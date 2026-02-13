Urmează concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii 2 ani, spune Irineu Darău, ministrul Economiei

Newsweek.ro, 13 februarie 2026 21:20

Urmează să aibă loc, anul acesta, concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii doi ani, a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum o oră
21:20
Urmează concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii 2 ani, spune Irineu Darău, ministrul Economiei Newsweek.ro
Urmează să aibă loc, anul acesta, concedieri și restructurări în IT și Auto, în următorii doi ani, a...
21:00
Franța se retrage din programul european pentru o dronă care concura cu MQ-9 a SUA. Costă 7.100.000.000 € Newsweek.ro
Franța ia în considerare retragerea din programul european Eurodrone și este deja în discuții cu par...
21:00
Ciprian Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile ce au afectat populația după care au blocat reformele necesare Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul general liberal al Capitalei, spune că unii, pe care nu-i numeşte, "au lăsat...
Acum 2 ore
20:40
Slots vs. jocuri de masă: diferențe în mecanică, volatilitate și șanse de câștig (P) Newsweek.ro
Când intri într-un cazino, ai două mari categorii de jocuri din care să alegi: sloturile și jocurile...
20:30
Cristian Păun: Carrefour e numai începutul, dacă nu schimbăm ceva. De ce pleacă francezii? Ce urmează? Newsweek.ro
Profesorul universitar Cristian Păun, de la ASE, spune că plecarea Carrefour din România este numai ...
20:20
Putin e supărat pe Trump. A refuzat ca negocierile cu Ucraina să aibă loc în SUA. Se întâlnesc la Geneva Newsweek.ro
Kremlinul a anunțat că următoarea rundă de negocieri de pace cu Ucraina va avea loc la Geneva în per...
20:10
Persoanele cu obezitate fac mai ușor infecții mortale. Care este motivul? Explicația medicilor Newsweek.ro
Obezitatea ar putea fi un factor care contribuie la peste 10% din decesele legate de infecții, dezvă...
Acum 4 ore
19:50
Gabriel Biriş, despre cum colectează taxele şi impozitele Singapore. Care e secretul reuşitei micuţului stat? Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş explică cum colectează taxele şi impozitele statul asiatic Singapor...
19:40
Motivul pentru care trebuie să pui o frunză de dafin sub pernă în fiecare seară. Ajută sistemul nervos? Newsweek.ro
Problemele de somn devin o caracteristică definitorie a vieții moderne. Agitația zilei nu dispare pu...
19:40
Ilie Bolojan: Anul trecut, cam 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că "anul trecut, cam 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe car...
19:20
Greșeala pe care o faci de fiecare dată când cureți podeaua. Rămâne lipicioasă și faci urme Newsweek.ro
Podeaua rămâne lipicioasă și plină de urme după fiecare spălare? Cel mai probabil faci aceeași greșe...
19:10
Ungaria dă veşti proaste, după ce România e în recesiune. „Ați putea primi o palmă de la Fitch” Newsweek.ro
Ungaria, vecina de la vest de noi, dă veşti proaste, după ce România este în recesiune tehnică. „Ați...
19:10
Alege cu grijă: 8 pericole ascunse la salonul de manichiură care îți pot afecta sănătatea unghiilor Newsweek.ro
Unghiile frumoase pot fi scumpe – mai ales dacă igiena și calitatea nu sunt la înălțime. Ar trebui s...
19:00
Rogobete, descoperire: medicii pleacă în timpul programului de la stat, să muncească la privat. &#34;Îi concediez&#34; Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a făcut o descoperire: medicii pleacă în timpul programului...
18:50
Micul dejun care îți scade colesterolul în doar două zile. Costă 5 lei un pachet care îți ajunge o lună Newsweek.ro
Un mic dejun pe bază de ovăz poate contribui la scăderea colesterolului în doar două zile. Un pachet...
18:40
Panică la Hollywood. Un instrument video cu AI produce pe bandă rulantă clipuri cu actori de top Newsweek.ro
Marile studiouri americane au cerut ca un nou instrument video puternic bazat pe inteligență artific...
18:20
Cătălin Predoiu, întâlnire cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri în cadrul Ambasadei SUA Newsweek.ro
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Michael Dickerson, însărcinat...
18:20
Horoscop februarie: 5 zodii își schimbă viața după 13 februarie. Rac – bani, Leu – avansare în carieră Newsweek.ro
După 13 februarie, 5 zodii își schimbă viața! Racii vor avea câștiguri neașteptate, Leii primesc ava...
18:10
Înregistrare-cheie într-un scandal din justiție: grefieră acuză fostul șef al Tribunalului Vâlcea de agresiune Newsweek.ro
O grefieră îl acuză chiar pe fostul preşedinte al tribunalului că a agresat-o într-un birou. Scandal...
18:10
Strategii lui Putin amenință cu un „măcel nuclear în Ucraina”. Susțin cu tupeu că Europa e vinovată Newsweek.ro
Strategii și propagandiștii lui Putin au pornit o campanie de amenințări susținând cu tupeul din tot...
Acum 6 ore
17:50
Apa și canalizarea, la prețuri foarte diferite în România: unde plătesc românii cel mai mult Newsweek.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să pr...
17:40
Decizie controversată în atletismul românesc: FRA nu suspendă sportivii care au concurat la Moscova Newsweek.ro
Federația Română de Atletism a anunțat vineri că nu-i va suspenda pe cei trei sportivi români care a...
17:30
VIDEO Cum merg lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România. Gata în august 2026? Newsweek.ro
Lucrările la primul tunel la nivel de autostradă din România, aflat pe Secțiunea 4 a mult-așteptatei...
17:20
S-au furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă la Fundulea. Doi suspecți, reținuți Newsweek.ro
Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de m...
17:10
Tarifele la apă și canalizare în februarie 2026: diferențe mari între județe, Bucureștiul rămâne avantajat Newsweek.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să pr...
17:10
Șefa Curții de Apel cu 5.000€ salariu: „Pensiile speciale să fie aproape cât salariul”. Pensia normală e 550€ Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel Liana Arsene a spus că pensiile speciale sunt un drept și că ele trebuie să fie ...
16:50
Oana Ţoiu: NATO îşi consolidează apărarea pe Flancul Estic, România are rol cheie la Summitul B9 la Bucureşti Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul gener...
16:40
Atenție, șoferi! Escrocherie nouă! Nu cumpărați „scutiri” pentru zonele cu emisii zero din orașele din Olanda Newsweek.ro
Când vine vorba de escrocherii, imaginația, se pare că, nu are limite. Autoritățile din Olanda îi av...
16:30
Ilie Bolojan: Deciziile au fost luate în coaliție, dar declarațiile publice au afectat încrederea Newsweek.ro
Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsuri...
16:20
Bolojan anunță că unele persoane cu dizabilități ar putea să nu mai plătească impozite. În ce condiții? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a dat o mică rază de speranță persoanelor cu dizabilități care ar putea să scape d...
16:20
Friedrich Merz și Macron poartă &#34;discuții confidențiale&#34; privind descurajarea nucleară europeană Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că poartă discuții cu președintele francez Emman...
16:10
Ce oferă noua Dacia Jogger, „Full de full”, la 28.560 €? Motor hybrid, oglinzi pliabile electric, ecran de 10” Newsweek.ro
Break-ul de familie cu până la 7 locuri Dacia Jogger a primit recent un facelift. Prețul de bază est...
16:10
Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră, rămâne condamnat cu executare. Poate România să-l aducă din Itali Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a închis în față ușa ieșeanului Rareș Andrei Berihoi: căile ex...
16:00
Ploaie timp de 40 de zile! Meteorologii avertizează un potop biblic în această zonă a Europei Newsweek.ro
Unele părți din Marea Britanie au plouat aproape continuu timp de 40 de zile. Experții consideră că ...
Acum 8 ore
15:50
Exercițiile fizice te fac cu 30% mai deștept. Când e momentul potrivit pentru ele? Sunt rezultate uimitoare Newsweek.ro
Exercițiile fizice nu numai că te pun în formă, dar îți îmbunătățesc și capacitatea de învățare. Fac...
15:40
Oliver, teroristul din Iași care s-a sinucis zilele trecute sub roțile trenului. Și-a anunțat moartea Newsweek.ro
Oliver Stan, tânărul judecat acum 13 ani pentru terorism, s-a sinucis la 51 de ani aruncându-se în f...
15:30
VIDEO România cumpără blindate cu 3.500.000.000€. Au tunuri automate care trag 300 de lovituri pe minut Newsweek.ro
Ministerul Apărări Naționale cumpără blindate prin programul de finanțare europeană SAFE (Acțiunea p...
15:30
Mașini periculoase pe șosele! RAR a depistat în trafic zeci de vehicule care ar fi putut provoca accidente Newsweek.ro
În 2025, Registrul Auto Român (RAR) a verificat în trafic 2.398 de vehicule în județul Iași, iar rez...
15:20
Bulbii pe care trebuie să îi pui în grădină în luna februarie. Pământul nu trebuie să fie înghețat Newsweek.ro
Luna februarie este potrivită pentru plantarea bulbilor în grădină, dacă vremea permite. Specialiști...
15:10
Veste proastă, pentru camioane și autocare! Traversarea Bulgariei, mai scumpă cu 30%-130%, de la 1 martie Newsweek.ro
Transportatorii trebuie să-și recalculeze tarifele și pentru traversarea Bulgariei. De la 1 martie 2...
15:00
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile speciale: Orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților generează...
14:50
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată? Newsweek.ro
Un singur document oficial poate reduce vârsta de pensionare fără eforturi suplimentare. Mulți pensi...
14:40
Bolojan, despre recesiunea economică: După ce se închide bugetul de stat, vom relua zona de creştere economică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zi...
14:30
„Armada” lui Trump, la porțile Iranului. SUA trimit cel mai mare portavion din lume în Orientul Mijlociu Newsweek.ro
Portavionul USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război construită vreodată, a primit ordin să s...
14:20
Sondaj. Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale Newsweek.ro
Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale, conform unui sondaj. Nouă român...
14:10
Record la Jocurile Olimpice de iarnă: Stocul de 10.000 prezervative din Satul Olimpic, epuizat în 72 ore Newsweek.ro
Un nou record inedit a fost stabilit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Stocul...
14:00
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: „Lipsă de respect faţă de comunitate” Newsweek.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Cu...
Acum 12 ore
13:50
Doi români care lăudau „libertatea din Rusia”, arestați de FSB, dezbrăcați și expulzați: „Asta e Rusia reală” Newsweek.ro
Doi vloggeri români care au publicat zeci de clipuri elogioase despre cât de frumoasă, curată și lib...
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei. Ard mai multe vehicule. O persoană a murit, alta este rănită Newsweek.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule p...
13:30
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Cosmetice expirate, ingrediente interzise Newsweek.ro
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Inspectorii au găsit cosmetice ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.