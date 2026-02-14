PORTRET: Octavian Cotescu – un actor inegalabil

00:20

La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, „o pace este posibilă, chiar dacă nu ideală”, opinează publicația portugheză Diario de Noticias. „Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă. Totul indică faptul că, în cazul în care se va ajunge la […]