ZF: Unde fugim, unde ne refugiem la pensie?! Lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară
PSNews.ro, 14 februarie 2026 14:20
Tot mai des aud în jurul meu – de la corporatişti, antreprenori mici şi mijlocii, executivi, bancheri, avocaţi, consultanţi între 40-60 de ani – cum lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară – apartament, casă – ca o locuinţă de rezervă şi chiar pentru pensie, se arată într-o opinie a directorului editorial
• • •
Acum o oră
14:20
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen # PSNews.ro
Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a făcut publică lista oficială statelor invitate să participe la grupul de lucru pe tema conflictului din Ucraina din cadrul Conferinței de la Munchen. Ministrul Apărării, Radu Miruță, și Ministrul Afacerilor Interne, Oana Țoiu, care reprezintă România la eveniment, nu au fost invitați. Aceasta deși țara noastră are graniță comună cu Ucraina.
14:20
ZF: Unde fugim, unde ne refugiem la pensie?! Lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară # PSNews.ro
Tot mai des aud în jurul meu – de la corporatişti, antreprenori mici şi mijlocii, executivi, bancheri, avocaţi, consultanţi între 40-60 de ani – cum lumea începe să se intereseze să-şi cumpere ceva în afară – apartament, casă – ca o locuinţă de rezervă şi chiar pentru pensie, se arată într-o opinie a directorului editorial
14:20
Oficial. România cumpără un port strategic din R. Moldova. Miza uriașă pentru Marea Neagră # PSNews.ro
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța. Este o tranzacție susținută de BERD, cu impact regional major. „Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională
14:20
Băluţă despre primarul Capitalei: Se plânge non-stop. Să înceapă reformele. Întreaga sa campanie, o butaforie # PSNews.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, este de părere că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar trebui să înceapă imediat reformele promise. "Cea mai gravă problemă pe care are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop", susţine el. "(…) Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că
14:20
Ce ar alege oamenii? Salariile familiilor din Primărie sau asfalt? Gachi: Primarii, ca traficanţii din America de Sud # PSNews.ro
Cele 2.800 de primării comunale din Romania consumă peste 10 miliarde de euro/an. Dacă faci asfaltări de 2 miliarde de euro/an, în 8 ani asfaltezi toate comunele din România, scrie jurnalistul Gabriel Gachi pe Facebook, într-un mesaj în care prezintă realitatea de la primăriile de comună din ţară. "Primarii sunt in general linii familiale in
14:20
Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitaţi-vă la date, nu la propagandă # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile. România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără "vechituri" pentru Armata României, prin Programul SAFE. "După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de
14:20
Conferința de securitate de la München. Marco Rubio: Europa și SUA trebuie să colaboreze pentru un viitor comun # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la Conferința de securitate de la München că Europa și SUA trebuie să colaboreze pentru a face față provocărilor globale. El a subliniat că destinul celor două regiuni este interconectat. Soarta Europei este esențială pentru securitatea națională a SUA. Rubio a exprimat dorința Statelor Unite de a
14:20
Maia Sandu, avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație # PSNews.ro
Preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la panelul dedicat amenințărilor hibride, la Conferința de Securitate de la München. Sandu a definit războiul cognitiv ca fiind „cel mai dificil tip de război hibrid de gestionat". Spre deosebire de dezinformarea clasică, acest concept se concentrează pe manipularea modului în care oamenii gândesc și procesează realitatea, nu
Acum 2 ore
13:10
Thuma: Premierul să negocieze cu toţi factorii politici. Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier # PSNews.ro
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici. Aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier. Însă Thuma nu crede că asta aşteaptă românii de la
13:10
În ultimele două săptămâni, presa rusă a acordat atenție României mai ales în contextul evenimentelor sportive și al tensiunilor geopolitice din Europa de Est. Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe, în intervalul 30 ianuarie și 13 februarie 2026. Raportul a identificat 223 de articole publicate în presa rusă în această perioadă.
13:10
Băluță, mesaj virulent pentru Bolojan: Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor, nu ai dumneavoastră # PSNews.ro
Daniel Băluță îi transmite un mesaj virulent premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Aceasta după ce șeful Executivului l-a amenințat că vrea un control la Primăria Sectorului 4. Edilul a fost sancționat verbal de prim-ministru, deoarece a publicat imagini din timpul lucrărilor de la Planșeul Unirii, reabilitat cu bani publici. Primarul Sectorului 4 îi
13:10
Ţoiu: NATO rămâne angajată să îşi consolideze postura de apărare pe Flancul estic. România are un rol cheie în regiune # PSNews.ro
Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul estic şi România are un rol-cheie în regiune, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Aceasta s-a întâlnit, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, cu secretarul general al Alianţei, Mark Rutte. A avut cu Rutte că
13:10
Ministrul Finanțelor, după anunţul Fitch privind ratingul României: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare # PSNews.ro
Agenţia de rating Fitch a menţinut ratingul de emitent pe termen lung în valută străină al României la "BBB-", cu perspectivă negativă. „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară și de ajustare fiscală", spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii
13:10
Caramitru, semnal de alarmă cu programul de ajustare al Greciei: Să ştim ce ne aşteaptă. Mare atenţie ce vă doriţi! # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă cu privire la măsurile care se pot lua în curând, el prezentând situaţia din Grecia. "Mare atenţie ce vă doriţi!", precizează el într-un mesaj postat pe Facebook. "Ca să știm ce ne așteaptă – si ce masuri vor fi obligați sau useleu sau haur pesedeu sa
13:10
Ministrul Energiei a promovat Memorandumul prin care angajaţii CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a fost înaintat Memorandumul prin care angajații Complexului Energetic Oltenia vor primi sumele aferente tichetelor de masă. Decizia finală urmează să fie luată de premierul țării. „La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă. Mi-am asumat
13:10
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că "recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică". În schimb, "politicieni habarnişti" îl critică pe premierul Ilie Bolojan. "Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România
13:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană – asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis cod roşu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia
Acum 4 ore
12:10
Surpriză în datele INS. România a fost în recesiune tehnică și în 2024. Guvernul era condus atunci de Marcel Ciolacu # PSNews.ro
România a avut parte de o recesiune tehnică și în anul 2024. Aceasta nu a fost însă resimțită la nivel public. Abia acum au apărut datele revizuite de la Institutul Național de Statistică. Inițial, datele semnal ale INS arătau creșteri ale produsului intern brut de +0,5% și +0,1% în primele două trimestre din 2024. Însă
12:10
Românii aleg tot mai des Bulgaria ca destinație de vacanță: număr record de turiști în 2025 # PSNews.ro
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit ultimelor cifre ale Institutului Național de Statistică. Aproape un milion de nopți de cazare în unitățile de cazare din Bulgaria au fost înregistrate din România, ceea ce reprezintă o creștere de 8,5% față de 2024, relatează Novinite. Această etapă importantă reprezintă cel mai
12:10
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: PSD nu mai poate înghiţi la nesfârșit măsuri unilaterale # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că "nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză". Au fost alături de premierul Bolojan, "strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor". "PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale", susţine el. "400 km de drumuri de
11:10
Ziua de astăzi aduce soare și vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 17 grade. Seara apar ploile în vestul și în sud-vestul țării, iar la noapte vor cuprinde majoritatea zonelor. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul.
11:10
Ziua Îndrăgostiţilor sau Ziua Sfântului Valentin, sărbătorită prima dată în anul 496, este acum marcată la nivel global la 14 februarie. Este ziua în care oamenii îşi arată afecţiunea şi îşi trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste. Cel mai vechi mesaj trimis de Ziua Îndrăgostiţilor în limba engleză datează din 1477.
Acum 6 ore
09:40
Am scăpat de junk! Anunțul așteptat de Guvern, după intrarea în recesiune tehnică. Fitch menține ratingul României # PSNews.ro
Fitch Ratings a publicat anunțul privind evaluarea ratingului României. Acesta vine la doar 12 ore după ce am aflat că ne aflăm în recesiune tehnică, cu PIB în scădere în ultimele două trimestre din anul trecut. Sunt vești bune, în condițiile în care agenția ne menține în „lumea bună", cu un rating BBB-. Este ultima
Acum 24 ore
20:50
Bătălia girofarurilor! Pompier în misiune, amendat de poliție în timp ce mergea la un incendiu. A rămas și fără permis # PSNews.ro
Într-o zi de iarnă în satul Căuiești, județul Galați, un incendiu izbucnit la o casă aprindea nu doar flăcările, ci și o controversă de-a dreptul kafkiană. Un pompier voluntar, aflat în misiune, a fost oprit de un echipaj de poliție care mergea la același incendiu. La jumătatea drumului, pe un drum îngust, autospeciala pompierului nu
20:50
Reacția lui Nicuşor Dan, după anunţul INS: Responsabilii politici să se preocupe mai puţin de zgomot şi lozinci # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a venit, vineri seară, cu un mesaj, după anunţul INS privind intrarea economiei în recesiunea tehnică, el arătând că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci. Şeful statului le cere cetǎţenilor să continue să pună presiune pe decidenţii politici. "Vă invit
20:50
Deficitul bugetar nu este doar o problemă de cheltuieli, ci și de colectare, avertizează Remus Pricopie, rectorul SNSPA, amintind faptul că România pierde resurse importante din incapacitatea de a încasa ceea ce i se datorează. Este o diferență esențială între deficitul generat de investiții și cel generat de consum, a explicat Pricopie în direct, la
20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că digitalizarea ANAF ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, iar după încheierea acestui proces ar putea fi reintrodusă plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore lucrate. Șeful Executivului a explicat că actualul sistem, care impune plata contribuțiilor la nivelul salariului minim chiar și pentru contractele part-time, a
20:50
Prezent la Conferința de Securitate de la München, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că aliații discută tot mai mult ideea ca Europa să fie capabilă să-și apere teritoriul și cetățenii în interiorul NATO. „A fost un duș mai rece în urmă cu un an, când lucrurile acestea s-au spus mai răspicat, însă există o
20:50
Conferinţa de securitate de la Munchen. Friedrich Merz: Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Mac
20:50
Digitalizarea și dosarul electronic, esențiale pentru controlul costurilor și reforma sistemului de sănătate – ministru # PSNews.ro
Deseori invocată în discursul public, digitalizarea sistemului de sănătate este rareori tratată ca instrument de guvernanță reală. În ediția de luni, 9 februarie, a emisiunii Puterea Știrilor, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a explicat de ce dosarul electronic al pacientului și interoperabilitatea datelor sunt condiții esențiale pentru orice reformă credibilă. În absența unor date integrate, […] Articolul Digitalizarea și dosarul electronic, esențiale pentru controlul costurilor și reforma sistemului de sănătate – ministru apare prima dată în PS News.
20:50
PE SCURT: Poliția belgiană a percheziționat sediul Comisiei Europene într-o anchetă privind posibile nereguli la vânzarea unor clădiri ale UE. La Conferința de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că vechea ordine mondială bazată pe reguli „nu mai există”. În Marea Britanie, cetățenii cu dublă cetățenie riscă să nu fie lăsați […] Articolul Știri din capitalele Europei, 13 februarie apare prima dată în PS News.
19:30
Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: „Este mai fezabil ce facem la Cernavodă” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat rezervat față de proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune, proiect bazat pe tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată de compania americană NuScale. Adunarea generală a acționarilor companiei de stat Nuclearelectrica (SNN) a aprobat recent, cu votul decisiv […] Articolul Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: „Este mai fezabil ce facem la Cernavodă” apare prima dată în PS News.
19:30
MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional # PSNews.ro
Luni, 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional în Italia, care va afecta transportul aerian, anunță MAE. Ministerul Afacerilor Externe îi informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în această țară că activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum şi serviciile […] Articolul MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional apare prima dată în PS News.
19:30
Deficitul util vs. deficitul de consum: Unde greșește România în politica sa bugetară – Remus Pricopie # PSNews.ro
Invitat în ultima ediție a acestei săptămâni a emisiunii Puterea Știrilor, Remus Pricopie a explicat diferența dintre deficitul util, care dezvoltă economia și cel de consum, care o vulnerabilizează, avertizând că România riscă să confunde cele două. Potrivit acestuia, deficitul nu este în sine o problemă, ci modul în care este generat. „Un deficit care […] Articolul Deficitul util vs. deficitul de consum: Unde greșește România în politica sa bugetară – Remus Pricopie apare prima dată în PS News.
19:30
Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # PSNews.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO. „Cred că toată lumea semnează Carta Naţiunilor Unite. Principiile sunt acolo. Dar […] Articolul Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent apare prima dată în PS News.
19:30
Fondul de reconstrucție Ucraina–SUA, lansat de Kiev și Washington, a atras un interes semnificativ, cu peste 60 de propuneri de proiecte depuse în prima lună de la deschiderea aplicațiilor, relatează Sky News. Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a oferit o actualizare privind fondul de investiții pentru reconstrucția țării, în contextul reuniunii liderilor politici la Conferința de […] Articolul Cine va reconstrui Ucraina. Peste 60 de oferte au fost depuse într-o lună apare prima dată în PS News.
19:30
Termoenergetica a anunțat condițiile în care bucureștenii pot obține compensări pentru căldura nelivrată # PSNews.ro
Bucureștenii pot obține compensări la viitoarele facturi de încălzire dacă pot demonstra că în locuințele lor nu a fost furnizată apă caldă sau căldură la parametri normali. Anunțul a fost făcut de compania Termoenergetica, după o lună marcată de numeroase avarii în sistemul de termoficare. Pentru a beneficia de reducerea costurilor, proprietarii trebuie, în primul […] Articolul Termoenergetica a anunțat condițiile în care bucureștenii pot obține compensări pentru căldura nelivrată apare prima dată în PS News.
19:30
Cristian Socol: Economia României nu traversează o simplă încetinire, ci a intrat într-o recesiune profundă, # PSNews.ro
România nu traversează doar o încetinire economică, ci se confruntă cu ceea ce unii specialiști definesc drept recesiune profundă, cu efecte semnificative asupra economiei și societății. Aceasta este concluzia implicită a analizei realizate pentru Mediafax de profesorul universitar Cristian Socol, potrivit căreia scăderea PIB-ului nu este doar un simplu fenomen tehnic, ci semnalează o prăbușire […] Articolul Cristian Socol: Economia României nu traversează o simplă încetinire, ci a intrat într-o recesiune profundă, apare prima dată în PS News.
18:20
O persoană a murit în urma unui incendiu care a pornit de la mașină electrică și apoi a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei. Focul a izbucnit de la o mașină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. Flăcările au cuprins inițial un singur vehicul, însă s-au extins rapid […] Articolul FOTO Noi imagini cu incendiul la mașina electrică, din Capitală apare prima dată în PS News.
18:20
Lipsa consensului politic transformă reorganizarea adminsitrativ-teritorială într-o promisiune mereu amânată – Fechet # PSNews.ro
România va ajunge inevitabil la o reorganizare administrativ-teritorială, însă lipsa consensului politic transformă această reformă într-o promisiune mereu amânată, a aformat Mircea Fechet în direct, la Puterea Știrilor. „Pentru o reorganizare solidă ai nevoie de modificarea Constituției și de o majoritate de două treimi”, a explicat fostul ministru, subliniind că un astfel de demers […] Articolul Lipsa consensului politic transformă reorganizarea adminsitrativ-teritorială într-o promisiune mereu amânată – Fechet apare prima dată în PS News.
18:20
Primarul Capitalei, liderul liberal Ciprian Ciucu comentează, vineri, atacurile la premierul Bolojan, apreciindu-le drept ”un spectacol grotesc, dezgustător”. El spune despre contestatarii lui Bolojan că ”au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate şi apoi au amânat şi au […] Articolul Ciucu, revoltat de atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător! apare prima dată în PS News.
18:20
EXCLUSIV „România nu este în recesiune!”. Prima reacție din BNR după anunțul oficial de la Statistică # PSNews.ro
România nu se află în recesiune, iar interpretările alarmiste privind datele economice recente trebuie înțelese în context, explică Adrian Vasilescu (foto), consilier al guvernatorului BNR pentru strategie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PS News. Oficialul a detaliat ce înseamnă recesiunea tehnică, cum se interpretează datele privind PIB-ul și ce rol au avut măsurile economice […] Articolul EXCLUSIV „România nu este în recesiune!”. Prima reacție din BNR după anunțul oficial de la Statistică apare prima dată în PS News.
18:20
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Diferențe față de recesiunea economică. Consecințe # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce economia a consemnat scăderi în două trimestre consecutive, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Mai mult, anul 2025 a fost marcat de trei trimestre de contracție economică, ceea ce confirmă fragilitatea actuală a creșterii și presiunile tot mai mari […] Articolul Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Diferențe față de recesiunea economică. Consecințe apare prima dată în PS News.
18:20
Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Vă spun un singur lucru – schimbaţi-vă sau vă schimbăm! # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat. ”Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!”, ameninţă liderul PSD. ”Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este […] Articolul Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Vă spun un singur lucru – schimbaţi-vă sau vă schimbăm! apare prima dată în PS News.
18:20
România a acordat anul trecut Ucrainei un sprijin financiar de aproximativ 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară realizată în cadrul NATO, a declarat premierul Ilie Bolojan. Acesta a respins ideea că România ar fi cheltuit sume foarte mari pentru Ucraina, în contextul dificultăților financiare interne. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp […] Articolul Premierul Ilie Bolojan anunță câți bani a dat România Ucrainei anul trecut apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat un nou stadiu al lucrărilor pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), unde se construiește primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini de pe șantier, iar oficialul a […] Articolul VIDEO Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești apare prima dată în PS News.
17:20
Revolta unui fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul intrării României în recesiune tehnică, acuzând Guvernul de incompetență și de politici care au dus la sărăcirea populației. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, social-democratul susține că situația economică actuală confirmă avertismentele formulate anterior și că actuala […] Articolul Revolta unui fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! apare prima dată în PS News.
17:20
Oana Ţoiu – întâlnire cu vicepreşedinta Google Europa, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, cu vicepreşedinta Google pentru Europa, Annette Kroeber-Riel, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. “Într-o lume tot mai interconectată, infrastructura digitală şi inovaţia în AI, dar şi soluţiile de cloud securizate şi competenţele digitale sunt pilonii pe care se construiesc economiile şi societăţile viitorului”, a scris […] Articolul Oana Ţoiu – întâlnire cu vicepreşedinta Google Europa, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen apare prima dată în PS News.
17:20
Primăria din România care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor, furnizate de o firmă IT # PSNews.ro
În ciuda recentelor proteste ale primarilor, nu peste tot e austeritate. Primăria din Dragomirești a alocat în acest an aproape 100.000 de lei pentru achiziția de mărțișoare, felicitări și ciocolată destinate sărbătorilor de 1 și 8 Martie, o inițiativă pe care edilul local o descrie drept o tradiție respectată de mai mulți ani. Comuna, situată […] Articolul Primăria din România care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor, furnizate de o firmă IT apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ”băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, el precizând că cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri. ”Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în […] Articolul Ilie Bolojan explică în ce condiții ar putea scădea prețurile la energie apare prima dată în PS News.
