Marea Britanie și aliații săi au determinat că opozantul rus Alexei Navalnîi a fost otrăvit de serviciile secrete ruse cu o toxină produsă de o broască tropicală. Anunțul a fost făcut de văduva lui Navalnîi, la Munchen, alături de miniștrii de Externe din UK, Germania, Olanda și Suedia. Anunțul, la doi ani de la moartea opozantului rus, într-o închisoare arctică din Rusia.
Biziday.ro, 14 februarie 2026 15:50
Iulia Navalnaia, văduva disidentului rus, a ales să facă chiar ea anunțul la momentul comemorării a doi ani de la aflarea veștii (tot la conferința de la Munchen, dar în 2024) că Alexei Navalnîi a murit. Marea Britanie și aliații săi au determinat că statul rus l-a otrăvit cu epibatidină, o toxină letală produsă de […]
• • •
Acum o oră
15:50
Acum 6 ore
12:10
Comisarul UE pentru Apărare vrea înființarea unei ”forțe rapide reacție de până la 100 de mii de soldați”, care să înlocuiască trupele americane de pe continent. Subliniază că aceasta nu ar fi o armată europeană, idee respinsă de mai multe țări. # Biziday.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat într-un interviu pentru POLITICO, că țările europene trebuie să creeze o ”forță de reacție rapidă” de până la o sută de mii de soldați, care să înlocuiască trupele americane staționate în prezent în Europa. Kubilius a evitat, însă, să numească această forță drept ”armată europeană”, o ideea […]
11:40
Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea vremii, de sâmbătă seara, până luni dimineața. La munte va ninge. Coduri galbene de vânt și ninsori viscolite, duminică, în mai multe județe. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol și răcire, valabilă de sâmbătă seara până luni dimineața. ”Vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, […]
11:10
Conferința de Securitate de la Munchen. Marco Rubio spune că ”SUA și Europa aparțin împreună”, iar Administrația Trump nu ”își dorește sfârșitul erei transatlantice”. Totuși, a afirmat că SUA nu au niciun interes să fie ”îngrijitorii declinului Occidentului și vor aliați puternici, nu slabi”. # Biziday.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că destinul SUA se va intersecta mereu cu cel al Europei, iar ”SUA și Europa aparțin împreună”. Totuși, Rubio a spus că Administrația Trump nu ”își dorește aliați care sunt slabi” și că SUA vor, în schimb, […]
Acum 8 ore
09:10
Război în Ucraina. Armata Ucraineană a trecut la contraofensivă în Donbas, după ce Elon Musk a oprit terminalele Starlink folosite de ruși, iar Putin a blocat aplicația Telegram, folosită inclusiv de trupele sale pentru coordonare. Presa britanică a aflat că Ucraina va primi în curând primele rachete hipersonice tactice produse de europeni. # Biziday.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) confirmă informațiile furnizate de câteva zile chiar de bloggerii militari ruși, potrivit cărora ucrainenii atacă punctual, dar pe mai multe fronturi, în Donbas, tăind pozițiile cele mai avansate ale rușilor, după ce aceștia par a fi pierdut conexiunile la Starlink. Elon Musk a luat decizia închiderii serviciului pentru terminalele de […]
Acum 24 ore
21:50
Franța. Nouă persoane au fost arestate într-un caz de fraudă la vânzarea biletelor de intrare la Muzeul Luvru, cu prejudiciu de zece milioane de euro. Printre suspecți sunt doi angajați și mai mulți ghizi turistici. # Biziday.ro
“Pe baza informațiilor disponibile muzeului, suspectăm existența unei rețele care organizează o fraudă la scară largă”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului pentru Agence France Presse. Investigația a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de conducerea instituției. Conform Biroului procurorului din Paris, nouă persoane au fost reținute, printre care doi angajați ai […]
19:40
Președintele Nicușor Dan consideră că “economia încetinește de patru ani, dar România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a avut prima reacție după publicarea datelor Institutului Național de Statistică, privind înregistrarea a două trimestre consecutive de scădere economică, -0,1% în perioada iulie – septembrie și -1,9% în intervalul octombrie – decembrie 2025. Președintele invită la “o privire cu echilibru asupra datelor” și prezintă situația astfel: Economia a suferit o contracție de […]
18:20
Conferința de Securitate de la München. Cancelarul german afirmă că leadership-ul american la nivel global “a fost contestat și posibil pierdut”. Avertizează, totodată, că “ordinea mondială de până acum nu mai există”, pe măsură ce lumea “intră într-o nouă etapă, dominată de politica marilor puteri, de revizionismul agresiv al Rusiei și de dorința Chinei de a remodela lumea”. # Biziday.ro
UPDATE, ora 18. Friedrich Merz a făcut declarațiile în cadrul discursului de deschidere al celei de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, Germania. Cancelarul german a început intervenția într-o notă cordială, prin a descrie conferința drept “un seismograf al situației politice globale” și prin a spune că participă de ani de zile […]
17:20
Portugalia limitează accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Minorii cu vârste între 13 și 16 ani vor avea nevoie de acord parental verificat, iar cei sub 13 nu vor putea avea deloc conturi. Autoritățile urmează să monitorizeze aplicarea măsurilor. # Biziday.ro
Parlamentul din Portugalia a aprobat un proiect de lege în acest sens, devenind astfel una dintre cele mai recente țări europene care adoptă măsuri mai stricte în acest domeniu. Potrivit noii legi, vârsta minimă pentru acces independent la platformele de socializare, serviciile de partajare video și serviciile de comunicare este stabilită la 16 ani. Minorii […]
Ieri
15:30
Analiză FT. Administrația Trump subminează democrațiile pentru a promova agenda MAGA în toată lumea. Timp de decenii, SUA au promovat valorile democratice, însă, în prezent, instituțiile și finanțările sunt folosite pentru a promova viziunea lui Donald Trump despre valorile americane. # Biziday.ro
Statele Unite au înființat funcția de subsecretar pentru diplomație publică în 1999, iar aceasta avea scopul de a modela percepția despre America și de a promova agenda sa. În ultimul sfert de secol, aceasta a însemnat valori democratice. În prezent, aceeași funcție și finanțările SUA sunt folosite pentru a promova viziunea MAGA în toată lumea, […]
14:50
Secretarul american de Stat avertizează înaintea Conferinței de Securitate de la München că relațiile transatlantice se află într-un “moment decisiv”, într-o lume în rapidă schimbare. Abordarea sa este, totuși, mai moderată decât a vicepreședintelui american la evenimentul de anul trecut. # Biziday.ro
Marco Rubio, secretar de Stat, conduce delegația americană la conferința din acest final de săptămână, iar înainte de a pleca la München, a declarat: “Cred că ne aflăm într-un moment decisiv… lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri. Sincer, lumea veche, lumea în care am crescut, a dispărut, iar noi trăim într-o nouă […]
14:30
Ilie Bolojan consideră că din a doua jumătate a anului lucrurile “se vor reașeza” din punct de vedere economic: “Vom crea condiții pentru prosperitate și predictibilitate economică”. Spune că prețurile la energie sunt mari din cauza “băieților deștepți” care au blocat sistemul și estimează că tarifele ar putea scădea cu 10-20%, dacă producția și stocarea cresc. # Biziday.ro
Declarațiile lui Ilie Bolojan au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de radio EuropaFM. Premierul a abordat mai multe aspecte de interes, primul fiind recesiunea. Șeful guvernului a subliniat că situația este temporară și că estimează ca la jumătatea anului economia să revină pe creștere, datorită măsurilor luate de guvern până acum. A […]
13:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului confirmă că Rusia va participa la noua rundă de negocieri cu Ucraina și SUA, săptămâna viitoare. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur că rușii vor accepta să participe la discuții desfășurate pe teritoriul american. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că a fost stabilită o nouă rundă de negocieri cu SUA și Ucraina, săptămâna viitoare. “Există o înțelegere că acesta va avea loc săptămâna viitoare. Vă vom informa cu privire la locul și datele exacte. Dar, într-adevăr, va fi săptămâna viitoare”, a spus Peskov. Informația a […]
11:50
Mai mulți cercetători din domeniul AI, inclusiv de la OpenAI și Anthropic, și-au dat demisia, avertizând că “lumea este în pericol” și că datele sensibile furnizate de utilizatori pot fi “folosite pentru a-i manipula în moduri pe care nu le înțelegem și pe care nu le putem preveni”. Atrag atenția că dezvoltarea rapidă sare peste măsuri de siguranță critice, în favoarea profitului. # Biziday.ro
Cercetători și executivi de rang înalt din industria inteligenței artificiale au părăsit, doar în ultimele câteva zile, companii de top – precum Anthropic și OpenAI – lansând avertismente publice privind riscurile tehnologiei asupra utilizatorilor. Majoritatea susțin că, odată cu accelerarea exacerbată a dezvoltării pentru profit, inclusiv prin eventuale reclame intruzive ce exploatează vulnerabilitățile utilizatorilor și […]
11:10
Premierul Bolojan afirmă că recesiunea tehnică “temporară” pe care o traversează România este “un cost necesar pentru a duce la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală”. În schimb, președintele PSD afirmă că situația este “o rușine pentru coaliție” și acuză că vinovatul principal pentru această situaţie este “încăpăţânarea dusă la absurd”, aluzie la Ilie Bolojan. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în contextul în care economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, că țara noastră a înregistrat în 2025 o creștere economică de 0,6%, “în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid”. “Am început trecerea de la un model bazat […]
09:20
Economia României a intrat oficial în recesiune. Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, dar a revizuit și creșterile anunțate anterior, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere. În total, economia a scăzut pe trei trimestre din 2025, dar și pe primele trimestre din anul electoral 2024. # Biziday.ro
Statistica oficială (INSSE) a calculat că în ultimul trimestru din 2025 economia României a scăzut în termeni reali cu -1,9% față de trimestrul anterior. Cum și trimestrul a III-lea din 2025 a fost unul de scădere (-0,1%, corectat – anterior INSSE anunțase o scădere de -0,2%), oficial România este în “recesiune tehnică”. Deși statistica oficială […]
08:10
Analiză. Mișcările lui Vladimir Putin pe plan intern par a sugera că acesta se teme pentru stabiltatea regimului său și a trecut Garda Națională (Rosgvardia) în subordinea armatei, pentru a o avea sub strict control. Pare a pregăti, de asemenea, deființarea Ministerului pentru Situații de Urgență, după ce a blocat toate aplicațiile mobile de mesagerie și le-a înlocuit cu una controlată de FSB. # Biziday.ro
O analiză Sky News arată că mișcările din ultimele 24 de ore de la Moscova par a arăta că “Putin ar fi putut percepe o amenințare emergentă la adresa regimului său”. El a semnat un decret prin care pune efectiv Rosgvardia sub controlul șefului armatei ruse, Valeri Gherasimov, un loialist al lui Putin. Despre Rosgvardia […]
12 februarie 2026
23:50
Anchetă Reuters. Zeci de mii de autoturisme ale companiilor occidentale și asiatice ajung în Rusia prin China, în cadrul unor scheme pentru ocolirea sancțiunilor, în ciuda angajamentului producătorilor de a se retrage de pe piața rusească. # Biziday.ro
Reuters arată într-o investigație de presă, pe baza datelor firmei ruse de cercetare Autostat și a interviurilor realizate cu cinci persoane din activitatea economic, că vânzarea de mașini marca Toyota, Mazda sau de modele de lux germane continuă în Rusia, într-o anumită măsură, în ciuda restricțiilor impuse după februarie 2022, când Vladimir Putin a dat […]
21:50
Șefii de stat și de guvern din UE propun ca și produsele realizate împreună cu “țări partenere de încredere” să fie clasificate ca bunuri europene, pentru stimularea competitivității. Mario Draghi, fost președinte al BCE, avertizează asupra deteriorării economiei și vorbește despre posibilitatea unei Europe cu “două viteze”. # Biziday.ro
Liderii europeni s-au reunit la Castelul Alden-Biesen din Belgia, pentru un summit informal pe temele modalităților de relansare a economiei blocului comunitar, de eliminare a barierelor de reglementare și de atragere a investițiilor, astfel încât UE să facă față concurenței din partea SUA și a Chinei. Printre subiectele discutate a fost ideea produselor “Made in […]
20:40
Sondaj. Cetățenii din Germania, Franța, UK și Canada, aliați-cheie ai SUA, și-au pierdut încrederea în americani, atât ca factor de descurajare militară, cât și ca forță democratică, pe fondul tensiunilor generate de Administrația Trump. Majoritatea consideră că relațiile ar putea fi remediate după încheierea mandatului președintelui Trump. # Biziday.ro
Potrivit unui sondaj realizat de compania britanică independentă Public First, prezentat de Politico înaintea Conferinței de Securitate de la München, opinia cetățenilor din statele NATO considerate principalii aliați ai SUA s-a deteriorat semnificativ în ultimul an. În cadrul sondajului au fost analizate mai multe aspecte esențiale, precum protejarea democrației, împărtășirea valorilor comune și încrederea ca […]
19:10
SUA. Administrația Trump a decis să retragă majoritatea agenților ICE din Minnesota. Deși reprezentantul pentru securitatea frontierelor descrie mișcarea drept o victorie a autorităților federale, aceasta vine pe fondul furiei publice, care s-a accentuat în urma uciderii a doi protestatari. # Biziday.ro
Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru securitatea frontierelor, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă de joi, când a precizat că “o retragere semnificativă” a agenților serviciului de imigrări (ICE) din Minnesota este deja în desfășurare și va continua pe parcursul săptămânii viitoare. Totuși, o parte dintre ofițeri va rămâne în puncte strategice […]
17:10
Elveția va decide prin referendum, la vară, dacă limitează populația la 10 milioane de rezidenți permanenți. La atingerea pragului, ar putea fi restricționată intrarea celor care vor să se mute și să lucreze, inclusiv a solicitanților de azil și a familiilor străinilor deja stabiliți în Elveția, dar ar putea fi chiar rupt acordul cu UE privind libera circulație. # Biziday.ro
Elvețienii vor merge la vot pe 10 iunie pentru a decide dacă populația țării ar trebui limitată la cel mult 10 milioane de locuitori, adică toți cei care locuiesc legal în țară, inclusiv imigranții. În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Inițiativa numită “Nu, unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”, aparține partidului […]
16:30
Bruxelles. Parchetul European anchetează o posibilă fraudă în vânzarea către statul belgian a 23 de clădiri ce aparțineau Comisiei Europene, în valoare de aproape un miliard de euro. Percheziții la mai multe sedii ale CE. # Biziday.ro
Procurorii Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, efectuează percheziții la mai multe clădiri folosite de Comisia Europeană, în capitala Belgiei, inclusiv la sediul departamentului de buget al instituției. EPPO a confirmat că adună probe într-o anchetă în curs, iar două persoane familiarizate cu operațiunea au spus pentru Financial Times că aceasta se referă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Meta acuză Rusia că încearcă să blocheze WhatsApp pe teritoriul țării, sub pretextul că încalcă legislația. Autoritățile ruse au început să restricționeze și Telegram, în încercarea de a-i determina pe utilizatori să folosească aplicația de comunicare Max, controlată de stat. # Biziday.ro
Un purtător de cuvânt al WhatsApp, deținută de Meta, a declarat: “Încercarea de a izola peste o sută de milioane de utilizatori de comunicațiile private și sigure este un pas înapoi și nu poate duce decât la o scădere a siguranței pentru cetățenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce ne stă în putință pentru […]
13:50
Percheziții DNA în București, într-o anchetă privind infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciul este de aproximativ 28 milioane de lei. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane. Prejudiciul adus statului este estimat, la […]
12:40
Președintele Dan, despre decizia de a participa la ședința Consiliului pentru Pace: ”Suntem încă în discuții cu partea americană, despre care poate fi rolul unei țări ca România, care nu poate fi decât observator. În funcție de asta vom decide”. # Biziday.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, din Belgia, unde participă la reuniunea Consiliului European, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Șeful statului a precizat că partea română discută cu cea americană, despre potențialul rol al României, iar în funcţie de răspunsul americanilor, se […]
11:40
Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich, portdrapelul țării sale la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, a fost descalificat deoarece a vrut să poarte o cască în memoria atleților uciși în răsboiul din Ucraina, în proba de skeleton. # Biziday.ro
Heraskevych, care a purtat casca la toate antrenamentele de dinaintea competiției care începe joi, a fost informat, marți, de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) că aceasta ”nu este conformă” și că nu are voie să o poarte. Însă miercuri, Heraskevych a purtat din nou casca la antrenamentele oficiale și a declarat pentru BBC Sport că crede […]
11:10
Analiză FT: Rata natalității a scăzut la nivel global, sub nivelul de menținere demografică, în special în rândul femeilor cu studii superioare. Deși emanciparea profesională acestora se numără printre cauze, alături de investițiile în educația copiilor, revenirea la rolurile unei familii tradiționaliste, “în care soțul este stăpân”, nu ar ajuta, ci ar agrava declinul demografic. # Biziday.ro
Rata fertilității este în declin în aproape toate țările lumii, dar în special în statele membre OCDE (cu excepția Israelului). Ea este acum sub media “de înlocuire”, de 2,1 copii per femeie (care asigură menținere demografică), potrivit unei analize realizate de economista Claudia Goldin, laureată a Premiului Nobel. “Acest fenomen persistă încă din anii ’70 […]
11:00
Gallup, institutul american de sondaje, va înceta să mai evalueze lunar popularitatea președinților SUA, după aproape 90 de ani în care a desfășurat această activitate. Deși motivează decizia ca fiind “o schimbare a viziunii companiei”, ea vine după luni în care nivelul de aprobare față de politicile lui Donald Trump a scăzut la minime istorice. # Biziday.ro
După 88 de ani în care Gallup a efectuat sondaje pe opinie pentru a monitorizat ce părere au cetățenii Statelor Unite despre președinte, institutul a anunțat că va înceta să mai publice astfel de ratinguri. Decizia a fost luată în contextul în care Donald Trump a acuzat recent că mai multe case de sondare “produc […]
09:50
Carrefour își anunță oficial intenția de a-și vinde marketurile din România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Magazinele vor fi în continuare operate sub numele Carrefour. Tranzacția, a cărei valoare exactă încă nu a fost dezvăluită, dar pornește de la o evaluare a firmei de 823 de milioane de euro, mai trebuie aprobată și de autoritățile române de concurență. # Biziday.ro
Carrefour anunță că se află în ultima fază a negocierilor (discuții exclusive) cu Paval Holding, pentru cedarea activităților sale din România. Intenția este aceea de a finaliza tranzacția în a doua parte a acestui an, după obținerea aprobării autorităților române de concurență. Compania franceză anunță că tranzacția se realizează pornind de la o valoare evaluată […]
08:00
Prețul țițeiului european depășește din nou 70 de dolari pe baril, în ciuda unei producții mari și a unei creșteri a stocurilor. Vizita lui Netanyahu la Washington agită piețele, care iau în considerare riscul ca liderul israelian să-l convingă pe Trump că atacarea Iranului este mai bună decât o înțelegere privind controlul programului nuclear. # Biziday.ro
Cotația țițeiul european de referință (Brent) a depășit miercuri seara 70 de dolari pe baril, piețele rămânând concentrate pe tensiunile dintre SUA și Iran. Stocurile de țiței ale SUA au crescut, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iunie, OPEC și-a menținut previziunile de creștere a producției, iar datele Agenției Internaționale pentru Energie, […]
11 februarie 2026
23:00
Marea Britanie a anunțat că își va dubla numărul de trupe desfășurate în Norvegia, în următorii trei ani. Decizia, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei în regiune. # Biziday.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că numărul soldaților britanici staționați în Norvegia va crește de la 1.000 la 2.000. Potrivit lui Healey, Moscova “își restabilește rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea vechilor baze din perioada Războiului Rece” . “Solicitările în ceea ce privește apărarea sunt în creștere, iar Rusia reprezintă […]
21:50
Reuters: ByteDance, compania-mamă a TikTok, dezvoltă propriul cip destinat inteligenței artificiale și negociază cu Samsung producția a minim 100 de mii de unități în acest an. Compania chineză va investi aproximativ 22 de miliarde de dolari în AI, pe fondul competiției în ascensiune din industrie. # Biziday.ro
ByteDance, compania-mamă a TikTok, dezvoltă un cip propriu pentru AI și negociază cu Samsung pentru a produce cel puțin 100 de mii de unități, în acest an, cu posibilitatea creșterii treptate a volumului până la 350 de mii de unități, au declarat doi oficiali familiarizați cu situația pentru Reuters. Cipul este proiectat special pentru rularea […]
21:20
BMW recheamă în service până la 600.000 de mașini, la nivel global, din cauza unei probleme la demaror ce poate duce, în cele mai grave cazuri, la incendierea mașinilor în timpul funcționării. Sunt vizate mai multe modele, printre care X5 și Seriile 3, 4 și 5. # Biziday.ro
BMW a transmis că este vorba despre un număr “între 400 și 600 de mii”, în timp ce publicația germană de specialitate kfz-betrieb a relatat că sunt afectate aproximativ 575.000 de vehicule. Sunt vizate mai multe modele, printre care Seria 2 Coupé, mai multe variante ale Seriilor 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, […]
19:50
Heineken va concedia până la șase mii de angajați la nivel mondial, în următorii doi ani, aproximativ 7% din forța globală de muncă. Producătorul olandez de bere este prezent și în România, cu patru fabrici. # Biziday.ro
Anunțul despre reducerile de personal au fost făcute chiar de directorul financiar Harold van den Broek, care a explicat că planul companiei olandeze este să concedieze până la șase mii de angajați, în următorii doi ani. Nu s-au oferit informații despre țările în care se vor face disponibilizările, dar Heineken are patru fabrici în România, […]
19:30
Fostul șef al MI6 (serviciul britanic de informații) spune că circa 30 de mii de militari ruși au fost uciși în Ucraina, în decembrie 2025, un număr de două ori mai mare decât pierderie Uniunii Sovietice în războiul din Afganistan (1979-1989). # Biziday.ro
Fostul șef al MI6, serviciul de informații externe al Marii Britanii, susține că aproximativ 30 de mii de militari ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, doar în luna decembrie, un număr pe care îl descrie ”teribil”. Conform lui Sir Richard Moore, Rusia a pierdut în Ucraina, în decembrie 2025, de aproximativ două ori […]
18:20
O nouă rundă de negocieri de pace între Rusia și Ucraina va avea loc în SUA, săptămâna viitoare, conform lui Volodimir Zelenski. Chiar dacă participarea Rusiei nu este certă, președintele ucrainean sugerează că discuțiile se vor axa pe problema teritoriilor, inclusiv pe propunerea americană privind o zonă tampon în Donbas. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski anunță că a acceptat oferta SUA de a găzdui o nouă rundă de negocieri marți sau miercuri, în vederea încheierii războiului din Ucraina. Totuși, într-un interviu telefonic pentru Bloomberg, președintele Zelenski a precizat că nu este sigur că Rusia va accepta participarea la discuții pe teritoriul SUA. Discuțiile urmează să se concentreze asupra […]
18:10
Comisia Europeană vrea să transforme antenele 5G în sisteme de detectare a dronelor, bazate pe AI, într-un plan amplu de securitate la nivelul UE ce urmărește protejarea aeroporturilor, a bazelor militare și a infrastructurii critice. Propune și crearea unor echipe rapide de intervenție, la nivelul fiecărei țări, în caz de incidente majore cu drone. # Biziday.ro
Planul este conceput pentru a sprijini țările prin acțiuni coordonate, care vin să completeze măsurile luate deja la nivel național de fiecare stat în parte, și se concentrează pe îmbunătățirea gradului de pregătire, pe sporirea capacităților de detectare și pe consolidarea capacității de apărare. Elementul central al planului este folosirea tehnologiei 5G pentru detectarea dronelor, […]
16:40
Profesorul Lajos Kristof, cunoscut pentru că descoperea și lucra cu copiii cu inteligență peste medie sau cu nevoi speciale, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru că a violat doi minori. Într-unul dintre cazuri a fost prins în flagrant, în 2024. În primă instanță, primise o condamnare mai mare, de 13 ani și 3 luni de închisoare. # Biziday.ro
Kristof a fost prins în flagrant în iulie 2024, în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor în vârstă de 14 ani, într-o locuință din Sectorul 4 al capitalei. La vremea respectivă, bărbatul a fost arestat preventiv, iar procurorii i-au percheziționat locuința. Procurorii explicau, la acel moment, că bărbatul i-a oferit copilului sume de […]
14:40
Curtea de Apel București a respins, ca nefondate, cererile de suspendare a numirilor judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, inițiate de o avocată membră a partidului AUR. # Biziday.ro
Curtea de Apel București (CAB) a hotărât să respingă ca nefondate cererile de suspendare a executării actelor administrative referitoare la judecătorii CCR Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan, și Mihai Busuioc, numit de PSD. Părțile pot face recurs în termen de cinci zile de la comunicare. La fel ca marți, CAB a admis sesizarea […]
13:50
Ursula von der Leyen solicită țărilor UE să elimine birocrația, pentru a-și crește competitivitatea economică față de SUA și China. Propune facilitarea accesului la capital, înființarea rapidă a firmelor și favorizarea companiilor europene în sectoare strategice. # Biziday.ro
“Uniunea Europeană trebuie să dărâme barierele care îi împiedică dezvoltarea și să aprofundeze piața unică, pentru a deveni un veritabil gigant economic global”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene. “Avem a doua cea mai mare economie din lume, dar o conducem cu frâna de mână trasă. Vestea bună este că acest lucru poate fi remediat, […]
11:20
Analiză The Guardian. România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea care le-a caracterizat în perioada comunistă, dar a fost ajutată de un cumul de factori. În ultimii 30 de ani, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut mai mult, pe fondul încetinirii îndustriei de după 1989, iar economia a crescut mai rapid decât media UE. # Biziday.ro
România este prezentată într-o analiză publicată de The Guardian drept una dintre țările europene care au reușit să reducă masiv (-88%) emisiile de gaze cu efect de seră, iar în același interval, 1990 – 2023, să-și dubleze Produsul Intern Brut în termeni reali. Un indicator folosit în articol este “intensitatea emisiilor”, adică nivelul de poluare […]
11:00
CCR amână cu o săptămână, pentru data de 18 februarie, decizia în privința reformei pensiilor magistraților. Este a cincea amânare, deși premierul Bolojan a informat Curtea că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a amânat, din nou, o decizie pe legea care reformează pensiile magistraților. Conform unor surse judecătorul Gheorghe Stan (desemnat de PSD) a intrat în concediu paternal de 10 zile, deși G4Media scrie că acesta a venit la ședință. Este pentru a cincea oară când judecătorii CCR amână o decizie. Curtea a informat doar […]
10:00
Samsung va prezenta, cel mai probabil, noile telefoane din seria S26, în cadrul evenimentului anunțat pentru data de 25 februarie, la ora 20 (ora României). Conform companiei, acestea se vor baza într-o mare măsură pe funcțiile AI. # Biziday.ro
Samsung a anunțat că următorul eveniment Galaxy Unpacked va avea loc pe 25 februarie, în San Francisco, unde este așteptată lansarea noii serii de telefoane Galaxy S26. Evenimentul va începe la ora 20:00, ora României, și va fi transmis live pe site-ul companiei și pe YouTube. Samsung arată că noile telefoane sunt gândite pentru a […]
09:20
Sub presiunea lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a început pregătirile pentru alegeri interne și pentru un referendum asupra unui eventual acord de pace, până pe 15 mai. Financial Times a aflat că președintele american a amenințat Ucraina cu pierderea unor eventuale garanții de securitate, dacă nu face alegerile cerute insistent de Rusia. Un eventual sfârșit al războiului ar trebui apoi să aibă loc în iunie. # Biziday.ro
Financial Times a obținut confirmarea planului american, impus ucrainenilor, de la mai mulți oficiali europeni și ucraineni. Volodimir Zelenski l-a confirmat el însuși oarecum, săptămâna trecută, printr-o declarație în care a spus că “americanii vor să facă totul până în iunie… astfel încât războiul să se încheie, iar apoi să se concentreze pe alegerile parțiale […]
08:20
Europenii încep să preia treptat de la SUA pozițiile cheie din comanda militară a NATO, în ceea ce pare o aplicare concretă a noii strategii americane de securitate. Ofițeri britanici și italieni vor conduce comandamentele Norfolk (Virginia/SUA) și Napoli, iar Germania vrea să își asume roluri mai importante, în ceea ce alianța numește “o distribuire mai echitabilă a responsabilității”. # Biziday.ro
NATO a anunțat că Europa preia de la SUA șefia Comandamentului Atlantic din Norfolk (Virginia) și a Comandamentului din Napoli. Totuși, un general american va păstra rolul de comandant suprem aliat pentru Europa (SACEUR) “pentru a demonstra angajamentul față de comanda și controlul” blocului militar defensiv. Comandamentul din Norfolk va rămâne, totuși, sub controlul Marinei […]
07:40
Trafic îngreunat între Ploiești și Brașov (DN1), la Comarnic, din cauza unui accident între un autoturism și un TIR. Șoferul mașinii este rănit grav. Se circulă alternativ, pe un singur sens. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 107, în zona localității Comarnic, județul Prahova, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un autotren, soldat cu rănirea gravă a conducătorului autoturismului, ce primește îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de urcare spre Brașov, circulându-se alternativ […]
06:50
Canada. Atac armat într-o școală din provincia British Columbia, în vestul țării. O femeie a ucis șase persoane, după care s-a sinucis. Poliția a descoperit alte două victime într-o locuință, despre care crede că au legătură cu primul incident. # Biziday.ro
Șase persoane au fost găsite moarte în liceul din orașul Tumbler Ridge, din provincia British Columbia, alte două la o reședință despre care poliția crede că are legătură cu atacul de la liceu, iar o altă victimă a murit în drum spre spital, a explicat poliția. Atacatoarea, o femeie, s-a sinucis. Totuși, nu a transmis […]
10 februarie 2026
22:50
Financial Times: UE ia în calcul interzicerea tuturor tranzacțiilor cu criptomonede care implică Rusia, pentru a împiedica ocolirea sancțiunilor occidentale. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni, care vizează și exporturile indirecte de bunuri cu dublă utilizare. # Biziday.ro
Potrivit unui document intern al Comisiei Europene, consultat de Financial Times, Uniunea Europeană consideră că sancționarea punctuală a platformelor de criptomonede rusești este ineficientă, deoarece acestea sunt rapid înlocuite de entități similare, create special pentru a ocoli restricțiile existente. “Orice nouă listare a furnizorilor de servicii cu criptomonede este probabil să ducă la apariția unor […]
22:10
Europa a lansat cu succes o rachetă hipersonică, dezvoltată de o companie anglo-germană privată. În timpul zborului, a atins o viteză de peste 6.500 km/h și a parcurs peste 300 de km. Compania urmărește consolidarea capabilități hipersonice europene în următorii 3 ani, la “costuri cu 80% mai reduse“. # Biziday.ro
SCOOTER HS-1, dezvoltată de compania anglo-germană Hypersonica, a fost testată cu succes, marți, la o bază de lansare din Norvegia. Este primul zbor hipersonic reușit realizat de o companie europeană privată, finanțată integral din surse proprii. Potrivit companiei, prototipul rachetei a atins viteze de peste Mach 6 (până la 7.350 km/h, în funcție de altitudine […]
