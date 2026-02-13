Stelian Ogică, spulberat de yoghina Ozana Bonta | A primit mărirea pe care nu și-o dorea!

22:00

De când lucrurile s-au liniștit în viața ei, Alina Sorescu radiază de fericire. Frumoasa cântăreață și-a dorit mereu, în urma situației delicate din ultimii ani, să se poată bucura de prezent, iar acum exact asta face. După ce a apărut cu un buchet de flori care a lăsat loc de speculații, vedeta face declarații pentru Spynews.ro și ne spune cine i le-a dăruit și dacă este vorba despre un nou bărbat în viața sa.