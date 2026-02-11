Icoane donate de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul Bulgariei au ajuns în Antarctica
Basilica.ro, 11 februarie 2026 20:50
O icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie, donată de Patriarhul Ecumenic, și una a Maicii Domnului cu Pruncul, donată de Patriarhul Bulgariei, au ajuns marți pe pereții noului laborator al bazei de cercetare bulgare „Sf. Clement al Ohridei” din Insula Livingston, Antarctica. Icoana Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir a fost dăruită de Patriarhul…
• • •
Acum 30 minute
20:50
O icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie, donată de Patriarhul Ecumenic, și una a Maicii Domnului cu Pruncul, donată de Patriarhul Bulgariei, au ajuns marți pe pereții noului laborator al bazei de cercetare bulgare „Sf. Clement al Ohridei” din Insula Livingston, Antarctica. Icoana Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir a fost dăruită de Patriarhul…
Acum 2 ore
20:00
Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o serie de dialoguri cu profesorii de teologie # Basilica.ro
Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București vor desfășura în Postul Mare proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui” – o serie de dialoguri sincere și deschise între preoții de caritate și mediul academic al teologiei ortodoxe. „Prin aceasta ne propunem să avem o…
Acum 4 ore
18:40
Raportul pentru 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă dezvoltare și consolidare instituțională # Basilica.ro
Raportul de activitate pentru anul 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă procesul de dezvoltare și consolidare instituțională a unei eparhii mature și orientate strategic, transmit reprezentanții instituției după Adunarea Eparhială desfășurată marți la Londra. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și…
18:40
Din grijă pentru trup și suflet: Caravana medicală din Protoieria Sascut a oferit consultații gratuite membrilor comunității # Basilica.ro
Caravana medicală „Din grijă pentru trup și suflet” a debutat în luna ianuarie în Protoieria Sascut din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Proiectul urmărește oferirea de consultații și servicii medicale gratuite persoanelor din comunitate care au nevoie de sprijin, facilitând accesul la îngrijire medicală. Activitatea s-a desfășurat în două etape, din cauza condițiilor meteorologice ale sezonului…
18:10
Viața Sfintelor Femei Românce propusă ca temă la unul dintre concursurile desfășurate în cadrul Festivalului L’Art d’Eco # Basilica.ro
Colegiul Ecologic din Pitești organizează a 3-a ediție a Festivalul „L’Art d’Eco”. Printre temele propuse se regăsesc Sfintele Femei Românce și celelalte femei sfinte din calendar, precum și pastorația familiei creștine. Totodată, ediția din acest an aduce un omagiu personalităților Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci și Ion Dichiseanu și celebrează Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor,…
Acum 6 ore
16:20
Un sobor condus de Părintele Lector Cosmin Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a oficiat marți Sfânta Liturghie la hramul Bisericii Flămânda din Capitală. Părintele decan a dat astfel curs invitației Părintelui Paroh David Pestroiu, profesor universitar și prodecan al aceleiași facultăți. „A fost o slujbă și un moment…
16:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, cu ocazia prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. În cuvântul său, ierarhul a evocat credința în Hristos și martiriul Sfântului Haralambie. PS Macarie a subliniat că Sfântul Mucenic Haralambie este și ocrotitorul vârstnicilor, alături de Sfinții Mucenici Atanasie…
15:30
Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș # Basilica.ro
Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi ani în stadiu de pictare, dar pentru a încheia acest proces este nevoie de un efort financiar semnificativ. Lucrările de pictură în tehnica a secco au fost demarate în 16 februarie 2024, fiind executate de…
15:20
Parohia românească din Malta, situată în capitala Valletta, a fost vizitată la începutul lunii de un grup de 70 de elevi de la o școală din regiune, Pembroke Secondary School. Grupul a fost însoțit de profesorii de religie, în cadrul unui program educațional dedicat cunoașterii tradițiilor creștine existente în Malta. Timp de aproape o oră, părintele…
Acum 8 ore
15:10
Expoziția „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți” se deschide la Muzeul Național de Artă al României # Basilica.ro
Muzeul Național de Artă al României a anunțat vernisajul expoziției: „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți”, ce va avea loc joi de la ora 18:00, în Sala Kretzulescu. Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și are loc în contextul declarării „Anului Național…
14:40
Descoperire arheologică în Covasna: O figurină veche de peste 7.500 de ani a fost scoasă la lumină lângă Sfântu Gheorghe # Basilica.ro
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită marți în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe. Artefactul din perioada neolitică a fost scos la lumină în zona Arcuș – Platoul Târgului (Vasarteto), în timpul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice. Cercetările au fost realizate de o echipă a Muzeului Național…
14:40
13:40
PS Teofil Trotușanul i-a îndemnat pe preoți să acorde o atenție deosebită slujirii vârstnicilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, i-a îndemnat marți pe preoții din Protoieria Bacău să acorde o atenție deosebită slujirii persoanelor vârstnice. PS Teofil Trotușanul a fost delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru vârstnici din Protoieria Bacău. Episcopul vicar…
13:30
Un nou centru cultural pentru românii din Italia: A fost inaugurat în apropiere de Pisa # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din orașul Lucca, Italia, a inaugurat duminică propriul centru cultural-social. Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare, oficiată de un sobor de clerici români din parohie și din comunitățile vecine. În continuare, a avut loc conferința „Când și cum mai putem fi fericiți astăzi?!”, susținută de către biofizicianul Virgiliu-George Vlăescu.…
Acum 12 ore
11:50
Avem libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu sau de a ne îndepărta de El, spune PS Samuel Bistrițeanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit duminică despre „libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, libertatea de a ne îndepărta de El”. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Treime” din Unguraș, județul Cluj. Pornind de la pericopa evanghelică a Întoarcerii…
11:30
Episcopul Antonie a slujit la Iași: Sfinții ne arată ce să facem pentru a moșteni viața veșnică # Basilica.ro
Episcopul Antonie de Bălți a slujit marți la Biserica „Sf. Haralambie” din Iași, cu ocazia sărbătorii hramului. Ierarhul a subliniat că sfinții sunt modele care arată cum se poate moșteni viața veșnică. Împreună cu Preasfinția Sa au slujit clerici din Iași, dar și străini, veniți din mai multe țări, pentru a participa la sărbătoarea parohiei.…
10:00
Conferință despre Sfintele românce și Adunare Eparhială în Episcopia Irlandei și Islandei # Basilica.ro
Episcopia Irlandei și Islandei a găzduit sâmbătă la Catedrala Episcopală din Dublin (Irlanda) conferința intitulată „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”, susținută de prof. univ. dr. habil. George Enache. Cu această ocazie, au fost prezentate momente și repere din viețile unor sfinte femei românce – mucenițe, cuvioase, soții și mame creștine –…
09:20
Serviciul de Telecomunicații Speciale: Românii vor putea apela video numărul de urgență 112 # Basilica.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a lansat proiectul Next Generantion 112 prin care numărul unic de urgență va putea fi apelat inclusiv prin apel video. Noul proiect include și alte beneficii pentru siguranța cetățenilor, precum o localizare mai precisă, sporirea capacității de preluare a apelurilor și funcții îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit Agerpres, apelul…
08:50
Ziua Mondială a bolnavului și Ziua Europeană a numărului unic de urgență 112 sunt sărbătorite anual pe 11 februarie. Ziua Mondială a Bolnavului – 11 februarie Ziua Mondială a Bolnavului a fost instituită în 1992 de Papa Ioan Paul al II-lea și este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului. Evenimentul este marcat anual pe 11 februarie,…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Materic digital: Sfintele lunii februarie (II) Februarie este o lună mai scurtă, dar ne oferă exemple importante de credință, curaj și dăruire. În acest articol vom trece în revistă sfintele femei cinstite în a doua parte a lunii și vom…
Acum 24 ore
21:50
Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului,…
Ieri
19:50
Palatul Parlamentul va fi iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 # Basilica.ro
Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată miercuri în roșu, cu ocazia Zilei Europene a Numărului de Urgență 112. Evenimentul reprezintă un gest simbolic de recunoștință față de operatorii și dispecerii care gestionează situațiile critice. Totodată, acțiunea își propune și promovarea unui comportament responsabil în utilizarea serviciilor de urgență. Iluminarea Palatului Parlamentului va avea loc în…
19:20
Preasfințitul Părinte Veniamin a primit marți, la Centrul Eparhial din Cahul, vizita Excelenței Sale Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova. Ierarhul a prezentat proiectele eparhiei și prioritățile pentru anul 2026, evidențiind importanța comunicării și a dialogului pentru misiunea Bisericii, dar și pentru păstrarea credinței și a spiritualității în regiune. Ambasadorul a discutat și cu…
19:00
PS Ignatie: Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic # Basilica.ro
„Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în localitatea Gara Roșiești, filie a Parohiei Gura Idrici, din județul Vaslui. Fiul cel mic și fiul cel mare Preasfinția Sa a…
18:50
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat o aplicație pentru comunitățile românești ortodoxe din eparhie # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat marți o aplicație destinată informării comunităților românești din eparhie. Numele platformei este ROARCH, inspirat de numele instituției eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, în timpul Adunării Eparhiale. Aplicația include următoarele funcții: calendarul ortodox al zilei, știri și comunicate din…
18:50
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela unei unități militare ilfovene # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit marți capela „Sfinții Martiri Brâncoveni” a Unității Militare 01914 din Domnești, județul Ilfov. Din sobor au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale,…
18:30
Românce în istorie: Maria Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic, și-a dedicat viața îngrijirii femeilor și copiilor # Basilica.ro
Marți se împlinesc 169 de ani de la nașterea Mariei Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic. Născută la Călărași în 10 februarie 1857 și absolventă a Școlii Centrale din București, a studiat Medicina inițial la Zürich, Elveția (1877), apoi la Montpellier, Franța unde și-a susținut licența, apoi a urmat pregătirea pentru doctorat la spitalele din Paris. Studiile…
18:30
Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos, a subliniat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud # Basilica.ro
„Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al parohiei din localitatea Cania, raionul Cantemir. Pocăința este întoarcerea la Dumnezeu Ierarhul a explicat că indiferent de îndepărtarea de…
17:30
Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului, iar pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de canonizare a monahului Nicolae (Steinhardt) de la Rohia. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat…
16:40
Februarie este o lună mai scurtă, dar ne oferă exemple importante de credință, curaj și dăruire. În acest articol vom trece în revistă sfintele femei cinstite în a doua parte a lunii și vom descoperi lecțiile pe care viețile lor le pot oferi fiecăruia dintre noi. Sf. Scolastica – 10 februarie Informațiile despre viața Sfintei…
16:10
Manifestări de amploare la Mănăstirea Paltin Petru Vodă, în memoria părintelui Justin Pârvu # Basilica.ro
Părintele Justin Pârvu a fost comemorat printr-un Simpozion Național, desfășurat duminică, la împlinirea a 107 ani de la nașterea ctitorului Mănăstirii Paltin Petru Vodă. Activitățile comemorative au debutat sâmbătă seara prin oficierea slujbei Vecerniei Duminicii Fiului Risipitor de către Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Duminică, Preasfinția Sa a săvârșit a condus soborul care…
16:00
„Să ne întoarcem la Dumnezeu și să zicem din toată ființa noastră, asemenea fiului risipitor: Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca. Chemarea la…
15:50
Ghid de bună purtare pe rețelele sociale: Este importantă conversația, nu cine are ultimul cuvânt # Basilica.ro
Diana Coman, specialist social media care postează pe Instagram sub numele de @ProfaDeSocial Media, propune un ghid de bune practici pe rețelele sociale: „Social Media e despre conversații, nu despre cine are ultimul cuvânt. Despre cum alegem să spunem, nu doar despre ce spunem”, subliniază ea. Creatoarea de conținut le-a prezentat urmăritorilor de pe Instagram…
15:40
A fost anunțat calendarul Olimpiadei de Religie: Unde și când vor avea loc etapele naționale? # Basilica.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul Concursurilor și Olimpiadelor școlare, printre care se numără și competiția la disciplina Religie. Olimpiada se desfășoară pe mai multe etape, de la nivelul școlilor până la faza națională, unde se întâlnesc reprezentanții fiecărui județ. Etapa pe școală și cea zonală, la gimnaziu și liceu, se desfășoară după un…
15:10
Marți a început oficial intervalul în care elevii pot avea o săptămâna de vacanță, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean. Potrivit Ministerului Educației, această vacanță școlară intermodulară poate fi stabilită în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie. Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va…
13:40
Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman își va serba în mod deosebit hramul și în acest an, când cinstitul cap al Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus de la mănăstirea athonită Xenofont. Cinstitul odor se va afla la mănăstirea românească în perioada 22-28 aprilie 2026, fiind adus de o delegație athonită condusă…
12:50
Profesori din București învață să identifice semnele traficului de persoane în mediul școlar # Basilica.ro
Cadre didactice din București participă în lunile februarie și martie 2026 la sesiuni de instruire dedicate identificării semnelor traficului de persoane, înțelegerii mecanismelor de recrutare și cunoașterii procedurilor de raportare, în cadrul unui proiect educațional derulat de Centrul Regional București al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Dinicu Golescu –…
12:40
Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a anunțat că se fac demersuri pentru denumirea unei străzi sau a unei piațete din Capitală cu numele Nadiei Comăneci. Anunțul a fost făcut la Casa Olimpică, odată cu lansarea oficială a „Anului Nadia 2026”, în luna ianuarie. „Este un demers în curs. Nu vă pot spune…
12:20
Arvo Pärt, din nou pe primul loc în topul popularității mondiale, la vârsta de 90 de ani # Basilica.ro
Compozitorul eston creștin-ortodox Arvo Pärt a fost numit din nou cel mai interpretat compozitor în viață din lume, conform clasamentelor anuale compilate de Bachtrack, o platformă britanică specializată în analiza muzicii. Potrivit presei estoniene, clasamentul subliniază impactul internațional extraordinar al lui Pärt, deși anul aniversar a fost notabil pentru mai mult decât simple statistici. Fiul…
11:50
Ministrul Sănătății: După centrul de mari arși de la Timișoara, intră în linie dreaptă cel de arși grav de la Târgu Mureș # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică stadiul a două centre de mari arși din țara noastră. Este vorba de cel de la Timișoara și cel de Târgu Mureș, destinat cazurilor grave. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș.…
11:30
PS Sofronie: Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul Său nu vine cu forța, prin constrângere # Basilica.ro
„Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul său nu vine cu forța, prin constrângere”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Sofronie. Episcopul Oradiei a săvârșit Sfânta Liturghie la capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Oradea. Pornind de la pilda Întoarcerii Fiului Risipitor, PS Sofronie a explicat că Dumnezeu nu ne mântuiește cu…
10:00
Platforma online „Acasă la Brâncuși” va fi lansată pe 19 februarie la Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” din Hobița (comuna Peștișani, județul Gorj), marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului. Obiectivul platformei este acela de a introduce vizitatorii în atmosfera locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși, prin promovarea patrimoniului local și a evenimentelor dedicate marelui…
09:10
Alice Voinescu, prima femeie doctor în filosofie a Universități Sorbona, s-a născut la 10 februarie 1885, la Drobeta-Turnu Severin. Tatăl său, Sterie Steriadi, era avocat și o personalitate cunoscută a orașului, cu studii doctorale la Paris. În copilărie, Alice Voinescu a învățat să citească de timpuriu, cunoscând la vârsta de șase ani limbile română, franceză…
08:50
Marți se împlinesc 96 de ani de la nașterea arhimandritului Ioanichie Bălan, cunoscut duhovnic al ortodoxiei românești și un mare călugăr cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele Ioanichie Bălan s-a născut în data de 10 februarie 1930 la Stănița, județul Neamț, fiind al doilea copil din cei nouă ai părinților Constantin și Elena. După terminarea…
08:50
Ți-am pregătit 5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Pe urmele lui Constantin Brâncuşi: Anul Național dedicat marelui sculptor va debuta prin manifestări culturale în Gorj # Basilica.ro
Anul Național Constantin Brâncuși va fi deschis oficial în data de 19 februarie printr-un program cultural special organizat în mai multe spații reprezentative din județul Gorj. Manifestările culturale vor marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Evenimentele sunt dedicate celebrării operei și moștenirii artistice a celui considerat părintele sculpturii moderne…
18:10
Când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți ca fiul cel pierdut, a explicat PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
„Atunci când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți și așezați pe aceeași poziție ca fiul cel pierdut, ca fiul care a fost iertat de tatăl său de toate fărădelegile sale”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala…
18:00
112 în România, la 22 de ani de la lansare: Apelarea responsabilă atinge cel mai bun nivel din istoria serviciului # Basilica.ro
La 22 de ani de la lansarea numărului unic de urgență 112 în România, Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță că nivelul apelării responsabile a atins, în anul 2025, cel mai bun rezultat din istoria serviciului, pe fondul scăderii semnificative a apelurilor nejustificate și al creșterii gradului de utilizare corectă a acestui serviciu esențial pentru siguranța…
17:30
Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia # Basilica.ro
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”. Protejarea copilului și prevenirea violenței domestice Desfășurat în Republica Moldova în perioada ianuarie – septembrie 2026, proiectul „Comunitate și…
17:10
Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu, a subliniat IPS Varsanufie # Basilica.ro
„Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. Arhiepiscopul Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, din localitatea Bistrița, județul Vâlcea. Exercițiul libertății omului Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat modul în care pilda fiului risipitor arată libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruită omului la…
