recent proiectul „Grădina de copii. Construire centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii”. Inițiativa este menită să sprijine copiii din municipiul Roman, în special pe cei proveniți din medii vulnerabile. Noul centru va oferi oportunități diverse de dezvoltare personală și socială, incluzând ateliere creative și educative, spații dedicate…
20:10
Revista „Cuvinte către tineri” publicată de Mănăstirea Putna prezintă o rubrică de mărturii pro-viață oferite de tineri din întreaga lume – ortodocși sau din alte denominații creștine – extrase din podcastul Seeing the Unseen („Văzând Nevăzutul”) realizat de-a lungul anului trecut de Teodora Diana Paul, președinta filialei bucureștene a Asociației Studenți pentru Viață. În apropierea…
20:00
Biblioteca Metropolitană București va marca Ziua Națională a Lecturii printr-o serie de evenimente culturale # Basilica.ro
Biblioteca Metropolitană București va marca în data de 15 februarie Ziua Națională a Lecturii printr-un program variat de activități organizate atât la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, cât și în filialele sale. Manifestările culturale sunt dedicate publicului de toate vârstele și propun întâlniri cu literatura, muzica și arta, într-un cadru cultural interactiv. Evenimentul central va avea…
19:40
Sfinții Constantin și Elena în lumina Deisisului: O expoziție de icoane va avea loc la Consulatul Onorific al României la Ruse # Basilica.ro
Consulatul Onorific al României la Ruse va vernisa în data de 19 februarie o expoziție de icoane. Evenimentul se va desfășura sub titlul „Împărățire și mijlocire: Constantin și Elena în lumina Deisisului”. Expoziția este semnată de părintele Luca Severian și Bogdan Mohor Obreja. Proiectul evidențiază convergența dintre autoritatea politică și funcția mediatoare a sfințeniei, subliniind…
19:20
Să căutăm simplitatea și să ne străduim să dobândim rugăciunea: Monahia Nectaria, sora Sf. Elisabeta de la Pasărea # Basilica.ro
„Să căutăm simplitatea și să ne străduim să dobândim rugăciunea, pentru ca în vremuri de restriște să putem lupta!” transmite Monahia Nectaria Lazăr de la mănăstirea ilfoveană Pasărea, sora după trup a Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, într-un reportaj realizat de Daniela Șontică pentru Ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Monahia a rememorat copilăria petrecută…
19:20
Împărăție și Mijlocire: O expoziție de icoane va fi organizată la Consulatul Onorific al României la Ruse # Basilica.ro
Consulatul Onorific al României la Ruse va vernisa în data de 19 februarie o expoziție de icoane. Evenimentul se va desfășura sub titlul „Împărățire și mijlocire: Constantin și Elena în lumina Deisisului”. Expoziția îi are ca autori pe părintele Luca Severian și Bogdan Mohor Obreja. Proiectul evidențiază convergența dintre autoritatea politică și funcția mediatoare a…
18:50
14 februarie, Moșii de iarnă 2026: În toate bisericile se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți # Basilica.ro
Sâmbătă, 14 februarie, în toate bisericile vor fi oficiate Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru pomenirea celor adormiți. Cu doar o săptămână înainte de Postul Mare, a fost rânduită o zi de pomenire generală a celor morți, cunoscută sub numele de Sâmbăta Morților sau Moșii de iarnă. De-a lungul timpului, mulți oameni au trecut la…
18:20
Ai trimis Formularul 230? Pr. Nicolae Crîngașu enumeră lucrările care mai sunt de făcut la Catedrala Națională # Basilica.ro
Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a enumerat recent, la Radio Trinitas, ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională. „În momentul acesta mai avem destul de mult de lucru, dar ne bucurăm și mulțumim Domnului din toată inima”, a spus consilierul patriarhal. „Mai avem…
17:30
La Arad a fost lansată o nouă lucrare teologică inspirată de gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a avut loc miercuri lansarea volumului „Problema morții în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. O perspectivă neopatristică”. Lucrarea este semnată de Părintele Florin-Ioan Gașpar. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, profesori de teologie, studenți și reprezentanți ai mediului cultural arădean. Părintele Cristinel Ioja,…
17:10
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit cu Episcopul Marcu de Gaborone și Botswana # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a primit joi, la Palatul Patriarhiei, vizita Preasfințitul Părinte Marcu, Episcop de Gaborone și Botswana. „Am transmis salutările Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea al Alexandriei și întregii Africi către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, a spus ierarhul oaspete. „Am discutat despre bunele relații pe care Patriarhia Alexandriei le…
16:10
Predare de mandat la conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor: E important să ne ajutăm unii pe alții # Basilica.ro
„Casa de Ajutor Reciproc este o formă de cooperare și de ajutorare frățească izvorâtă din Evanghelia iubirii milostive a Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a Arhiepiscopiei Bucureștilor. „E foarte important să ne ajutăm unii pe alții și, în același timp, să…
16:00
Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie va avea loc la Câmpina # Basilica.ro
Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc între 16–18 februarie la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. Conferința reunește preoții de caritate din spitalele de psihiatrie din întreaga țară și are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre slujirea pastorală și actul terapeutic din unitățile medicale…
15:40
Prima întâlnire a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc la Câmpina # Basilica.ro
Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc între 16–18 februarie la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. Conferința reunește preoții de caritate din spitalele de psihiatrie din întreaga țară și are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre slujirea pastorală și actul terapeutic din unitățile medicale…
15:20
„Drumul infinit” al lui Constantin Brâncuși trece prin Bruxelles, într-un omagiu imersiv adus marelui sculptor român # Basilica.ro
Temele lui Constantin Brâncuși vor fi interpretate în cadrul proiectului de video mapping „The Infinite Walk/Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuși” prezentat de joi până duminică, la Bruxelles, informează Institutul Cultural Român. Potrivit sursei citate, lucrarea respectivă are premiera mondială cu o săptămână înainte de împlinirea a 150 de ani de la nașterea…
14:00
De acum poți asculta Radio Trinitas și în noua aplicație web compatibilă cu browserul oricărui dispozitiv # Basilica.ro
Radio Trinitas, postul de radio al Patriarhiei Române, a lansat asculta.radiotrinitas.ro, o aplicație web care oferă o experiență fluidă, rapidă și intuitivă direct din browserul de web al oricărui dispozitiv — telefon, tabletă sau calculator. Gândită ca o aplicație modernă de tip Single-Page App (SPA) și Progressive Web App (PWA), aceasta vine în completarea aplicațiilor…
14:00
Vindecarea sufletească și trupească a pacienților, tema întâlnirii preoților din spitalele craiovene # Basilica.ro
Preoții care slujesc în spitalele din Craiova s-au întâlnit miercuri la Spitalul de Boli Infecțioase unde au discutat despre conlucrarea dintre cadrele medicale și preoți pentru vindecarea pacienților. Tema întâlnirii a fost „Colaborarea dintre preot și medic pentru însănătoșirea sufletească și trupească a pacientului”. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Tainei Sf. Maslu și a fost…
14:00
Sfântul Meletie era foarte iubit de popor, a spus Pr. Viorel Dincă la sărbătoarea comunității persoanelor hipoacuzice din București # Basilica.ro
Comunitatea persoanelor hipoacuzice din București l-a cinstit, joi, pe Sfântul Ierarh Meletie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Parc Rahova 1. Cu această ocazie, părintele Viorel Dincă a evidențiat că Sfântul Meletie a fost foarte iubit de popor pentru felul în care trăia credința în Hristos, astfel încât a devenit un model pentru credincioșii vremii. Sfântul…
12:00
Conferința „Familia sub Protecția Credinței” a adus la Cahul participanți de seamă din România și Republica Moldova # Basilica.ro
Misiunea Socială Diaconia și Episcopia Basarabiei de Sud au organizat luni la Cahul (Republica Moldova) conferința „Familia sub Protecția Credinței“, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți în dreptul familiei și clerici de pe cele două maluri ale Prutului. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evidențiat, în deschidere, bucuria…
11:30
13 ani de la trecerea în veșnicie a arhim. Serafim Man, cel care l-a tuns în monahism pe Nicolae Steinhardt # Basilica.ro
Arhimandritul Serafim Man a trecut la cele veșnice în urmă cu 13 ani, în data de 12 februarie 2013, fiind înmormântat la Mănăstirea Rohia. A fost fiu duhovnicesc al vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira și cel care l-a tuns în monahism pe Nicolae Steinhardt. Părintele Serafim Man s-a născut la Boiereni, județul Maramureș, fiind…
10:00
Anul 2026 a fost declarat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) drept Anul Internațional al Femeii Fermier (International Year of the Woman Farmer – IYWF 2026), o inițiativă coordonată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO). Această desemnare vine să evidențieze rolul esențial pe care femeile îl joacă în sistemele…
09:10
Otilia Cazimir (pseudonimul literar al Alexandrinei Gavrilescu), supranumita poeta sufletelor simple, s-a născut pe 12 februarie 1894 în satul Cotu Vameș, județul Neamț. A fost al cincilea copil al învățătorilor Gheorghe Gavrilescu și Ecaterina (născută Petrovici). Familia s-a mutat la Iași în 1898, când Otilia avea patru ani. A urmat școala primară la Școala Domnească,…
09:00
Episcopul Nicolae Popea va fi comemorat la două secole de la naștere: A fost membru titular al Academiei Române # Basilica.ro
Episcopul și academicianul Nicolae Popea va fi comemorat în data de 17 februarie la Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeș. Evenimentul va debuta cu slujba de pomenire la două secole de la nașterea ierarhului cărturar oficiată de Episcopul Lucian al Caransebeșului. Arhimandritul Casian Rușeț, consilier eparhial la Sectorul cultural, va susține o prelegere intitulată…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi…
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Icoane donate de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul Bulgariei au ajuns în Antarctica # Basilica.ro
O icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie, donată de Patriarhul Ecumenic, și una a Maicii Domnului cu Pruncul, donată de Patriarhul Bulgariei, au ajuns marți pe pereții noului laborator al bazei de cercetare bulgare „Sf. Clement al Ohridei” din Insula Livingston, Antarctica. Icoana Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir a fost dăruită de Patriarhul…
20:00
Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o serie de dialoguri cu profesorii de teologie # Basilica.ro
Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București vor desfășura în Postul Mare proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui” – o serie de dialoguri sincere și deschise între preoții de caritate și mediul academic al teologiei ortodoxe. „Prin aceasta ne propunem să avem o…
18:40
Raportul pentru 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă dezvoltare și consolidare instituțională # Basilica.ro
Raportul de activitate pentru anul 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă procesul de dezvoltare și consolidare instituțională a unei eparhii mature și orientate strategic, transmit reprezentanții instituției după Adunarea Eparhială desfășurată marți la Londra. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și…
18:40
Din grijă pentru trup și suflet: Caravana medicală din Protoieria Sascut a oferit consultații gratuite membrilor comunității # Basilica.ro
Caravana medicală „Din grijă pentru trup și suflet” a debutat în luna ianuarie în Protoieria Sascut din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Proiectul urmărește oferirea de consultații și servicii medicale gratuite persoanelor din comunitate care au nevoie de sprijin, facilitând accesul la îngrijire medicală. Activitatea s-a desfășurat în două etape, din cauza condițiilor meteorologice ale sezonului…
18:10
Viața Sfintelor Femei Românce propusă ca temă la unul dintre concursurile desfășurate în cadrul Festivalului L’Art d’Eco # Basilica.ro
Colegiul Ecologic din Pitești organizează a 3-a ediție a Festivalul „L’Art d’Eco”. Printre temele propuse se regăsesc Sfintele Femei Românce și celelalte femei sfinte din calendar, precum și pastorația familiei creștine. Totodată, ediția din acest an aduce un omagiu personalităților Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci și Ion Dichiseanu și celebrează Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor,…
16:20
Un sobor condus de Părintele Lector Cosmin Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a oficiat marți Sfânta Liturghie la hramul Bisericii Flămânda din Capitală. Părintele decan a dat astfel curs invitației Părintelui Paroh David Pestroiu, profesor universitar și prodecan al aceleiași facultăți. „A fost o slujbă și un moment…
16:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, cu ocazia prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. În cuvântul său, ierarhul a evocat credința în Hristos și martiriul Sfântului Haralambie. PS Macarie a subliniat că Sfântul Mucenic Haralambie este și ocrotitorul vârstnicilor, alături de Sfinții Mucenici Atanasie…
15:30
Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș # Basilica.ro
Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi ani în stadiu de pictare, dar pentru a încheia acest proces este nevoie de un efort financiar semnificativ. Lucrările de pictură în tehnica a secco au fost demarate în 16 februarie 2024, fiind executate de…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.