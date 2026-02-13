VIDEO Cum merg lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România. Gata în august 2026?

Newsweek.ro, 13 februarie 2026 17:30

Lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România, aflat pe Secțiunea 4 a mult-așteptatei...

Acum 10 minute
17:40
Decizie controversată în atletismul românesc: FRA nu suspendă sportivii care au concurat la Moscova Newsweek.ro
Federația Română de Atletism a anunțat vineri că nu-i va suspenda pe cei trei sportivi români care a...
Acum 30 minute
17:20
S-au furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă la Fundulea. Doi suspecți, reținuți Newsweek.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de m...
Acum o oră
17:10
Tarifele la apă și canalizare în februarie 2026: diferențe mari între județe, Bucureștiul rămâne avantajat Newsweek.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să pr...
17:10
Șefa Curții de Apel cu 5.000€ salariu: „Pensiile speciale să fie aproape cât salariul”. Pensia normală e 550€ Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel Liana Arsene a spus că pensiile speciale sunt un drept și că ele trebuie să fie ...
16:50
Oana Ţoiu: NATO îşi consolidează apărarea pe Flancul Estic, România are rol cheie la Summitul B9 la Bucureşti Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul gener...
Acum 2 ore
16:40
Atenție, șoferi! Escrocherie nouă! Nu cumpărați „scutiri” pentru zonele cu emisii zero din orașele din Olanda Newsweek.ro
Când vine vorba de escrocherii, imaginația, se pare că, nu are limite. Autoritățile din Olanda îi av...
16:30
Ilie Bolojan: Deciziile au fost luate în coaliție, dar declarațiile publice au afectat încrederea Newsweek.ro
Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsuri...
16:20
Bolojan anunță că unele persoane cu dizabilități ar putea să nu mai plătească impozite. În ce condiții? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a dat o mică rază de speranță persoanelor cu dizabilități care ar putea să scape d...
16:20
Friedrich Merz și Macron poartă &#34;discuții confidențiale&#34; privind descurajarea nucleară europeană Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că poartă discuții cu președintele francez Emman...
16:10
Ce oferă noua Dacia Jogger, „Full de full”, la 28.560 €? Motor hybrid, oglinzi pliabile electric, ecran de 10” Newsweek.ro
Break-ul de familie cu până la 7 locuri Dacia Jogger a primit recent un facelift. Prețul de bază est...
16:10
Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră, rămâne condamnat cu executare. Poate România să-l aducă din Itali Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a închis în față ușa ieșeanului Rareș Andrei Berihoi: căile ex...
16:00
Ploaie timp de 40 de zile! Meteorologii avertizează un potop biblic în această zonă a Europei Newsweek.ro
Unele părți din Marea Britanie au plouat aproape continuu timp de 40 de zile. Experții consideră că ...
15:50
Exercițiile fizice te fac cu 30% mai deștept. Când e momentul potrivit pentru ele? Sunt rezultate uimitoare Newsweek.ro
Exercițiile fizice nu numai că te pun în formă, dar îți îmbunătățesc și capacitatea de învățare. Fac...
Acum 4 ore
15:40
Oliver, teroristul din Iași care s-a sinucis zilele trecute sub roțile trenului. Și-a anunțat moartea Newsweek.ro
Oliver Stan, tânărul judecat acum 13 ani pentru terorism, s-a sinucis la 51 de ani aruncându-se în f...
15:30
VIDEO România cumpără blindate cu 3.500.000.000€. Au tunuri automate care trag 300 de lovituri pe minut Newsweek.ro
Ministerul Apărări Naționale cumpără blindate prin programul de finanțare europeană SAFE (Acțiunea p...
15:30
Mașini periculoase pe șosele! RAR a depistat în trafic zeci de vehicule care ar fi putut provoca accidente Newsweek.ro
În 2025, Registrul Auto Român (RAR) a verificat în trafic 2.398 de vehicule în județul Iași, iar rez...
15:20
Bulbii pe care trebuie să îi pui în grădină în luna februarie. Pământul nu trebuie să fie înghețat Newsweek.ro
Luna februarie este potrivită pentru plantarea bulbilor în grădină, dacă vremea permite. Specialiști...
15:10
Veste proastă, pentru camioane și autocare! Traversarea Bulgariei, mai scumpă cu 30%-130%, de la 1 martie Newsweek.ro
Transportatorii trebuie să-și recalculeze tarifele și pentru traversarea Bulgariei. De la 1 martie 2...
15:00
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile speciale: Orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților generează...
14:50
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată? Newsweek.ro
Un singur document oficial poate reduce vârsta de pensionare fără eforturi suplimentare. Mulți pensi...
14:40
Bolojan, despre recesiunea economică: După ce se închide bugetul de stat, vom relua zona de creştere economică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zi...
14:30
„Armada” lui Trump, la porțile Iranului. SUA trimit cel mai mare portavion din lume în Orientul Mijlociu Newsweek.ro
Portavionul USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război construită vreodată, a primit ordin să s...
14:20
Sondaj. Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale Newsweek.ro
Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale, conform unui sondaj. Nouă român...
14:10
Record la Jocurile Olimpice de iarnă: Stocul de 10.000 prezervative din Satul Olimpic, epuizat în 72 ore Newsweek.ro
Un nou record inedit a fost stabilit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Stocul...
14:00
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: „Lipsă de respect faţă de comunitate” Newsweek.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Cu...
13:50
Doi români care lăudau „libertatea din Rusia”, arestați de FSB, dezbrăcați și expulzați: „Asta e Rusia reală” Newsweek.ro
Doi vloggeri români care au publicat zeci de clipuri elogioase despre cât de frumoasă, curată și lib...
Acum 6 ore
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei. Ard mai multe vehicule. O persoană a murit, alta este rănită Newsweek.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule p...
13:30
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Cosmetice expirate, ingrediente interzise Newsweek.ro
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Inspectorii au găsit cosmetice ...
13:20
Zelenski a ajuns la Munchen şi anunţă întâlniri cu partenerii pentru producţia comună de drone şi armament Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri pe conturile sale de socializare, la sos...
13:10
Deputatul AUR care a condus protestul anti-sărăcie al lui Simion: Traseist politic cu avere de 7.000.000 € Newsweek.ro
George Simion a organizat ieri un protest contra sărăciei, oamenii fiind îndemnați ca la ora 12.00 s...
13:10
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep cursurile în septembrie? Ministerul Educației anunță calendarul Newsweek.ro
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în ședința Comisiei de Dialog Social și urmează să ...
13:00
Au fost inventați chiloții inteligenți pentru măsurarea „noxelor”. Pentru ce sunt extrem de utili? Newsweek.ro
În încercarea de a diagnostica mai bine boli digestive grave, cum ar fi sindromul de intestin iritab...
12:40
Robert F. Kennedy Jr. recunoaşte că în tinereţe a consumat cocaină de pe capacele de toaletă Newsweek.ro
Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că, în tinereţ...
12:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru românii de rând? Economist: Nu le mai ajung banii pentru o viață decentă Newsweek.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat într-un...
12:20
Călin Georgescu, în delirul propagandei Kremlinului acuză: „UE a furat alegerile din România. Turul 2 înapoi” Newsweek.ro
Tribunalul București se pronunță astăzi asupra contestației depuse de avocații prorusului Călin Geor...
12:10
Zelenski cheamă sub arme bărbați ajunși la 60 de ani. Până la ce vârstă poți fi mobilizat în România? Newsweek.ro
Bărbații cu vârsta peste 60 de ani pot servi în armata ucraineană în baza unui contract. Președintel...
12:00
Noi tensiuni, în Marea Chinei de Sud. Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească. Căpitanul, arestat Newsweek.ro
Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească în Marea Chinei de Sud, care se afla în zona econo...
Acum 8 ore
11:40
TikTok a închis contul de propagndă rusească Realitatea TV, CNA oprește 3 ore emisia: „Ăsta nu e jurnalism” Newsweek.ro
Compania Tiktok a închis oficial contul Realitetea TV, televiziune, acuzat continuu de propagandă ru...
11:30
21 de județe inclusiv București intră în vacanța de schi Newsweek.ro
Vineri, după ore, elevii din București alte 21 de județe intră în vacanța de schi. Săptămâna de vaca...
11:30
Moment istoric! Ford, creatorul mașinii accesibile de serie, doborât de un brand chinezesc în top-ul mondial Newsweek.ro
Ford, constructorul auto american considerat drept creatorul mașinii accesibile de serie prin introd...
11:10
VIDEO LIVE A început Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă Newsweek.ro
Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă, se desfășoară pe străzile metropole...
11:00
Cinci alimente care îți încetinesc metabolismul. Stai departe de ele dacă vrei să slăbești Newsweek.ro
Corpul tău procesează unele alimente diferit față de altele. Cinci alimente populare încetinesc arde...
10:50
Nicușor Dan a semnat a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „M-a suant Lia”. Va lua 22.000 lei pensie Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreşedint...
10:50
Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul acestei tranziții” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reacționat după anunțul ISC conform căruia România a intrat în recesiuen tehnică. Pre...
10:40
Grindeanu anunță creșterea iminentă a pensiilor. „Acum, nu mergem în direcția bună”. Despre ce bani e vorba? Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a anunțat că măsurile de solidaritate propuse de PSD printre care sunt și ...
10:30
Hackerii clonează asistenții de inteligență artificială și trimit „recomandări otrăvite”. Nimeni nu scapă Newsweek.ro
O eroare de securitate cibernetică a fost descoperită în asistenții de inteligență artificială, care...
10:20
Va supraviețui fostul Sidex Galați? 13 investitori, inclusiv Umbrărescu, interesați. Preț: 690.000.000 € Newsweek.ro
Liberty Galaţi, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, aflat în faliment, este scos la vânzare pri...
10:20
De ce gazele „ieftine” devin „scumpe”? Dumitru Chisăliță: „România are printre cele mai mari costuri” Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat într-o analiză de ce România are cele mai mari cost...
10:10
Incident feroviar în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren de călători a deraiat Newsweek.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord din București după ce primul vagon al unui tren de că...
