Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar
Primasport.ro, 14 februarie 2026 10:20
Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
10:20
Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar # Primasport.ro
Bogdan Lobonţ e gata de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă este aproape să bată palma fostul portar
Acum 2 ore
09:40
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium # Primasport.ro
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium
09:30
Surpriză de proporţii! Alin Toşca a semnat şi va continua în SuperLiga
09:10
VIDEO | Luka Modric străluceşte şi la 40 de ani! Mijlocaşul croat a adus victoria lui AC Milan la Pisa, scor 2-1 # Primasport.ro
VIDEO | Luka Modric străluceşte şi la 40 de ani! Mijlocaşul croat a adus victoria lui AC Milan la Pisa, scor 2-1
09:00
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, ASTĂZI, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în luptă acerbă pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, ASTĂZI, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în luptă acerbă pentru play-off
09:00
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii sunt fără victorie de 3 etape # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Oţelul, ASTĂZI, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii sunt fără victorie de 3 etape
09:00
A fost anunţată suspendarea pe care o va primi Radu Petrescu, după momentul incredibil de la finalul meciului Petrolul - FC Argeş # Primasport.ro
A fost anunţată suspendarea pe care o va primi Radu Petrescu, după momentul incredibil de la finalul meciului Petrolul - FC Argeş
08:50
Bombă la FCSB! Ajuns rezervă de lux, Ştefan Târnovanu şi-a găsit echipă după ce a cerut rezilierea contractului # Primasport.ro
Bombă la FCSB! Ajuns rezervă de lux, Ştefan Târnovanu şi-a găsit echipă după ce a cerut rezilierea contractului
Acum 12 ore
23:50
După o carieră legendară, Chris Paul şi-a anunţat retragerea
23:50
VIDEO | Volendam - PSV 2-1. Dennis Man a marcat din nou!
23:40
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. ”Va suporta măsurile care se impun” # Primasport.ro
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. ”Va suporta măsurile care se impun”
23:40
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol
23:20
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Suntem bine pregătiţi”. Eugen Neagoe a ţinut să îşi remarce jucătorii
22:40
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. ”A fost consumul prea mare” # Primasport.ro
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. ”A fost consumul prea mare”
22:40
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat # Primasport.ro
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat
22:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off
21:50
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci! # Primasport.ro
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci!
21:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 1-1. Golurile au venit după erori mari
Acum 24 ore
21:30
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea
21:20
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă # Primasport.ro
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă
21:20
Steliano Filip a semnat cu o nouă echipă. Incredibil unde a ajuns
21:00
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană # Primasport.ro
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană
20:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor după o gafă mare # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor după o gafă mare
20:30
Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze
20:30
E OUT! FCSB, fără un jucător de bază la meciul contra Craiovei de duminică: "Nu va fi în lot" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
E OUT! FCSB, fără un jucător de bază la meciul contra Craiovei de duminică: "Nu va fi în lot" | VIDEO EXCLUSIV
20:20
Universitatea Cluj s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot! A prins foarte puţine meciuri la ardeleni # Primasport.ro
Universitatea Cluj s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot! A prins foarte puţine meciuri la ardeleni
20:10
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis au terminat cu bine concursul olimpic de snowboard cross # Primasport.ro
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis au terminat cu bine concursul olimpic de snowboard cross
20:00
TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative # Primasport.ro
TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative
20:00
MM Stoica, reacţie categorică după controversa de la golul doi al Craiovei: "Sunt oameni care au simpatii" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica, reacţie categorică după controversa de la golul doi al Craiovei: "Sunt oameni care au simpatii" | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile # Primasport.ro
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile
19:30
Un fost patron din Superliga a murit!
19:10
Radu Drăguşin, aproape să aibă antrenor nou! Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal # Primasport.ro
Radu Drăguşin, aproape să aibă antrenor nou! Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal
19:00
Născut în străinătate, un jucător anunţă că vrea să joace pentru România: "Este visul meu!" # Primasport.ro
Născut în străinătate, un jucător anunţă că vrea să joace pentru România: "Este visul meu!"
18:30
Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, campion olimpic pentru a patra oară
18:20
Un club important din La Liga a primit interzis la transferuri până în 2028
18:20
O echipă din Superliga a scăpat de insolvenţă! ”Comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă” # Primasport.ro
O echipă din Superliga a scăpat de insolvenţă! ”Comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă”
18:00
O legendă a lui Dinamo propune un jucător surpriză la echipa naţională!
17:50
O echipă din Liga 2 a rămas fără antrenor înainte de reluarea sezonului. ”Nu neapărat că am vrut să fug de pe corabie” # Primasport.ro
O echipă din Liga 2 a rămas fără antrenor înainte de reluarea sezonului. ”Nu neapărat că am vrut să fug de pe corabie”
17:40
Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur # Primasport.ro
Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur
17:40
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia. ”Nu vor fi suspendaţi” # Primasport.ro
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia. ”Nu vor fi suspendaţi”
17:40
Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportivul a fost descalificat la JO din cauza căştii comemorative # Primasport.ro
Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportivul a fost descalificat la JO din cauza căştii comemorative
17:40
Becali a auzit că un titular de la FCSB vrea să plece şi a răbufnit: "Nu stau să pierd campionatul pentru el! Nu merg astea cu mine" # Primasport.ro
Becali a auzit că un titular de la FCSB vrea să plece şi a răbufnit: "Nu stau să pierd campionatul pentru el! Nu merg astea cu mine"
17:20
O echipă care a jucat recent în Liga 2 este la un pas de faliment!
17:10
Gigi Becali ia o decizie dură cu privire la un jucător de la FCSB.
17:00
Mladinovici şi Călin arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
16:40
Transfer de marcă în Liga 3! Unirea Alba Iulia a adus un fost portar de la FCSB
16:40
O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon # Primasport.ro
O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.