Să căutăm simplitatea și să ne străduim să dobândim rugăciunea: Monahia Nectaria, sora Sf. Elisabeta de la Pasărea
Basilica.ro, 12 februarie 2026 19:20
„Să căutăm simplitatea și să ne străduim să dobândim rugăciunea, pentru ca în vremuri de restriște să putem lupta!” transmite Monahia Nectaria Lazăr de la mănăstirea ilfoveană Pasărea, sora după trup a Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, într-un reportaj realizat de Daniela Șontică pentru Ziarul Lumina al Patriarhiei Române. Monahia a rememorat copilăria petrecută…
• • •
Sfinții Constantin și Elena în lumina Deisisului: O expoziție de icoane va avea loc la Consulatul Onorific al României la Ruse # Basilica.ro
Consulatul Onorific al României la Ruse va vernisa în data de 19 februarie o expoziție de icoane. Evenimentul se va desfășura sub titlul „Împărățire și mijlocire: Constantin și Elena în lumina Deisisului”. Expoziția este semnată de părintele Luca Severian și Bogdan Mohor Obreja. Proiectul evidențiază convergența dintre autoritatea politică și funcția mediatoare a sfințeniei, subliniind…
14 februarie, Moșii de iarnă 2026: În toate bisericile se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți # Basilica.ro
Sâmbătă, 14 februarie, în toate bisericile vor fi oficiate Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru pomenirea celor adormiți. Cu doar o săptămână înainte de Postul Mare, a fost rânduită o zi de pomenire generală a celor morți, cunoscută sub numele de Sâmbăta Morților sau Moșii de iarnă. De-a lungul timpului, mulți oameni au trecut la…
Ai trimis Formularul 230? Pr. Nicolae Crîngașu enumeră lucrările care mai sunt de făcut la Catedrala Națională # Basilica.ro
Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a enumerat recent, la Radio Trinitas, ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională. „În momentul acesta mai avem destul de mult de lucru, dar ne bucurăm și mulțumim Domnului din toată inima”, a spus consilierul patriarhal. „Mai avem…
La Arad a fost lansată o nouă lucrare teologică inspirată de gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a avut loc miercuri lansarea volumului „Problema morții în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. O perspectivă neopatristică”. Lucrarea este semnată de Părintele Florin-Ioan Gașpar. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, profesori de teologie, studenți și reprezentanți ai mediului cultural arădean. Părintele Cristinel Ioja,…
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit cu Episcopul Marcu de Gaborone și Botswana # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a primit joi, la Palatul Patriarhiei, vizita Preasfințitul Părinte Marcu, Episcop de Gaborone și Botswana. „Am transmis salutările Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea al Alexandriei și întregii Africi către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, a spus ierarhul oaspete. „Am discutat despre bunele relații pe care Patriarhia Alexandriei le…
Predare de mandat la conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor: E important să ne ajutăm unii pe alții # Basilica.ro
„Casa de Ajutor Reciproc este o formă de cooperare și de ajutorare frățească izvorâtă din Evanghelia iubirii milostive a Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a Arhiepiscopiei Bucureștilor. „E foarte important să ne ajutăm unii pe alții și, în același timp, să…
Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie va avea loc la Câmpina # Basilica.ro
Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc între 16–18 februarie la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. Conferința reunește preoții de caritate din spitalele de psihiatrie din întreaga țară și are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre slujirea pastorală și actul terapeutic din unitățile medicale…
„Drumul infinit” al lui Constantin Brâncuși trece prin Bruxelles, într-un omagiu imersiv adus marelui sculptor român # Basilica.ro
Temele lui Constantin Brâncuși vor fi interpretate în cadrul proiectului de video mapping „The Infinite Walk/Drumul infinit. Omagiu imersiv adus lui Constantin Brâncuși” prezentat de joi până duminică, la Bruxelles, informează Institutul Cultural Român. Potrivit sursei citate, lucrarea respectivă are premiera mondială cu o săptămână înainte de împlinirea a 150 de ani de la nașterea…
De acum poți asculta Radio Trinitas și în noua aplicație web compatibilă cu browserul oricărui dispozitiv # Basilica.ro
Radio Trinitas, postul de radio al Patriarhiei Române, a lansat asculta.radiotrinitas.ro, o aplicație web care oferă o experiență fluidă, rapidă și intuitivă direct din browserul de web al oricărui dispozitiv — telefon, tabletă sau calculator. Gândită ca o aplicație modernă de tip Single-Page App (SPA) și Progressive Web App (PWA), aceasta vine în completarea aplicațiilor…
Vindecarea sufletească și trupească a pacienților, tema întâlnirii preoților din spitalele craiovene # Basilica.ro
Preoții care slujesc în spitalele din Craiova s-au întâlnit miercuri la Spitalul de Boli Infecțioase unde au discutat despre conlucrarea dintre cadrele medicale și preoți pentru vindecarea pacienților. Tema întâlnirii a fost „Colaborarea dintre preot și medic pentru însănătoșirea sufletească și trupească a pacientului”. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Tainei Sf. Maslu și a fost…
Sfântul Meletie era foarte iubit de popor, a spus Pr. Viorel Dincă la sărbătoarea comunității persoanelor hipoacuzice din București # Basilica.ro
Comunitatea persoanelor hipoacuzice din București l-a cinstit, joi, pe Sfântul Ierarh Meletie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Parc Rahova 1. Cu această ocazie, părintele Viorel Dincă a evidențiat că Sfântul Meletie a fost foarte iubit de popor pentru felul în care trăia credința în Hristos, astfel încât a devenit un model pentru credincioșii vremii. Sfântul…
Conferința „Familia sub Protecția Credinței” a adus la Cahul participanți de seamă din România și Republica Moldova # Basilica.ro
Misiunea Socială Diaconia și Episcopia Basarabiei de Sud au organizat luni la Cahul (Republica Moldova) conferința „Familia sub Protecția Credinței“, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți în dreptul familiei și clerici de pe cele două maluri ale Prutului. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a evidențiat, în deschidere, bucuria…
13 ani de la trecerea în veșnicie a arhim. Serafim Man, cel care l-a tuns în monahism pe Nicolae Steinhardt # Basilica.ro
Arhimandritul Serafim Man a trecut la cele veșnice în urmă cu 13 ani, în data de 12 februarie 2013, fiind înmormântat la Mănăstirea Rohia. A fost fiu duhovnicesc al vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira și cel care l-a tuns în monahism pe Nicolae Steinhardt. Părintele Serafim Man s-a născut la Boiereni, județul Maramureș, fiind…
Anul 2026 a fost declarat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) drept Anul Internațional al Femeii Fermier (International Year of the Woman Farmer – IYWF 2026), o inițiativă coordonată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO). Această desemnare vine să evidențieze rolul esențial pe care femeile îl joacă în sistemele…
Otilia Cazimir (pseudonimul literar al Alexandrinei Gavrilescu), supranumita poeta sufletelor simple, s-a născut pe 12 februarie 1894 în satul Cotu Vameș, județul Neamț. A fost al cincilea copil al învățătorilor Gheorghe Gavrilescu și Ecaterina (născută Petrovici). Familia s-a mutat la Iași în 1898, când Otilia avea patru ani. A urmat școala primară la Școala Domnească,…
Episcopul Nicolae Popea va fi comemorat la două secole de la naștere: A fost membru titular al Academiei Române # Basilica.ro
Episcopul și academicianul Nicolae Popea va fi comemorat în data de 17 februarie la Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Caransebeș. Evenimentul va debuta cu slujba de pomenire la două secole de la nașterea ierarhului cărturar oficiată de Episcopul Lucian al Caransebeșului. Arhimandritul Casian Rușeț, consilier eparhial la Sectorul cultural, va susține o prelegere intitulată…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi…
Icoane donate de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul Bulgariei au ajuns în Antarctica # Basilica.ro
O icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie, donată de Patriarhul Ecumenic, și una a Maicii Domnului cu Pruncul, donată de Patriarhul Bulgariei, au ajuns marți pe pereții noului laborator al bazei de cercetare bulgare „Sf. Clement al Ohridei” din Insula Livingston, Antarctica. Icoana Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir a fost dăruită de Patriarhul…
Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o serie de dialoguri cu profesorii de teologie # Basilica.ro
Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București vor desfășura în Postul Mare proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui” – o serie de dialoguri sincere și deschise între preoții de caritate și mediul academic al teologiei ortodoxe. „Prin aceasta ne propunem să avem o…
Raportul pentru 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă dezvoltare și consolidare instituțională # Basilica.ro
Raportul de activitate pentru anul 2025 al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord relevă procesul de dezvoltare și consolidare instituțională a unei eparhii mature și orientate strategic, transmit reprezentanții instituției după Adunarea Eparhială desfășurată marți la Londra. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și…
Din grijă pentru trup și suflet: Caravana medicală din Protoieria Sascut a oferit consultații gratuite membrilor comunității # Basilica.ro
Caravana medicală „Din grijă pentru trup și suflet” a debutat în luna ianuarie în Protoieria Sascut din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Proiectul urmărește oferirea de consultații și servicii medicale gratuite persoanelor din comunitate care au nevoie de sprijin, facilitând accesul la îngrijire medicală. Activitatea s-a desfășurat în două etape, din cauza condițiilor meteorologice ale sezonului…
Viața Sfintelor Femei Românce propusă ca temă la unul dintre concursurile desfășurate în cadrul Festivalului L’Art d’Eco # Basilica.ro
Colegiul Ecologic din Pitești organizează a 3-a ediție a Festivalul „L’Art d’Eco”. Printre temele propuse se regăsesc Sfintele Femei Românce și celelalte femei sfinte din calendar, precum și pastorația familiei creștine. Totodată, ediția din acest an aduce un omagiu personalităților Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci și Ion Dichiseanu și celebrează Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor,…
Un sobor condus de Părintele Lector Cosmin Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a oficiat marți Sfânta Liturghie la hramul Bisericii Flămânda din Capitală. Părintele decan a dat astfel curs invitației Părintelui Paroh David Pestroiu, profesor universitar și prodecan al aceleiași facultăți. „A fost o slujbă și un moment…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, cu ocazia prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. În cuvântul său, ierarhul a evocat credința în Hristos și martiriul Sfântului Haralambie. PS Macarie a subliniat că Sfântul Mucenic Haralambie este și ocrotitorul vârstnicilor, alături de Sfinții Mucenici Atanasie…
Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș # Basilica.ro
Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi ani în stadiu de pictare, dar pentru a încheia acest proces este nevoie de un efort financiar semnificativ. Lucrările de pictură în tehnica a secco au fost demarate în 16 februarie 2024, fiind executate de…
Parohia românească din Malta, situată în capitala Valletta, a fost vizitată la începutul lunii de un grup de 70 de elevi de la o școală din regiune, Pembroke Secondary School. Grupul a fost însoțit de profesorii de religie, în cadrul unui program educațional dedicat cunoașterii tradițiilor creștine existente în Malta. Timp de aproape o oră, părintele…
Expoziția „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți” se deschide la Muzeul Național de Artă al României # Basilica.ro
Muzeul Național de Artă al României a anunțat vernisajul expoziției: „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți”, ce va avea loc joi de la ora 18:00, în Sala Kretzulescu. Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și are loc în contextul declarării „Anului Național…
Descoperire arheologică în Covasna: O figurină veche de peste 7.500 de ani a fost scoasă la lumină lângă Sfântu Gheorghe # Basilica.ro
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită marți în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe. Artefactul din perioada neolitică a fost scos la lumină în zona Arcuș – Platoul Târgului (Vasarteto), în timpul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice. Cercetările au fost realizate de o echipă a Muzeului Național…
PS Teofil Trotușanul i-a îndemnat pe preoți să acorde o atenție deosebită slujirii vârstnicilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, i-a îndemnat marți pe preoții din Protoieria Bacău să acorde o atenție deosebită slujirii persoanelor vârstnice. PS Teofil Trotușanul a fost delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru vârstnici din Protoieria Bacău. Episcopul vicar…
Un nou centru cultural pentru românii din Italia: A fost inaugurat în apropiere de Pisa # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din orașul Lucca, Italia, a inaugurat duminică propriul centru cultural-social. Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare, oficiată de un sobor de clerici români din parohie și din comunitățile vecine. În continuare, a avut loc conferința „Când și cum mai putem fi fericiți astăzi?!”, susținută de către biofizicianul Virgiliu-George Vlăescu.…
Avem libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu sau de a ne îndepărta de El, spune PS Samuel Bistrițeanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit duminică despre „libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, libertatea de a ne îndepărta de El”. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Treime” din Unguraș, județul Cluj. Pornind de la pericopa evanghelică a Întoarcerii…
Episcopul Antonie a slujit la Iași: Sfinții ne arată ce să facem pentru a moșteni viața veșnică # Basilica.ro
Episcopul Antonie de Bălți a slujit marți la Biserica „Sf. Haralambie” din Iași, cu ocazia sărbătorii hramului. Ierarhul a subliniat că sfinții sunt modele care arată cum se poate moșteni viața veșnică. Împreună cu Preasfinția Sa au slujit clerici din Iași, dar și străini, veniți din mai multe țări, pentru a participa la sărbătoarea parohiei.…
Conferință despre Sfintele românce și Adunare Eparhială în Episcopia Irlandei și Islandei # Basilica.ro
Episcopia Irlandei și Islandei a găzduit sâmbătă la Catedrala Episcopală din Dublin (Irlanda) conferința intitulată „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”, susținută de prof. univ. dr. habil. George Enache. Cu această ocazie, au fost prezentate momente și repere din viețile unor sfinte femei românce – mucenițe, cuvioase, soții și mame creștine –…
Serviciul de Telecomunicații Speciale: Românii vor putea apela video numărul de urgență 112 # Basilica.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a lansat proiectul Next Generantion 112 prin care numărul unic de urgență va putea fi apelat inclusiv prin apel video. Noul proiect include și alte beneficii pentru siguranța cetățenilor, precum o localizare mai precisă, sporirea capacității de preluare a apelurilor și funcții îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit Agerpres, apelul…
Ziua Mondială a bolnavului și Ziua Europeană a numărului unic de urgență 112 sunt sărbătorite anual pe 11 februarie. Ziua Mondială a Bolnavului – 11 februarie Ziua Mondială a Bolnavului a fost instituită în 1992 de Papa Ioan Paul al II-lea și este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului. Evenimentul este marcat anual pe 11 februarie,…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Materic digital: Sfintele lunii februarie (II) Februarie este o lună mai scurtă, dar ne oferă exemple importante de credință, curaj și dăruire. În acest articol vom trece în revistă sfintele femei cinstite în a doua parte a lunii și vom…
Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului,…
Palatul Parlamentul va fi iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 # Basilica.ro
Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată miercuri în roșu, cu ocazia Zilei Europene a Numărului de Urgență 112. Evenimentul reprezintă un gest simbolic de recunoștință față de operatorii și dispecerii care gestionează situațiile critice. Totodată, acțiunea își propune și promovarea unui comportament responsabil în utilizarea serviciilor de urgență. Iluminarea Palatului Parlamentului va avea loc în…
Preasfințitul Părinte Veniamin a primit marți, la Centrul Eparhial din Cahul, vizita Excelenței Sale Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova. Ierarhul a prezentat proiectele eparhiei și prioritățile pentru anul 2026, evidențiind importanța comunicării și a dialogului pentru misiunea Bisericii, dar și pentru păstrarea credinței și a spiritualității în regiune. Ambasadorul a discutat și cu…
PS Ignatie: Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic # Basilica.ro
„Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în localitatea Gara Roșiești, filie a Parohiei Gura Idrici, din județul Vaslui. Fiul cel mic și fiul cel mare Preasfinția Sa a…
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat o aplicație pentru comunitățile românești ortodoxe din eparhie # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat marți o aplicație destinată informării comunităților românești din eparhie. Numele platformei este ROARCH, inspirat de numele instituției eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, în timpul Adunării Eparhiale. Aplicația include următoarele funcții: calendarul ortodox al zilei, știri și comunicate din…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela unei unități militare ilfovene # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit marți capela „Sfinții Martiri Brâncoveni” a Unității Militare 01914 din Domnești, județul Ilfov. Din sobor au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale,…
Românce în istorie: Maria Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic, și-a dedicat viața îngrijirii femeilor și copiilor # Basilica.ro
Marți se împlinesc 169 de ani de la nașterea Mariei Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic. Născută la Călărași în 10 februarie 1857 și absolventă a Școlii Centrale din București, a studiat Medicina inițial la Zürich, Elveția (1877), apoi la Montpellier, Franța unde și-a susținut licența, apoi a urmat pregătirea pentru doctorat la spitalele din Paris. Studiile…
Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos, a subliniat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud # Basilica.ro
„Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al parohiei din localitatea Cania, raionul Cantemir. Pocăința este întoarcerea la Dumnezeu Ierarhul a explicat că indiferent de îndepărtarea de…
Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului, iar pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de canonizare a monahului Nicolae (Steinhardt) de la Rohia. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat…
Februarie este o lună mai scurtă, dar ne oferă exemple importante de credință, curaj și dăruire. În acest articol vom trece în revistă sfintele femei cinstite în a doua parte a lunii și vom descoperi lecțiile pe care viețile lor le pot oferi fiecăruia dintre noi. Sf. Scolastica – 10 februarie Informațiile despre viața Sfintei…
