Comisia de urbanism din Washington va analiza aprobarea proiectului de sală de bal al lui Donald Trump pe 5 martie
Rador, 14 februarie 2026 02:50
O comisie de urbanism din Washington va lua în considerare aprobarea proiectului președintelui american Donald Trump pentru o sală de bal în aripa de est a Casei Albe, în cadrul unei ședințe din 5 martie, potrivit unui proiect de agendă publicat online. Comisia Națională de Planificare a Capitalei va analiza aprobarea planurilor preliminare și finale […]
Acum 30 minute
03:40
Congresul din Peru va dezbate moțiunea de înlăturare a președintelui Jeri pe fondul unui scandal # Rador
Congresul din Peru a programat pentru marți o dezbatere privind o moțiune de înlăturare a președintelui Jose Jeri, a anunțat vineri pe rețelele sociale liderul legislativului, Fernando Rospigliosi, în timp ce guvernul se confruntă cu un scandal legat de relatări privind întâlniri nedezvăluite ale președintelui cu un om de afaceri chinez. Jeri, fost președinte al […]
Acum 2 ore
02:50
Acum 4 ore
01:00
Nicaragua a eliminat intrarea fără viză pentru venezueleni, chinezi și alți 126 de cetățeni străini # Rador
Nicaragua a pus capăt intrării în ţară fără viză pentru cetățenii venezueleni, chinezi și alți 126 de cetățeni străini, a anunțat guvernul vineri. Luni, guvernul a eliminat și intrarea fără viză pentru cetățenii cubanezi, renunțând la o politică ce, în ultimii ani, permisese miilor de cubanezi să tranziteze prin această țară din America Centrală în […]
00:50
Fostul primar al sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Magistrații Instanței Supremei i-au respins și ultima formă cu care a putut ataca raportul de evaluare al agenției, care a stabilit că acesta este […]
Acum 8 ore
21:30
Donald Trump a spus că Volodimir Zelenski trebuie „să se miște” pentru a obține un acord de pace # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, afirmând că Rusia dorește să ajungă la un acord în contextul războiului din Ucraina. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel va rata o oportunitate extraordinară. […]
21:30
Președintele francez, Emmanuel Macron, a spus că statele occidentale vor avea de înfruntat o Rusie agresivă chiar și în cazul unei soluționări a războiului din Ucraina. Macron a adăugat vineri că răspunsul pentru a pune capăt conflictului nu este cedarea în fața cererilor Moscovei, ci creșterea presiunii asupra Rusiei. ”Trebuie să demonstrăm forță și tenacitate […]
21:30
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS # Rador
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate astăzi de INS, potrivit cărora România se află în recesiune tehnică temporară și precizează că economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, șeful statului subliniază că țara noastră reușește să reducă […]
21:30
Ministrul de externe Oana Ţoiu afirmă că NATO rămâne angajată în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic # Rador
NATO rămâne angajată în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, iar România are un rol-cheie în regiune, afirmă ministrul de externe Oana Ţoiu. Aceasta a avut astăzi un schimb rapid de opinii cu secretarul general al alianței, Mark Rutte, în marja Conferinței de securitate de la München. Am ridicat subiectul coordonării noastre […]
20:40
Cancelarul german a deschis Conferința de Securitate de la München declarând că ordinea mondială bazată pe reguli nu mai există. Friedrich Merz le‑a spus participanților că europenii trebuie să fie pregătiți să facă sacrificii pentru libertatea lor într‑o eră dominată de politica marilor puteri. Merz a recunoscut existența unei rupturi între Europa și America lui […]
20:30
Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, se află la München, unde a avut convorbiri cu premierul Poloniei şi cancelarul Germaniei # Rador
Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, se află la München, unde are loc Conferinţa de securitate. Péter Magyar a avut convorbiri cu premierul polon Donald Tusk și cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unei postări pe rețelele de socializare. Péter Magyar se află în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria din 10 aprilie, în […]
20:30
Premierul transmite că recesiunea face parte din costul tranziţiei de la un model bazat pe deficit la unul susţinut de investiţii # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii, productivitat, export şi disciplină bugetară. Şeful executivului notează într-un mesaj pe pagina sa de scoializare că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de […]
20:20
Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut. Evoluția negativă din trimestrul IV 2025 marchează o încetinire accentuată a economiei și confirmă semnalele transmise în ultimele luni de mediul antreprenorial. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, această evoluție nu este […]
20:20
O bună hidratare este esențială indiferent de anotimp, nu doar vara, când senzația de sete intensă devine mult mai ușor de observat. Iarna, importanța hidratării tinde să fie neobservată sau trecută cu vederea, dar acest lucru nu este dorit. Deshidratarea duce la simptome neplăcute ca dureri de cap sau amețeală, precum și la alte neplăceri […]
Acum 12 ore
17:40
Recesiunea tehnică temporară nu reprezintă adevăratul risc pentru România, afirmă ministrul finanţelor # Rador
Recesiunea tehnică temporară nu reprezintă adevăratul risc pentru România, a declarat ministrul finanţelor, după ce Institutul Naţional de Stastistică a anunţat că este al doilea trimestru consecutiv în care Produsul Intern Brut a scăzut. Alexandru Nazare atrage atenţia asupra consecinţelor pe care le-ar avea asupra economiei reversibilitatea procesului de ajustare fiscală care ar eroda încredrea […]
15:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, laudă inteţiile Europei de a creşte cheltuielile pentru apărare # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat astăzi la München, unde participă la Conferința de Securitate, schimbarea pe care a descris-o drept uimitoare în mentalitatea Europei în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare. În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Uniunea a făcut mai mult în ultimul […]
Acum 24 ore
14:00
Kievul confirmă că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA şi Rusia va avea loc pe 17 şi 18 februarie # Rador
Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA și Rusia va avea loc la Geneva, în zilele de 17 şi 18 februarie. „Da, în acest moment, delegația ucraineană se pregătește” – a precizat Litvin, întrebat de jurnalişti dacă negocierile de la Geneva vor […]
13:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Reacțiile politice după anunțul Institutului Național de Statistică privind recesiunea tehnică înregistrată de economie la finalul anului trecut nu au întârziat. Corespondentul RRA Cătălin Purcaru a sintetizat punctele de vedere exprimate până acum de reprezentanți ai puterii și de cei aflați în opoziție. Reporter: Nu traversăm o criză – a transmis […]
13:40
Cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia transmite felicitări tuturor celor care lucrează în slujba acestei descoperiri mereu surprinzătoare a omenirii – Radioul. Radioul este una dintre cele mai creative părți ale jurnalismului. Prin sunet, el reușește să ilustreze ceea ce celelalte simțuri nu pot capta. Creează […]
13:00
Ucraina caută echipamente uzate în Europa de Est pentru repararea centralelor energetice lovite de ruşi # Rador
Ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, a declarat că, pentru a asigura refacerea centralelor termoelectrice și a centralelor de cogenerare lovite de ruşi, specialiștii în energie caută centrale termice și termoelectrice de tip sovietic în Europa de Est, de unde pot fi preluate echipamente. Oficialul a menționat că fabricarea de echipamente noi durează între patru […]
12:50
Pentru România este esenţial acum modul cum sunt cheltuiţi banii publici, transmite premierul Ilie Bolojan # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară. El notează pe pagina sa de socializare că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de ajustare necesară şi […]
12:50
Rusia nu a renunţat la dolar, SUA i-au interzis să efectueze tranzacții în dolari americani (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
În cadrul unui briefing, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că Rusia nu a renunţat la dolar, ci Statele Unite i-au interzis să efectueze tranzacții în dolari americani. El a adăugat că dolarul american va trebui să concureze serios cu alte valute. ‘Nimeni nu a renunţat la utilizarea dolarilor. […]
12:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, vineri, la München, unde a anunțat lansarea primei întreprinderi ucraineano-germane pentru producția de drone. Zelenski a subliniat importanța producțiilor comune și a coordonării pentru consolidarea securității Ucrainei și a Europei și a evidențiat obiectivul principal – încheierea războiului printr-o pace demnă. „Astăzi, la München, Germania. O zi importantă, cu […]
12:20
O inteligenţă artificială candidează la alegerile legislative din Columbia de luna viitoare pentru un loc rezervat comunităţilor indigene. Sistemul numit „Gaitana”, înscris pe buletinul de vot, apare pe reţelele de socializare ca o femeie cu pielea albastră, purtând un şorţ cu pene, care se descrie drept „ecologistă” şi „apărătoare a drepturilor animalelor”. Vocea sa, generată […]
12:10
Trenčín, Slovacia, este oficial Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2026, împărțind titlul cu orașul Oulu din Finlanda, programul său fiind centrat în jurul temei „Trezirea și cultivarea curiozității – O nouă poveste a orașului de sub castel” pentru a încuraja dialogul, transformarea și implicarea comunității prin arte, evenimente și revitalizarea spațiilor publice. Acest titlu […]
11:50
O parte din trenurile care intră sau ies din Gara de Nord au fost temporar blocate din cauza unei deraieri # Rador
O parte din trenurile care intră sau ies din Gara de Nord au fost temporar blocate din cauza unei deraieri produse în această dimineaţă în timpul manevrei de împingere a unei garnituri. Potrivit unui comunicat CFR, la ora 8:20, în timpul manevrei de retragere a unui tren în incinta depoului, s-a produs deraierea unei osii […]
11:50
La microfon, Elvira Chilaru
11:30
Uniunea Europeană și doom scrolling-ul: Cum vrea Bruxelles-ul să oprească „scroll-ul infinit” și dependența digitală # Rador
I. Fenomenul doom scrolling: origini, psihologie și impact social Termenul „doom scrolling” desemnează tendința utilizatorilor de a consuma în mod compulsiv știri și conținut online, fără întrerupere, care afectează capacitea de gândire pe termen lung. Cuvântul a fost folosit pentru prima dată în 2018 și a devenit comun în perioada pandemiei de COVID-19, când mulți […]
10:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: – Nicoleta Turcu – Activităţile Conferinţei de Securitate 2026 de la München – care începe astăzi – se vor desfăşura pe cinci domenii: apărare, ordine globală, securitate umană, sustenabilitate şi tehnologie. Peste 50 de şefi de stat şi de guvern au confirmat participarea la conferinţă. […]
10:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Fostul președinte american Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump după ce acesta a revocat baza unei mari părți a legislației climatice din SUA, concluzia științifică potrivit căreia emisiile de carbon pun în pericol sănătatea umană. Donald Trump nu a oferit nicio justificare științifică pentru decizie, dar a […]
09:40
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”: o intervenție artistică ce recreează celebra „Poartă a Sărutului” la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviță. În perioada 13 […]
09:40
Industria de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție, apreciază ministrul Radu Miruță # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Industria națională de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție și cooperare ca parte a consolidării bazei industriale euroatlantice – a afirmat joi, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO desfășurată de la Cartierul General al Alianței de la Bruxelles, ministrul român Radu […]
09:10
Skeletonistul ucrainean Heraskevici atacă decizia Comitetului Internațional Olimpic la Curtea de Arbitraj Sportiv # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, care a fost descalificat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) din cauza „Căștii Memoriei”, va merge la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) din Lausanne, Elveția, pentru a demonstra că nu a încălcat nicio regulă. Potrivit corespondentului Ukrinform, Heraskevici a făcut o declaraţie în acest […]
09:00
Nucleul Pământului ar putea fi cel mai mare rezervor de hidrogen al planetei, depășind oceanele # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Peste 99,999% din aur și alte metale prețioase de pe planetă sunt blocate în miezul metalic al Pământului, la o adâncime de aproximativ 3.000 de kilometri. Nucleul Pământului ar putea fi cel mai mare rezervor de hidrogen al planetei, cu un conținut potențial mai mare decât cel stocat în […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Întrevedere a prim-ministrului Ilie Bolojan cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group – ora 9:00 – Ministere * Germania: Participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Conferința internațională de securitate, München, 13-15 februarie * Timişoara: Dezbatere privind reforma sistemului sanitar, cu participarea ministrului Sănătăţii, Alexandru […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – La această oră se circulă bine pe majoritatea drumurile naţionale, pe un carosabil umed, dar în multe zone cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri. Poliţiştii recomandă adaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi de drum, creşteţi distanţa de siguranţă între autovehicule şi nu vă […]
08:20
Nicușor Dan: Coaliția de guvernare funcționează mai bine decât percepția, a declarat președintele # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan spune că, dincolo de atacurile continue dintre părți, coaliția funcționează mai bine decât percepția. Șeful statului a precizat că are întâlniri frecvente cu liderii partidelor aflate la guvernare individual, iar atunci când va fi necesar – și în format […]
08:20
Guvernul nu a reuşit să adopte proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul cu măsuri de susţinere în economie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Guvernul nu a reuşit să adopte nici în şedinţa de ieri proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul cu măsuri de susţinere în economie. Ambele au foat amânate pentru săptămâna viitoare şi aproape sigur vor fi promovate prin ordonaţă de urgenţă. […]
08:20
Președintele Nicuşor Dan a vorbit despre amânarea deciziei privind constituționalitatea reformei sistemului de pensionare a magistraţilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – „Evident că este o tergiversare, pe care o vedem cu toţii”, a spus aseară preşedintele Nicuşor Dan, vorbind despre amânarea repetată a deciziei privind constituționalitatea reformei sistemului de pensionare a magistraţilor. El a mai declarat că este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, […]
08:20
Judecătorii CCR au stabilit un nou termen pentru deliberările privind pensiile magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Judecătorii CCR au început deliberările privind pensiile magistraţilor la începutul lunii decembrie anul trecut şi de atunci au amânat de cinci ori pronunţarea asupra acestei reforme contestate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Noul termen a fost stabilit pentru 18 februarie şi până atunci judecătorii ar trebui să […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la primărie. Tribunalul Bucureşti a admis ieri plângerea formulată de primarul Sectorului 3 şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar. Decizia instanţei este definitivă. Robert Negoiţă fusese plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, astfel încât avea […]
08:20
Barack Obama l-a criticat pe Donald Trump după ce acesta a revocat o mare parte din legislaţia climatică a SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Fostul președinte american Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump după ce acesta a revocat baza unei mari părți a legislației climatice din SUA – concluzia științifică potrivit căreia emisiile de carbon pun în pericol sănătatea umană. Obama a afirmat că, fără această constatare privind pericolul emisiilor, americanii […]
08:20
Marco Rubio a spus liderilor europeni că trebuie să îşi reexamineze rolul în noua eră geopolitică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Secretarul de stat al SUA le-a spus liderilor europeni să își reexamineze rolul în noua eră geopolitică, înaintea discursului său de la Conferința de Securitate de la München. Vorbind pe pista aeroportului înainte de a pleca din Washington, Marco Rubio a afirmat că va fi direct în discuțiile cu […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – PSD a criticat din nou public modul în care celelalte partide din coaliţie ar vrea să facă reformă. Social-democraţii le solicită printr-un comunicat de presă partenerilor de guvernare „să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale […]
07:00
Situat în sud-estul Braziliei, pe ţărmul Golfului Guanabara, la poalele munţilor acoperiţi de o vegetaţie luxuriantă, oraşul Rio de Janeiro este centrul administrativ al statului cu acelaşi nume, una dintre cele 27 de unități federative ale Braziliei. Stabilit capitală a ţării din 1763, luând locul oraşului Bahia, şi-a menţinut acest statut până în anul 1960, […]
07:00
DOCUMENTAR: Ziua Mondială a Radioului – 13 februarie. Locul şi rolul radiodifuziunii publice în istoria României # Rador
Răzvan Moceanu Vineri, 13 februarie, este marcată Ziua Mondială a Radioului – World Radio Day – în semn de apreciere pentru acest influent mijloc de informație și cultură. Această zi a fost proclamată la 3 noiembrie 2011, de către cea de-a 36-a Conferinţă generală a UNESCO, ratificată de Adunarea Generală a UNESCO din decembrie 2012 […]
05:20
DARIK BUSINESS REVIEW: 170 de milioane de euro pentru Dunăre – Proiectul aduce la un alt nivel schimburile comerciale dintre Bulgaria și România # Rador
Două oferte au fost depuse în cadrul licitației pentru proiectarea și implementarea proiectului Fast Dune 2 între Bulgaria și România Două oferte au fost depuse în cadrul licitației pentru proiectarea și implementarea proiectului Fast Dune 2, care vizează îmbunătățirea navigației în secțiunea româno-bulgară a fluviului Dunărea. Știrea a fost anunțată de ministrul român al Transporturilor […]
Ieri
00:20
La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, „o pace este posibilă, chiar dacă nu ideală”, opinează publicația portugheză Diario de Noticias. „Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă. Totul indică faptul că, în cazul în care se va ajunge la […]
12 februarie 2026
23:50
Poliţia belgiană a descins la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, în legătură cu presupuse nereguli în vânzarea unora dintre clădirile Comisiei către statul belgian, în 2024. Comisia a vândut clădirile în condiţiile în care angajaţii au început să lucreze de acasă după pandemie. Anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare ale investigaţiei. /mbrotacel/lalexandrescu BBC SERVICIUL […]
23:40
Câștigul salarial mediu net a fost 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei față de luna noiembrie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 13.000 lei – şi în […]
