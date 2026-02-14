Momente dificile pentru Oana Roman! Vedeta a făcut parastasul de doi ani al mamei sale
SpyNews, 14 februarie 2026 14:20
Oana Roman trece prin momente cumplite! Vedeta traversează o perioadă dificilă, dorul mamei sale măcinând-o din ce în ce mai tare. Astăzi, fiica lui Petre Roman a făcut parastasul de doi ani al mamei sale și a transmis un mesaj emoționant. Iată despre ce este vorba!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
14:40
Cele mai senzuale fotografii cu Bogdan de la Ploiești și Vanessa! Șatena i-a făcut și o declarație de dragoste cântărețului # SpyNews
Nu mai este deloc un secret faptul că Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost împreună în vacanța din Mexic. Acum avem și dovada! Cântărețul și șatena s-au fotografiat împreună, dar au ținut pozele la naftalină. Ei, bine, BDLP a găsit momentul potrivit de a le face publice, de Valentine's Day!
Acum 30 minute
14:20
Oana Roman trece prin momente cumplite! Vedeta traversează o perioadă dificilă, dorul mamei sale măcinând-o din ce în ce mai tare. Astăzi, fiica lui Petre Roman a făcut parastasul de doi ani al mamei sale și a transmis un mesaj emoționant. Iată despre ce este vorba!
Acum 2 ore
13:50
Mara Bănică se confruntă cu probleme de sănătate! I-a ieșit pozitiv testul pentru Gripa A. Cum se simte prezentatoarea TV # SpyNews
Mara Bănică a primit o veste total neașteptată, la câteva zile distanță după ce i s-a făcut rău și nu a putut modera emisiunea Spynews TV. Prezentatoarea TV a aflat că are Gripa A, rezultatul testului fiind pozitiv.
13:40
Tony One, conflict de proporții cu un manelist! Costel Biju, tatăl lui, a intervenit în scandal: „Vezi cum vorbești că...” # SpyNews
Tony One, scandal de proporții cu un manelist de vârsta lui! Cei doi tineri au început un adevărat „război” pe rețelele de socializare, iar Costel Biju, tatăl lui Tony One, nu a putut sta deoparte. Artistul a intervenit în conflictul dintre cei doi, luâdu-i, bineînțeles, apărarea băiatului său. Iată ce și-au spus!
13:20
TJ Miles, declarație de dragoste pentru Francisca, de Valentine's Day! Ce mesaj emoționant i-a transmis proaspătul tătic # SpyNews
Francisca și TJ Miles au primit cel mai frumos cadou, cu câteva zile înainte de Valentine's Day: darul de a fi părinții unei fetițe superbe. Proaspăta mămică și-a început ziua de 14 februarie cu o declarație de dragoste cum rar ai mai văzut, din partea soțului!
13:00
Mesajul emoționant de pe rucsacul unui livrator străin a făcut înconjurul Internetului! Oamenii au reacționat rapid # SpyNews
Un livrator străin a captat atenția internauților, după ce o fotografie în care se putea observa clar mesajul de pe rucsacul său a făcut înconjurul rețelelor sociale. Oamenii nu au stat prea mult pe gânduri și au reacționat rapid, fiecare spunându-și părerea în secțiunea de comentarii.
Acum 4 ore
12:40
Andreea Bostănică aruncă din nou cu săgeți spre Iuliana Beregoi! I-a ajuns cuțitul la os: "Ți-ai bătut joc" # SpyNews
Andreea Bostănică devine din ce în ce mai revoltată pe Iuliana Beregoi. După ce a invitat-o să facă testul poligraf, influencerița a îndreptat din nou tunurile spre cântăreață. I-a transmis un mesaj dur!
12:20
Andra Volos este nerăbdătoare să ajungă în fața altarului! Soția lui Robert Lele, mesaj siropos de Valentine's Day # SpyNews
Andra Volos este nerăbdătoare! Soția lui Robert Lele abia așteaptă să ajungă în fața altarului cu cel care a făcut-o mamă pentru prima dată. Șatena a postat și un mesaj, în acest sens, pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
12:10
Carmen Grebenișan și-a afișat silueta fără niciun fel de filtru! Cum arată burtica influenceriței la patru luni de la naștere # SpyNews
Carmen Grebenișan este cea mai fericită de când a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița și-a găsit, în sfârșit, liniștea, alături de partenerul și bebelușul ei. Totuși, un complex nu-i dă pace blondinei. Este deranjată de faptul că nu reușește nicicum să scape de burtica de după naștere.
11:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Motivul este unul extrem de serios # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Cei doi au trecut prin clipe de coșmar, în ultimele zile, iar motivul este de-a dreptul serios. Are legătură cu cele două fetițe ale lor, Iris și Victoria. Iată mai multe detalii!
11:40
Cum a răsfățat-o Tzancă Uraganu pe Alina Marymar în Paris. A demonstrat că trăiește pe picior bogat # SpyNews
Tzancă Uraganu și-a dus bruneta în Orașul Iubirii și se poate observa cu ochiul liber cât de îndrăgostiți sunt cei doi. S-au fotografiat de mână, direct de pe fluviul Sena. Mai mult, Alina Marymar a fost și răsfățată la maximum, în această escapadă! Imaginile vorbesc de la sine!
11:10
Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor! Diseară, la Survivor, la Antena 1 # SpyNews
Membrii noi în echipe și o atmosferă care s-a schimbat total. Motivații diferite, dar care conduc spre același gând – nevoia victoriilor care să transforme fiecare zi într-una mai bună pe Insula care le-a devenit casă pentru atât de multe luni.
11:10
Replica inedită pe care Dani Oțil a primit-o de la fiul lui, Tiago. Cum a numit-o micuțul pe mama sa, Gabriela Prisăcariu # SpyNews
Dani Oțil a fost surprins de fiul său, Tiago. Micuțul, în vârstă de doar patru ani, a reușit să ofere o replică absolut savuroasă, în dialogul pe care l-a avut cu tatăl său. Prezentatorul de la Neatza a postat clipul video pe rețelele de socializare. Iată cum a numit-o băiețelul pe mama sa!
11:00
Ilona Brezoianu, șocată de mentalitatea femeilor din mediul online! Ce a deranjat-o la culme pe artistă: "Ce e în neregulă cu oamenii ăștia?" # SpyNews
Ilona Brezoianu a rămas cu un gust amar, după ce a vizitat câteva grupuri în mediul online. Artista s-a enervat la culme când au văzut comentariile femeilor de la o postare. Iată despre ce a fost vorba!
Acum 6 ore
10:50
Dorian Popa, cadou de lux pentru soția sa, de Valentine`s Day. Cum a surprins-o vloggerul pe Andreea # SpyNews
Dorian Popa a reușit să își surprindă soția într-un mod inedit! Vloggerul nu s-a zgârcit la bani și i-a cumpărat Andreei un cadou de lux, la care foarte multe femei visează. Influencerul a dorit să marcheze două ocazii speciale: Valentine`s Day, dar și reușitele pe care le-a avut partenera sa în sesiune. Iată ce i-a cumpărat!
10:40
Sora afaceristului mort în accidentul din Iași și-a strigat durerea! Este răpusă de dorul fratelui: "Trebuie să mă despart fizic de tine..." # SpyNews
Un alt accident cumplit a șocat întreaga Românie. Tragedia a avut loc în Iași, în urma căreia un bărbat, soția acestuia și bebelușul pe care îl așteptau și-au pierdut viața. Sora afaceristului decedat nu-și poate reveni din starea de șoc, mai ales că urmează înmormântarea celor trei.
10:10
Cu cine ar fi trebuit să sărbătorească Bogdan de la Ploiești Valentine’s Day. Vanessa a reacționat rapid # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa petrec împreună Valentine's Day. Cu toate acestea, cântărețul a vrut să se asigure că se află lângă persoana potrivită. Cum a verificat acest lucru? Printr-un filtru! Rezultatul te va șoca!
10:10
Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut bagajele, au luat copiii și au plecat în locul lor de suflet. Imagini inedite postate de vedetă # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vâlcan au pus „stop” vieții de oraș! Vedeta și soțul ei și-au luat copiii și au mers în locul lor de suflet, acolo unde timpul capătă un alt sens, iar liniștea este cu totul și cu totul aparte. Iată despre ce este vorba!
09:40
Lindsey Vonn, în pericol de amputare după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice. Ce spun medicii specialiști # SpyNews
Lindsey Vonn s-a accidentat grav în urma Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina. Legendara schioare va fi nevoită să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale, după cum spunea chiar ea. Iată ce părere au avut specialiștii!
09:40
Șeful unui gigant din Dubai demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein. Mesaje controversate și legături la cel mai înalt nivel # SpyNews
Un nou cutremur zguduie lumea afacerilor internaționale. Sultan Ahmed bin Sulayem, directorul executiv al companiei logistice DP World, a renunțat la funcție după ce numele său a apărut în documentele asociate lui Jeffrey Epstein. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
23:30
Ce relație există, de fapt, între Marian Godină și Călin Donca de la Survivor. De ce spune polițistul că îi pare rău că afaceristul a părăsit competiția # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Survivor, Marian Godină a vorbit despre relația cu Călin Donca și a explicat că între ei nu există nicio tensiune personală. Polițistul a recunoscut însă că îi pare puțin rău că afaceristul a părăsit competiția pentru că și-ar fi dorit să îl provoace și să vadă totă lumea cum e el, de fapt.
22:50
Unul dintre concurenții de la Mireasă a încălcat regulamentul emisiunii. Așa cum era de așteptat, conducerea show-ului nu a trecut cu vederea abaterea și a aplicat o sancțiune conform regulilor interne. Ce s-a întâmplat, de fapt.
22:20
De ce nu o place Naba pe Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Faimoși. Cum s-a integrat sora Laurei Giurcanu în echipă # SpyNews
Naba a recunoscut că nu o are deloc la suflet pe Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Faimoși și că îl preferă pe Cristian Boureanu, deși a mai avut conflicte cu el. Cum s-a integrat sora Laurei Giurcanu în echipă.
22:10
Ramona Olaru a stârnit din nou curiozitatea fanilor după o apariție recentă. Prezentatoarea de la Neatza a publicat un videoclip care i-a făcut pe fanii ei să se întrebe: "nu mai este Ramona Olaru o femeie singură?"
22:00
Gabi Tamaș, scos din minți de un concurent, la Survivor. Sportivul nu s-a putut abține: "Ești nebun la cap?" # SpyNews
În timp ce un concurent din echipa Războinicilor vorbea, Gabi Tamaș și-a ieșit din minți. Sportivul nu s-a putut abține și, nervos, l-a întrebat pe celălalt jucător: „Ești nebun la cap?”. Ce s-a petrecut, de fapt, și cine a reușit să îl facă pe fostul fotbalist să își iasă din fire.
22:00
Simona Gherghe a vrut să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților! De ce nu poate merge decât la film # SpyNews
Simona Gherghe și-a dorit să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților alături de soțul ei într-un mod special, dar nu a reușit să pună în practică planurile mari. De ce singura opțiune pentru vedetă a fost să aleagă să meargă la film.
22:00
Scandal cu final neașteptat pentru Stelian Ogică, alias „Spaima loteriei”: giurgiveanul a fost făcut K.O. în instanță de yoghina Ozana Bonta și, cu toate că era optimist, judecătorii nu numai că nu i-au dat dreptate, ci i-au și triplat daunele morale pe care trebuie să le achite.
22:00
Cum se simte Serghei Mizil, după problemele grave de sănătate prin care a trecut: „Se bucurau că...” # SpyNews
Cum se simte acum Serghei Mizil, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate! Fostul concurent de la Asia Express a fost la un pas să rămână fără un organ. Declarații exclusive despre perioada dificilă prin care a trecut.
22:00
Alina Sorescu, declarații exclusive despre buchetul de flori care a stârnit speculații! E sau nu primit de la un bărbat? # SpyNews
De când lucrurile s-au liniștit în viața ei, Alina Sorescu radiază de fericire. Frumoasa cântăreață și-a dorit mereu, în urma situației delicate din ultimii ani, să se poată bucura de prezent, iar acum exact asta face. După ce a apărut cu un buchet de flori care a lăsat loc de speculații, vedeta face declarații pentru Spynews.ro și ne spune cine i le-a dăruit și dacă este vorba despre un nou bărbat în viața sa.
21:00
Care a fost cauza morții artistei de muzică populară, Mihaela Cojocaru. Fiica interpretei, mesaj tranșant # SpyNews
Cu câteva zile în urmă, Mihaela Cojocaru, o voce îndrăgită a muzicii populare, s-a stins din viață lăsând un gol imens în sufletele celor care o admirau. Artista a decedat la vârsta de 53 de ani. De curând, după ce au existat speculații legate de moartea ei, fiica ei a răbufnit și a transmis un mesaj tranșant.
19:50
Sărbătoare mare în familia lui Bogdan de la Ploiești. Unul dintre băieții artistului, Franco, a împlinit frumoasa vârstă de 6 ani. Cum a fost surprins micuțul.
19:20
Haos pe aeroport din cauza zăpezii! Mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate ore întregi # SpyNews
Aeroportul Leeds Bradford a fost paralizat din cauza condițiilor meteo severe, iar mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate cu ore întregi. Zăpada a provocat blocaje majore pe pistă și în zonele de parcare, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore bune chiar pe pistă.
18:40
Ce răspuns a dat Andrei Niculae de la Power Couple la întrebarea: "Ai ADHD?" Concurentul a fost direct # SpyNews
Andrei Niculae a oferit un răspuns clar și sincer când a fost întrebat „Ai ADHD?”. Fără ocoliri, concurentul a abordat subiectul într-un mod direct, demonstrând astfel că este pregătit să vorbească despre orice subiect, indiferent de cât de personal ar fi.
18:10
Cine e românul de 32 de ani care a murit în Italia. Marius s-a stins din viață la câteva sute de metri de casă # SpyNews
Un român în vârstă de 32 de ani, care era stabilit în Italia de mai mulți ani, și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă teribil, în zona Varcaturo, la periferia orașului Napoli. Tânărul, care se afla pe motocicleta în momentul incidentului, a murit aproape de casa unde locuia, la doar câteva sute de metri de locul tragediei.
17:30
Alegerea unui ceas pare simplă la prima vedere. Îți place modelul, îți place culoarea, îl adaugi în coș. După câteva purtări, apare însă întrebarea reală: „De ce nu arată așa cum mă așteptam?”. De cele mai multe ori, răspunsul ține de proporții. Mai exact, de mărimea încheieturii tale și de modul în care ceasul se așază pe mână.
17:10
Femeia care a murit arsă de vie în Crângaşi era într-o maşină electrică. Acest tip de vehicul se conduce fără permis # SpyNews
Maşina electrică care a luat foc pe un bulevard din Capitală este un model Arora S1. Acest timp de vehicul poate fi condus fără permis auto și este unul de mici dimensiuni.
16:30
Un incendiu violent a izbucnit, vineri după-amiază, pe DN 1, în Sibiu. Pompierii de la ISU Sibiu au intervenit de urgență după ce o vulcanizare a izbucnit în flăcări. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT.
15:50
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul # SpyNews
O imagine a stârnit valuri de reacții pe internet zile în șir, după ce s-a speculat că în ea apare fiul Mădălinei Manole, la mormântul acesteia. Oamenii au fost emoționați și au transmis o mulțime de mesaje frumoase la adresa lui. Realitatea, însă, este alta.
15:50
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a pus pe jar inimile bărbaților! Fosta ispită s-a fotografiat în ipostaze deocheate # SpyNews
Cristina Scarlevschi a atras toate privirile la Insula Iubirii, încă de când și-a făcut apariția, mai ales după ce le-a dansat concurenților. Fosta ispită își menține statutul de femeie sexy în continuare, iar imaginile pe care le-a postat au lăsat, cu siguranță, mulți bărbați cu gura căscată.
Ieri
14:50
Dani Oțil, cadou de peste 200.000 de euro de Valentines Day pentru soție! Prezentatorul s-a întrecut pe sine # SpyNews
Dani Oțil i-a făcut soției sale un cadou fabulos! Prezentatorul i-a cumpărat Gabrielei Oțil un bolid de lux pentru care a plătit peste 200.000 de euro. În mașină, însă, soția acestuia a avut parte de o altă surpriză.
14:40
Alina Marymar și Tzancă Uraganu, escapadă înainte de Valentine's Day. Unde au plecat amorezii # SpyNews
Tzancă Uraganu a avut programată o cântare într-un oraș în care mulți români obișnuiesc să meargă, mai ales în această perioadă. Manelistul a profitat de ocazie și a luat-o cu el și pe Alina Marymar pentru a petrece timp împreună. Iată unde au plecat cei doi!
14:00
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc de ceva timp o poveste frumoasă de dragoste și de fiecare dată când au timp liber se bucură din plin de el, împreună. Amorezii se află în Tulum, în vacanță, iar influencerița le-a arătat urmăritorilor săi ce condiție fizică bună are iubitul ei!
14:00
Elevii intră în vacanța de schi în luna februarie. Perioadele în care vor avea zile libere diferă de județele în care studiază, potrivit programei școlare. Iată ce județe au vacanță de schi începând din 16 februarie.
13:50
Alertă în Capitală! Trei mașini au luat foc, vineri după-amiază, pe Bulevardul Constructorilor în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă, iar un alt șofer a fost rănit. Pompierii intervin de urgență.
13:20
Sora geamănă a lui Niky Salman luptă cu o boală necruțătoare! Războnica s-a întors de la Survivor să fie alături de ea # SpyNews
Niky Salman și sora ei, Cristina, au făcut confesiuni emoționante în platoul Știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș. Războinica de la Survivor a lăsat totul în urmă și a venit acasă din Republica Dominicană pentru a fi alături de sora ei geamănă în lupta cu o boală cruntă.
13:20
Locatarii blocului care a fost distrus de explozia din Rahova primesc facturi în continuare! Apartamentele nu mai pot fi locuite # SpyNews
În urmă cu aproximativ patru luni a izbucnit explozia din Rahova, care a șocat toată România! Unele persoane și-au pierdut viața, în timp ce altele au fost rănite sau au rămas fără locuințe. Cu toate acestea, locatarii încă primesc facturi, chiar dacă au fost nevoiți să se mute.
12:50
Idei de cadouri pentru Valentine’s Day 2026. Cum îți poți surprinde iubita pe 14 februarie cu bani puțini # SpyNews
Valentine's Day 2026 bate la ușă! Tu ai găsit cadoul potrivit pentru iubita ta, pe care să i-l oferi pe data de 14 februarie? În cazul în care ești în pană de idei, avem noi câteva sugestii! Iată ce cadou poți cumpăra cu bani puțini!
12:40
Top 10 cele mai sănătoase alimente din lume. Ele îți asigură aportul de vitamine de care ai nevoie # SpyNews
Zece alimente trebuie să facă parte neapărat din dieta ta. Sunt cele mai sănătoase alimente din lume și îți oferă un suport uriaș de nutrienți și vitamine. De la ciocolată, la fructe și legume, toate trebuie integrate în alimentație.
12:20
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde # SpyNews
Familiile criminalilor lui Mario Berinde au primit o lovitură de proporții! S-a decis că pe bunurile acestora să se pună sechestru în valoare de 4 milioane de euro. Avocatul care apără cazul adolescentului omorât a dezvăluit totul!
12:20
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură” # SpyNews
Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.