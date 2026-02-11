Icoane donate de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul Bulgariei au ajuns în Antarctica

18:10

„Atunci când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți și așezați pe aceeași poziție ca fiul cel pierdut, ca fiul care a fost iertat de tatăl său de toate fărădelegile sale”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala…