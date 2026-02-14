Cancerul, a doua cauză de deces în UE. Iar numărul cazurilor tot crește. Care sunt cele mai întâlnite tipuri?
Newsweek.ro, 14 februarie 2026 08:50
Deși statele alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, cancerul rămâne a doua cauză de deces în UE. ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
08:50
Cancerul, a doua cauză de deces în UE. Iar numărul cazurilor tot crește. Care sunt cele mai întâlnite tipuri? # Newsweek.ro
Deși statele alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, cancerul rămâne a doua cauză de deces în UE. ...
Acum o oră
08:30
România nu a ajuns „Junk”. Fitch apreciază măsurile Guvernului Bolojan și a menținut ratingul la „BBB-” # Newsweek.ro
România nu a ajuns „Junk”, chiar dacă economia a intrat în recesiune tehnică în urma dezmățului buge...
08:10
Îți expiră permisul de conducere în 2026? Cum îl schimbi și ce documente sunt necesare # Newsweek.ro
Pentru mulți șoferi, expirarea permisului de conducere este un motiv real de stres. În realitate, pr...
Acum 2 ore
08:00
Culoarea limbii îți arată ce boală poți avea. Vezi care sunt indiciile care te trimit la medic # Newsweek.ro
Culoarea limbii poate oferi indicii importante despre starea ta de sănătate. De la nuanțe albicioase...
07:50
Ce plante cățărătoare rezistă cel mai bine în casă? Îți faci propria “junglă” interioară în locuință # Newsweek.ro
Vrei să transformi locuința într-o adevărată oază verde? Plantele cățărătoare pot schimba complet at...
07:40
Cum să faci o shaorma arăbească de pui acasă. Va avea același gust ca în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Vrei să te bucuri de gustul autentic al unei shaorme arăbești de pui chiar la tine acasă? Cu un ames...
07:20
Este legal să instalezi panouri fotovoltaice pe balcon dacă stai la bloc? Montajul trebuie autorizat? # Newsweek.ro
Vrei să instalezi panouri fotovoltaice pe balconul apartamentului? Chiar dacă pare o soluție simplă ...
07:20
Când se fac tăieri la pomii fructiferi? La temperaturi mai mici, lemnul devine casant și crapă # Newsweek.ro
Tăierile la pomii fructiferi se fac doar când temperaturile sunt potrivite. La frig intens, lemnul d...
07:10
Horoscop 15 februarie. Luna în Vărsător aduce incertitudini Scorpionilor. Fecioarele, Peștii, atenție la bani # Newsweek.ro
Horoscop 15 februarie. Luna în Vărsător aduce incertitudini Scorpionilor. Fecioarele și Peștii trebu...
Acum 4 ore
07:00
Trump, decis să schimbe regimul de la Teheran. Gărzile ayatollahului Khamenei arestează politicieni opozanți # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că schimbarea de regim în Iran „pare a fi cel mai bun ...
06:50
Secretul Angelinei Jolie pentru un ten perfect la 50 de ani. Ce rutină de frumusețe are în fiecare zi? # Newsweek.ro
La 50 de ani, Angelina Jolie continuă să impresioneze printr-un ten luminos și impecabil, care pare ...
06:50
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR # Newsweek.ro
Banca Națională a România a venit cu prognoza pentru anul 2026 și cât va fi inflația în acest an. Aș...
Acum 12 ore
22:30
Nicuşor Dan, despre recesiune: Ocupaţi-vă mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, după anunţul privind recesiunea tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult...
22:00
Un medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro # Newsweek.ro
Un medic oftalmolog din Iași are probleme mari cu ANI, pentru că nu poate să justifice o avere de pe...
21:20
Urmează concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii 2 ani, spune Irineu Darău, ministrul Economiei # Newsweek.ro
Urmează să aibă loc, anul acesta, concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii doi ani, a...
21:00
Franța se retrage din programul european pentru o dronă care concura cu MQ-9 a SUA. Costă 7.100.000.000 € # Newsweek.ro
Franța ia în considerare retragerea din programul european Eurodrone și este deja în discuții cu par...
21:00
Ciprian Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile ce au afectat populația după care au blocat reformele necesare # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul general liberal al Capitalei, spune că unii, pe care nu-i numeşte, "au lăsat...
20:40
Când intri într-un cazino, ai două mari categorii de jocuri din care să alegi: sloturile și jocurile...
20:30
Cristian Păun: Carrefour e numai începutul, dacă nu schimbăm ceva. De ce pleacă francezii? Ce urmează? # Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun, de la ASE, spune că plecarea Carrefour din România este numai ...
20:20
Putin e supărat pe Trump. A refuzat ca negocierile cu Ucraina să aibă loc în SUA. Se întâlnesc la Geneva # Newsweek.ro
Kremlinul a anunțat că următoarea rundă de negocieri de pace cu Ucraina va avea loc la Geneva în per...
20:10
Persoanele cu obezitate fac mai ușor infecții mortale. Care este motivul? Explicația medicilor # Newsweek.ro
Obezitatea ar putea fi un factor care contribuie la peste 10% din decesele legate de infecții, dezvă...
Acum 24 ore
19:50
Gabriel Biriş, despre cum colectează taxele şi impozitele Singapore. Care e secretul reuşitei micuţului stat? # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş explică cum colectează taxele şi impozitele statul asiatic Singapor...
19:40
Motivul pentru care trebuie să pui o frunză de dafin sub pernă în fiecare seară. Ajută sistemul nervos? # Newsweek.ro
Problemele de somn devin o caracteristică definitorie a vieții moderne. Agitația zilei nu dispare pu...
19:40
Ilie Bolojan: Anul trecut, cam 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că "anul trecut, cam 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe car...
19:20
Greșeala pe care o faci de fiecare dată când cureți podeaua. Rămâne lipicioasă și faci urme # Newsweek.ro
Podeaua rămâne lipicioasă și plină de urme după fiecare spălare? Cel mai probabil faci aceeași greșe...
19:10
Ungaria dă veşti proaste, după ce România e în recesiune. „Ați putea primi o palmă de la Fitch” # Newsweek.ro
Ungaria, vecina de la vest de noi, dă veşti proaste, după ce România este în recesiune tehnică. „Ați...
19:10
Alege cu grijă: 8 pericole ascunse la salonul de manichiură care îți pot afecta sănătatea unghiilor # Newsweek.ro
Unghiile frumoase pot fi scumpe – mai ales dacă igiena și calitatea nu sunt la înălțime. Ar trebui s...
19:00
Rogobete, descoperire: medicii pleacă în timpul programului de la stat, să muncească la privat. "Îi concediez" # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a făcut o descoperire: medicii pleacă în timpul programului...
18:50
Micul dejun care îți scade colesterolul în doar două zile. Costă 5 lei un pachet care îți ajunge o lună # Newsweek.ro
Un mic dejun pe bază de ovăz poate contribui la scăderea colesterolului în doar două zile. Un pachet...
18:40
Panică la Hollywood. Un instrument video cu AI produce pe bandă rulantă clipuri cu actori de top # Newsweek.ro
Marile studiouri americane au cerut ca un nou instrument video puternic bazat pe inteligență artific...
18:20
Cătălin Predoiu, întâlnire cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri în cadrul Ambasadei SUA # Newsweek.ro
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Michael Dickerson, însărcinat...
18:20
Horoscop februarie: 5 zodii își schimbă viața după 13 februarie. Rac – bani, Leu – avansare în carieră # Newsweek.ro
După 13 februarie, 5 zodii își schimbă viața! Racii vor avea câștiguri neașteptate, Leii primesc ava...
18:10
Înregistrare-cheie într-un scandal din justiție: grefieră acuză fostul șef al Tribunalului Vâlcea de agresiune # Newsweek.ro
O grefieră îl acuză chiar pe fostul preşedinte al tribunalului că a agresat-o într-un birou. Scandal...
18:10
Strategii lui Putin amenință cu un „măcel nuclear în Ucraina”. Susțin cu tupeu că Europa e vinovată # Newsweek.ro
Strategii și propagandiștii lui Putin au pornit o campanie de amenințări susținând cu tupeul din tot...
17:50
Apa și canalizarea, la prețuri foarte diferite în România: unde plătesc românii cel mai mult # Newsweek.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să pr...
17:40
Decizie controversată în atletismul românesc: FRA nu suspendă sportivii care au concurat la Moscova # Newsweek.ro
Federația Română de Atletism a anunțat vineri că nu-i va suspenda pe cei trei sportivi români care a...
17:30
VIDEO Cum merg lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România. Gata în august 2026? # Newsweek.ro
Lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România, aflat pe Secțiunea 4 a mult-așteptatei...
17:20
S-au furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă la Fundulea. Doi suspecți, reținuți # Newsweek.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de m...
17:10
Tarifele la apă și canalizare în februarie 2026: diferențe mari între județe, Bucureștiul rămâne avantajat # Newsweek.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să pr...
17:10
Șefa Curții de Apel cu 5.000€ salariu: „Pensiile speciale să fie aproape cât salariul”. Pensia normală e 550€ # Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel Liana Arsene a spus că pensiile speciale sunt un drept și că ele trebuie să fie ...
16:50
Oana Ţoiu: NATO îşi consolidează apărarea pe Flancul Estic, România are rol cheie la Summitul B9 la Bucureşti # Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul gener...
16:40
Atenție, șoferi! Escrocherie nouă! Nu cumpărați „scutiri” pentru zonele cu emisii zero din orașele din Olanda # Newsweek.ro
Când vine vorba de escrocherii, imaginația, se pare că, nu are limite. Autoritățile din Olanda îi av...
16:30
Ilie Bolojan: Deciziile au fost luate în coaliție, dar declarațiile publice au afectat încrederea # Newsweek.ro
Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsuri...
16:20
Bolojan anunță că unele persoane cu dizabilități ar putea să nu mai plătească impozite. În ce condiții? # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a dat o mică rază de speranță persoanelor cu dizabilități care ar putea să scape d...
16:20
Friedrich Merz și Macron poartă "discuții confidențiale" privind descurajarea nucleară europeană # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că poartă discuții cu președintele francez Emman...
16:10
Ce oferă noua Dacia Jogger, „Full de full”, la 28.560 €? Motor hybrid, oglinzi pliabile electric, ecran de 10” # Newsweek.ro
Break-ul de familie cu până la 7 locuri Dacia Jogger a primit recent un facelift. Prețul de bază est...
16:10
Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră, rămâne condamnat cu executare. Poate România să-l aducă din Itali # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a închis în față ușa ieșeanului Rareș Andrei Berihoi: căile ex...
16:00
Ploaie timp de 40 de zile! Meteorologii avertizează un potop biblic în această zonă a Europei # Newsweek.ro
Unele părți din Marea Britanie au plouat aproape continuu timp de 40 de zile. Experții consideră că ...
15:50
Exercițiile fizice te fac cu 30% mai deștept. Când e momentul potrivit pentru ele? Sunt rezultate uimitoare # Newsweek.ro
Exercițiile fizice nu numai că te pun în formă, dar îți îmbunătățesc și capacitatea de învățare. Fac...
15:40
Oliver, teroristul din Iași care s-a sinucis zilele trecute sub roțile trenului. Și-a anunțat moartea # Newsweek.ro
Oliver Stan, tânărul judecat acum 13 ani pentru terorism, s-a sinucis la 51 de ani aruncându-se în f...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.