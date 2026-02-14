România preia Portul Giurgiulești: miză strategică la Marea Neagră
Adevarul.ro, 14 februarie 2026 11:30
Guvernul a transmis, sâmbătă, că preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, va fi urmată de investiţii majore pe termen lung, menite să crească capacitatea acestuia și să consolideze rolul Portului Constanţa în regiunea Mării Negre.
Vreme rece și ninsori în aproape toată țara. ANM a emis cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite # Adevarul.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest.
Val de concedieri în România, în perioada următoare. Care sunt cele mai afectate domenii # Adevarul.ro
Un nou val de concedieri se anunță în România, continuând tendința declanșată la finalul anului trecut, când numeroase companii au început să reducă efectivele în încercarea de a-și optimiza costurile, pe fondul unei poveri fiscale în creștere și a majorării impozitelor.
Rubio, mesaj de unitate la Conferința de la Munchen: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela împreună ordinea globală # Adevarul.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul său de la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, după criticile privind achiziţiile militare: „Uitaţi-vă la date, nu la propagandă” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins criticile privind achiziţiile militare realizate prin Programul SAFE, afirmând că România nu este un simplu spectator în faţa schimbărilor globale, ci un actor activ în modernizarea forţelor armate.
Un fost magistrat dă în judecată Universitatea București: „Toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României” # Adevarul.ro
Un fost judecător din Botoșani a inițiat o acțiune în instanță împotriva Universității din București, cerând informații privind studiile președintelui Nicușor Dan, nemulţumită de răspunsul primit pe cale administrativă de la unitatea de învăţământ superior.
LIVE TEXT Conferința de securitate de la Munchen. Principalele mesaje ale liderilor europeni pentru SUA # Adevarul.ro
În discursurile ținute în deschiderea Conferinței de securitate de la de la Munchen (MSC), vineri, liderii europeni au transmis un mesaj neechivoc Statelor Unite şi lui Donald Trump.
Guvernul ar putea găsi fonduri pentru Programul Rabla, în ciuda faptului că anul 2026 va fi marcat de constrângeri bugetare.
„Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine”. Mesaje de Ziua Îndrăgostiților de la MAI și Forțele Terestre # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne și Forțele Terestre Române au transmis, sâmbătă, mesaje pline de umor de Ziua Îndrăgostiţilor, însoțite de fotografii cu angajați în echipament de intervenție.
Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără un operator turc cu fabrică în România # Adevarul.ro
Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără Akkim, un producător global de top de adezivi și etanșanți cu sediul în Turcia, care are și o fabrică în România, potrivit anunțului companiei elvețiene Sika.
Radu Petrescu, hărțuit în parcare la Ploiești, după gafa colosală din Petrolul-Argeș. Asaltat de suporteri, centralul a fost lăsat fără pază. „Nesimțitule” # Adevarul.ro
La ieșirea spre parcare, arbitrul a fost abordat de fani revoltați care l-au agresat verbal.
Un polițist din Arad a furat din Austria pantofi în valoare de 3.000 de euro. Cum l-a dat soția de gol # Adevarul.ro
Un polițist din Arad se află în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, după ce a fost prins în Austria cu portbagajul plin de pantofi furați din mai multe magazine, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.000 de euro.
Prețuri mici pentru români. Cel mai important retailer danez deschide în România primul magazin din Europa Centrală şi de Est # Adevarul.ro
Primul magazin al retailerului danez Normal, cunoscut pentru prețurile reduse, va fi inaugurat în București, România devenind astfel prima piață din Europa Centrală și de Est în care se extinde brandul, deținut majoritar de miliardarul danez Anders Holch Povlsen.
Dovezi tot mai numeroase că Epstein a fost ucis: un misterios fulger portocaliu și medicul care spune că a fost strangulat # Adevarul.ro
O „umbră portocalie” într-un centru de detenție gri și sumbru din New York ar putea oferi indicii importante despre moartea controversată a infractorului sexual Jeffrey Epstein, din august 2019.
Mărturie cutremurătoare. Tânăra care a fost violată după ce a participat la JO de iarnă a descris toată scena. „Corpul meu nu a putut lupta cu el!” # Adevarul.ro
Elise Christie, triplă campioană mondială la patinaj viteză, a vorbit cu durere despre trauma care i-a marcat viața după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010.
Problemele de sănătate de la Transylvania Open și-au spus cuvântul. Ana Bogdan, sub tratament cu perfuzii. „Simptomele s-au agravat” # Adevarul.ro
Ana Bogdan a fost nevoită să ia din nou o pauză din tenis, după ce problemele de sănătate apărute la Transylvania Open s-au dovedit a fi mai grave decât păreau.
Covorul roșu berlinez a fost călcat de vedete cu care Festivalul, la ediția 76 (mereu inonim cu vârsta Luminiței Gheorghiu, chiar dacă nu i-a apucat) și-a luat zborul.
Cine este „Michael Jackson de India”, artistul care a electrizat juriul la „Românii au talent”. „Momentul tău este preferatul meu din cele 16 sezoane” # Adevarul.ro
Un dansator indian autodidact, supranumit „Michael Jackson de India”, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria emisiunii „Românii au talent”, ridicând sala în picioare și stârnind reacții entuziaste din partea juraților.
Cu ce se ocupă acum dubla câștigătoare de Grand Slam, care o consideră pe Simona Halep o legendă # Adevarul.ro
Fosta jucătoare de tenis a ajuns la 40 de ani.
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier # Adevarul.ro
EMA au recomandat retragerea autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți, după ce evaluările au arătat că riscurile depășesc beneficiile.
Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruși uciși în războiul din Ucraina, până la data de 13 februarie.
Au doborât recordul olimpic, dar nu au luat vreo medalie. Situație ciudată la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Dezamăgire cruntă pentru echipa de patinaj viteză a Olandei.
Ceață densă pe șosele: trafic îngreunat în zeci de județe și pe mai multe tronsoane de autostradă # Adevarul.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, sâmbătă dimineață, din cauza ceții dense care afectează mai multe județe din țară, dar și municipiul București.
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, iar numărul cazurilor noi este în continuă creștere, pe fondul îmbătrânirii populației și al factorilor de risc legați de stilul de viață.
Fitch menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă. Principalele riscuri: inflație ridicată și riscuri politice # Adevarul.ro
Agenția internațională de evaluare financiară menține calificativul suveran al României la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, cu perspectivă negativă, invocând dezechilibrele fiscale și externe, dar și avantajele apartenenței la UE.
România are parte de o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, însă de duminică vremea se schimbă radical.
Noroc pentru Radu Drăgușin. La Tottenham vine un antrenor care îl știe bine pe internaționalul român # Adevarul.ro
Londonezii i-au găsit înlocuitor lui Thomas Frank.
De ce testele rapide antidrog pot fi, de fapt, un pericol. Explicația unui medic legist # Adevarul.ro
Testul rapid antidrog făcut de Robert Negoiță pe holul tribunalului readuce în discuția problema veridicității acestui tip de testare, dar și a folosirii lui pe scară largă. În 2024, autoritățile voiau să introducă în școli teste antidrog, pentru a detecta consumul în cazul elevilor.
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți pe nemți # Adevarul.ro
Mihai Tentea și George Iordache țin steagul sus pentr8u țara noastră.
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»” # Adevarul.ro
Transparency International recomandă câteva inițiative legislative pentru a rezolva problema corupției în România. Profesorul Sergiu Bogdan susține că nu legile sunt problema, ci faptul că procurorii șefi sunt numiți de politicieni, dar și componenta culturală a corupției din România.
Weekendul de Ziua Îndrăgostiților este un prilej numai bun pentru ieșit în oraș. Iar cinematografele sunt de cele mai multe ori o idee bună, fie că e o vorba de o întâlnire romantică sau doar de o ieșire relaxantă. Oferta cinematografică din aceste zile este variată.
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu # Adevarul.ro
Experiențe neplăcute pentru frumoasa fată a fostului selecționer.
Singura cale ferată cu cremalieră din România conecta două regiuni importante. Cum a dispărut spectaculoasa rută feroviară # Adevarul.ro
Singura cale ferată cu cremalieră din România a fost construită la începutul secolului XX, pentru a conecta regiunile istorice Banat și Ardeal, prin porțile de Fier ale Transilvaniei. A fost folosită șapte decenii, iar în prezent întregul său traseu este dezafectat.
Povestea bolșevicului considerat responsabil de moartea a milioane de oameni și care a semnat răpirea Basarabiei # Adevarul.ro
Unul dintre „îngerii întunecați” ai primei jumătăți a secolului XX a fost Vyaceslav Molotov, responsabil direct sau indirect de moartea a milioane de nevinovați. Bolșevic înrăit, acesta a fost responsabil de numeroase evenimente tragice ale istoriei. Este cetățean de onoare al Clujului.
Unde era „Iadul pe Pământ”. Cele mai insalubre, periculoase și oribile mahalale din istorie # Adevarul.ro
Revoluția Industrială din secolul al XIX-lea a schimbat decisiv peisajul urban în multe zone dezvoltate din Occident. În ciuda progreselor tehnologice și economice, revoluția industrială a dat naștere unor mahalele muncitorești care s-au transformat locuri periculoase.
Ce aduce nou proiectul PSD București privind facturile la apă caldă și căldură. Principala prevedere există deja în contracte # Adevarul.ro
PSD București propune o modificare legislativă prin care bucureștenii să plătească mai puțin dacă apa caldă și energia termică nu sunt livrate la temperaturile din contract. Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin însă că inițiativa nu aduce mari schimbări.
Ce putem învăța de la copii despre relații. „Jocul în paralel favorizează conexiunile sociale și diminuează senzația de izolare” # Adevarul.ro
Sunt acele momente în care citești, lucrezi sau te uiți la un serial, în timp ce partenerul tău își vede liniștit de propriile activități. Situații banale, care nu par a avea nimic special - și totuși, oferă o formă aparte de confort social.
Realitatea de pe câmpul de luptă expusă de bloggerii ruși pro-război pe care Kremlinul o neagă # Adevarul.ro
Observatorii ruși pro-război au exprimat critici rare la adresa măsurii recente luate de Moscova de restrângere a accesului la Telegram, în timp ce Kremlinul pare să nege realitatea dependenței armatei sale din Ucraina de platformele străine, se arată într-o analiză Euromaidan Press.
Profesori evaluați în funcție de rezultatele elevilor. Cum ar putea schimba învățământul din România o astfel de metodă # Adevarul.ro
Trebuie toți profesorii plătiți la fel indiferent de nivelul de cunoștințe al elevilor lor? Cum se poate face o evaluare corectă a calității predării? Sunt întrebări adeseori ridicate în spațiul public.
Folosești un șampon bun, dar părul tău tot nu arată așa cum îți dorești? Japonezii pornesc de la o altă idee: felul în care îți speli părul și îți îngrijești scalpul contează mai mult decât pare pentru sănătatea scalpului.
Generalul care pregătește Germania pentru un război cu Rusia: „Avem nevoie de o nouă mentalitate” # Adevarul.ro
„Trebuie să ne exersăm unde și cum vom lupta”, le-a spus Generalul Carsten Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, soldaților adunați în jurul lui la un post de comandă improvizat din orașul port Klapeida, Lituania, în timpul unui exercițiu.
Mesajul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru aliații occidentali: „Donald Trump este vremelnic” # Adevarul.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a transmis un mesaj clar liderilor occidentali: „Donald Trump este vremelnic”.
În data de 14 februarie 1851, s-a înființat societatea Junimea Română. De asemenea, la aceeași dată, dar în 1931, s-a născut actorul Octavian Cotescu, iar în 1970, a murit marele actor român de teatru şi film, Grigore Vasiliu Birlic.
Gură de aer pentru Petrolul. Ploieștenii ies din zona roșie după o întoarcere de scor cu revelația Superligii # Adevarul.ro
Meci intens în deschiderea etapei a 27-a.
Astrologia a ieșit demult din zona divertismentului și a intrat direct în cultura digitală. Videoclipuri virale, aplicații dedicate, meme-uri și comunități online indică același fenomen: pentru Generația Z, zodiacul funcționează ca un cadru de interpretare a identității și deciziilor personale.
Calciul nu e suficient? Cele 5 „arme secrete” pentru oase puternice pe care nimeni nu ți le-a spus # Adevarul.ro
Oasele nu dor atunci când își pierd rezistența. Tocmai de aceea, degradarea densității osoase rămâne adesea un proces tăcut, ignorat până la primul semnal serios de alarmă.
Dragoș Pîslaru sare în apărarea premierului: „Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul minune de la Buzău” # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat dur foștii guvernanți și „politicienii habarniști” care îi contestă pe premierul Ilie Bolojan.
Zbor Tarom spre Paris, blocat ore întregi pe Otopeni din cauza „unei situații tehnice neprevăzute” # Adevarul.ro
O cursă Tarom programată să plece din București spre Paris la prânz a decolat abia seara, după o serie de probleme tehnice și amânări succesive.
Accident pe linia 41, în Capitală: un BMW a rupt gardul de protecție și a ajuns pe șine # Adevarul.ro
Un autoturism BMW a ajuns pe linia tramvaiului 41 din București, în zona Podului Grant, după ce a rupt gardul metalic care separă șinele de partea carosabilă.
De ce percepția privind corupția din România nu va alunga investitorii. Politolog: „Corupția este în mare măsură legată de slăbiciunile statului” # Adevarul.ro
Trump a suprimat programele anticorupție, pentru ca oamenii de afaceri să profite de specificul cultural al țărilor în care sunt prezenți. Corupția din România, în acest context, nu ar speria direct investitorii, însă există un pericol și mai mare, spune profesorul Cristian Pîrvulescu.
