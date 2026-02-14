Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi
Cotidianul de Hunedoara, 14 februarie 2026 05:00
Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de apă şi canalizare. Diferenţele sunt determinate de costurile locale, investiţiile în infrastructură şi condiţiile specifice fiecărei zone. Diferenţe importante între judeţe La nivel naţional, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă şi serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil de la un […] The post Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi appeared first on Cotidianul RO.
• • •
După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României lansează un set de măsuri inovatoare pentru investitori, incluzând reducerea taxei de examinare a investițiilor și scurtarea termenelor de autorizare. The post După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație appeared first on Cotidianul RO.
Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte Traian Băsescu vine cu soluții pentru actuala conducere a țării, în condițiile în care România se luptă cu recesiunea tehnică. Ce propune fostul șef de stat? The post Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” appeared first on Cotidianul RO.
Intrarea României în recesiune nu este o surpriză, spune șeful statului, care vorbește despre probleme care macină țara de ani buni. The post Recesiunea, palmă pe obrazul PSD? Nicușor Dan: De 4 ani sunt probleme appeared first on Cotidianul RO.
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. The post Republica Moldova: războiul mitropoliilor continuă la Dereneu appeared first on Cotidianul RO.
Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz # Cotidianul de Hunedoara
În februarie 2025, Ministerul Finanțelor a atras doar 1 miliard de lei prin titluri de stat Fidelis, cea mai mică sumă din toamna lui 2022, din cauza suprapunerii cu IPO-ul Electroalfa. Segmentul în euro a dominat, cu emisiunea R3602AE (2036) vedetă, 85,5 milioane euro subscrise prin 3.700 de ordine The post Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz appeared first on Cotidianul RO.
Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo a egalat recordul absolut de medalii de aur obținute la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. The post JO de iarnă: Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri appeared first on Cotidianul RO.
Cum ajung primele ”victime” ale inteligenței artificiale să bată câte un cui în sicriul profesiilor lor The post Inteligența artificială: joburi pierdute, putere câștigată appeared first on Cotidianul RO.
FR Atletism: Cei trei atleți care au concurat în Rusia NU vor fi suspendați # Cotidianul de Hunedoara
Cei trei atleți romîni care au participat la Moscow Winter Meeting nu vor fi suspendați, a anunțat Federația Română de Atletism. The post FR Atletism: Cei trei atleți care au concurat în Rusia NU vor fi suspendați appeared first on Cotidianul RO.
Andras Demeter a dat înapoi referitor la decizia de a norma munca actorilor, dar aceștia îi cer în continuare demisia. The post Actorii nu se lasă până nu obțin demisia ministrului Culturii appeared first on Cotidianul RO.
„În locul unui echilibru între disciplină și dezvoltare, am asistat la o abordare fixistă, ruptă de realitatea economică. Rezultatul este astăzi oficial: după luni de sacrificii resimțite de oameni, România a ajuns în recesiune”. The post Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” appeared first on Cotidianul RO.
Transportul petrol pe care Rusia declară că îl va trimite în Cuba sub blocada decretată de SUA va fi un test al autonomiei strategice a celor doua puteri The post Spre o nouă criză Rusia -SUA în Cuba? appeared first on Cotidianul RO.
Represiuni la Termocentrale Craiova: Angajat demis după ce a făcut dezvăluiri # Cotidianul de Hunedoara
BNS arată că măsura echivalează ”cu un adevărat pumn în gură” aplicat transparenței și libertății de exprimare în cadrul instituțiilor publice. The post Represiuni la Termocentrale Craiova: Angajat demis după ce a făcut dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
„Domnul președinte, dacă va considera necesar, va putea să prezinte acest raport. Nu am o problemă pe tema asta. Guvernul nu are o competență în acest domeniu”, a spus Bolojan, la Europa FM. The post Bolojan pasează mingea anulării alegerilor în curtea lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Apărării Radu Miruță și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu reprezintă România la Conferinţa de securitate de la Munchen. The post Țoiu s-a văzut pe holuri cu șeful NATO appeared first on Cotidianul RO.
EXCLUSIV Greii PSD vorbesc. Cine vrea să intre-n horă cu AUR și cine să arunce USR peste bord # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Pucheanu, Constantin Rădulescu, Daniel Zamfir și Victor Ponta au răspuns întrebărilor Cotidianul privind direcția pe care ar trebui să o urmeze PSD: să rămână la guvernare, să treacă în opoziție sau să facă o alianță cu AUR. The post EXCLUSIV Greii PSD vorbesc. Cine vrea să intre-n horă cu AUR și cine să arunce USR peste bord appeared first on Cotidianul RO.
Soțul Elenei Lasconi nu mai e angajat la grupul parlamentar USR. Când și de ce a plecat # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Georgescu a fost angajat la grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților în 2021. The post Soțul Elenei Lasconi nu mai e angajat la grupul parlamentar USR. Când și de ce a plecat appeared first on Cotidianul RO.
„Vă asigur că nu-mi e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva”. The post Bolojan, din nou cu gândul la ziua plecării: „Va fi o ușurare” appeared first on Cotidianul RO.
Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea. The post Conflict în ”misiune”: Pompier, lăsat pieton după o șicană cu poliția appeared first on Cotidianul RO.
INS îi răspunde lui Ciolacu după ce fostul premier i-a acuzat de manipulare # Cotidianul de Hunedoara
Noile statistici publicate de INS arată nu doar intrarea României în recesiune tehnică în prezent, ci și faptul că țara ar fi trecut în realitate printr-un astfel de fenomen și în 2024, în timpul guvernării Ciolacu. The post INS îi răspunde lui Ciolacu după ce fostul premier i-a acuzat de manipulare appeared first on Cotidianul RO.
Bolojan condamnă amânările CCR pe pensiile speciale: „Generează o frustrare socială” # Cotidianul de Hunedoara
„50% este constituțional, 70% e neconstituțional sau 80%. La asta se rezumă aspectele de constituționalitate. Nu cred că este un lucru în regulă”, spune Ilie Bolojan. The post Bolojan condamnă amânările CCR pe pensiile speciale: „Generează o frustrare socială” appeared first on Cotidianul RO.
Fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! # Cotidianul de Hunedoara
„Bolojan ne-a bagat țara în gard și ne spune că luam pastile”. The post Fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! appeared first on Cotidianul RO.
Șefa CAB, pe urmele lui Caragiale: Legile justiției „nu trebuie modificate”, dar „pot fi îmbunătățite” # Cotidianul de Hunedoara
„Am justificat toate măsurile de management care s-au luat la nivelul Curții”, a spus șefa Curții de Apel București despre discuția cu Nicușor Dan. The post Șefa CAB, pe urmele lui Caragiale: Legile justiției „nu trebuie modificate”, dar „pot fi îmbunătățite” appeared first on Cotidianul RO.
Bolojan îi dă peste nas lui Grindeanu: „Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză” # Cotidianul de Hunedoara
„Toate deciziile care au fost luate au fost pe baza unor întâlniri şi a unor decizii de coaliţie, de comun acord”. The post Bolojan îi dă peste nas lui Grindeanu: „Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză” appeared first on Cotidianul RO.
Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie # Cotidianul de Hunedoara
Siegfried Mureșan: „Între timp, domnul Ciolacu pare să trateze economia ca pe pisica lui Schrödinger: cât timp nu se pricepe să vadă ce e în „cutie”, pentru el recesiunea poate exista și, în același timp, să nu existe”. The post Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie appeared first on Cotidianul RO.
SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin # Cotidianul de Hunedoara
Oamenii care spun că l-ar vota pe dictatorul Ceaușescu tin să îi favorizeze și pe republicanul Trump și moscovitul Putin. The post SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin appeared first on Cotidianul RO.
O canapea uriașă, cu formă ciudată și culoare la fel, postată într-un hol al Muzeului Național de Artă a României, a devenit subiect de glume și interpelări pe net. The post Canapea controversată la MNAR appeared first on Cotidianul RO.
Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu # Cotidianul de Hunedoara
„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică”, susține Petrișor Peiu (AUR). The post Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
O eventuală participare a lui Donald Trump ar putea deschide calea către noi discuţii directe între Moscova şi Washington, în special cu privire la războiul din Ucraina. The post Kremlinul vrea să-l invite pe Trump la paradă appeared first on Cotidianul RO.
O mașină electrică a luat foc în Sectorul 6 și a incendiat alte trei autoturisme. O persoană a murit, iar alta a fost rănită. Pompierii au intervenit cu echipamente speciale pentru stingerea bateriilor electrice. The post VIDEO Femeie moartă după ce o mașină electrică a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
Nazare acuză „informații alarmiste” despre recesiunea tehnică: „România nu este într-o criză economică” # Cotidianul de Hunedoara
„Ce arată de fapt datele? O ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României”. The post Nazare acuză „informații alarmiste” despre recesiunea tehnică: „România nu este într-o criză economică” appeared first on Cotidianul RO.
Atent observator al vieții economice românești, analistul Radu Georgescu crede că abia „următoarele luni vor testa cât de pregătiți suntem — mental și financiar“. The post Analist economic: Guvernul face invers decât ar trebui să facă appeared first on Cotidianul RO.
După ce a anunţat public raportul privind conflict de interese, Piedone a acuzat ANI că i-ar fi îngrădit dreptul la apărare. The post Piedone, fără funcții publice 3 ani. A pierdut definitiv procesul cu ANI appeared first on Cotidianul RO.
Câinii din zonele de conflict din Ucraina se transformă fizic și comportamental pentru a supraviețui. Aceștia devin mai agili, cu trăsături sălbatice, și învață să trăiască în haite. The post Războiul nu afectează doar oamenii appeared first on Cotidianul RO.
Valoarea estimată a fraudei anchetate ar fi de 6,9 milioane de dolari. În Turcia, platforma este interzisă încă din 2023. The post Spălare de bani în valoare de milioane de $ prin OnlyFans appeared first on Cotidianul RO.
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a stârnit polemici după ce a pus în vânzare un tricou care promovează imaginea Jocurilor Olimpice de la Berlin, din 1936. The post Comitetul Olimpic Internațional acuzat de nazism appeared first on Cotidianul RO.
Cutia cu aur aruncată accidental de bărbat a ajuns la groapa de gunoi, de unde a fost răscumpărată de o echipă de polițiști. The post Gunoiul unora, comoară. Și-a aruncat lingourile de aur la tomberon appeared first on Cotidianul RO.
Rusia, care a lansat o ofensivă la scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, ocupă aproximativ 20% din teritoriul acesteia şi face presiuni pentru a obţine controlul total asupra regiunii estice Doneţk. The post Kremlinul anunţă noi negocieri cu Kievul „săptămâna viitoare” appeared first on Cotidianul RO.
Un chestor al Senatului cere desecretizarea ședinței care a dus la anularea alegerilor. Solicitare către CSAT # Cotidianul de Hunedoara
Chestorul susține că aspectele discutate în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2024 reprezintă o chestiune de interes public. The post Un chestor al Senatului cere desecretizarea ședinței care a dus la anularea alegerilor. Solicitare către CSAT appeared first on Cotidianul RO.
Naționala României și-a aflat programul pentru ediția 2026-2027 din Liga Națiunilor. România va începe și va încheia meciurile din grupă în deplasare. The post Programul naționalei României în Liga Națiunilor appeared first on Cotidianul RO.
Ideea iniţială de repunere pe picioare a fostului Sidex Galaţi, cu bani de la proprietarul GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjev Gupta, a eşuat. The post Cine vrea Sidex. Nume mari pe lista cumpărătorilor appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO Furtuna Nils a măturat sud-vestul Europei. Sute de mii de case fără curent # Cotidianul de Hunedoara
Furtuna Nils a ucis trei oameni în Franța și Spania, lăsând 450.000 de case fără curent. În timp ce echipele repară rețelele electrice, o nouă furtună, Oriana, amenință să lovească regiunile afectate. The post VIDEO Furtuna Nils a măturat sud-vestul Europei. Sute de mii de case fără curent appeared first on Cotidianul RO.
Cum am ajuns în recesiune tehnică. Cu ce diferă situația față de 2008 ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
„Vom plăti ca să corectăm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 aș spune și anul acesta, și în următorii doi ani. Ce a creat acest deficit? Cheltuielile publice scăpate de sub control” The post Cum am ajuns în recesiune tehnică. Cu ce diferă situația față de 2008 ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
„România moare! De asta am acceptat să mă implic politic.”, a spus Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus. The post Fata patronului Realitatea Plus, cocoțată direct în conducerea AUR appeared first on Cotidianul RO.
FCSB ratează calificarea în sferturile Cupei. Universitatea Craiova va avea un adversar de top # Cotidianul de Hunedoara
FCSB a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după remiza de pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. The post FCSB ratează calificarea în sferturile Cupei. Universitatea Craiova va avea un adversar de top appeared first on Cotidianul RO.
Realitatea Plus, lăsată fără TikTok. Anca Alexandrescu a revenit la expresia „marș” # Cotidianul de Hunedoara
„Marșșș! Vă rog postați toți ca să vadă toată lumea! România a devenit o dictatură!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook. The post Realitatea Plus, lăsată fără TikTok. Anca Alexandrescu a revenit la expresia „marș” appeared first on Cotidianul RO.
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea a două protocoale pentru implementarea metodei de îngrijire de tip cangur, recunoscută la nivel internaţional pentru eficiența sa The post Satu Mare: Proiect național pentru salvarea nou-născuților prematuri appeared first on Cotidianul RO.
În lectura culturală românească, „poarta” propusă de Brâncuşi este un prag... veghează la toate actele capitale(…) naşteri, nunţi, morţi” (Mircea Eliade) The post „Poarta Sărutului”, recreată la Palatul Cesianu-Racoviță appeared first on Cotidianul RO.
Dan Negru, despre declinul TV: „Avem mai multe prezentatoare decât profesori” # Cotidianul de Hunedoara
Dan Negru cere revenirea lui Măruță și critică dur declinul televiziunii. În timp ce divertismentul moare și credibilitatea știrilor scade, doar Andreea Esca și marile evenimente sportive mai reușesc să țină românii în fața televizoarelor, susține prezentatorul. The post Dan Negru, despre declinul TV: „Avem mai multe prezentatoare decât profesori” appeared first on Cotidianul RO.
