JO de iarnă: Ilia Malinin „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat”, după eşecul său la programul liber
StirileProtv.ro, 14 februarie 2026 11:20
Patinatorul american Ilia Malinin, mare favorit la masculin la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a încheiat surprinzător pe locul 8, după ce a căzut de două ori în programul liber și a declarat că încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
11:20
JO de iarnă: Ilia Malinin „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat”, după eşecul său la programul liber # StirileProtv.ro
Patinatorul american Ilia Malinin, mare favorit la masculin la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a încheiat surprinzător pe locul 8, după ce a căzut de două ori în programul liber și a declarat că încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat.
Acum o oră
11:10
România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.
11:10
Românii au talent a fost, din nou, lider absolut de audiență. Andi Moisescu: „Vreau să te văd în semifinale” # StirileProtv.ro
Talentul autentic a scris, din nou, povești spectaculoase, aseară, la Românii au talent! Milioane de români au avut parte de emoție, momente nemaivăzute și concurenți care au demonstrat, încă o dată, că visurile pot deveni realitate la orice vârstă.
10:50
iLikeIT. Emisiunea integrală din 14 februarie 2026
Acum 2 ore
10:40
Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
10:40
Marco Rubio: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală, de aliaţi care să se apere singuri # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
10:30
Roboții umanoizi au luat cu asalt târgul CES din Las Vegas. Tehnologia promite ajutor acasă și la muncă # StirileProtv.ro
Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.
10:30
Cum arată Brașovul de acum 500 de ani prin ochelari VR. ”Te fac să te simți de parcă ai fi în acea poveste” # StirileProtv.ro
Parcă altfel ar suna lecțiile de istorie cu niște lecții în VR? Vedem un exemplu cum această tehnologie ne ajută să înțelegem mai bine trecutul.
10:20
Nioh 3, unul dintre cele mai dificile jocuri ale anului, cu peste 40 de ore de provocări # StirileProtv.ro
NIOH 3 este un titlu important pentru 2026. Și greu, tare greu, dar acesta este farmecul jocurilor de genul care te pot absorbi zeci de ore, uneori mai stresante decât cele petrecute la birou.
10:20
Gisele Pelicot, femeia aflată în centrul cazului care a şocat Franţa: „Am fost copleşită de groază, dar nu simt furie” # StirileProtv.ro
Gisèle Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a declarat pentru BBC Newsnight că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o drogase în repetate rânduri până a leşinat.
10:10
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi # StirileProtv.ro
Ucrainenii au învins două batalioane NATO în timpul exercițiilor militare „Hedgehog-2025”, desfășurate în Estonia.
10:00
MAE, atenţionare de călătorie pentru Spania. Cod roşu de vânt puternic în provincia Castellan # StirileProtv.ro
O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contextul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roşu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellan.
Acum 4 ore
09:40
Cum s-a schimbat Ziua Îndrăgostiților de-a lungul timpului. De la festivaluri romane la cadouri și cine romantice # StirileProtv.ro
Ziua Îndrăgostiților, numită și Valentine's Day sau Sf. Valentrin, este o sărbătoare modernă, în care cuplurile din întreaga lume își sărbătoresc iubirea.
09:40
Horoscop cu Saturn în Berbec din 14 februarie 2026. Schimbări karmice și lecții decisive pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Horoscop Saturn în Berbec aduce un nou ciclu karmic între 14 februarie 2026 și 13 aprilie 2028, marcând începutul unei etape de maturizare, responsabilitate și reconstrucție personală pentru toate zodiile.
09:40
Moșii de iarnă din 2026 sunt pomeniți pe 14 februarie, în Sâmbăta morților, una dintre cele mai importante zile dedicate celor adormiți.
09:40
Valentine's Day 2026. Povestea șocantă din spatele Sfântului Valentin și adevărul despre 14 februarie # StirileProtv.ro
Luna februarie este asociată pretutindeni cu iubirea. Valentine’s Day a devenit, în timp, una dintre cele mai populare sărbători dedicate dragostei.
09:40
Când se sărbătorește, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul creștin ortodox. Ce semnificație are la români # StirileProtv.ro
În fiecare an, pe 14 februarie, mulți români sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Puțini știu însă când este pomenit, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul creștin ortodox și ce semnificație are această zi în tradiția noastră.
09:30
”Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană # StirileProtv.ro
Rușii nu vor fi niciodată pregătiți pentru pace, sună mesajul sumbru transmis de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Înaltul diplomat american îl contrazice astfel pe președintele Donald Trump.
09:00
Tot mai multe țări limitează accesul adolescenților la rețelele sociale, iar Portugalia propune interdicții pentru minori # StirileProtv.ro
Tot mai multe țări restrâng accesul adolescenților la rețelele de socializare.
08:50
Întâmplări recente care arată că Putin ia în calcul încheierea războiului în anumite condiții # StirileProtv.ro
Tentativa de asasinare a adjunctului GRU ar putea face parte dintr-un plan mai amplu al lui Putin de a-și elimina rivalii pro-război înaintea unui posibil armistițiu cu Ucraina.
08:40
Mai mulți elevi concurează pentru o carieră în HoReCa, iar cel mai bun va reprezenta România în Japonia # StirileProtv.ro
Tot mai puțini tineri aleg să lucreze în HoReCa, iar industria caută soluții pentru a atrage viitori specialiști. 29 de elevi au intrat într-o competiție care le deschide porțile spre o carieră în turism și ospitalitate.
08:40
Europa e cu garda sus la Conferința de Securitate de la Munchen. Trump, ”elefantul din cameră” care a răsturnat istoria # StirileProtv.ro
La Munchen stă să înceapă a doua zi a Conferinței de Securitate, dominată de tema războiului din Ucraina și de viitorul alianței transatlantice.
08:30
Ghețarul de la Scărișoara se topește accelerat. Specialiștii avertizează că ar putea dispărea în următoarele decenii # StirileProtv.ro
Ritmul de topire al ghețarului de la Scărișoara este cel mai accelerat din ultimul secol. Asta spun specialiștii care au ajuns în Munții Apuseni și au luat probe pentru a le cerceta în laborator.
08:30
Focar de infecție într-un cartier de la marginea Aradului. Un teren s-a transformat într-o groapă ilegală de gunoi # StirileProtv.ro
Focar de infecție într-un cartier de la marginea Aradului. Un teren de 3 hectare și jumătate s-a transformat în timp într-o groapă ilegală de gunoi, spre disperarea oamenilor care locuiesc în zonă.
08:20
Omagiu impresionant adus lui Brâncuși, la Bruxelles. Ce apare pe biserica din Piața Regală # StirileProtv.ro
Un omagiu spectaculos este adus marelui sculptor Constantin Brâncuși la Bruxelles.
08:10
Incendiu violent la o stație de vulcanizare dintr-o localitate din Sibiu. Traficul pe DN1 a fost blocat # StirileProtv.ro
Traficul a fost blocat vineri pe DN1, la Veștem, în județul Sibiu, din cauza unui incendiu violent. O stație de vulcanizare a luat foc, iar sute de cauciucuri au ars.
08:10
Polițist din Arad anchetat în Austria după ce a furat împreună cu soția sa pantofi sport din 20 de magazine # StirileProtv.ro
Un polițist din Arad este anchetat în Austria după ce a fost prins în flagrant cu un portbagaj plin cu pantofi sport furați.
08:00
Doi agenţi ai ICE suspendaţi pentru că au minţit în legătură cu împuşcăturile asupra unui imigrant în Minneapolis # StirileProtv.ro
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis, în ianuarie, a anunţat vineri directorul ICE, Todd Lyons.
08:00
Reuters: Armata SUA se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite împotriva Iranului # StirileProtv.ro
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.
08:00
Fitch menţine ratingul suveran al României la ”BBB minus”, cu perspectivă negativă. Măsurile guvernului, apreciate # StirileProtv.ro
Fitch menține ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
07:50
Trei persoane au murit în urma unui atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, în Caraibe # StirileProtv.ro
Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.
Acum 6 ore
07:40
Vremea azi, 14 februarie 2026. Temperaturi specifice lunii aprilie, în aproape toată țara # StirileProtv.ro
Ziua de astăzi aduce soare și vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 17 grade.
07:40
Surpriză imensă la JO de iarnă: Mikhail Shaidorov a câștigat titlul olimpic, iar Ilia Malinin a încheiat departe de podium # StirileProtv.ro
Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
07:30
Două ciute din munții Bistriței se joacă fericite alături de prietenul lor, starețul unei mănăstiri. ”Așa, fetița, bravo!” # StirileProtv.ro
Imagini inedite au fost surprinse în munții Bistriței, la cota 1.400. Floricica și Pietricica - două ciute tare jucăușe - s-au bălăcit într-o baltă cu apă rece ca gheața.
07:30
OCDE: Numărul cazurilor de cancer creşte în UE, cu impact social şi economic tot mai mare # StirileProtv.ro
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească.
Acum 24 ore
22:10
Traian Băsescu: „Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un ”semnal de alarmă”, amintind că inclusiv din punctul de vedere al economiştilor recesiunea tehnică reprezintă doar un semnal.
21:50
Atac armat într-un campus universitar din SUA. Două persoane au murit, iar una a fost rănită # StirileProtv.ro
Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită într-un atac armat produs joi seara în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia, potrivit AFP.
21:50
Cum trebuie să coexiste Europa cu Rusia dacă se va încheie o pace în Ucraina. Propunerea lui Macron # StirileProtv.ro
Europenii trebuie să se înarmeze cu sisteme de lovituri de precizie în profunzime dacă vor să capete o poziție de forță prin care să coexiste apoi cu Rusia, în eventualitatea în care se va încheia o pace în Ucraina, consideră Emmanuel Macron.
21:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat 15 minute cu premierii din Danemarca și Groenlanda. Ce le-a spus # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut vineri la Munchen o întrevedere cu şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi cu omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen, cu care a discutat despre Groenlanda, teritoriu râvnit de Donald Trump.
21:10
Traian Băsescu, despre situaţia economică a României: Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) având în vedere situaţia economică a României.
21:00
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia.
21:00
Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii # StirileProtv.ro
Horoscop 14 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfirmări azi. O să ne bucurăm de răspunsurile primite, că apar oameni, situații care să ne indice drumul pe care să mergem; aflăm scurtăturile și toate vor fi în folosul nostru.
21:00
SUA au autorizat cinci companii să extragă petrolul din Venezuela, patru sunt din Europa. Toate încasările merg la americani # StirileProtv.ro
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP.
20:30
Donald Trump îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski "să se mişte" pentru a obţine un acord de pace cu Rusia # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu "se mişcă".
20:30
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la JO de iarnă # StirileProtv.ro
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice.
20:30
Doctorii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajați în spitale din sistemul public, dar care sunt prinși că în timpul programului se duc să lucreze la privat.
20:20
Jaf armat la o sală de jocuri din Câmpulung. Un bărbat mascat a ameninţat o angajată și a fugit cu 12.000 de lei # StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Argeş au deschis o anchetă în cazul unui jaf comis la o sală de jocuri din municipiul Câmpulung, de unde a fost furată suma de 12.000 de lei.
20:00
JO de iarnă: TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative # StirileProtv.ro
Apelul ucraineanului Vladislav Heraskevici împotriva descalificării de la JO Milano-Cortina a fost respins vineri de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), relatează AFP.
19:50
Trump dă un decret de anulare a științei: Poluarea nu există și nu este periculoasă. ”E mort și îngropat setul de restricții” # StirileProtv.ro
Adept declarat al tezei că schimbările climatice sunt o escrocherie, Donald Trump a revocat legea care prevedea reducerea emisiilor cu efect de seră, un act normativ în vigoare din 2009.
19:40
Vineri 13, între superstiții și explicații științifice. 13% dintre români o consideră zi ghinionistă # StirileProtv.ro
Dacă ar fi să ne luăm după superstițioși, aflați că încheiem una dintre cele mai „ghinioniste” zile din an. Este vineri 13 – data care le dă emoții multor români.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.