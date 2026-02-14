Oficial. România cumpără un port strategic din R. Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră

13:10

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici. Aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier. Însă Thuma nu crede că asta aşteaptă românii de la […] Articolul Thuma: Premierul să negocieze cu toţi factorii politici. Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier apare prima dată în PS News.