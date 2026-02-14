Întâmplări recente care arată că Putin ia în calcul încheierea războiului în anumite condiții
StirileProtv.ro, 14 februarie 2026 08:50
Tentativa de asasinare a adjunctului GRU ar putea face parte dintr-un plan mai amplu al lui Putin de a-și elimina rivalii pro-război înaintea unui posibil armistițiu cu Ucraina.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Tot mai multe țări limitează accesul adolescenților la rețelele sociale, iar Portugalia propune interdicții pentru minori # StirileProtv.ro
Tot mai multe țări restrâng accesul adolescenților la rețelele de socializare.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Mai mulți elevi concurează pentru o carieră în HoReCa, iar cel mai bun va reprezenta România în Japonia # StirileProtv.ro
Tot mai puțini tineri aleg să lucreze în HoReCa, iar industria caută soluții pentru a atrage viitori specialiști. 29 de elevi au intrat într-o competiție care le deschide porțile spre o carieră în turism și ospitalitate.
08:40
Europa e cu garda sus la Conferința de Securitate de la Munchen. Trump, ”elefantul din cameră” care a răsturnat istoria # StirileProtv.ro
La Munchen stă să înceapă a doua zi a Conferinței de Securitate, dominată de tema războiului din Ucraina și de viitorul alianței transatlantice.
Acum o oră
08:30
Ghețarul de la Scărișoara se topește accelerat. Specialiștii avertizează că ar putea dispărea în următoarele decenii # StirileProtv.ro
Ritmul de topire al ghețarului de la Scărișoara este cel mai accelerat din ultimul secol. Asta spun specialiștii care au ajuns în Munții Apuseni și au luat probe pentru a le cerceta în laborator.
08:30
Focar de infecție într-un cartier de la marginea Aradului. Un teren s-a transformat într-o groapă ilegală de gunoi # StirileProtv.ro
Focar de infecție într-un cartier de la marginea Aradului. Un teren de 3 hectare și jumătate s-a transformat în timp într-o groapă ilegală de gunoi, spre disperarea oamenilor care locuiesc în zonă.
08:20
Omagiu impresionant adus lui Brâncuși, la Bruxelles. Ce apare pe biserica din Piața Regală # StirileProtv.ro
Un omagiu spectaculos este adus marelui sculptor Constantin Brâncuși la Bruxelles.
08:10
Incendiu violent la o stație de vulcanizare dintr-o localitate din Sibiu. Traficul pe DN1 a fost blocat # StirileProtv.ro
Traficul a fost blocat vineri pe DN1, la Veștem, în județul Sibiu, din cauza unui incendiu violent. O stație de vulcanizare a luat foc, iar sute de cauciucuri au ars.
08:10
Polițist din Arad anchetat în Austria după ce a furat împreună cu soția sa pantofi sport din 20 de magazine # StirileProtv.ro
Un polițist din Arad este anchetat în Austria după ce a fost prins în flagrant cu un portbagaj plin cu pantofi sport furați.
Acum 2 ore
08:00
Doi agenţi ai ICE suspendaţi pentru că au minţit în legătură cu împuşcăturile asupra unui imigrant în Minneapolis # StirileProtv.ro
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis, în ianuarie, a anunţat vineri directorul ICE, Todd Lyons.
08:00
Reuters: Armata SUA se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite împotriva Iranului # StirileProtv.ro
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.
08:00
Fitch menţine ratingul suveran al României la ”BBB minus”, cu perspectivă negativă. Măsurile guvernului, apreciate # StirileProtv.ro
Fitch menține ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
07:50
Trei persoane au murit în urma unui atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, în Caraibe # StirileProtv.ro
Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.
07:40
Vremea azi, 14 februarie 2026. Temperaturi specifice lunii aprilie, în aproape toată țara # StirileProtv.ro
Ziua de astăzi aduce soare și vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 17 grade.
07:40
Surpriză imensă la JO de iarnă: Mikhail Shaidorov a câștigat titlul olimpic, iar Ilia Malinin a încheiat departe de podium # StirileProtv.ro
Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
07:30
Două ciute din munții Bistriței se joacă fericite alături de prietenul lor, starețul unei mănăstiri. ”Așa, fetița, bravo!” # StirileProtv.ro
Imagini inedite au fost surprinse în munții Bistriței, la cota 1.400. Floricica și Pietricica - două ciute tare jucăușe - s-au bălăcit într-o baltă cu apă rece ca gheața.
07:30
OCDE: Numărul cazurilor de cancer creşte în UE, cu impact social şi economic tot mai mare # StirileProtv.ro
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească.
Acum 12 ore
22:10
Traian Băsescu: „Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un ”semnal de alarmă”, amintind că inclusiv din punctul de vedere al economiştilor recesiunea tehnică reprezintă doar un semnal.
21:50
Atac armat într-un campus universitar din SUA. Două persoane au murit, iar una a fost rănită # StirileProtv.ro
Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită într-un atac armat produs joi seara în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia, potrivit AFP.
21:50
Cum trebuie să coexiste Europa cu Rusia dacă se va încheie o pace în Ucraina. Propunerea lui Macron # StirileProtv.ro
Europenii trebuie să se înarmeze cu sisteme de lovituri de precizie în profunzime dacă vor să capete o poziție de forță prin care să coexiste apoi cu Rusia, în eventualitatea în care se va încheia o pace în Ucraina, consideră Emmanuel Macron.
21:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat 15 minute cu premierii din Danemarca și Groenlanda. Ce le-a spus # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut vineri la Munchen o întrevedere cu şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi cu omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen, cu care a discutat despre Groenlanda, teritoriu râvnit de Donald Trump.
21:10
Traian Băsescu, despre situaţia economică a României: Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) având în vedere situaţia economică a României.
21:00
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia.
21:00
Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscop 14 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfirmări azi. O să ne bucurăm de răspunsurile primite, că apar oameni, situații care să ne indice drumul pe care să mergem; aflăm scurtăturile și toate vor fi în folosul nostru.
21:00
SUA au autorizat cinci companii să extragă petrolul din Venezuela, patru sunt din Europa. Toate încasările merg la americani # StirileProtv.ro
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP.
20:30
Donald Trump îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski "să se mişte" pentru a obţine un acord de pace cu Rusia # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu "se mişcă".
20:30
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la JO de iarnă # StirileProtv.ro
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice.
20:30
Doctorii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajați în spitale din sistemul public, dar care sunt prinși că în timpul programului se duc să lucreze la privat.
20:20
Jaf armat la o sală de jocuri din Câmpulung. Un bărbat mascat a ameninţat o angajată și a fugit cu 12.000 de lei # StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Argeş au deschis o anchetă în cazul unui jaf comis la o sală de jocuri din municipiul Câmpulung, de unde a fost furată suma de 12.000 de lei.
Acum 24 ore
20:00
JO de iarnă: TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative # StirileProtv.ro
Apelul ucraineanului Vladislav Heraskevici împotriva descalificării de la JO Milano-Cortina a fost respins vineri de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), relatează AFP.
19:50
Trump dă un decret de anulare a științei: Poluarea nu există și nu este periculoasă. ”E mort și îngropat setul de restricții” # StirileProtv.ro
Adept declarat al tezei că schimbările climatice sunt o escrocherie, Donald Trump a revocat legea care prevedea reducerea emisiilor cu efect de seră, un act normativ în vigoare din 2009.
19:40
Vineri 13, între superstiții și explicații științifice. 13% dintre români o consideră zi ghinionistă # StirileProtv.ro
Dacă ar fi să ne luăm după superstițioși, aflați că încheiem una dintre cele mai „ghinioniste” zile din an. Este vineri 13 – data care le dă emoții multor români.
19:40
Conferința de Securitate de la Munchen proclamă: ”Lumea veche a dispărut”. Și o face cinic: ”Poate fi distrugerea creativă?” # StirileProtv.ro
„Poziția de lider global a Statelor Unite este deja contestată și poate că deja au pierdut-o”. Declarația îi aparține cancelarului german Friedrich Merz, care a deschis vineri Conferința de Securitate de la Munchen.
19:30
Combinatul siderurgic de la Galați urmează să fie vândut la licitație. Angajații nu și-au mai luat salariile de câteva luni # StirileProtv.ro
Peste o lună, combinatul siderurgic de la Galați urmează să fie vândut în cadrul unei licitații internaționale. S-au arătat interesați 13 potențiali investitori din toată lumea.
19:30
Un român din trei pică testul pentru reducerea suspendării permisului, după ce rămâne fără drept de a conduce # StirileProtv.ro
Haosul din trafic nu apare doar din cauza drumurilor proaste. Potrivit poliției, mulți șoferi nu respectă regulile de circulație sau, și mai grav, nu le cunosc.
19:30
Nicuşor Dan, despre recesiunea tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri seară după anunțul INS despre recesiunea tehnică, subliniind că politicienii trebuie să se concentreze pe probleme structurale, nu pe zgomot și lozinci.
19:30
Escrocherii sentimentale online în luna iubirii. Avertismentul DNSC pentru cei aflați în căutarea unei relații # StirileProtv.ro
În luna iubirii, trebuie să rămânem precauți. Avertismentul vine de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
19:30
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea # StirileProtv.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că ordinea internaţională suferă din cauza lipsei de responsabilitate, relatează POLITICO.
19:20
JO de iarnă. Reprezentantele României au concurat la snowboard cross: Kata Mandel - locul 24, Henrietta Bartalis - locul 31 # StirileProtv.ro
Reprezentantele României, Kata Mandel şi Henrietta Bartalis, au concurat, vineri, în proba de snowboard cross la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
19:20
Noi detalii despre mașina care a luat foc în mers în București. Călătorii aflați într-un autobuz au asistat îngroziți # StirileProtv.ro
O femeie de 51 de ani a murit carbonizată într-o mașină care a luat foc în mers, pe un bulevard din Capitală.
19:20
Câini maltratați și uciși la cel mai mare adăpost din Vrancea. Firma anchetată ar fi încasat milioane de lei pentru maidanezi # StirileProtv.ro
S-au făcut percheziții de amploare vineri în localitatea Suraia din Vrancea, unde se afla cel mai mare adăpost de câini din județ. Totul după ce zeci de animale de acolo ar fi fost maltratate și ucise.
19:20
ANI: Un medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro # StirileProtv.ro
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate.
19:20
19:20
Sentința primită de un medic ginecolog din București care a abuzat sexual mai multe paciente. „Dorm liniștit” # StirileProtv.ro
Un ginecolog din Capitală a ajuns la închisoare, unde își va petrece următorii nouă ani și jumătate.
19:20
Peste o treime din mașinile verificate de RAR în 2025 au probleme grave. Mii de șoferi circulau cu risc iminent de accident # StirileProtv.ro
Mai bine de o treime dintre mașinile verificate anul trecut de inspectorii Registrului Auto Român au avut probleme tehnice majore, cu un risc semnificativ pentru siguranța rutieră.
19:10
Un șofer s‑a trezit cu o amendă de aproape 23.000 de euro din cauza unei erori, după ce ar fi trecut ilegal pe un pod din UK # StirileProtv.ro
Un șofer s-a trezit cu o amendă uriașă de aproape 23.000 de euro pentru neplata taxelor de trecere, din cauza unei erori birocratice aparent minore, scrie BBC.
19:10
Un medic cardiolog din Iași a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de 200 și 100 de lei de la pacienți # StirileProtv.ro
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei.
18:10
18:10
Eurobarometru: Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată. Încredere ridicată în UE # StirileProtv.ro
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri.
18:00
Top 20 cele mai prietenoase orașe pentru pietoni din Europa. Obiectivele turistice sunt la doar câțiva pași distanță # StirileProtv.ro
Sevilla a fost desemnat cel mai prietenos oraș pentru pietoni din Europa. Experții în turism subliniază că toate atracțiile principale pot fi vizitate pe jos, iar traseele sunt scurte și ideale pentru plimbări relaxante.
