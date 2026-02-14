Cătălin Pena: Minunatele autoturisme electrice, care salvează planeta, dar omoară oameni! Acum și în București
14 februarie 2026
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei.
MOȘII DE IARNĂ. Pomenirea morților - arborele genealogic al nemuririi noastre. Biserica îi pomenește pe toți cei dragi plecați dintre noi # ActiveNews.ro
În ziua sâmbetei Moșilor de iarnă, așa cum spune Sinaxarul zilei din Triod, „dumnezeieștii Părinți au hotărât pomenirea tuturor celor din veac adormiți întru dreapta credință, în nădejdea învierii veșnice”.
01:30
Și am avut noroc să găsesc trei manuscrise. Într-unul (manuscris din secolul VII) sunt nume de plante „scite" și „pontice". În altul sunt cuvinte în limba dacă. Iar alt manuscris imens are cuvinte în limba tracă.
00:00
123 de ani de la nașterea savantului-martir George Manu, ucis de bolșevici în temnița Aiudului. ”Să le spui tuturor că nu am făcut nici cel mai mic compromis. Să ne vedem dincolo!” (13 februarie 1903) # ActiveNews.ro
„A studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare”
Diplomația USR-istă din nou pe făraș. România plătește dar nu stă la masa UE pentru Ucraina la Conferința de la Munchen. Oana Țoiu: ”Este o mare onoare să mă aflu aici, deși n-am nimic nou de zis” - VIDEO # ActiveNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, și Ministrul Afacerilor Interne, Oana Țoiu, cei doi miniștrii care reprezintă România la evenimentul internațional nu au fost invitați, deși țara noastră are graniță comună cu Ucraina, scrie Gândul.
Pr. Bogdan Florin Vlaicu despre fărădelegile elitei demonice, dezvăluite de publicarea dosarelor Epstein, din perspectivă juridică și istorică - VIDEO # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Camelia Șucu și-a adus o canapea fecală uriașă la MNAR în fața IEI ROMÂNIEI. Fotografia prezentată de criticul de artă Pavel Șușară a adunat zeci de comentarii: "Reprezentarea identitară a poporului român" e cam maro și răsucită # ActiveNews.ro
Criticul de artă Pavel Șușară, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. a postat o imagine care nu are nevoie de cuvinte.
Blasfemii și hidoșenii în luna Brâncuși expuse la Iași în fața Catedralei ortodoxe și Bisericii Sf. Trei Ierahi ca "opere de artă". Rinocerul Clotildei a fătat din nou și în orașul lui Chirică. FOTO # ActiveNews.ro
A devenit, parcă, o regulă trasă la indigo ca, în luna Brâncuși, Bucureștiul și alte orașe din țară să se înteacă în expunerea unor așa zise lucrări de artă, unele mai urâte și mai grotești decât altele.
Ion Cristoiu: Trump îl face pe Nicușor să se autodenunțe. În sfârșit, fățărnicia lui Nicușor se va da pe față!
Trump îl face pe Nicușor să se autodenunțe. În sfârșit, fățărnicia lui Nicușor se va da pe față!
Blasfemii și hidoșenii în luna Brâncuși expuse la Iași ca „opere de artă". Rinocerul Clotildei a fătat din nou și în orașul lui Chirică FOTO
A devenit, parcă, o regulă trasă la indigo ca, în luna Brâncuși, Bucureștiul și alte orașe din țară să se înteacă în expunerea unor așa zise lucrări de artă, unele mai urâte și mai grotești decât altele.
Andreea Ogăraru: AI zice ca nu poate crea o imagine cu minori asociată cu consum de substanțe, inclusiv vape sau țigări…Nu e legal sa asociezi minorii cu vape-ul. N-o fi ilegal sa le și folosească copiii în public?! # ActiveNews.ro
Aseară am fost până la Mall Băneasa să cumpăr ceva. Era plin de copii abandonați. Prea mulți și prea des pentru a mai crede ca sunt doar excepții.
Camelia Șucu și-a adus o canapea fecală uriașă la MNAR. Fotografia prezentată de criticul de artă Pavel Șușară a adunat zeci de comentarii: "Seamănă cu ce primește closetul meu, după o masă copioasă"
Criticul de artă Pavel Șușară, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. a postat o imagine care nu are nevoie de cuvinte.
Nicolae Voiculeț: Declarația transmisă de Călin Georgescu nu este doar un mesaj politic, ci un avertisment moral adresat unui sistem care, de prea mult timp, confundă puterea cu impunitatea # ActiveNews.ro
Declarația transmisă de Călin Georgescu nu este doar un mesaj politic, ci un avertisment moral adresat unui sistem care, de prea mult timp, confundă puterea cu impunitatea.
Liderii lumii se reunesc la Conferința de la München. Programul conferinței: vineri - primele discursuri: Merz, Macron. Sâmbătă: Marco Rubio, Rutte, Keir Starmer - VIDEO # ActiveNews.ro
A început cel mai mare eveniment al politicii internaționale în domeniul securității: Conferința de la München. 60 de lideri mondiali, 100 de miniștri ai apărării și ai afacerilor externe, generali, congresmeni și experți iau parte la evenimentul devenit o tradiție.
Liderii lumii se reunesc la Conferința de la München. Programul conferinței:azi, primele discursuri - Merz, Macron. Sâmbătă, Marco Rubio, Rutte, Keir Starmer
>A început cel mai mare eveniment al politicii internaționale în domeniul securității: Conferința de la München. 60 de lideri mondiali, 100 de miniștri ai apărării și ai afacerilor externe, generali, congresmeni și experți iau parte la evenimentul devenit o tradiție.
Av..Gheorghe Piperea: România tocmai ce a intrat oficial în recesiune economicǎ. Cum bine spunea Iohannis : suntem, efectiv, de râsul curcilor
România tocmai ce a intrat oficial în recesiune economicǎ. Cum bine spunea Iohannis : suntem, efectiv, de râsul curcilor.
Liderii lumii se reunesc la Conferința de la München. Programul conferinței. Azi, primele discursuri - Merz, Macron. Sâmbătă, Marco Rubio, Mark Rutte, Keir Starmer
>A început cel mai mare eveniment al politicii internaționale în domeniul securității: Conferința de la München. 60 de lideri mondiali, 100 de miniștri ai apărării și ai afacerilor externe, generali, congresmeni și experți iau parte la evenimentul devenit o tradiție.
Gunoaiele securist-soroșiste. Progresistul Moise Guran a găsit vinovații pentru recesiune: ”propaganda rusă și boții chinezi”! Bolojan este un ”pompier-erou” # ActiveNews.ro
Moise Guran, care prin intermediul aplicației sale abnunța în 2017 un cutremur de 10 pe Richter, isterizându-i pe români, trecut o perioadă prin USR, după care dădea pe goarnă despre ”înțelegerile penale dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan”, susține că a găsit vinovații pentru intrarea României în recesiune.
Încă un pas spre dictatură. Contul TikTok al Realitatea Plus, închis definitiv la scurt timp după ce CNA a sancționat postul cu întreruperea emisiei pentru trei ore # ActiveNews.ro
Contul de TikTok al Realitatea Plus a fost interzis definitiv, la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul cu întreruperea emisiei pentru trei ore. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a acuzat o formă de cenzură fără precedent.
Progresistul Moise Guran a găsit vinovații pentru recesiune: propaganda rusă și boții chinezi! Bolojan, "pompierul-erou" chemat să stingă focul cu toporul
Moise Guran, care prin intermediul aplicației sale abnunța în 2017 un cutremur de 10 pe Richter, isterizându-i pe români, trecut o perioadă prin USR, după care dădea pe goarnă despre ”înțelegerile penale dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan”, susține că a găsit vinovații pentru intrarea României în recesiune.
Călin Georgescu acuză de la Tribunalul București: ”Dacă s-ar desecretiza ședința CSAT, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie. Subiectul nu sunt eu, subiectul este existența noastră ca națiune” - VIDEO # ActiveNews.ro
Un nou termen important a avut loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar.
Porumbelul păcii a zburat pe Fereastra Overton: Occidentalii simt că vine Al III-lea Război Mondial # ActiveNews.ro
Un sondaj realizat de Politicoîn cele mai puternice cinci țări occidentale a ajuns la concluzia pe care osimțim cu toții: o conflagrație mondială este tot mai posibilă.
Călin Georgescu acuză de la Tribunalul București: "Dacă s-ar desecretiza ședința CSAT, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie. Subiectul nu sunt eu, subiectul este existența noastră ca națiune"
Un nou termen important a avut loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar.
Locatarii blocului distrus de explozia din Rahova primesc în continuare facturi, deși oamenii nu mai pot locui acolo VIDEO # ActiveNews.ro
Situație revoltătoare în cartierul Rahova, unde locatarii blocului care a explodat în urmă cu aproximativ patru luni primesc în continuare facturi pentru niște apartamente care nu mai pot fi locuite.
Călin Georgescu acuză la Tribunalul București: "Dacă s-ar desecretiza ședința CSAT, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie"
Un nou termen important a avut loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar.
Riscă zece ani de închisoare pentru postările despre ideologia LGBT pe rețelele de socializare. O braziliancă este acuzată de "transfobie" pentru că comentat "identitatea de gen" # ActiveNews.ro
O studentă din Brazilia riscă zece ani de închisoare pentru argumentele pe care le-a susținut pe Twitter în câteva postări din anul 2020.
Riscă zece ani de închisoare pentru postările pe rețelele de socializare. O braziliancă este acuzată de „transfobie" pentru că comentat "identitatea de gen"
O studentă din Brazilia riscă zece ani de închisoare pentru argumentele pe care le-a susținut pe Twitter în câteva postări din anul 2020.
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertisment dur după intrarea României în recesiune: "Bolojan nu înțelege ce a făcut, criza se va agrava" # ActiveNews.ro
Intrarea în recesiune tehnică poate fi doar începutul unei perioade dificile pentru economia românească, din cauza măsurilor considerate „total nepotrivite” impuse de guvernul Bolojan, este de părere analistul economic Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.
Marco Rubio a ajuns în Germania: ”Lumea veche a dispărut – trăim acum într-o nouă eră a geopoliticii” # ActiveNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen și a avertizat că transformările globale rapide au făcut ca vechile cadre internaționale să fie depășite.
Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu! Cel mai avansat portavion al SUA se îndreaptă spre Golful Persic # ActiveNews.ro
Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai avansat din flota Statelor Unite, a fost redirecționat din zona Caraibelor către Golful Persic, unde va opera alături de grupul de luptă condus de portavionul USS Abraham Lincoln.
Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.
Ion Cristoiu: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 februarie 2026: Șefii parchetelor au fost deja desemnați de Nicușor Dan. Consiliul European informal a recunoscut: Europa e în găleată.
Călin Georgescu rupe tăcerea la Tribunalul București: "Dacă s-ar desecretiza ședința CSAT, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie"
Un nou termen important a avut loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar.
Astăzi începe Conferința de Securitate de la München, însă atmosfera nu mai seamănă deloc cu reuniunile comode ale elitei globaliste din ultimii ani. În spatele discursurilor diplomatice se ascunde o frică reală.
"Un guvern de ipocriți și apologeți ai pedofililor". Premierul britanic Keir Starmer implicat într-un nou scandal cu pedofili
Premierul britanic Sir Keir Starmer se află în centrul unui nou scandal privind numirea în Camera Lorzilor a unui consilier care avea legături cu un pedofil condamnat. Totul la doar câteva zile după ce a încercat să-și pună cenușă-n cap din cauza legăturilor Lordului Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein.
Mărturisitorii: Parintele-martir Gheorghe Cotenescu, profesorul de psaltică al Părintelui Justin Pârvu și al Patriarhilor Iustin și Teoctist, preot militar și secretar al lui Iorga (4 iulie 1886 - 12 februarie 1965) # ActiveNews.ro
Prin energia, entuziasmul și dăruirea de care a dat în permanență dovadă în extraordinara sa viață, preotul Gheorghe I. Cotenescu se înscrie la loc de seamă în galeria personalităților Bisericii strămoșești și neamului românesc.
Președintele american Donald Trump a anunțart căi că abrogă un text adoptat la începutul președinției lui Barack Obama - care servește drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite -, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale, relatează AFP.
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline. Rezoluția nu are efect pentru România. Mișcarea de Rezistență informează cum au votat europarlamentarii români # ActiveNews.ro
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
Gândul dezvăluie că deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie # ActiveNews.ro
Gândul dezvăluie că deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline. Rezoluția nu are efect pentru România. Mișcare de Rezistență informează cum au votat europarlamentarii români
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
UE adoptă o rezoluție care recunoaște bărbații care se identifică drept femei ca fiind femei cu drepturi depline: cum au votat europarlamentarii români # ActiveNews.ro
Parlamentul European a adoptat pe 12 februarie 2026, o rezoluție care recomandă recunoașterea bărbaților care se identifică drept femei ca fiind, legal și social, femei. Documentul, parte a priorităților UE pentru cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU
"Un guvern de ipocriți și apologeți ai pedofililor"..Premierul britanic Keir Starmer implicat într-un nou scandal cu pedofili
Premierul britanic Sir Keir Starmer se află în centrul unui nou scandal privind numirea în Camera Lorzilor a unui consilier care avea legături cu un pedofil condamnat. Totul la doar câteva zile după ce a încercat să-și pună cenușă-n cap din cauza legăturilor Lordului Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein.
La noi se închid, la ei renasc. Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională. Departamentul de Energie va aloca 175 de milioane de dolari pentru modernizarea centralelor pe cărbune # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a cerut Pentagonului să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune, invocând securitatea națională. Decizia sa vizează acorduri pe termen lung pentru bazele militare și marchează o nouă „ofensivă împotriva” energiilor regenerabile.
La doar 16 ani, sclavă sexuală și „incubator uman” pentru bebeluși pe care nu i-a mai văzut niciodată.Jurnalele codificate din dosarele Epstein ascund povestea terifiantă a unei adolescente # ActiveNews.ro
În timp ce mare parte a mass-media se concentrează asupra oamemilor poltici și celebrităților menționate în dosarele Epstein, există documente care dezvăluie un adevăr poate și mai cutremurător.
Cunoscut pentru rolurile sale din seriale turcești de succes, actorul Kanbolat Görkem a încetat din viață la vârsta de 45 de ani
La doar 16 ani, sclavă sexuală și „incubator uman" pentru bebeluși pe care nu i-a mai văzut niciodatăJurnalele codificate din dosarele Epstein ascund povestea terifiantă a unei adolescente
În timp ce mare parte a mass-media se concentrează asupra oamemilor poltici și celebrităților menționate în dosarele Epstein, există documente care dezvăluie un adevăr poate și mai cutremurător.
Asociația Calea Neamului vă așteaptă joi, 12 februarie, de la ora 17, la un miting în fața Prefecturii Brașov împotriva "taxelor Bolojan”: ”Guvernul alege să acorde facilități fiscale marilor companii și multinaționalelor” # ActiveNews.ro
Un stat cu cetățeni zdrobiți de plăți și dări nu este unul puternic, ci unul slab. Nu este pentru români, ci pentru ocupația străină.
Nicolae Federiuc: Nu Mitropolia „Moldovei”, care-i a Moscovei de fapt, a restabilit bisericile noastre, ci Mișcarea de Eliberare Națională # ActiveNews.ro
În satul meu de baștină, Caracui, după ocupația sovietică, biserica a fost distrusă. S-a întâmplat în vara anului 1961, după ce, anterior, fusese închisă, iar preotul oprit de la slujire.
