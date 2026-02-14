Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi

Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de apă şi canalizare. Diferenţele sunt determinate de costurile locale, investiţiile în infrastructură şi condiţiile specifice fiecărei zone. Diferenţe importante între judeţe La nivel naţional, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă şi serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil de la un […] The post Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara